Спустя 4 месяца ОЗХО так и не может сделать заключение и признать найденный в Алеппо иприт ипритом, ссылаясь на необходимость проведения дополнительных исследований. Однако по Хан-Шейхуну господину Узюмджю всё сразу стало понятно. Хотя за две недели ни одного представителя ОЗХО там не было. Откуда, кем и каким образом взяты пробы? Кто именно в ОЗХО так быстро исследовал биопробы, если стандартные процедуры ОЗХО, как и в случае с ипритом в Алеппо, предполагают протяжённый по времени комплекс исследований?

Ведь если в Хан-Шейхуне действительно был зарин, то как ОЗХО может объяснить прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из «Белых касок»? Это ведь видели все. Хотелось бы получить от Узюмджю внятные ответы на все эти вопросы как можно скорее. Или вопреки заключениям независимых экспертов, считающих нонсенсом такую «избирательность» поражения зарином, господин Узюмджю открыл свою таблицу Менделеева?