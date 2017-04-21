База «Арктический трилистник». Инженерное чудо и важнейший объект

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://rg.ru/

http://ria.ru/

http://tvzvezda.ru/



Виртуальная экскурсия по базе:

http://mil.ru/files/files/arctic/Arctic.html

В минувший понедельник министерство обороны России разместило на своем официальном сайте виртуальную экскурсию по новейшей военной базе «Арктический трилистник». Этот объект и ранее становился темой новостей, закономерно привлекая внимание общественности, но только сейчас все желающие смогли ознакомиться с основными его особенностями, а также увидеть уникальные сооружения изнутри.База «Арктический трилистник», получившая свое название в связи с оригинальной формой главного здания, располагается на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Это уже второй подобный объект, развернутый в последние годы в столь высоких широтах. Ранее в эксплуатацию была введена база «Северный клевер», размещенная на о. Котельный архипелага Новосибирские острова.По некоторым данным, возможность строительства базы на Земле Александры стала темой обсуждений еще в середине прошлого десятилетия. Через несколько лет после этого было принято окончательное решение и стартовали предварительные работы. Строительство первых объектов было начато только несколько лет назад. К настоящему времени большая часть сооружений новой базы построена и введена в эксплуатацию. Главным достижением строителей стало возведение жилищно-административного комплекса – самого крупного и важного объекта базы.Помимо жилищно-административного комплекса на о. Земля Александры теперь располагается множество других зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, в ходе строительных работ и подготовки к ним было проложено большое количество дорог и оборудовано несколько позиций для размещения тех или иных вооружений, техники и т.д.Важной особенностью строительства, соответствующим образом сказавшейся на его сложности и продолжительности, стало отсутствие возможности использования строительных материалов, добываемых вблизи строительных площадок. Все необходимые ресурсы требовалось доставлять с материка. Кроме того, все сооружения и здания получили свайный фундамент, использование которого обусловлено наличием вечной мерзлоты. Таким образом, все объекты базы, в том числе и крупный жилищно-административный комплекс, фактически висят над грунтом.Учитывая особенности местного климата, архитекторы минимизировали необходимость покидания зданий. Все основные здания базы соединены друг с другом при помощи большого числа крытых утепленных переходов. Благодаря этому личный состав может попасть почти в любую точку базы, не выходя на открытые пространства. В большинстве случаев путь бойца будет лежать через жилищно-административный комплекс, расположенный в центре базы и являющийся основным ее элементом. Тем не менее, все сооружения имеют собственные выходы.По понятным причинам, наибольший интерес общественности и специалистов вызвал жилищно-административный комплекс базы. Он является самой крупной постройкой на Земле Франца-Иосифа, а также не может не привлечь внимание необычной формой. Также необходимо отметить, что этот корпус стал самым северным капитальным зданием в мире. Наконец, именно из-за этого объекта вся база получила свое имя.Все основные помещения и объекты базы размещены в общем здании необычной архитектуры общей площадью 14 тыс. кв.м. Жилищно-административный комплекс представляет собой капитальное строение на металлических сваях, состоящее из нескольких основных элементов. Главный – центральное сооружение оригинальной в плане формы, построенное в виде трехлучевой звезды. Именно из-за этой особенности комплекса база получила название «Арктический трилистник». В секторах между «лучами» центрального корпуса находятся три других здания. Для получения требуемых характеристик прочности и с целью решения некоторых других задач они выполнены в форме сферических куполов или усеченных эллипсоидов. Центральный и боковые корпуса соединены между собой переходами. Все корпуса комплекса окрашены в цвета российского флага.При строительстве комплекса использовались самые современные материалы, позволяющие максимально эффективно сохранять тепло и почти полностью исключать потери энергии. Это позволяет экономично расходовать топливо, необходимое для поддержания требуемых условий. Для большего удобства обслуживания инфраструктуры комплекс имеет отдельный технический этаж. На нем располагаются все основные элементы энергетической и иной инфраструктуры. Такое расположение коммуникаций в значительной мере упрощает их обслуживание и ремонт.Центральный корпус жилищно-административного комплекса помимо необычной в плане формы имеет некоторые иные интересные особенности. Так, во избежание скопления больших масс снега используется крыша особой конструкции. Каждый из «лучей» корпуса имеет двускатную крышу. Коньки трех подобных крыш сходятся в центре здания, образуя самую высокую его точку. В центральной части крыши предусматривается крупный остекленный участок, обеспечивающий освещение атриума в светлое время суток. Корпус разделяется на четыре блока, обозначенных литерами от «А» до «Г». Первые три буквы алфавита используются для обозначения «лучей», литерой «Г» обозначен центральный блок.В связи с большими углами наклона крыши блок «Г» имеет пять этажей, тогда как другие элементы здания отличаются меньшей высотой и, как следствие, сокращенными полезными объемами. Все доступное пространство на этажах разделено на большое количество помещений разной площади и различного назначения. Большая часть имеющихся объемов отдана под жилые помещения. Кроме того, в жилищно-административном комплексе имеются бильярдная, зал для настольного тенниса и оранжерея. В центральной части корпуса находится смотровая площадка, с которой можно наблюдать за всей территорией базы.Блок «Г» в своей центральной части имеет атриум. В этом месте сходятся все коридоры боковых блоков, выведенные на боковые площадки. Центральная вертикальная опора атриума служит флагштоком. У боковых стен атриума на первом этаже, как показывает виртуальная экскурсия, находятся информационные стенды.От боковой стены, объединяющей блоки «А» и «Б» отходит недлинная крытая галерея, соединяющая центральный корпус с административным блоком. Как и другие боковые элементы здания, этот блок имеет форму усеченного эллипсоида и размещается на сваях. По периметру изогнутой стены имеются несколько рядов окон. Все имеющиеся объемы отданы под различные помещения разного назначения и т.д. На нескольких этажах административного блока находятся кабинеты командования, классы подготовки и другие необходимые помещения.Напротив блоков «Б» и «В» архитекторы разместили еще один круглый корпус, отданный под блок медицинского обслуживания, культурно-досуговый центр и склады имущества. Медицинский блок базы имеет в своем составе отдельный кабинет врача, процедурную, палату для больных и стоматологический кабинет. В том же корпусе находятся тренажерный зал с разнообразным спортивным оборудованием и актовый зал, способный выполнять функции кинотеатра. Оставшиеся помещения блока отдаются под склады вещевого имущества.Третий круглый корпус находится между блоками «В» и «А» и полностью отдается под задачи питания личного состава. В нем имеются кухня, обеденные залы для военнослужащих, в том числе отдельное помещение для офицеров, а также склад продовольствия. Размеры складов позволяют разместить на них значительное число припасов, достаточное для автономной работы всей базы в течение длительного времени.При помощи крытых переходов и галерей с жилищно-административным комплексом соединено значительное число других сооружений различного назначения. На базе имеются гаражи и мастерские для техники, склады различного назначения, автономный энергоблок с электростанцией и котельной, водоочистная станция, канализация и т.д. Для приема горюче-смазочных материалов на острове построена береговая насосная станция, при помощи которой топливо может перекачиваться прямо с танкеров на соответствующие склады. Кроме того, на базе «Арктический трилистник» была построена деревянная православная часовня.Инфраструктура базы обеспечивает полноценную службу гарнизона из 150 человек. Используя только собственные запасы продовольствия, топлива и вещевого имущества, имеющиеся на складах, база может нормально работать и решать поставленные задачи в течение 18 месяцев. Единственным практически неограниченным ресурсом базы оказывается вода. Ее предлагается добывать путем растапливания снега с последующей очисткой. Специфика местного климата не оставит базу без воды.Главной задачей гарнизона базы «Арктический трилистник» является осуществление противовоздушной обороны. Еще в 2014 году на острове Земля Александры было развернуто первое соединение ПВО. В течение нескольких первых месяцев солдатам и офицерам приходилось размещаться во временных жилых постройках и держать технику в быстровозводимых гаражах. К настоящему времени были построены постоянные сооружения, пригодные для длительной эксплуатации, что положительным образом сказалось как на сложности службы в особых условиях Арктики, так и на ее результатах.Строительство новой базы на Земле Франца-Иосифа с полноценной инфраструктурой является важнейшим этапом в развитии арктической группировки вооруженных сил России. Введя в эксплуатацию ряд новых объектов, военное ведомство получило ряд важнейших возможностей, способных положительным образом сказаться на различных аспектах защиты северных рубежей страны.Прежде всего, появление базы «Арктический трилистник» со средствами противовоздушной обороны привело к усилению группировки войск на северном направлении. Арктика представляет большой интерес как для России, так и для множества зарубежных стран, из-за чего российским военным необходимо принимать соответствующие меры и готовиться к защите интересов страны. Присутствие соединений ПВО на северных направлениях позволяет защитить судоходство в регионе, а кроме того, в определенной мере затрудняет работу военно-морских сил вероятного противника в угрожаемый период или в случае начала реального конфликта.Помимо защиты Северного морского пути с военной точки зрения новая база может участвовать в обеспечении судоходства в регионе. Постоянное нахождение гарнизона на Земле Франца-Иосифа позволяет проводить метеорологические исследования, изучать движение льдов и другие факторы, прямо влияющие на судоходство. Собирая и передавая данные, военные помогут морским перевозкам и обезопасят транспортные суда.Строительство новой базы показывает принципиальную возможность развертывания подобных объектов даже в удаленных районах со сложными условиями. Как следствие, при дальнейшем использовании подобных возможностей на Земле Франца-Иосифа и других архипелагах Северного Ледовитого океана могут быть построены новые военные объекты. База «Арктический трилистник» отвечает за осуществление противовоздушной обороны, но возможно развертывание объектов иного назначения, при помощи которых армия будет защищать северные рубежи от разнообразных угроз.Всего за несколько лет российское министерство обороны смогло построить в Арктике две новые военные базы. К настоящему времени оба гарнизона приступили к полноценной службе и решают возлагаемые на них задачи. Военное и политическое руководство страны достаточно давно объявило Арктику зоной особого внимания, в том числе и в контексте дальнейшего развития вооруженных сил. В связи с этим в обозримом будущем на тех или иных островах северных морей могут появиться новые объекты, похожие на «Арктический трилистник» или «Северный клевер». При строительстве двух новейших баз использовались самые современные идеи и материалы. Строительство следующих аналогичных объектов, очевидно, будет проводиться с учетом дальнейшего прогресса. Таким образом, в будущем в Арктике могут появиться еще более интересные объекты вооруженных сил.