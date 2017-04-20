МО РФ: У ОЗХО своя таблица Менделеева?
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал откровенные фейки о якобы химической атаке ВВС Сирии на Хан-Шейхун. Напомним, что речь идёт о заявлениях, основывающихся на публикациях так называемых «Белых касок», в которых было заявлено, что в Хан-Шейхуне сирийская армия «применила зарин».
По словам Игоря Конашенкова, доклад Организации по запрещению химического оружия, озвученный Ахметом Узюмджю, по поводу применения зарина в провинции Идлиб заставляет усомниться в профессионализме представителей ОЗХО. Генерал Конашенков отмечает, что ОЗХО и четырёх месяцев не хватило, чтобы установить применение боевиками иприта в Алеппо, хотя фактов было множество, зато в Хан-Шейхуне по одним только заявлениям «Белых касок» были сделаны однозначные выводы о применении зарина. Никто из ОЗХО в Хан-Шейхуне даже не был, зато доклад "созрел" за несколько дней.
РИА Новости приводит заявление Игоря Конашенкова:
Официальный представитель МО РФ отмечает, что такого рода заявление «подставляет» всю ОЗХО.
Игорь Конашенков:
Ранее сразу несколько экспертов в области химоружия (включая западных) отметили, что заявление о применении зарина на фоне бегающих по Хан-Шейхуну представителей «Белых касок» без средств защиты, поливающих людей из шлангов, выглядит не более чем корявой подтасовкой, рассчитанной на дилетантов.
По словам Игоря Конашенкова, доклад Организации по запрещению химического оружия, озвученный Ахметом Узюмджю, по поводу применения зарина в провинции Идлиб заставляет усомниться в профессионализме представителей ОЗХО. Генерал Конашенков отмечает, что ОЗХО и четырёх месяцев не хватило, чтобы установить применение боевиками иприта в Алеппо, хотя фактов было множество, зато в Хан-Шейхуне по одним только заявлениям «Белых касок» были сделаны однозначные выводы о применении зарина. Никто из ОЗХО в Хан-Шейхуне даже не был, зато доклад "созрел" за несколько дней.
РИА Новости приводит заявление Игоря Конашенкова:
Спустя 4 месяца ОЗХО так и не может сделать заключение и признать найденный в Алеппо иприт ипритом, ссылаясь на необходимость проведения дополнительных исследований. Однако по Хан-Шейхуну господину Узюмджю всё сразу стало понятно. Хотя за две недели ни одного представителя ОЗХО там не было. Откуда, кем и каким образом взяты пробы? Кто именно в ОЗХО так быстро исследовал биопробы, если стандартные процедуры ОЗХО, как и в случае с ипритом в Алеппо, предполагают протяжённый по времени комплекс исследований?
Официальный представитель МО РФ отмечает, что такого рода заявление «подставляет» всю ОЗХО.
Игорь Конашенков:
Ведь если в Хан-Шейхуне действительно был зарин, то как ОЗХО может объяснить прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из «Белых касок»? Это ведь видели все. Хотелось бы получить от Узюмджю внятные ответы на все эти вопросы как можно скорее. Или вопреки заключениям независимых экспертов, считающих нонсенсом такую «избирательность» поражения зарином, господин Узюмджю открыл свою таблицу Менделеева?
Ранее сразу несколько экспертов в области химоружия (включая западных) отметили, что заявление о применении зарина на фоне бегающих по Хан-Шейхуну представителей «Белых касок» без средств защиты, поливающих людей из шлангов, выглядит не более чем корявой подтасовкой, рассчитанной на дилетантов.
Использованы фотографии: sputnikbig.ru
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