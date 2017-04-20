23:08 20 апреля

Рогозин: РФ разрабатывает гиперзвуковое оружие наравне с США

Добавить в закладки
Россия ведет разработки по гиперзвуковому оружию наравне с Соединенными Штатами, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя появившуюся в СМИ информацию о ракете «Циркон».



Мы и раньше об этом говорили, о том, что в рамках тематики не сверхзвукового, а гиперзвукового оружия мы наработаем наравне с Соединенными Штатами Америки, развиваем свои системы. Но я не хочу комментировать все утечки, которые связаны с некими источниками в оборонно-промышленном комплексе или в министерстве обороны. Эти работы действительно ведутся и считаются приоритетными, поскольку гиперзвуковое оружие – это по сути дела совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны,
цитирует Рогозина РИА Новости .


Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах начнут поставляться в войска до 2025 года. Отмечалось, что государственная программа вооружения на период с 2018-го по 2025 год будет реализовываться с привлечением научного сообщества, так как потребует решения целого ряда научно-технических задач.

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Мамонтов
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. с-т Petrov Сегодня, 15:42 Новый
    у СШа уже есть ракета, которая летит со скоростью 8М?

    Или нам не правду написали про Циркон и его аналоги уже присутствуют в США?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    с-т Petrov
    1. lis-ik Сегодня, 15:49 Новый
      Цитата: с-т Petrov
      у СШа уже есть ракета, которая летит со скоростью 8М?
      Или нам не правду написали про Циркон и его аналоги уже присутствуют в США?

      Он в первую очередь политик, а потом уже вице отвечающий за оборонку. Осторожнее быть надо. Может действительно "неназванные" выдали желаемое за действительное, а ему потом отдуваться.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      lis-ik
      1. cniza Сегодня, 16:04 Новый
        А мне кажется это информационные игры , мы правды не узнаем , не исключено что и Рагозин не до конца все знает.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        cniza
        1. Верба Сегодня, 16:18 Новый
          Цитата: cniza
          А мне кажется это информационные игры , мы правды не узнаем , не исключено что и Рагозин не до конца все знает.

          Всё знает только Бог .)))
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Верба
          1. Arzoo Сегодня, 18:38 Новый
            На самом деле Штатам она не очень то и нужна. В любом варианте своего исполнения она не будет обладать даже минимальной маневренностью на 8мах, а следовательно и точностью. Что бы попасть в авианосец может сгодится, для преодоления ПРО с ядерным зарядом, тоже подойдет, очень даже. Все.
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Arzoo
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:32 Новый
          Цитата: cniza
          А мне кажется это информационные игры , мы правды не узнаем , не исключено что и Рагозин не до конца все знает.

          Согласие с вами ...! Но отец у Рогозина во времена СССР был "большим человеком" в ВПК ,так что информация идет очень скупая и противоречивая (так и должно быть) ..Но сюрпризов у нас думаю не мало!
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          ОТДЕЛ
          1. Аскет Сегодня, 17:45 Новый
            Цитата: ОТДЕЛ
            Цитата: cniza
            А мне кажется это информационные игры , мы правды не узнаем , не исключено что и Рагозин не до конца все знает.

            Согласие с вами ...! Но отец у Рогозина во времена СССР был "большим человеком" в ВПК ,так что информация идет очень скупая и противоречивая (так и должно быть) ..Но сюрпризов у нас думаю не мало!

            Сюрпризы есть в развитие боевого оснащения боевых платформ и боевых блоков для МБР. Гиперскорости для устойчивого полета в атмосфере более сложная задача, решение которой и предполагает выход на новые физические принципы и оружие нового поколения, согласно риторике Рогозина. Можно сказать уже сейчас, что это будет тактическое высокоточное оружие для определенного ТВД,. либо для прорыва на уязвимых участках ПВО и ПРО вероятно противника. В ближайшем будущем ни мы, ни американцы не смогут создать высокоточную КР дальнего радиуса имеющую крейсерскую скорость хотя бы больше 5М. Создание двусредного гиперзвукового аппарата с траекторией полета от 40км до линии Кермана по волновой траектории вполне реально и уже испытано у нас и американцев,просто сейчас это слишком дорогое оружие и менее надежное и эффективное, чем на порядок дешевое новое боевое оснащение обычных МБР. Если все таки получится создать "атмосферные высокоточные КР" тады да, у американцев появится иллюзия возможности нивелировать преимущество наших СЯС, складывающееся в последнее время, поэтому ещё с советских времен ведутся у нас разработки ракет типа "Циркон"
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Аскет
            1. Монос Сегодня, 18:24 Новый
              Когда говорят о гиперзвуковых ракетах, имеют ввиду именно "атмосферники", как я понимаю. МБРы в стратосфере итак летают на скоростях до 20М.
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              Монос
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:47 Новый
              Цитата: Аскет
              Цитата: ОТДЕЛ
              Цитата: cniza
              А мне кажется это информационные игры , мы правды не узнаем , не исключено что и Рагозин не до конца все знает.

              Согласие с вами ...! Но отец у Рогозина во времена СССР был "большим человеком" в ВПК ,так что информация идет очень скупая и противоречивая (так и должно быть) ..Но сюрпризов у нас думаю не мало!

              Сюрпризы есть в развитие боевого оснащения боевых платформ и боевых блоков для МБР. Гиперскорости для устойчивого полета в атмосфере более сложная задача, решение которой и предполагает выход на новые физические принципы и оружие нового поколения, согласно риторике Рогозина. Можно сказать уже сейчас, что это будет тактическое высокоточное оружие для определенного ТВД,. либо для прорыва на уязвимых участках ПВО и ПРО вероятно противника. В ближайшем будущем ни мы, ни американцы не смогут создать высокоточную КР дальнего радиуса имеющую крейсерскую скорость хотя бы больше 5М. Создание двусредного гиперзвукового аппарата с траекторией полета от 40км до линии Кермана по волновой траектории вполне реально и уже испытано у нас и американцев,просто сейчас это слишком дорогое оружие и менее надежное и эффективное, чем на порядок дешевое новое боевое оснащение обычных МБР. Если все таки получится создать "атмосферные высокоточные КР" тады да, у американцев появится иллюзия возможности нивелировать преимущество наших СЯС, складывающееся в последнее время, поэтому ещё с советских времен ведутся у нас разработки ракет типа "Циркон"

              Не все понял ,но плюс поставил интуитивно.. hi
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 15:56 Новый
      А что, Рогозин уже Генеральный конструктор? belay Как быстро летит время!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 15:58 Новый
        Цитата: сибиралт
        А что, Рогозин уже Генеральный конструктор? belay


        Нет, он Генеральное трепло. Высокопатриотичное!!!
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        НасРать
      2. Владимир Постников Сегодня, 16:34 Новый
        Цитата: сибиралт
        А что, Рогозин уже Генеральный конструктор? belay Как быстро летит время!

        Вы где были всё это время?
        Рогозин - доктор технических наук, и генерал-лейтенант, заодно.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Владимир Постников
        1. Владимир Постников Сегодня, 17:11 Новый
          Прошу прощения. Доктор технических наук, как и его отец, который еще и генерал-лейтенант.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Владимир Постников
          1. opus Сегодня, 18:26 Новый
            Цитата: Владимир Постников
            Прошу прощения

            Вы лучше эту фразу попытайтесь осмыслить:
            Мы и раньше об этом говорили, о том, что в рамках тематики не сверхзвукового, а гиперзвукового оружия мы наработаем наравне с Соединенными Штатами Америки, развиваем свои системы.
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            opus
            1. Владимир Постников Сегодня, 20:19 Новый
              Цитата: opus
              Вы лучше эту фразу попытайтесь осмыслить:

              Я? Осмыслить Рогозина? Увольте. Я такую личную неприязнь испытываю к Дмитрию Рогозину, что кушать не могу. Что касается лично меня, то я бы простил Рогозину звание члена РАН.
              Но, доктора технических наук я ему простить вряд ли смогу. Так запросто сравнять с плинтусом научную степень, которую честные технари своим честным трудом зарабатывали не одно десятилетие. Для меня подобные ученые степени в Российской Федерации в области узких специальностей ныне ничто.
              Вот так вот - раз - по докторским и кандидатским, и ничто отныне докторские и кандидатские. Пускай теперь гастарбайтеры двигают российскую науку.
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              Владимир Постников
              1. Inok10 Сегодня, 23:05 Новый
                Цитата: opus
                Вы лучше эту фразу попытайтесь осмыслить:

                ... и что Вы Антон нашли в этой фразе не так ? ... Американцы работают ? ... Да ... Мы работаем ? ... ответ - ДА ... что не так ? ... решил пополнить ряды местных Хамов ? ... судя по ниже написанному - ДА ! ...
                Цитата: Владимир Постников
                Я? Осмыслить Рогозина? Увольте.

                ... Вам Голова, только для того что бы кушать ... другого применения Вы ей не знаете ... tongue
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                Inok10
        2. opus Сегодня, 18:10 Новый
          Цитата: Владимир Постников
          Рогозин - доктор технических наук, и генерал-лейтенант, заодно.

          1. Приведите пожалуйста тему его "докторской"

          Образование:
          -Учился в специализированной школе № 59 с углублённым изучением французского языка (сейчас ГБОУ СОШ № 1286) потом, в связи с переездом родителей, перешёл в № 73 (сейчас ГБОУ СОШ № 1244) с углублённым изучением французского языка.
          -Мастер спорта по гандболу.
          -Школе Юного журналиста при факультете журналистики МГУ им. Ломоносова.
          - МГУ на факультет журналистики все прочие(кандидатская и докторская Хуманитарные есть:
          а вот с ДТН -чего-то слабовато.
          И как обладая образованием экономическим и журналистким, можно СРАЗУ защитить докторскую по тех.наукам , без кандидатской, и не учась по тех. специальности?
          fool
          Не, ну если он Капица или Энштейн, то да..
          "терзают меня смутные сомнения"
          1996 — защита кандидатской диссертации на тему «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность».
          Тема докторской диссертации — «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века».
          2."генерал -лейтенант "заодно"" -ЧЕГО?

          Цитата: НасРать
          он Генеральное трепло. Высокопатриотичное!!!

          согласен.
          Чем "прославился"?
          Одноразовым космодромом?
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          opus
          1. Arzoo Сегодня, 18:40 Новый
            Кадр проверенный работой в тылу врага, от того и ценен.
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Arzoo
            1. opus Сегодня, 19:37 Новый
              Цитата: Arzoo
              Кадр проверенный работой в тылу врага, от того и ценен.

              ну если только это
              Невыполненные обещания и прогнозы Рогозина Дмитрия
              http://www.obeschania.ru/documents/?person=83&
              ;status_not_fulfilled=on

              и т.д. 4 страницы

              Вывод: ***добол
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              opus
              1. Arzoo Сегодня, 20:07 Новый
                У нас не так много проверенных людей. Рогозин человек многократно проверенный на верность России. То что он плохой управленец возможно, но точно не шататовский запроданец.
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                Arzoo
                1. opus Сегодня, 22:40 Новый
                  у нас сплошные импотенты (не в физиологическом смысле, хотя..ХЗ)) в правительстве,"новые бояре а"ля рюс"
                  Зачем мне нужен "проверенный": Из партии в партию перелетая.
                  Таких называли прости (меня)туками всегда.
                  Бывший лидер партии «Родина» лоббирует передачу Уралвагонзавода «Ростеху»

                  ну понятно
                  Тоже "проверенный "?
                  Жигуль не едет, заклинил «калаш»,
                  За дело взялся Чемезова племяш.


                  Эта беспрестанная тусовка колоды.
                  Одни и те же зажравшиеся рожи, зато "ПРОВЕРЕННЫЕ" (найдите 10 отличий от 2017)

                  И ..
                  и импотреры. Результативность=0
                  Ответить
                  Цитировать Жалоба
                  opus
    3. BlackMokona Сегодня, 16:42 Новый
      Ну HTV-2 летает на 20 махах.
      Сейчас вроде программа X-41
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      BlackMokona
      1. Аскет Сегодня, 17:49 Новый
        Цитата: BlackMokona
        Ну HTV-2 летает на 20 махах.
        Сейчас вроде программа X-41

        Это не из той оперы, не путайте двусредным ЛА с гиперзвуковыми атмосферным,.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Аскет
        1. opus Сегодня, 18:24 Новый
          Цитата: Аскет
          Это не из той оперы, не путайте двусредным ЛА с гиперзвуковыми атмосферным,.

          what
          1.Что значит "двухсредный"? Вода и атмосфера?
          Однако...
          2.
          HTV-2 =аппарат сумел развить скорость в 20 чисел Маха в верхних слоях атмосферы
          Если чего, что технически атмосфера заканчивается на 100км (линия Кармана), по американским понятиям на 120км.

          250000 футов* 0,3048 м/футы= 76200 метров
          76,2 км -это атмосфера и максималка в 23 М достигнута на 120000 футах=36576 м
          3."двухсредныфй", если Вы тонко намекаете на ваакум- то говорить о гиперЗВУКЕ( звуке,карл!) в вакууме-абсурд. Он не распространяется там.
          4.Неужели Вы такой наивный, что предположить можете будто 3М-22 "даёт" 8М на высоте 10км( или как Нексус выдал на предельно малой высоте)?

          6М на эшелоне 20-30 км.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          opus
    4. opus Сегодня, 18:15 Новый
      Цитата: с-т Petrov
      у СШа уже есть ракета, которая летит со скоростью 8М?

      1.А у нас УЖЕ ЕСТЬ, или только по слухам?
      2. X-43A (ракета или не ракета другой вопрос)—
      Третий полёт установил рекорд скорости в 11 850 км/ч (Мах 9,6 = 3,2 км/с) 16 ноября 2004 года

      20 апреля 2010 года в США Falcon HTV-2 Предположительно, аппарат сумел развить скорость в 20 чисел Маха в верхних слоях атмосферы

      у нас, как аргумент, одни розовые слова Рогозина
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      opus
      1. лаврентий павлович Сегодня, 18:43 Новый
        Максимальная скорость в атмосфере 8М, остальное блеф.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        лаврентий павлович
        1. opus Сегодня, 19:33 Новый
          Цитата: лаврентий павлович
          Максимальная скорость в атмосфере 8М,

          Лаврентий Палыч...приведите данные, потом чушь порите.
          единственная "достойная ссылка"

          Комплекс 3К-22 Циркон / Циркон-С, ракета 3М-22


          1.
          2.https://ria.ru/defense_safety/20160317/13914468
          01.html
          3.http://www.interfax.ru/russia/528156
          А они(1,2,3) -такие ОСЛЫ.
          Цитата: лаврентий павлович
          А не продал ли кто наши разработки американцам? Нужна бдительность.


          fool
          В Кащенко пишут есть свободные койки.

          North American X-15

          Первый полёт 8 июня 1959 года
          Начало эксплуатации 17 сентября 1959 года
          Конец эксплуатации декабрь 1970 года
          Максимальная скорость 6437 км/ч (4000 миль/ч)
          Практический потолок >161 км (100 миль)
          Полезная нагрузка 907 кг

          Рекордным полётом, совершённым по программе Х-15, стал полёт пилота Джозефа Уокера 22 августа 1963 года.

          Данные по этому полёту:

          Полная масса заправленного самолёта: 15195 кг
          Масса израсходованного топлива: 6577 кг
          Масса после посадки: 6260 кг
          Максимальная достигнутая высота: 107,96 км
          Дальность полёта: 543,4 км
          Продолжительность активного участка полёта: 85,8 сек
          Число Маха: 5,58
          Носитель: бомбардировщик NB-52A
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          opus
    5. лаврентий павлович Сегодня, 18:35 Новый
      А не продал ли кто наши разработки американцам? Нужна бдительность.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      лаврентий павлович
    6. Вадим237 Сегодня, 20:45 Новый
      У США есть гиперзвуковые баллистические блоки HTV 2, которые летают со скоростью 28 Махов.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Вадим237
  2. Владимир 38 Сегодня, 15:44 Новый
    Нужно быстрее работать, в противном случае бешеная собака нас точно покусает. Если нас на 1 год опередят, думаю точно применят не задумываясь.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Владимир 38
  3. Владимир Постников Сегодня, 15:44 Новый
    Об чём новость? Об том, что "Рогозин сообщил"?
    "Об чём лай, бояре?"
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Владимир Постников
  4. Рабинович Сегодня, 15:44 Новый
    Лучше наравне мерятся не оружием, а экономикой и т.д. Оружие и так уже мощное, дайте людям пожить.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Рабинович
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:46 Новый
      Оружие и так уже мощное, дайте людям пожить.


      а зачем Израиль помогает игил? они не дают жить людям и отрезают им головы на камеру, даже если им нет 16 лет
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      с-т Petrov
      1. Рабинович Сегодня, 15:47 Новый
        Наверное потому что он стреляет по Израилю.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Рабинович
        1. Muvka Сегодня, 15:53 Новый
          А разве ИГИЛ стреляет по Израилю?
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Muvka
        2. Верба Сегодня, 16:23 Новый
          Цитата: Рабинович
          Наверное потому что он стреляет по Израилю.

          Сколько читаю ваши комментарии ,не перестаю удивляться вашей ,железной логике !))) Кто ОН ,по кому стреляет,этот ваш ОН?
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Верба
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 16:32 Новый
        Цитата: с-т Petrov
        а зачем Израиль помогает игил?


        Играй моя шарманка! - старик потрепал по плечику старую верную обезьянку и взялся за ручку.
        ( заиграл старый добрый мотив)
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Маки Авелльевич
    2. Владимир 38 Сегодня, 15:47 Новый
      В этом согласен. Но без современного оружия пожить точно не удастся. Вам ли израильтянам не знать))
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Владимир 38
      1. Рабинович Сегодня, 15:48 Новый
        Согласен, главное чтобы до маразма не доходило.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Рабинович
    3. Pirogov Сегодня, 16:08 Новый
      Цитата: Рабинович
      Лучше наравне мерятся не оружием, а экономикой и т.д. Оружие и так уже мощное, дайте людям пожить.

      Ага ваши друзья ,с америки ,дадут пожить..............
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Pirogov
    4. Аскет Сегодня, 17:53 Новый
      Цитата: Рабинович
      дайте людям пожить.

      Это к Ротшильду и прочим представителям глобального финансово -спекулятивного капитала, тем более, что они ваши единокровные,
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Аскет
      1. Рабинович Сегодня, 21:06 Новый
        Лучше к Медведеву, он не беднее Ротшильда и ближе.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Рабинович
  5. НЕКСУС Сегодня, 15:45 Новый
    После батутов и Восточного,что-то этому товарищу я мало стал верить.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:51 Новый
      Цитата: НЕКСУС
      После батутов и Восточного,что-то этому товарищу я мало стал верить.

      Не хочу возводить это в систему , но очки доверия Рогозин теряет . Слежу за его заявлениями и высказываниями .
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      bouncyhunter
    2. Jovanni Сегодня, 16:03 Новый
      Цитата: НЕКСУС
      После батутов и Восточного,что-то этому товарищу я мало стал верить.

      Да он и раньше как то не того... Журналист. А это на всю жизнь...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Jovanni
    3. Tusv Сегодня, 16:04 Новый
      Цитата: НЕКСУС
      После батутов и Восточного,что-то этому товарищу я мало стал верить.

      Птица говорун отличается умом и сообразительностью © Кир Булычев.
      Но Американцы 8 лет назад обещали 12-14 махов к этому году. Кому верить?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Tusv
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:09 Новый
        Цитата: Tusv
        Птица говорун отличается умом и сообразительностью © Кир Булычев.

        Владимир,он то на то там и поставлен,чтоб,как говорили на привозе наперсточники,создавать ажиотаж.
        Цитата: Tusv
        Но Американцы 8 лет назад обещали 12-14 махов к этому году. Кому верить?

        Ну матрассы то известные ПИАРасты...
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        НЕКСУС
        1. Tusv Сегодня, 16:32 Новый
          Цитата: НЕКСУС
          Ну матрассы то известные ПИАРасты...

          Ну после 3 пиар акций 2010-2011 года и 6-ти секундного полета со сверхзвукового носителя, помалкивают в тряпочку. То есть Рогозин тут прав. Работы ведутся, но теперь уже по серьезному, без телекамер и криков ура
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Tusv
        2. Tusv Сегодня, 16:53 Новый
          Цитата: НЕКСУС
          ПИАРасты

          Я как то пролистал учебник по Паблик Релейшинс(Типа связь с общественностью. сокрощенно ПиАр)
          Жуткая штука.По промыванию мозгов С пятью ступенями
          4 ступень - отстойка от конкурента. Это типа Циркон на марше с 8 махов, а Американцы испытали прямоточный двигатель с самолета носителя и неудачно. Делайте выводы hi
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Tusv
    4. yuriy55 Сегодня, 19:03 Новый
      Цитата: НЕКСУС
      После батутов и Восточного,что-то этому товарищу я мало стал верить.

      А я после этого:

      Как флюгер, куда ветер подул, туда и нос держит...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      yuriy55
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:13 Новый
    Выпустили "покемона", потроллить амеровский ВПК. wassat У него получается. Все остальное - не получается, но его роль не в этом.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Горный стрелок
    1. Tusv Сегодня, 17:28 Новый
      Цитата: Горный стрелок
      Выпустили "покемона"

      Ну не могу удержаться
      - У Вас записи Дюны есть?
      - Там на втором этаже покемонов продают, может быть и запиздюны есть
      Ну а троллинг у нас зачетный. Учимзя со здрашной силой у гигимона
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Tusv
  7. Владимир 38 Сегодня, 16:16 Новый
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: НЕКСУС
    После батутов и Восточного,что-то этому товарищу я мало стал верить.

    Не хочу возводить это в систему , но очки доверия Рогозин теряет . Слежу за его заявлениями и высказываниями .

    Я уже давно ни кому в нашем правительстве и приближенным к нему деятелям не доверяю. Лавров и Шойгу, молодцы. Остальных гнать надо.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Владимир 38
  8. Комментарий был удален.
  9. masiya Сегодня, 17:47 Новый
    А что он такого сказал, то что и так давно известно, для спецслужб это далеко не секрет, поэтому и обсуждать тут нечего.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    masiya
  10. prosto_rgb Сегодня, 20:10 Новый
    Что то переживаю я за гиперзвуковое оружие , раз про его Рогозин заговорил...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    prosto_rgb
  11. PuperDriver Сегодня, 22:54 Новый
    Круто - новые физические принципы. Звучит. Теперь нам ни какой еж не страшен!
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    PuperDriver
Картина дня