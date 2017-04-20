МО ДНР сообщает о неудачной попытке прорыва ДРГ ВСУ

Вчера при попытке проникновения на нашу территорию украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе н.п. Широкая Балка на минах подорвались диверсанты ВСУ. В результате погиб один и трое диверсантов ранено,

За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб, один ранен,