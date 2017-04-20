Черноморский флот начал масштабное учение

На полигоне "Железный Рог" в Краснодарском крае по планам командно-штабного учения развернуты береговые ракетные комплексы "Бастион" и самоходные артиллерийские комплексы "Берег". Всего к учению привлечено порядка 15 боевых кораблей и вспомогательных судов, до 15 самолётов морской авиации ЧФ, более 100 единиц боевой техники,

Масштабное учение с задействованием 15 кораблей и более 100 единиц боевой техники началось на Черноморском флоте, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.Согласно информации, «в четверг в рамках проверки за зимний период обучения ударные, противолодочные и минно-тральные корабельные группы из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота, суда обеспечения, подразделения артиллерии 22-го армейского корпуса, отдельного полка морской пехоты Черноморского флота и самолёты морской авиации ЧФ приступили к выполнению задач в полигонах боевой подготовки».говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что «ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Р-239", "Р-60", малые противолодочные корабли "Муромец" и "Суздалец", морской тральщик "Иван Голубец" в рамках двустороннего зачетного тактического учения провели встречный морской бой, отработали совместное маневрирование, а также выполнили артиллерийскую стрельбу по сбрасываемым парашютным мишеням и по буксируемому корабельному щиту».Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил привлечены вспомогательные суда, а также многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26 морской авиации Черноморского флота».На полигоне «Опук» в Крыму «артиллерийские подразделения огнем реактивных системам залпового огня "Град", самоходных артиллерийских комплексов и буксируемых гаубиц подавили огневые точки условного противника на побережье», говорится в сообщении.Контроль качества выполняемых огневых задач осуществляет комплекс беспилотных летательных аппаратов «Форпост».