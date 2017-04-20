23:07 20 апреля

Минобороны заказало бронированные бульдозеры

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, Минобороны РФ заказало 5 бронированных бульдозеров, предназначенных «для разработки и перемещения грунта, сыпучих материалов, засыпки траншей и котлованов, строительства, ремонта, содержания дорог при ведении боевых действий». Об этом сообщает портал Defence.ru .

Минобороны заказало бронированные бульдозеры
Бронированный бульдозер Челябинского тракторного завода.

Машины должны быть по длине не более 7,5 метров, а по массе – не менее 26 тонн.


Требования к бронированию бульдозеров следующие: «защита оператора, внутреннего оборудования и топливного бака по классу защитной структуры Бр 5 по ГОСТ Р50963-96» и «локальная защита узлов моторной установки по классу защитной структуры Бр 4 по ГОСТ Р50963-96».



Стоимость одного изделия не должна превышать 15,5 млн. рублей.

Бульдозеры должны быть поставлены военному ведомству до 10 ноября текущего года.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. salat Сегодня, 14:51
    Челябинец сейчас стоит 6,5 мультов, а остальное стоимость брони??
    salat
    1. майор Юрик Сегодня, 14:56
      Да,да помню при социализме говаривали: -Вчера китайская авиация напала на мирно пашущий советский трактор,который открыл ответный огонь из всех своих 40 орудий и пустив дымовую завесу скрылся в облаках. При повторном нападении советское правительство обещало выпустить на поле комбайн!!! tongue
      майор Юрик
      1. cniza Сегодня, 15:03
        А цели и задачи определены ? по цене получается боевая единица.
        cniza
        1. Marksman Сегодня, 16:15
          Цитата: cniza
          А цели и задачи определены ? по цене получается боевая единица.


          Как бэ Сирия показала, что это полезная штука. Как пример, оперативное сооружение лагеря, обсыпанного земляными валами, скрывающими лагерь от прямых обстрелов, теми же ПТРК.
          Их нужно иметь на случай операций, подобной сирийской, потенциальным войнам в средней Азии.
          Marksman
      2. Дамир Сегодня, 15:11
        При повторном нападении советское правительство обещало выпустить на поле комбайн!!!

        насколько я помню обещали выпустить в поля все жатки, сеялки и веялки!!!!! в случае не благоприятного развития ситуации трактора "Беларусь" с вертикальным взлетом, а комбайн слишком жестоко!!!
        Дамир
      3. Чёрный Полковник Сегодня, 15:23
        При повторном нападении советское правительство обещало выпустить на поле комбайн... с вертикальным взлётом am
        Чёрный Полковник
      4. Zoldat_A Сегодня, 17:14
        Цитата: майор Юрик
        Да,да помню при социализме говаривали: -Вчера китайская авиация напала на мирно пашущий советский трактор,который открыл ответный огонь из всех своих 40 орудий и пустив дымовую завесу скрылся в облаках. При повторном нападении советское правительство обещало выпустить на поле комбайн!!! tongue

        Это было примерно так laughing
        Мы сообщаем вам о вопиющем факте:
        На берегах Амура, посреди родных полей,
        Подвергся наш простой советский мирный трактор
        Обстрелу шестерых китайских батарей.
        Услышав дикий крик китайского десанта,
        Советский тракторист, по званию старлей,
        Ответил на огонь одним могучим залпом
        И уничтожил шесть китайских батарей.
        А после, слив бензин и запустив реактор,
        Он всех их пропахал и быстро внёс навоз.
        Поднялся в небо наш советский мирный трактор
        И улетел домой, в родимый свой совхоз.

        Назавтра, в интервью спецкорам их редакций
        Советский бригадир, по званью капитан,
        Сказал, что в случае второй подобной провокации
        На поле вместо трактора мы выпустим комбайн!
        Zoldat_A
    2. xetai9977 Сегодня, 15:10
      всего 5? Бульдозеры широко используются для разборки завалов во время боевых действий по всему миру
      xetai9977
      1. voyaka uh Сегодня, 15:27
        Бронированные бульдозеры используются гораздо шире.
        В городских боях они не менее ценны, чем танки.
        Если боевики засели в несколько-этажном доме, то обычно достаточно,
        чуть "толкнуть" дом бульдозеров, как боевики сваливают: остаться закопанным
        никому не улыбается.

        Тут на форуме долго смеялись (по невежеству), когда американцы когда-то похвастались,
        что уничтожили бульдозер ИГИла. А между тем, это как ликвидация танка по значимости.

        Челябинский хиловат, конечно.
        Нужны вот такие:
        voyaka uh
        1. MMX Сегодня, 15:44
          Цитата: voyaka uh

          Челябинский хиловат, конечно.
          Нужны вот такие:


          Это еще мягко сказано. Опыта у нас стоительства таких монстров нет. Да и практики их преминения тоже.
          MMX
          1. Zaurbek Сегодня, 19:08
            У нас и обычных то такого класса не особо строят...
            Zaurbek
        2. макс702 Сегодня, 15:49
          Ну если вспомнить как строят в тех местах где воюют Израиль и США...То да..А вот если городская застройка как в СССР..
          макс702
        3. DimerVladimer Сегодня, 15:50
          Цитата: voyaka uh
          Тут на форуме долго смеялись (по невежеству), когда американцы когда-то похвастались,
          что уничтожили бульдозер ИГИла


          Верно - отвал бульдозера не пробивается стрелковым оружием и для штурма/сноса отдельных домов - самое оно!
          DimerVladimer
        4. израильнам Сегодня, 16:05
          Цитата: voyaka uh
          Челябинский хиловат, конечно.
          Нужны вот такие

          Денег дайте ,что бы до уровня вашего плюшевого мишки довести.Вам-то за спасибо катерпилеры подгоняют.А посоветовать мы и сами можем,чай ничего сложного в этом нету.
          израильнам
          1. voyaka uh Сегодня, 16:19
            Ну, мощные бульдозеры нужны для всего. Горной промышленности,
            дорожной. А уж потом эти гражданские переделывают в военные.
            Так что освоить их производство России будет полезно в любом случае.
            Израиль покупает машины у Катерпилер и обвешивает их броней, защищенными от пуль прожекторами, решетками от РПГ. Стекло меняеся на бронестекло.
            Затраты окупают себя в городских боях. Были случаи, когда бульдозеры возвращались
            из Газы с несколькими дырочками от кумм.струй РПГ в ковшах. Обычно такой монстр работает на пару с танком Меркава. Танк его оберегает от гранатометчиков и пехоты.
            voyaka uh
            1. израильнам Сегодня, 16:25
              Цитата: voyaka uh
              Затраты окупают себя в городских боях. Были случаи, когда бульдозеры возвращались
              из Газы с несколькими дырочками от кумм.струй РПГ в ковшах. Обычно такой монстр работает на пару с танком Меркава. Танк его оберегает от гранатометчиков и пехоты.

              Знаем.Ваш земляк,однажды с таким восхищением делился,о том, как этот драндулет кишлаки арабские сносит.Говорит в жизни этот чудесно выглядит,ни с чем несравнимое удовольствие,лучше даже мацы из крови христианских детей. yes
              А нам-то некого давить внутри страны.
              израильнам
              1. Наган Сегодня, 18:03
                Еще один шитский ватник завелся?
                Наган
                1. израильнам Сегодня, 18:27
                  Цитата: Наган
                  Еще один шитский ватник завелся?

                  Мистер Наган,Вы лучше в город на Неве подумайте как возвращаться, а не зубоскальте под.п.ин.досовским флагом.
                  израильнам
            2. MMX Сегодня, 16:51
              Цитата: voyaka uh
              Ну, мощные бульдозеры нужны для всего. Горной промышленности,
              дорожной. А уж потом эти гражданские переделывают в военные.
              Так что освоить их производство России будет полезно в любом случае.


              Да есть это все, ЧТЗ же их и делает.

              Только вот для "донора" взяли не самый представительный, так скажем. Я имел ввиду "обвес". Тот же Д9 от КАТ продуман до мелочей (+ Израиль под себя доработал), а для этого опыт нужен.
              MMX
      2. commbatant Сегодня, 15:48
        Цитата: xetai9977
        всего 5? Бульдозеры широко используются для разборки завалов во время боевых действий по всему миру


        В ВС Азербайджана их по видимому батальон?
        commbatant
    3. Ivan staryi Сегодня, 17:32
      На этот вопрос вам не ответит ни кто. Коммерческая тайна-с!
      Ivan staryi
    4. zivXP Сегодня, 18:32
      Думаю он тяжелее стандартного, нужен двиг мощнее тогда.
      zivXP
  2. птс-м Сегодня, 14:52
    Давно пора,а то всё на народную смекалку надеются.Хотя,пулеметик на крыше не помешал бы,ну так для приколу.А то ГАИцы будут постоянно останавливать и проверят документы и задавать вопросы...куда,да зачем...
    птс-м
  3. svp67 Сегодня, 14:52
    ????? Минобороны РФ заказало 5 бронированных бульдозеров ?????
    Вот даже не знаю как на это реагировать? Всегда хватало специальных инженерных машин. И почему такая маленькая партия? Единственное, что приходит на ум, тем более взглянув на его окраску - Сирия.
    svp67
    1. Muvka Сегодня, 15:00
      А откуда вы знаете, какая окраска будет? Это просто картинка.
      Muvka
      1. svp67 Сегодня, 15:03
        Цитата: Muvka
        А откуда вы знаете, какая окраска будет? Это просто картинка.

        Посмотрим, где появятся эти "бронебульдозеры"
        svp67
    2. DenZ Сегодня, 15:11
      Цитата: svp67
      Единственное, что приходит на ум, тем более взглянув на его окраску - Сирия

      Эта окраска с Н. Тагильской выставки там 90 % экспонатов так были разукрашены. Вы шо, це ж тривиально! Но, согласен, что судя по небольшой партии возможно действительно для Сирии.
      DenZ
    3. санчо Сегодня, 15:23
      100% сирия и партия небольшая и у нас машин разграждения хватает.
      санчо
    4. Чёрный Полковник Сегодня, 15:26
      Возможно, пойдём по стопам богоизбранных и будем сносить дома семей и родственников террористов. В любой точке мира am
      Чёрный Полковник
    5. ватник Сегодня, 16:00
      Цитата: svp67
      Единственное, что приходит на ум, тем более взглянув на его окраску - Сирия

      Мне кажется вы правы и скорее всего в Сирию они и уйдут.
      Кстати говоря сирийцы сами бронировали бульдозер для городских боёв. По моему если я не путаю он воевал в Дамаске и насколько помню там его в конце-концов подбили.
      ватник
      1. израильнам Сегодня, 16:32
        Цитата: ватник
        Кстати говоря сирийцы сами бронировали бульдозер для городских боёв.

        Как жаль ,что они тебя не дождались.Помог бы своим идейным братьям.Но уж куда там,наманикюринными пальчиками лучше получается стучать по клаве ,опять же ракета с израильского дрона не убъёт.
        израильнам
  4. Jovanni Сегодня, 14:54
    Стоимость одного изделия не должна превышать 15,5 млн. рублей.

    Ни фига себе! Его что, "Калибрами" оснащать будут? Уж расчистит, так расчистит...
    Jovanni
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:55
    Парень для операций в пустыне? Тогда понятно, и куда, и зачем, и почем.
    Горный стрелок
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:03
      Цитата: Горный стрелок
      Парень для операций в пустыне?

      Дык,это же первейшая цель,особенно для матрасов. Их хлебом не корми - дай бульдозер ушатать. yes Ну а кроме шуток, полезная разработка. Далеко не всегда и не везде не танк отвал можно навесить .
      Paranoid50
  6. ЗВС Сегодня, 14:59
    Какое строительство дорог при ведении боевых действий? Кто-то в МО нашел способ отщипнуть от оборонного бюджета? Клоунада сплошная. Видимо МО деньги девать уже некуда, коль занялись такой ...ерней.
    ЗВС
    1. Zaurbek Сегодня, 15:02
      А заграждения завалов, инженерные работы...
      Zaurbek
      1. Вежливый Лось Сегодня, 15:18
        Цитата: Zaurbek
        А заграждения завалов, инженерные работы...

        А также обустройство последних приютов для нацбатовцев в Донбассе и муджахедов в Сирии.
        Вежливый Лось
      2. мыслитель Сегодня, 15:19
        Только не понятно, чем хуже БРЭМ?
        мыслитель
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 15:28
          У бульдозера тяга по-лучше. Ему не нужно носиться по полю боя. ИМХО.
          Чёрный Полковник
        2. DimerVladimer Сегодня, 15:45
          У БРЭМ меньше объем отвала, недостаточное тяговое усилие, очень высокая цена.
          DimerVladimer
        3. макс702 Сегодня, 15:51
          Цитата: мыслитель
          Только не понятно, чем хуже БРЭМ?

          Гражданский бульдозер гораздо дешевле в эксплуатации , да и удобней , ибо как раз и создан для таких работ..
          макс702
          1. san4es Сегодня, 19:02
            ...только, чтоб шахиды неотобрали, а-то получится такой неубиваемый джихад-бульдозер
            san4es
        4. Zaurbek Сегодня, 19:06
          Бульдозер нужен для непосредственной работы. Пришел тракторист и работает 8ч в день, и так круглые сутки . Только люди меняются. Трансмиссия и дизель гражданские с высоким ресурсом...Эргономика, обзорность-как на обычном бульдозере...
          Zaurbek
  7. истопник Сегодня, 15:02
    Машины должны быть по длине не более 7,5 метров, а по массе – не менее 26 тонн.[b][/b]

    Странное требование. Ими что, кого-то бомбить собираются. Авианосцы тут поблизости собираются. Как раз 5 штук.
    истопник
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 15:32
      Как сказал выше Вояка-УХ, возможно для действий в стеснённых городских условиях - духов вместе с домами хоронить.
      Чёрный Полковник
    2. Ivan staryi Сегодня, 16:59
      laughing Не путайте техническое задание аукциона с реальными ТТХ техники. К слову там нет типа, марки и производителя, только примерные характеристики и обязательно со словами "не более" или "не менее". Ведь как ни странно реальный производитель скорее всего не включен в так называемый реестр единственных поставщиков и именно поэтому проводится аукцион несмотря на то, что победитель фактически заранее известен. А вот почему так... Не скажу, а то помидорами закидают.
      Ivan staryi
  8. Куница Сегодня, 15:12
    Удобно будет фуры с дорог сдвигать, если Москву перекрывать приедут. Назвать его Платон. Такой симпатичный.
    Куница
  9. Сержант71 Сегодня, 15:35
    Могу ошибаться, но подобных машинах мой брат после учебки катался где-то в части Подмосковной. Раменское вроде. Фото старое, нецифровое и током непонятно. Говорил, что защищён от 7,62 с сердечником и подрыва.
    Сержант71
  10. DimerVladimer Сегодня, 15:44
    Опять это убожество ЧТЗ на узлах 40 летней давности....

    Вот что закупает НОАК например

    В 1989 году закупили технологию производства бульдозеров на основе Caterpillar D7H.
    бульдозер HBXG SD7
    двигатель Cummins NT855-C280 251 л.с.
    27,8 тонны, полусферический отвал,
    гидравлическая лебедка тяговым усилием 15 тонн для вытаскивания техники.

    а в прошом году закупили 23 бульдозера SD8B массой 38,8 т, мощность 360 л.с. лицензионный двигатель Cummins NT855-C360
    DimerVladimer
  11. Баракуда Сегодня, 16:49
    А если такого "Челябинца" забронировать.?. smile
    Баракуда
    1. Наган Сегодня, 18:09
      Читайте статью внимательней.

      Машины должны быть по длине не более 7,5 метров
      Стоимость одного изделия не должна превышать 15,5 млн. рублей.

      Очевидно такой не укладывается в ограничения.
      Наган
  12. Geisenberg Сегодня, 16:54
    Что-то я сомневаюсь что такое нужно для постройки дорог ) Судя по всему это для сноса построек типа глинобитной застройки в пустыне )
    Geisenberg
  13. Rostislav Сегодня, 16:58
    Судя по сжатым срокам поставки, для Сирии готовят. Только цена сомнение вызывает.
    Rostislav
    1. Ivan staryi Сегодня, 17:30
      А где сжатые сроки?! Пол года на поставку 5 тракторов?!!!!!
      Ivan staryi
  14. sergo1914 Сегодня, 18:15
    Производители катков и асфальтоукладчиков напряглись.
    sergo1914
  15. APASUS Сегодня, 18:39
    Какой то он хиленький для боев в городских условий .Вот для строительства в полевых условиях защитных насыпей только если? Вот машина по всем параметрам подошла бы дома равнять .Толкал руду такой по молодости,правда очень не долго
    APASUS
  16. san4es Сегодня, 18:51
    Вид с кормы:
    san4es
  17. Zaurbek Сегодня, 19:10
    Ну с гражданскими дизелями дело налаживается вроде. Ждем в тяжелом классе бронебульдозер.
    Zaurbek
  18. Старый26 Сегодня, 20:27
    Цитата: APASUS
    Какой то он хиленький для боев в городских условий .Вот для строительства в полевых условиях защитных насыпей только если? Вот машина по всем параметрам подошла бы дома равнять .Толкал руду такой по молодости,правда очень не долго

    А доставлять до места назначения вы будете святым духом? Ну будет у вас такой бронемонстр в 60-70 тонн, чем доставлять до будете? Железной дорогой? Трейлерами? Самолетом?
    Старый26
    1. СМихалыч Сегодня, 22:37
      Мне довелось принимать в одной из Африканских стран бульдозер KOMATSY-D375. Вот эта машинка как раз весила 70 тонн. Трактор пришел отдельно, нож отдельно и отдельно толкающие брусья с раскосами. И ничего, доплыл, родимый, из Европы корабликом, до места назначения довезли на двух тралах. Как снимал нож с трала без крана - это отдельная песня ))). Но русские чего только не придумают - снял с помощью рыхлителя. Так что доставить 70-тонную машину к месту назначения и собрать ее не такая уж сложная задачка .... для тех, кто понимает, как это делается. ))) А для диванных вопрошателей это, действительно, тайна за семью печатями )))
      СМихалыч
  19. Radikal Сегодня, 22:19
    Почему-то они в "англййском" пустынном камуфляже - для кого сделали?
    Radikal
  20. танк66 Сегодня, 22:41
    за эти бабки можно взять у Транснефти списанные Сат D7h,откапиталить с установкой Ярославского движка ,обвесить активной броней,"сирену" морскую антипиратскую воткнуть и выйдет не 5 машин а 10.Но ,наверно,непатриотично будет / и ничо не попилишь/.
    танк66
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