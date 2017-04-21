Солдат, художник, учитель

Очень хорошо, что есть ещё в наших школах настоящие учителя - такие, как ельчанка Любовь Валерьевна Коватева. Вот какое письмо прислала мне она и её ученица Света Белоусова."Наша елецкая школа носит 95-й номер. Несколько лет назад мы, педагоги, пригласили к ребятам ветеранов педагогического труда. Ведь это важно для нынешнего поколения девчонок и мальчишек, нужно им. Тогда, на этой встрече и познакомились ученица Света Белоусова и первый директор нашей школы Владимир Дмитриевич Даймидзенко.Будучи на пенсии, Владимир Дмитриевич всё своё свободное время посвящал написанию картин. А Света занималась в художественной школе и тоже увлекалась рисованием. Владимир Дмитриевич рассказал о том, что живописью он стал заниматься после окончания художественно-графического факультета в 1960 году. Но по-настоящему увлёкся этим в середине семидесятых, когда оставил директорство.В одной из рекреаций школы была организована выставка работ Владимира Дмитриевича. Он рассказал нам об истории написания почти каждой картины. Все они связаны с жизнью природы родного края. Ни один его пейзаж, даже осенний, не вызывает чувства грусти и увядания природы. Видимо, потому, что сам директор –человек стойкий и жизнелюбивый.Через несколько месяцев судьба снова свела Светлану с Владимиром Дмитриевичем, но теперь уже как ветераном Великой Отечественной войны. Мы со Светой пришли к нему в гости, чтобы поздравить с наступающим Днём Победы.Сначала мы чувствовали себя неловко, но вскоре позабыли о скованности. Мы слушали рассказ ветерана и представляли…Владимир Дмитриевич родился в городе Ельце 25 марта 1925 года. Начинал учиться в средней школе №3, в 1940 году окончил 7 классов средней школы №15. В первый раз он почувствовал дыхание войны шестнадцатилетним юнцом. Была эвакуация на Южный Урал, и елецкий мальчишка вместе со взрослыми собирал на военном заводе противотанковые орудия.Написал заявление в военкомат с просьбой отправить на фронт. Он считал, что имеет полное право требовать этого. Старший брат Володи, Александр, погиб в 1941 году под Ливнами. Другой брат, Сергей, в Севастополе попал в плен вместе со всей пятой армией генерала Петрова. Третий брат, Борис, в то время служил в действующей армии, и потому Володя считал, что его место тоже на фронте.Но с фронтом пришлось подождать и поступить в Уфимское военное училище. А уже после окончания Владимир Дмитриевич отправился воевать на Курской Дуге. Свой первый бой восемнадцатилетний младший лейтенант Даймидзенко принял 5 июля 1943 года. Он как командир взвода автоматчиков получил приказ занять три вражеских траншеи, окопаться и закрепиться в них. Автоматчики, разгоряченные боем, с ходу взяли не только траншеи – они гнали фашистов дальше, освободили три деревни и только после этого остановились.Владимир Дмитриевич вспоминал, что ему вообще повезло (если, конечно, это слово уместно для войны). Повезло в том, что он на фронте ни разу не отступал: так получалось, что Первая Московско- Минская, бывшая Пролетарская Краснознаменная дивизия, в которой служил Даймидзенко, ни разу не отходила с рубежей, не отдавала врагу ни пяди земли. А с какой гордостью он произносил название своей дивизии! Нам показалось, что он стал в одночасье подтянутым бойцом, который ведёт за собой солдат в бой. Владимир Дмитриевич и на Поклонную гору ездил, чтобы увидеть в Тронном зале среди списка воинских соединений название своей дивизии. И долго стоял он у стены, молча глядя на бесконечную вереницу имен воинских соединений...Медаль "За отвагу" Владимир Дмитриевич получил тоже на Курской дуге. Нужен был "язык", и разведчики уже трижды ходили за линию фронта, но безрезультатно. И тогда заместитель начальника штаба объявил, что "языка" придется добывать с боем, а потому нужны добровольцы. Даймидзенко сделал шаг вперед, следом за ним шагнул весь его взвод. Ночью, за линией фронта, разведчики очень быстро обнаружили вражеское пулеметное гнездо и переговаривающихся между собой фашистов. Те, видимо, почувствовав неладное, подняли суматоху, открыли стрельбу, которую поддержали и наши. В этой неразберихе разведчики схватили немца — здорового рыжего парня. Даймидзенко надо было прикрывать отход своих вместе с "языком", и он с ребятами из взвода постарался — от души поливали огнем из ППШ, оберегая разведчиков. В ночном бою Даймидзенко не потерял ни одного человека. "Язык" дал ценные сведения, и через два дня дивизия пошла в наступление.В сентябре 1943 года Владимир Дмитриевич получил первое ранение. После двухмесячного лечения в госпитале возвратился в свою дивизию, сражавшуюся на Прибалтийском фронте. 11 января 1944 года его снова тяжело ранило, и после семимесячного лечения в госпитале он возвратился в Елец. Тяжелое ранение исключило Даймидзенко из рядов бойцов.Победу Владимир Дмитриевич встретил в родном городе.В 1945 году работал военруком в железнодорожной школе № 8. В 1948 году поступил в Орловское художественное училище, располагавшееся в Ельце. Затем окончил художественный факультет МГПИ. Несколько десятилетий Владимир Дмитриевич постоянно участвовал в городских выставках участников Великой Отечественной войны. Правда, ни на одном из его полотен войны и не было. «Я ее насмотрелся, - говорил Владимир Дмитриевич, - на всю оставшуюся жизнь. Война – это тяжелая, грязная работа, кровь, страдания и смерть на каждом шагу…»До 1992 года он занимался педагогической деятельностью – преподавал черчение и рисование в железнодорожных школах. Будучи преподавателем рисования и черчения в школе-интернате №8, создал изостудию и руководил ею 10 лет. С юными художниками выезжал на пленэры. Каждый год они участвовали в международных выставках детского творчества.С 1969 по 1974 годы Владимир Дмитриевич был директором школы №95. В летние месяцы в течение десяти лет был бессменным начальником пионерлагеря «Солнечный»…Вот что рассказал нам тогда этот удивительный человек.К сожалению, Владимир Дмитриевич ушёл из жизни. Мы уже не зайдём к нему в гости. И никто другой не зайдёт".