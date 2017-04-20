Войсковые испытания «Арматы» идут по плану
Войсковые испытания танка Т-14 на базе платформы «Армата» проходят по плану, осложнений не предвидится, передает ТАСС сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.
По его словам, в ближайшее время «Коллегия ВПК заслушает доклад вновь назначенного гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова по ходу этих работ».
«Параметры заказа будут оформлены в рамках новой Госпрограммы вооружений, – сказал Рогозин. – В сентябре она (ГПВ) будет доложена уже в довольно-таки собранном виде президенту России, там, в том числе и будут определены объемы закупок этого танка».
Он напомнил, что первоначальный проект программы будет подготовлен к началу мая.
Проходят по плану. Отрабатываются самые различные технологии, рассматривается вопрос автоматизации всех систем на этом танке,сказал Рогозин, отвечая на вопрос о войсковых испытаниях машины.
По его словам, в ближайшее время «Коллегия ВПК заслушает доклад вновь назначенного гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова по ходу этих работ».
Каких-то осложнений у нас не предвидится в связи с этой машиной,отметил вице-премьер, добавив, что к осени будут определены объемы закупки танков.
«Параметры заказа будут оформлены в рамках новой Госпрограммы вооружений, – сказал Рогозин. – В сентябре она (ГПВ) будет доложена уже в довольно-таки собранном виде президенту России, там, в том числе и будут определены объемы закупок этого танка».
Он напомнил, что первоначальный проект программы будет подготовлен к началу мая.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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