Рогозин: РФ разрабатывает гиперзвуковое оружие наравне с США

Мы и раньше об этом говорили, о том, что в рамках тематики не сверхзвукового, а гиперзвукового оружия мы наработаем наравне с Соединенными Штатами Америки, развиваем свои системы. Но я не хочу комментировать все утечки, которые связаны с некими источниками в оборонно-промышленном комплексе или в министерстве обороны. Эти работы действительно ведутся и считаются приоритетными, поскольку гиперзвуковое оружие – это по сути дела совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны,

Россия ведет разработки по гиперзвуковому оружию наравне с Соединенными Штатами, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя появившуюся в СМИ информацию о ракете «Циркон».цитирует Рогозина РИА Новости Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах начнут поставляться в войска до 2025 года. Отмечалось, что государственная программа вооружения на период с 2018-го по 2025 год будет реализовываться с привлечением научного сообщества, так как потребует решения целого ряда научно-технических задач.