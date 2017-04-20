МО ДНР сообщает о неудачной попытке прорыва ДРГ ВСУ
В Донецке сообщают о неудавшейся попытке прорыва украинскими военными позиций самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
По его словам, при осмотре места происшествия было обнаружено брошенное диверсантами вооружение, в том числе огнемет "Шмель", гранаты, мины и фугасы.
Данный факт доказывает, что украинская ДРГ планировала совершить теракты на территории республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий, также, в результате обстрелов с украинской стороны за сутки погиб ополченец.
В свою очередь в Минобороны Украины сообщили о ранении одного военнослужащего за сутки в Донбассе.
По его словам, на Луганском направлении противник один раз обстрелял с.Крымское Новоайдарского района из пулеметов. На Донецком направлении ополченцы тяжелое вооружение не применяли. По одной провокации зафиксировано в Луганском, Верхнеторецком, Авдеевке, две провокации в Каменке. Во всех случаях противник использовал стрелковое вооружение и гранатометы, уточнил А.Мотузяник.
На Мариупольском направлении, по его словам, за сутки зафиксировано 12 провокаций. В частности, минометный огонь противник вел по Марьинке, остальные случаи нарушения режима прекращения огня пришлись на участок Павлополь-Широкино.
Вчера при попытке проникновения на нашу территорию украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе н.п. Широкая Балка на минах подорвались диверсанты ВСУ. В результате погиб один и трое диверсантов ранено,- сказал на брифинге в четверг замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает "Интерфакс-АВН"
По его словам, при осмотре места происшествия было обнаружено брошенное диверсантами вооружение, в том числе огнемет "Шмель", гранаты, мины и фугасы.
Данный факт доказывает, что украинская ДРГ планировала совершить теракты на территории республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий, также, в результате обстрелов с украинской стороны за сутки погиб ополченец.
В свою очередь в Минобороны Украины сообщили о ранении одного военнослужащего за сутки в Донбассе.
За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб, один ранен,- сказал на брифинге в четверг спикер Минобороны Александр Мотузяник.
По его словам, на Луганском направлении противник один раз обстрелял с.Крымское Новоайдарского района из пулеметов. На Донецком направлении ополченцы тяжелое вооружение не применяли. По одной провокации зафиксировано в Луганском, Верхнеторецком, Авдеевке, две провокации в Каменке. Во всех случаях противник использовал стрелковое вооружение и гранатометы, уточнил А.Мотузяник.
На Мариупольском направлении, по его словам, за сутки зафиксировано 12 провокаций. В частности, минометный огонь противник вел по Марьинке, остальные случаи нарушения режима прекращения огня пришлись на участок Павлополь-Широкино.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›фото
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