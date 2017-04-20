Минобороны заказало бронированные бульдозеры
Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, Минобороны РФ заказало 5 бронированных бульдозеров, предназначенных «для разработки и перемещения грунта, сыпучих материалов, засыпки траншей и котлованов, строительства, ремонта, содержания дорог при ведении боевых действий». Об этом сообщает портал Defence.ru .
Бронированный бульдозер Челябинского тракторного завода.
Машины должны быть по длине не более 7,5 метров, а по массе – не менее 26 тонн.
Требования к бронированию бульдозеров следующие: «защита оператора, внутреннего оборудования и топливного бака по классу защитной структуры Бр 5 по ГОСТ Р50963-96» и «локальная защита узлов моторной установки по классу защитной структуры Бр 4 по ГОСТ Р50963-96».
Стоимость одного изделия не должна превышать 15,5 млн. рублей.
Бульдозеры должны быть поставлены военному ведомству до 10 ноября текущего года.
Машины должны быть по длине не более 7,5 метров, а по массе – не менее 26 тонн.
Требования к бронированию бульдозеров следующие: «защита оператора, внутреннего оборудования и топливного бака по классу защитной структуры Бр 5 по ГОСТ Р50963-96» и «локальная защита узлов моторной установки по классу защитной структуры Бр 4 по ГОСТ Р50963-96».
Стоимость одного изделия не должна превышать 15,5 млн. рублей.
Бульдозеры должны быть поставлены военному ведомству до 10 ноября текущего года.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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