23:15 20 апреля

МО РФ: У ОЗХО своя таблица Менделеева?

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал откровенные фейки о якобы химической атаке ВВС Сирии на Хан-Шейхун. Напомним, что речь идёт о заявлениях, основывающихся на публикациях так называемых «Белых касок», в которых было заявлено, что в Хан-Шейхуне сирийская армия «применила зарин».

По словам Игоря Конашенкова, доклад Организации по запрещению химического оружия, озвученный Ахметом Узюмджю, по поводу применения зарина в провинции Идлиб заставляет усомниться в профессионализме представителей ОЗХО. Генерал Конашенков отмечает, что ОЗХО и четырёх месяцев не хватило, чтобы установить применение боевиками иприта в Алеппо, хотя фактов было множество, зато в Хан-Шейхуне по одним только заявлениям «Белых касок» были сделаны однозначные выводы о применении зарина. Никто из ОЗХО в Хан-Шейхуне даже не был, зато доклад "созрел" за несколько дней.

РИА Новости приводит заявление Игоря Конашенкова:
Спустя 4 месяца ОЗХО так и не может сделать заключение и признать найденный в Алеппо иприт ипритом, ссылаясь на необходимость проведения дополнительных исследований. Однако по Хан-Шейхуну господину Узюмджю всё сразу стало понятно. Хотя за две недели ни одного представителя ОЗХО там не было. Откуда, кем и каким образом взяты пробы? Кто именно в ОЗХО так быстро исследовал биопробы, если стандартные процедуры ОЗХО, как и в случае с ипритом в Алеппо, предполагают протяжённый по времени комплекс исследований?



Официальный представитель МО РФ отмечает, что такого рода заявление «подставляет» всю ОЗХО.

Игорь Конашенков:
Ведь если в Хан-Шейхуне действительно был зарин, то как ОЗХО может объяснить прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из «Белых касок»? Это ведь видели все. Хотелось бы получить от Узюмджю внятные ответы на все эти вопросы как можно скорее. Или вопреки заключениям независимых экспертов, считающих нонсенсом такую «избирательность» поражения зарином, господин Узюмджю открыл свою таблицу Менделеева?


МО РФ: У ОЗХО своя таблица Менделеева?


Ранее сразу несколько экспертов в области химоружия (включая западных) отметили, что заявление о применении зарина на фоне бегающих по Хан-Шейхуну представителей «Белых касок» без средств защиты, поливающих людей из шлангов, выглядит не более чем корявой подтасовкой, рассчитанной на дилетантов.

Использованы фотографии: sputnikbig.ru
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Комментарии 41

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  1. Рабинович Сегодня, 15:15
    Уже всё доказали и показали.
    После атаки газом, по больнице где были выжившие снова нанесли удар, чтобы не оставлять свидетелей.
    Рабинович
    1. Чёрный Сегодня, 15:17
      У них не своя таблица.....у них свой хозяин laughing
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 15:21
        Цитата: Чёрный
        У них не своя таблица.....у них свой хозяин laughing


        У них своя правда , но она их и погубит.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:34
          Цитата: cniza
          Цитата: Чёрный
          У них не своя таблица.....у них свой хозяин laughing

          У них своя правда , но она их и погубит.

          Это не правда , а откровенная ложь , которой они себя загоняют поглубже в землю и поближе к Преисподней . fool
          bouncyhunter
          1. Николай С. Сегодня, 16:19
            Цитата: Рабинович
            После атаки газом, по больнице где были выжившие снова нанесли удар, чтобы не оставлять свидетелей.

            Проект большого Израиля предполагает захват Израилем Сирии. Для этого сначала они пропагандировали, что сунниты должны убивать шиитов, а те этих. Стравили всех, вооружили, профинансировали, чтобы разрушить страну. Сейчас Асад потихоньку стал с нашей помощью укрепляться, так сразу провокация с химоружием (сбивать гражданские самолёты для провокаций они тоже любят, но в Сирии такие не летают). И сразу чудовищная пропаганда и ложь. Пример см. у Рабиновича.
            Николай С.
    2. Владимир 38 Сегодня, 15:17
      Вы действительно в это верите? Зачем Асаду применять хим оружие? Нужно смотреть комо это выгодно. Вот израильским спец службам выгодно! Американцам выгодно, бармалеем выгодно, а Асаду не выгодно)
      Владимир 38
      1. Рабинович Сегодня, 15:19
        Асад использует Россию, творит что хочет. Это уже не первая его газовая Атака с папашей.
        Рабинович
        1. Machete Сегодня, 15:27
          Может, хватит из себя идиота делать?
          Обвинять можно в чём угодно, но после такой дико косячной постановкой верить могут только такие, как ты. Чуваки, бегающие голыми в облаке зарина - это круто. Навероне, комиксов насмотрелись про героев.
          Machete
          1. Deniska Сегодня, 16:48
            Чуваки, бегающие голыми в облаке зарина - это круто.


            На евреев и "Белые каски" даже радиация не действует :)
            Deniska
          2. Pirogov Сегодня, 17:02
            Да ему и делать не надо ........... или отрабатывает ,кусок хлеба!
            Цитата: Machete
            Обвинять можно в чём угодно, но после такой дико косячной постановкой верить могут только такие, как ты. Чуваки, бегающие голыми в облаке зарина - это круто. Навероне, комиксов насмотрелись про героев.
            Pirogov
        2. andj61 Сегодня, 15:48
          Цитата: Рабинович
          Асад использует Россию, творит что хочет. Это уже не первая его газовая Атака с папашей.

          Все эти газовые атаки - только на просторах Интернета. Хотя ОЗХО получила нобелевскую премию мира именно за уничтожение хим. оружия в Сирии. Они проинспектировали все объекты и заверили ООН, что никакого хим. оружия в Сирии нет. Гарантами этому выступили США и Россия.
          Никаких доказательств применения хим.оружия Асадом нет, но вот желание западных спецслужб организовать в Сирии провокацию с применением хим. оружия имеются.
          Казалось бы,чего проще - просто провести расследование по этому факту. Не хотят! Это никому не нужно - всем всё сразу ясно в момент вброса в соц. сети! Виновного нашли в тот же момент. Задайтесь простым вопросом - кому это выгодно - и многое счразу же станет понятным.
          Когда в конце прошлого года Россия задокументировала факт применения хим .оружия боевиками, ОЗХО не почесалось,хотя пробы им предоставлены были, равно как и было предложено прибыть на место. От этого они отказались, а пробы якобы исследуют уже больше четырёх месяцев - результата нет. И не будет.
          И этот случай с "зарином" тоже никто расследовать не станет: это просто не выгодно - виновный уже назначен.
          andj61
          1. Orionvit Сегодня, 20:11
            andj61 Зачем вы мечете бисер перед свиньями? Бесполезное занятие. Израильское сообщество, за откровенную глупость, уже даже плюсов своему понаставило.
            Orionvit
        3. dr.mel51 Сегодня, 16:07
          Ответь чем выгодно Асаду и не увиливай от ответа.
          dr.mel51
        4. cariperpaint Сегодня, 16:12
          вы
          вопрос игнорируете))0 зачем ему это)))
          cariperpaint
        5. Ren Сегодня, 16:30
          Хим.атаку провёл израиль, этому есть весомые доказательства.
          Ren
        6. БывшийРоссиянин Сегодня, 18:43
          Рабинович, он такой Рабинович! Вы тупо тролль, не ответили не на один поставленный Вам вопрос, твердите свою мантру про злого Асада и хим. атаку fool , но ни одного док-ва предоставить не можете! Значит как в школе , не ответил ни на один вопрос, садись 2, завтра родителей в школу негодник! wassat
          БывшийРоссиянин
    3. Горный стрелок Сегодня, 15:20
      Мда, и вам мозг "промыли"? Это чем же надо было удар наносить, чтобы следов не осталось? Термобарическими повышенной мощности? А поскакушки по местности, зараженной "зарином" в тапочках на босу ногу - это тоже доказательство его наличия?
      Горный стрелок
      1. andj61 Сегодня, 17:18
        Цитата: Горный стрелок
        Мда, и вам мозг "промыли"? Это чем же надо было удар наносить, чтобы следов не осталось? Термобарическими повышенной мощности?

        Исключительно Буратиной! Солнецепёк тоже подойдёт, yes
        Цитата: Горный стрелок
        А поскакушки по местности, зараженной "зарином" в тапочках на босу ногу - это тоже доказательство его наличия?

        Эти клоуны из белых касок - они такие, их никаким зарином-зоманом-табуном не возьмёшь! request Табуном и скачут - прямо по очагу химзаражения... feel
        hi
        andj61
        1. раф Сегодня, 18:34
          Исключительно Буратиной! Солнецепёк тоже подойдёт,
          Не Буратиной а Чебурешкой! Забыли чёли?! laughing
          раф
    4. Чёрный Сегодня, 15:20
      Цитата: Рабинович
      Уже всё доказали и показали.

      Чё показали? Кино снятое бармалеями по заказу США....Хотя бы актёров меняли....там один и тотже мордоворот в трёх фильмах уже снялся wassat ...то он терпила, то медбрат, то белая каска....
      Чёрный
      1. санчо Сегодня, 15:37
        рабинович приглашает касок на землю обетованную бороться с хезболлой.
        санчо
    5. KachesGM Сегодня, 15:32
      Хотел узнать-в Израиле тупо по телеку показали сюжет о зверской хим.атаке Асада и теперь уже все доказано? Есть нормальные источники с доказательствами, или они тока на арабском и иврите?
      KachesGM
    6. sir_obs Сегодня, 15:40
      После заоина выживших не бывает, но это очевидно только тем, кто не под матрасами.
      sir_obs
    7. БывшийРоссиянин Сегодня, 18:40
      Цитата: Рабинович
      чтобы не оставлять свидетелей.

      При чем тут свидетели? Пробы взять должны, экспертизу провести и т.д., а делать обвинение только со слов "БК" - это для дилетантов! Объясните пожалуйста : Как они там бегали без средств защиты? После этого можно будет подискутировать. Но мне так кажется , что Вы не сможете объяснить эту маленькую нестыковочку!
      БывшийРоссиянин
  2. KAV Сегодня, 15:17
    Конашенков молодца! Хорошо прошелся по всем этим действиетельно шарлатанам! Только вот, уверен, что ни кто ни каких ответов на его вопросы не даст. Ибо, невозможно на них ответить, не разрушив собсвенные насквозь лживые доклады и легенды.
    Заврались все эти западные конторки уже в конец.
    KAV
  3. Слон Сегодня, 15:21
    Давно пора наказать "белые каски" в Сирии за пособничество террористам!
    А то, что что этот упырь прыгает в парах зарина, наверное он киборг, напичканный внутри микросхемами и дерьмом...
    Слон
  4. Tusv Сегодня, 15:23
    О. Рабинович. Понимаю. Не дождусь
    Игорь Евгеньевич. Не принимайте близко к сердцу. ОЗХО чистюли, они перчатки хлоркой обрабатывают. Так что следы Иприта найдут. А Зарин или Иприт для западного пипла пабарабану
    Tusv
  5. санчо Сегодня, 15:31
    я им даже анализ мочи не доверил бы они скажут что это кровь!
    санчо
  6. KelWin Сегодня, 15:35
    Вот не надоедает им гонять заезженную пластинку, если с утра не применили пробирку - все, день не удался) ДБ(с)
    KelWin
  7. 2ez Сегодня, 15:38
    Однажды офицер-химик рассказывал про действие зарина-зомана. Было это давно, детали рассказа стерлись, но помню, что у всех курсантов противогазы были в руках, смотрели они на стеклянный куб сверху вниз (с холмов), в стеклянном кубе сидела кошка. Им выдали бинокли (он говорил, что было неудобно и противогаз держать, и бинокль, но ответственные офицеры гоняли по полной). Когда пустили газ, кошка начала такие выверты делать, что в нормальных условиях даже представить невозможно... Обычной водой газ этого типа вывести невозможно (если только вода не волшебная), только антидот...
    2ez
    1. Толстоевский Сегодня, 17:19
      В своё время на химзащите нам крутили краденый американский спецфильм про действие зарина, зомана, V-газов. Причём американцы тайно снимали своих же солдатиков, которые на учениях, как-бы по ошибке, попали в зону поражения каким-то из паралитиков, через кожу. Солдатики подыхали в страшных мучениях и довольно быстро.
      Толстоевский
  8. Владимир Постников Сегодня, 15:39
    Давить! Не ослаблять хватку! Почему только Конашенков? Где МИД? Где Лавров? Где Путин? Давить по всем фронтам!
    Владимир Постников
    1. Velizariy Сегодня, 16:13
      Вперед! Вперед, дави! Диван не продави)))))))))))))
      Velizariy
  9. turbris Сегодня, 15:50
    Но тем не менее на США и К никакие доказательства не подействуют, они будут гнуть свою линию, также как "агрессия", "аннексия" по Крыму и Украине. То, что им не выгодно - это не правда, а то, что они занимаются инсценировками - должно быть принято всеми "цивилизованными" государствами за правду, достали уже своей тупостью.
    turbris
  10. ланс Сегодня, 16:48
    как то у сша все больше по химии получается сначала вада, теперь озхо. можно вспомнить бинарные газа боезоряды которых они хранят до сих пор.
    ланс
  11. afrikanez Сегодня, 17:09
    Что бы до ОЗХО наконец то дошло, нужно просто в штаб-квартире этой организации распылить тот же зарин и посмотреть, как они будут бегать в марлевых повязках! angry
    afrikanez
  12. Толстоевский Сегодня, 17:10
    нужно быть снисходительнее к мудачествам белых касок, ибо у них в кишлаках даже НВП не было
    Толстоевский
  13. zmey alex Сегодня, 17:52
    [quote=Рабинович]Асад использует Россию, творит что хочет. Это уже не первая его газовая Атака с папашей.[/quoteГосподин Рабинович,а позвольте спросить,вам чего в САР надо?Вас туда никто не приглашал,или вы тоже исключительные на весь мир?
    zmey alex
  14. Svetoch Сегодня, 18:02
    Для них правда это то что они сказали. Они даже подстановки уже не заморачиваясь снимают. Главное сказать, а там даже если неправда уже неважно.
    Svetoch
  15. Trouble Сегодня, 18:23
    laughing Не было у представителей ОЗХО в школе НВП, и в армии они не служили. Все их знания об ОВ (как впрочем и клоунов в белых касках) почёрпнуты из голливудского кино, где антидот находится в здоровенном шприце, и колоть его обязательно в сердце.
    Trouble
  16. Orionvit Сегодня, 20:16
    Цитата: KAV
    Только вот, уверен, что ни кто ни каких ответов на его вопросы не даст

    Берите больше, ни кто его ответов на западе даже не услышал. Ну кроме тех в госдепе, кому это положено по статусу, но тем глубоко наплевать, они на работе.
    Orionvit
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