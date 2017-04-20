23:15 20 апреля

МО ДНР сообщает о неудачной попытке прорыва ДРГ ВСУ

В Донецке сообщают о неудавшейся попытке прорыва украинскими военными позиций самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Вчера при попытке проникновения на нашу территорию украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе н.п. Широкая Балка на минах подорвались диверсанты ВСУ. В результате погиб один и трое диверсантов ранено,
- сказал на брифинге в четверг замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает "Интерфакс-АВН"

По его словам, при осмотре места происшествия было обнаружено брошенное диверсантами вооружение, в том числе огнемет "Шмель", гранаты, мины и фугасы.
Данный факт доказывает, что украинская ДРГ планировала совершить теракты на территории республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий, также, в результате обстрелов с украинской стороны за сутки погиб ополченец.


МО ДНР сообщает о неудачной попытке прорыва ДРГ ВСУ


В свою очередь в Минобороны Украины сообщили о ранении одного военнослужащего за сутки в Донбассе.
За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб, один ранен,
- сказал на брифинге в четверг спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении противник один раз обстрелял с.Крымское Новоайдарского района из пулеметов. На Донецком направлении ополченцы тяжелое вооружение не применяли. По одной провокации зафиксировано в Луганском, Верхнеторецком, Авдеевке, две провокации в Каменке. Во всех случаях противник использовал стрелковое вооружение и гранатометы, уточнил А.Мотузяник.

На Мариупольском направлении, по его словам, за сутки зафиксировано 12 провокаций. В частности, минометный огонь противник вел по Марьинке, остальные случаи нарушения режима прекращения огня пришлись на участок Павлополь-Широкино.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›фото
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Комментарии 23

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  1. cniza Сегодня, 15:06
    Всё пытаются , а чего хотят не понятно.
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 15:11
      О....ещё одного хероя на органы пустят.....у врачей укровермахта удачный день.
      Чёрный
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:27
      Так главное идут постоянно в лоб на одни и тех же направлениях.
      Захарченко спалил контору wink
      Владыка Ситх
      1. Екатерина II Сегодня, 21:33
        Цитата: Владыка Ситх
        Захарченко спалил контору

        а 10 дней осталось до мая и истечения 60 дней конца Украины по Захарченко(если верить его словам, в чем я лично, сомневаюсь)
        Екатерина II
        1. Владыка Ситх Сегодня, 23:08
          А я с декабря писал о двадцатых числах мая.
          Владыка Ситх
    3. commbatant Сегодня, 22:59
      Цитата: cniza
      Всё пытаются , а чего хотят не понятно.

      Выявить схему минных полей и их плотность, выявление расположения артиллерийских и минометных расчетов ополченцев, дезорганизация управлением предприятий народного хозяйства ЛДНР....
      commbatant
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:10
    Да ГОСПОДИ...сколько можно... недавно же КИЕВ клялся соблюдать перемирие и отвести арту в тыл...опять двадцать пять...дурдом этот МИНСК-2 и все что с ним связано ...не хочу даже это комментировать.
    Тот же ЛЕХА
    1. cniza Сегодня, 15:17
      Киев включает дурку и говорит это не ВСУ , это правосеки...
      cniza
  3. Подрезчик Сегодня, 15:14
    Главное, что попытка неудавшаяся!Молодцы, саперы ДНР!!!
    Подрезчик
    1. слепой67 Сегодня, 15:27
      ВСУшники в 90% (может и больше) случаях подрывются на своих же "подарках", устаноленых предшественниками или соседями с флангов.
      слепой67
      1. Чёрный Сегодня, 15:35
        Цитата: слепой67
        ВСУшники в 90% (может и больше) случаях подрывются на своих же "подарках", устаноленых предшественниками или соседями с флангов.

        Может это врачи ихние....органы таким нехитрым способом добывают wassat
        Чёрный
      2. Подрезчик Сегодня, 15:41
        Тем более молодцы!
        Подрезчик
  4. ИванИванов Сегодня, 15:15
    Ведение грамотной минной войны самое оно, учитывая непрерывные попытки укропейцев
    ИванИванов
  5. слепой67 Сегодня, 15:31
    Народ! Подскажите, что означает красный круг с цифрой сразу за "ником"?
    слепой67
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 15:51
      Счет банов , если круг коричневый.
      Ст.пропорщик
      1. sabakina Сегодня, 18:31
        Количество полученных штрафов, тьфу, предупреждений.
        sabakina
        1. слепой67 Сегодня, 19:28
          Благодарю! А предупреждения идут "автоматом" или по "ябеде"?
          слепой67
          1. commbatant Сегодня, 23:01
            Цитата: слепой67
            Благодарю! А предупреждения идут "автоматом" или по "ябеде"?


            По ябеде и по усмотрению модераторов сайта ВО, у меня их - 8, скоро "закроют"...
            commbatant
            1. Cat Man Null Сегодня, 23:05
              Цитата: commbatant
              ... у меня их - 8...

              - нашли, чем хвастаться wink
              - а у меня больше laughing
              Cat Man Null
  6. Sergg Сегодня, 15:34
    Cамые жаркие бои кипят в тех местах, где по сообщению Эдуарда Басурина, были замечены зарубежные инструкторы. На Донбассе идет война между Россией и США, где украина цепной пес, забить пса не сложно, время еще не пришло. Как бы хотелось чтобы у украинских фашистов лицензия на убийство простых людей Донбасса закончилась а вместе с тем и Минск-2.
    Sergg
  7. геннадий пантелеев Сегодня, 20:38
    Хорошая новость жаль только что здох только один.
    геннадий пантелеев
  8. Екатерина II Сегодня, 21:36
    то есть стороны гнут свою линию. У всех виноват "противник" он нарушает сакральные МС.
    доверия им нет...
    Екатерина II
  9. Музыка Сегодня, 22:42
    Проверка минного поля оказалась провальный..
    Музыка
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