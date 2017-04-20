"Печора-2М" сирийской армии
« Вестник Мордовии » рассказывает об уничтожении 17 марта 2015 года американского разведывательного беспилотника MQ-1 "Predator". Средства сирийской ПВО в небе на севере провинции Латакия обнаружили чужой летательный аппарат. По цели был открыт огонь, уничтоживший её. Поисковая группа установила, что ей являлся беспилотник. В США подтвердили, что около 17:40 GMT потеряли контакт с дистанционно управляемым летательным аппаратом MQ-1 "Predator", выполнявшим полет над северо-западом Сирии. БЛА поднялся в воздух с авиабазы США Инджирлик в Турции, где размещалось 4 американских беспилотника данного типа.
Видимо, БЛП был сбит одной ракетой ЗРК " Печора-2М ", так как возле места падения обломков американского разведчика был обнаружен стартовый ускоритель зенитной ракеты данного комплекса.
Всего правительственные силы располагают 12 модернизированными комплексами "Печора-2М". В результате улучшений они стали способны сбивать самые разнообразные объекты, включая крылатые ракеты и самолеты "Стелс". Доработанные ракеты поражают цели, летящие со скоростью в 1000 м/с на высотах от 20 м до 25 км, на дальности в 28 км. Комплекс оснащен современными цифровыми технологиями, для скрытого варианта работы введен тепловизионный канал, который позволяет, обнаруживать неприятеля, не раскрывая себя. ЗРК располагается на минском шасси МЗКТ-8021 и способен перемещаться со скоростью 60 км/ч. Ограниченное число комплексов не позволяет взять под контроль все воздушное пространство страны.
Видимо, БЛП был сбит одной ракетой ЗРК " Печора-2М ", так как возле места падения обломков американского разведчика был обнаружен стартовый ускоритель зенитной ракеты данного комплекса.
Всего правительственные силы располагают 12 модернизированными комплексами "Печора-2М". В результате улучшений они стали способны сбивать самые разнообразные объекты, включая крылатые ракеты и самолеты "Стелс". Доработанные ракеты поражают цели, летящие со скоростью в 1000 м/с на высотах от 20 м до 25 км, на дальности в 28 км. Комплекс оснащен современными цифровыми технологиями, для скрытого варианта работы введен тепловизионный канал, который позволяет, обнаруживать неприятеля, не раскрывая себя. ЗРК располагается на минском шасси МЗКТ-8021 и способен перемещаться со скоростью 60 км/ч. Ограниченное число комплексов не позволяет взять под контроль все воздушное пространство страны.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-19785.htm
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