23:10 20 апреля

Черноморский флот начал масштабное учение

Масштабное учение с задействованием 15 кораблей и более 100 единиц боевой техники началось на Черноморском флоте, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.



Согласно информации, «в четверг в рамках проверки за зимний период обучения ударные, противолодочные и минно-тральные корабельные группы из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота, суда обеспечения, подразделения артиллерии 22-го армейского корпуса, отдельного полка морской пехоты Черноморского флота и самолёты морской авиации ЧФ приступили к выполнению задач в полигонах боевой подготовки».


На полигоне "Железный Рог" в Краснодарском крае по планам командно-штабного учения развернуты береговые ракетные комплексы "Бастион" и самоходные артиллерийские комплексы "Берег". Всего к учению привлечено порядка 15 боевых кораблей и вспомогательных судов, до 15 самолётов морской авиации ЧФ, более 100 единиц боевой техники,
говорится в релизе.

В пресс-службе уточнили, что «ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Р-239", "Р-60", малые противолодочные корабли "Муромец" и "Суздалец", морской тральщик "Иван Голубец" в рамках двустороннего зачетного тактического учения провели встречный морской бой, отработали совместное маневрирование, а также выполнили артиллерийскую стрельбу по сбрасываемым парашютным мишеням и по буксируемому корабельному щиту».

Отмечается, что «для обеспечения действий корабельных сил привлечены вспомогательные суда, а также многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26 морской авиации Черноморского флота».

На полигоне «Опук» в Крыму «артиллерийские подразделения огнем реактивных системам залпового огня "Град", самоходных артиллерийских комплексов и буксируемых гаубиц подавили огневые точки условного противника на побережье», говорится в сообщении.

Контроль качества выполняемых огневых задач осуществляет комплекс беспилотных летательных аппаратов «Форпост».

Использованы фотографии: http://ic.pics.livejournal.com/
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Комментарии 24

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  1. cniza Сегодня, 15:19
    Масштабное учение с задействованием 15 кораблей и более 100 единиц боевой техники началось на Черноморском флоте, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.


    НАТО не успевает все отслеживать , сейчас опять будут визжать.
    cniza
    1. kot28.ru Сегодня, 15:28
      Нее,это украм на заметку
      kot28.ru
      1. Nick Сегодня, 15:58
        Цитата: cniza
        НАТО не успевает все отслеживать , сейчас опять будут визжать.

        Цитата: kot28.ru
        Нее,это украм на заметку

        А я думаю, что это для того, чтобы потом в бою легко было. wink А все, кому надо, поймут, именно то, что надо... soldier
        Nick
    2. Александр романов Сегодня, 15:28
      Цитата: cniza
      НАТО не успевает все отслеживать

      Украина не в НАТО
      Александр романов
      1. cniza Сегодня, 16:10
        Согласен , НАТО в Украине.
        cniza
        1. Zoldat_A Сегодня, 17:11
          Цитата: cniza
          Согласен , НАТО в Украине.

          Памперсы заготавливают и те, и другие. Поросенко завтра будет визжать, что Россия готова к оккупации Украины с юга...
          Zoldat_A
    3. lis-ik Сегодня, 15:46
      Цитата: cniza
      Масштабное учение с задействованием 15 кораблей и более 100 единиц боевой техники началось на Черноморском флоте, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.

      НАТО не успевает все отслеживать , сейчас опять будут визжать.

      А чего визжать? Вы состав кораблей прочитали?
      lis-ik
      1. Верба Сегодня, 16:32
        Цитата: lis-ik
        А чего визжать? Вы состав кораблей прочитали?

        Тут выбирать не приходится ,будем надеяться,что пока.
        Верба
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:22
    Поближе бы к Одессе...
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:31
      Цитата: НЕКСУС
      Поближе бы к Одессе...

      Так ведь поток вони от майдаунов удвоится ...
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:35
        Цитата: bouncyhunter
        Так ведь поток вони от майдаунов удвоится ...

        Паша,от того,что ты закрыл дверь туалета,в котором из унитаза экскременты хлещут,вони будет не меньше.Просто будет иллюзия своей непричастности к происходящему ,пока соседи снизу не начнут ломать двери.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:37
          Цитата: НЕКСУС
          Паша,от того,что ты закрыл дверь туалета,в котором из унитаза экскременты хлещут,вони будет не меньше.Просто будет иллюзия своей непричастности к происходящему ,пока соседи снизу не начнут ломать двери.

          Хорошее сравнение ! Тема раскрыта , садись - пять !
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:41
            Цитата: bouncyhunter
            Хорошее сравнение ! Тема раскрыта , садись - пять !

            И это только химия...про биологию слушать будешь?
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:45
              Цитата: НЕКСУС
              И это только химия...про биологию слушать будешь?

              Поскольку обед уже был , а до ужина ещё далеко - аппетит не испортится . Стало быть - валяй !
              bouncyhunter
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:49
                Цитата: bouncyhunter
                Поскольку обед уже был , а до ужина ещё далеко - аппетит не испортится . Стало быть - валяй !

                Сам напросился...представь старую бабушку-соседку у которой в квартире живут,коза,свинья,пара скунсов и 50 кошек...и это все в однушке,через стену...и так она живет уже не один десяток лет рядом. Вонища,на весь подъезд. Внимание,вопрос- Если ты купишь освежитель воздуха,вони станет меньше?
                НЕКСУС
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:56
                  Цитата: НЕКСУС
                  представь старую бабушку-соседку у которой в квартире живут,коза,свинья,пара скунсов и 50 кошек...и это все в однушке,через стену...и так она живет уже не один десяток лет рядом. Вонища,на весь подъезд. Внимание,вопрос- Если ты купишь освежитель воздуха,вони станет меньше?

                  Ну тут уже не столько биология , сколько НВП - практическое занятие по теме "Рукопашный бой в условиях применения ОМП " .
                  bouncyhunter
                  1. НЕКСУС Сегодня, 15:58
                    Цитата: bouncyhunter
                    Ну тут уже не столько биология , сколько НВП - практическое занятие по теме "Рукопашный бой в условиях применения ОМП " .

                    Про то,как космические корабли бороздили просторы вселенной слушать будешь?
                    НЕКСУС
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:01
                      Цитата: НЕКСУС
                      Про то,как космические корабли бороздили просторы вселенной слушать будешь?

                      Всенепременно и с большим интересом .
                      bouncyhunter
                      1. НЕКСУС Сегодня, 16:07
                        Цитата: bouncyhunter
                        Всенепременно и с большим интересом .

                        Смотря на то,что происходит в Украине,прихожу к такой мысли,что Парашка и ко нифига не украинцы,а марсиане. И тогда обьяснимо желание всем украинцам кастрюли на головы одеть и до одури прыгать.Гравитация то на Марсе меньше чем у нас.
                        НЕКСУС
    2. Tusv Сегодня, 15:35
      Цитата: НЕКСУС
      Поближе бы к Одессе..

      Обнадеживает drinks
      На полигоне «Опук» в Крыму «артиллерийские подразделения огнем реактивных системам залпового огня "Град", самоходных артиллерийских комплексов и буксируемых гаубиц подавили огневые точки условного противника на побережье
      Tusv
  3. Alexey-74 Сегодня, 15:26
    Учения - это конечно хорошо................НО !!! Какое старье вышло на учения: малый ракетный корабль "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Р-239", "Р-60", малые противолодочные корабли "Муромец" и "Суздалец", морской тральщик "Иван Голубец" . Понятно, что и их надо использовать в учениях, но где современные корабли?
    Alexey-74
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:28
      Все равно визгу на ЗАПАДЕ и в КИЕВЕ будет через край.
      Тот же ЛЕХА
    2. Topotun Сегодня, 17:13
      Да нормально все. Судя по списку участников основную скрипку будут играть береговые комплексы ПКР. А данные суда имитируют мишени... А для этого и МРК подойдет, а может МРК будет взаимодействовать с береговым ПКР комплексом. Нормальные учения.
      Topotun
  4. bouncyhunter Сегодня, 16:10
    НЕКСУС,
    Я так подозреваю , что кастрюли и как средство связи с родной планетой используются ...
    bouncyhunter
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