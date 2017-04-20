23:09 20 апреля

Стоимость вертолета CH-53K King Stallion превысила стоимость F-35

CH-53K King Stallion, новый тяжелый транспортный вертолет, предназначенный для морской пехоты США, готов к массовому производству. Есть только одна проблема. Каждый такой вертолет стоит 138,5 миллионов долларов, он дороже истребителя F-35, который и так известен своей баснословной ценой, пишет "Популярная механика"

CH-53K King Stallion может перевозить груз весом 12 тонн на расстояние до 180 км в военных условиях. Этого достаточно, чтобы перевезти два бронированных Humvee, и в три раза превышает возможности предшествующей модели CH-53E. В новом вертолете установлены инновационные редукторные технологии, на разработку которых ушло 10 лет. В King Stallion предусмотрено дистанционное управление, мощные новые двигатели и продвинутые винты четвертого поколения из композитных материалов.

Стоимость вертолета CH-53K King Stallion превысила стоимость F-35



Вот только эти вертолеты феноменально дорогие. 200 таких машин обойдутся в 31 миллиард долларов. В период с марта 2016 по апрель 2017 года цена вертолетов поднялась на 6,9%, причем покупателям об этом объявили только в последний момент. Теперь каждый стоит 138,5 миллионов долларов, хотя еще год назад они стоили 131,2 миллиона. Больше четверти цены пришлось на новые исследования и разработку новых технологий. Для примера новейший истребитель F-35 с вертикальным взлетом сейчас стоит 122,8 миллиона долларов.

Корпус морской пехоты планирует выкупить 200 CH-53K King Stallion в течение 13 лет. Цену могут снизить заграничные продажи, в покупке заинтересованы Германия и Япония. При этом производитель заявляет, что при серийном производстве, которое планируют начать в 2019 году, стоимость вертолета будет снижена до $89 млн. Но, если судить по информации с Bloomberg, в Конгрессе США ценой крайне недовольны.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ch-53k king stallion фото
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Комментарии 46

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  1. Tusv Сегодня, 15:36
    так месяц назад об этом здесь рассказали
    Tusv
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:43
      Цитата: Tusv
      так месяц назад об этом здесь рассказали

      Повторение - мать учения . Вдруг кто позабыл об этом "Королевском жеребце" ?
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:13
        Теперь каждый стоит 138,5 миллионов долларов, хотя еще год назад они стоили 131,2 миллиона.


        Пожелаем им дальнейшего роста.
        cniza
        1. Orionvit Сегодня, 20:19
          Куда ещё рости? Дальше, только изделия из чистого золота.
          Orionvit
    2. vovanpain Сегодня, 15:46
      Стоимость вертолета CH-53K King Stallion превысила стоимость F-35

      Вот у грузин если возьмутся хор получается,у нас так весь мир потом ахает,а у мерикосов бабло выкачивать из всего что можно. smile а потом цена этого вертолета будет расти как на дрожжах. laughing
      vovanpain
      1. Tusv Сегодня, 15:53
        Цитата: vovanpain
        Вот у грузин если возьмутся хор получается

        У грузин ла капелло в крови. Им только собраться. Затянут - заслушаешься. И бесплатно. Тут речь о мощном геликоптере. Ну в общем о Ми 8 в американском исполнении laughing
        Tusv
    3. Самаритянин Сегодня, 16:03
      ... А мужики - то на "Роствертол" не знают laughing laughing laughing
      Самаритянин
      1. Касым Сегодня, 16:12
        Представьте теперь, сколько будет стоить новый, соосный, скоростной вертолет Локхид Мартин; про который вчера статья была!? Даже представить боюсь!
        Думаю, что Камов будет по параметру цена-качество куда лучше - а в том, что появится такой у камовцев с толкающим винтом не сомневаюсь. Все-таки опыта в соосных у Камова не занимать. Вопрос только в сроках. hi
        Касым
        1. Верба Сегодня, 16:29
          Цитата: Касым
          Представьте теперь, сколько будет стоить новый, соосный, скоростной вертолет Локхид Мартин; про который вчера статья была!? Даже представить боюсь!

          А чё им экономить ,напечатали денег ,устроили где то войнушку и всегда с прибылью.
          Верба
    4. RASKAT Сегодня, 18:58
      Судя по цене американцы таки его разработали

      Видео с испытаний wassat
      RASKAT
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:37
    ФРС США радостно потирает ручки...снова запускаем печатный станок.
    Тот же ЛЕХА
  3. mig29mks Сегодня, 15:38
    Дают стране угля))))
    mig29mks
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:43
    Вот это РАСПИЛ wassat Нашим и не снилось! Как же так? Так дорого становятся разработки, может, закажут нашей "Вертолеты России".?
    Горный стрелок
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:45
      Да пилят они не по детски) Ну чем больше денег, тем больше можно пилить)
      Владимир 38
  5. санчо Сегодня, 15:45
    а у нас так воровать пока не умеют!!!
    санчо
    1. Walanin Сегодня, 16:06
      ага, у нас просто разворовывают ничего вообще не построив. Как с Ангарой.
      Walanin
    2. Alexey RA Сегодня, 16:07
      Цитата: санчо
      а у нас так воровать пока не умеют!!!

      Ой, да ладно. Вон, УВЗ однажды всего за год поднял цену Т-90 аж на 70%. smile
      Стоимость танка Т-90 для ВС России:
      - 2004 г. - 36 млн руб.
      - 2006 г. конец года - 42 млн руб.
      - 2007 г. начало года - Т-90А / "объект 188А1" - 56 млн руб.
      - 2009-2010 г.г. - 70 млн.руб
      - 2011 г. март - 118 млн. руб

      Правда, в результате завод получил фигу с маслом: армейцы заявили, что платить столько за очередную версию Т-72 они не будут - и заказали (вместо новых Т-90) модернизацию Т-72Б в модификацию Б3 за 52 миллиона.
      Alexey RA
      1. vjasheslav Сегодня, 16:36
        Заводчане , не пожадничали бы продали бы Армии Т-90, а сливки сняли бы на импорте, после такого заказа все бы зарубежье потянулось в стойло!
        vjasheslav
    3. jonhr Сегодня, 16:58
      а покажите мне вертолёт за 138 миллионов рублей такого класса? вы случайно не забыли что 138 это ихних денег?
      jonhr
      1. раф Сегодня, 18:26
        Не представляю сколько у них будет стоить танк нового поколения?!
        раф
        1. jonhr Сегодня, 18:36
          да хоть 10 миллионов $. напечатают то тем самым обесценят свой доллар. хотя о чём это я? все этим грешат печатаньем. кстати а танк за 10 миллионов рублей? laughing или за эти деньги навороченный бемеве только можно купить?
          jonhr
          1. раф Сегодня, 18:44
            Пока самый дорогой танк в мире Леклерк,стоит 12 600 000 американских рублей! Но это не новое поколение! Абраша М1А2 вроде 8 500 000 зеленных.
            раф
  6. inkass_98 Сегодня, 15:57
    Вспоминается диалог из "Последнего бойскаута":
    - Это кожаные штаны?
    - Да.
    - Сколько стоят?
    - 650 баксов.
    - Просто штаны?
    - Да.
    - За такие деньги в них должен быть встроен телевизор.
    З.Ы. Телевизор-то в вертолете есть наверняка, но 138 млн. зелени за вертолет - за гранью добра и зла.
    inkass_98
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:25
      Цитата: inkass_98
      Телевизор-то в вертолете есть наверняка, но 138 млн. зелени за вертолет - за гранью добра и зла.

      Кожаные кресла ,кондиционер, бар отделанный красным деревом ...Душевая,с туалетом тоже наверное имеются! Завидую янкам...
      ОТДЕЛ
      1. Pyjama Сегодня, 21:52
        Сейчас ваша зависть взлетит до небес, В США на Проект, подчеркну проект СОКОВЫЖИМАЛКИ собрали 120 миллионов $, в итоге к ней придумали пакет что б не было грязи и отдельно эти пакеты с фруктом продают за 6-10$, в итоге сделали Девайс за 700$ c WiFi и всякой лабудой по итогу:


        Компания решила скинуть цену и теперь продают за 400$
        ДБ(с)Лавров.
        https://geektimes.ru/post/288306/
        Pyjama
  7. flanker Сегодня, 16:01
    Ога, крутой, однако. Чисто для сравнения данные с Педивикии:
    Ми-26. Грузоподъёмность - 20 т. Дальность полёта при максимальной загрузке - 475 км. Стоимость 20-26 млн.$ на 2011 год.
    flanker
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
      И кто после этого чемпион по распилу ? wink
      bouncyhunter
      1. flanker Сегодня, 16:08
        Не надо наводить тень на самую демократичную страну в мире, однако ) Они стараются, как могут laughing Они не виноваты, что у них всё дороже получается, дети генералов и конструкторов тоже хотят кушать ))))
        flanker
    2. donavi49 Сегодня, 16:06
      Ну, а Жеребца 460 миль + вот эта штанга там не для красоты wink

      donavi49
      1. twincam Сегодня, 16:18
        второй шланг для заправки хаммера? ))))))))))
        или что там болтается? хамви?
        twincam
      2. ProkletyiPirat Сегодня, 19:38
        мне понравилось видео где CH-53K перерубает лопастями топливную штангу, яркое свидетельство почему не надо делать вертолёты.
        ProkletyiPirat
    3. _Ugene_ Сегодня, 16:10
      CH-53K King Stallion может перевозить груз весом 12 тонн на расстояние до 180 км в военных условиях.

      Как-то сравнение не в пользу новинки.
      _Ugene_
      1. vjasheslav Сегодня, 16:33
        В два раза меньше и в два раза ближе чем Ми-26. Успех!
        vjasheslav
  8. cariperpaint Сегодня, 16:07
    это как такая цена получилась? его проектировали специальные роботы которых до этого проектировали другие что ли?
    cariperpaint
  9. vjasheslav Сегодня, 16:32
    А что они не купят на ш Ми-26 дешево и сердит!
    vjasheslav
  10. san4es Сегодня, 16:45
    Судя по внешнему виду, чего-то лишнего на него навешали (на 7 млн.$$)

    ...а-то и больше
    san4es
    1. Proton Сегодня, 17:09
      Такое впечатление,что они макет для 10 й серии звездных войн отгрохали,а не вертолет)))))
      Proton
      1. san4es Сегодня, 17:19
        ...или к электричке пропеллер прихленачили
        san4es
    2. Миротворец Сегодня, 17:19
      Конструкторы жертвы Джорджа Лукаса. Корабль построят, имперский зведолет получается. Вертолёт вон тоже типа десантный андролёт для клонов.
      Миротворец
      1. Orionvit Сегодня, 20:29
        Это не андролёт, это модернизированный МИ-24. Его то уж ни с кем не спутаешь.
        Orionvit
      2. Zaurbek Сегодня, 22:33
        Кстати, вдохновлялся художник Ми-24... я сразу отметил.
        Zaurbek
    3. Миротворец Сегодня, 18:04
      Такого уродца ещё поискать...
      Миротворец
  11. Proton Сегодня, 17:03
    Скоро у них самокаты боевые по такой же цене будутв армию поставлять))))
    Proton
  12. Евгений Стрыгин Сегодня, 17:57
    не хило так впечатляет. Понятно что машина не слишком массовая и что США это близко не разорит, но всё равно круто блин.
    Евгений Стрыгин
    1. Orionvit Сегодня, 20:33
      Это настолько круто, аж дух захватывает, 138 млн. за вертолёт. Теперь понятно, почему они топчатся в своей космической программе, просто с таким ценами, уже даже печатный станок не справляется.
      Orionvit
  13. Васян1971 Сегодня, 19:44
    Красиво жить не запретишь! Разве что помешать можно.
    Васян1971
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