11:10 20 апреля

"Печора-2М" сирийской армии

« Вестник Мордовии » рассказывает об уничтожении 17 марта 2015 года американского разведывательного беспилотника MQ-1 "Predator". Средства сирийской ПВО в небе на севере провинции Латакия обнаружили чужой летательный аппарат. По цели был открыт огонь, уничтоживший её. Поисковая группа установила, что ей являлся беспилотник. В США подтвердили, что около 17:40 GMT потеряли контакт с дистанционно управляемым летательным аппаратом MQ-1 "Predator", выполнявшим полет над северо-западом Сирии. БЛА поднялся в воздух с авиабазы США Инджирлик в Турции, где размещалось 4 американских беспилотника данного типа.

"Печора-2М" сирийской армии


Видимо, БЛП был сбит одной ракетой ЗРК " Печора-2М ", так как возле места падения обломков американского разведчика был обнаружен стартовый ускоритель зенитной ракеты данного комплекса.




Всего правительственные силы располагают 12 модернизированными комплексами "Печора-2М". В результате улучшений они стали способны сбивать самые разнообразные объекты, включая крылатые ракеты и самолеты "Стелс". Доработанные ракеты поражают цели, летящие со скоростью в 1000 м/с на высотах от 20 м до 25 км, на дальности в 28 км. Комплекс оснащен современными цифровыми технологиями, для скрытого варианта работы введен тепловизионный канал, который позволяет, обнаруживать неприятеля, не раскрывая себя. ЗРК располагается на минском шасси МЗКТ-8021 и способен перемещаться со скоростью 60 км/ч. Ограниченное число комплексов не позволяет взять под контроль все воздушное пространство страны.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-19785.htm
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Комментарии 6

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  1. 100502 Сегодня, 10:45
    Мелочь а приятно)
    100502
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:48
      они же устраивают пляски над нашими танками, так почему бы и нам не поплясать! каждая потерянная единица у наших "партнёров" - очень приятная мелочь!!!
      Кот Всапогах
    2. svp67 Сегодня, 10:49
      Цитата: 100502
      Мелочь а приятно)

      И на сколько хватит этой "мелочи"? Чтобы пару-тройку объектов прикрыть? А чем остальное они прикрывать будут?
      svp67
      1. kirieeleyson Сегодня, 11:04
        Ну так вышел вроде циркуляр о переброске под сирийскую зону ответственности системы Бук, Тор, по-моему. Экспрессы идут, пару дивизионов еще увидим, думаю. Там у нас руки развязаны, с хранения снимают танки батальонами, а здесь будет тоже самое. Еще бы шилок в м асле им отправили, и тройной БК к ним, вот будет песня. Шилки метровый камень "режут" прямой наводкой.
        kirieeleyson
  2. Аскет Сегодня, 10:56
    Ограниченное число комплексов не позволяет взять под контроль все воздушное пространство страны.[quote][/quote]
    Это комплекс предназначен для прикрытия отдельных объектов а не для прикрытия воздушного пространства для чего нужна многоуровневая,эшелонированная ПВО состоящая из ЗРК дальнего и среднего радиуса действия. Это комплекс обьектового ПВО по задачам боевого применения аналогичный ЗРПК "Панцирь" но уступающий ему по боевым характеристикам.
    Аскет
  3. kirieeleyson Сегодня, 11:00
    нет, все таки "Печоры" даже модернизированные, безнадежно устарели.
    Могут сбивать вот такие БПЛА, возможно штурмовики типа A-10 Тандерболтов, но тем обычно перед отправкой расчищают коридор HARMами так, что вряд ли даже их достанут. Да и списывают вроде этих "крокодилов".
    Другое дело, если сделать из них дистанционный вариант, чтобы расчеты не гибли, это стоит бОльших денег, чем вся модернизация комплекса.
    kirieeleyson
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