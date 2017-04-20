23:04 20 апреля

Войсковые испытания «Арматы» идут по плану

Войсковые испытания танка Т-14 на базе платформы «Армата» проходят по плану, осложнений не предвидится, передает ТАСС сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.



Проходят по плану. Отрабатываются самые различные технологии, рассматривается вопрос автоматизации всех систем на этом танке,
сказал Рогозин, отвечая на вопрос о войсковых испытаниях машины.


По его словам, в ближайшее время «Коллегия ВПК заслушает доклад вновь назначенного гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова по ходу этих работ».

Каких-то осложнений у нас не предвидится в связи с этой машиной,
отметил вице-премьер, добавив, что к осени будут определены объемы закупки танков.

«Параметры заказа будут оформлены в рамках новой Госпрограммы вооружений, – сказал Рогозин. – В сентябре она (ГПВ) будет доложена уже в довольно-таки собранном виде президенту России, там, в том числе и будут определены объемы закупок этого танка».

Он напомнил, что первоначальный проект программы будет подготовлен к началу мая.

Использованы фотографии: https://defence.ru
42

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Комментарии 80

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  1. Trevis Сегодня, 16:32
    Фото с испытаний нет? Очень хочется увидеть не только на параде.
    Войсковые испытания танка Т-14 на базе платформы «Армата» проходят по плану, осложнений не предвидится,

    это очень хорошо, удачи!
    Trevis
    1. cniza Сегодня, 16:37
      Пока нам ничего не показывают , придется набраться терпения.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:35
        Цитата: cniza
        Пока нам ничего не показывают , придется набраться терпения.

        Именно терпения . Но некоторым подавай всё и сразу . А ведь курочка по зёрнышку клюёт ...
        bouncyhunter
        1. Серый брат Сегодня, 18:02
          Цитата: bouncyhunter
          А ведь курочка по зёрнышку клюёт ...

          Подкину пищу для размышлений:
          Разработкой боеприпасов для танков "Армата" занимаются специалисты "Росатома". soldier
          Серый брат
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:04
            Да читал вчера о том что "Армату" оснастят 152-мм пушкой и тактическим ядерным боеприпасом к ней ...
            bouncyhunter
            1. Айрателинсион Сегодня, 18:07
              Таки 152? Ходили слухи, что отказались от нее
              Айрателинсион
              1. Касым Сегодня, 18:11
                Росатом привлекли для разработки бронебойного снаряда с сердечником из обедненного урана. hi
                Касым
                1. Shurik70 Сегодня, 18:22
                  Цитата: Trevis
                  Фото с испытаний нет?

                  В США принято рекламировать всё новейшее вооружение.
                  Демонстрировать на демо-роликах, созданных лучшими специалистами рекламы, как залпы разносят врага в пыль.
                  Налогоплательщики видят, что их деньги пропали не зря.
                  Проплаченным (причём вполне легально, это в налоговых декларациях указывается, называется "лобби в сенате") сенаторам легче продавливать госзаказ.
                  А в тоталитарных режимах всё новейшее секретят.
                  Кто скажет, сколько зениток у КНДР? А сколько ядерных боеголовок у Израиля? А где кадры с испытаний Арматы?
                  Что-что? Израиль и Россия не тоталитарные? Гм...
                  Shurik70
                2. Серый брат Сегодня, 18:23
                  Цитата: Касым
                  Росатом привлекли для разработки бронебойного снаряда с сердечником из обедненного урана.

                  Из плутония получаются более интересные вещи, причём разработанные ещё в СССР.
                  Серый брат
                  1. Монос Сегодня, 18:42
                    Каких-то осложнений у нас не предвидится в связи с этой машиной,

                    Вот зачем он это сказал? Теперь я буду думать, что машина "сырая" и осложнения всё же возможны. sad
                    Монос
              2. bouncyhunter Сегодня, 18:14
                Вот , нашёл ссылку : https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
                01704191510-b654.htm
                bouncyhunter
            2. Серый брат Сегодня, 18:20
              Цитата: bouncyhunter
              Да читал вчера о том что "Армату" оснастят 152-мм пушкой и тактическим ядерным боеприпасом к ней ...

              Американцы пишут что типа всё - это дело решённое. Пугают сами себя. smile
              Russia is purportedly mulling fitting its newest battle tank with a 152 millimeter gun capable of firing nuclear rounds.

              http://thediplomat.com/2017/04/russia-to-develop-
              nuclear-round-for-t-14-main-battle-tank/
              Серый брат
            3. Zaurbek Сегодня, 19:18
              ...и куда стрелять будут?
              Zaurbek
              1. Васян1971 Сегодня, 19:39
                Цитата: Zaurbek
                ...и куда стрелять будут?

                Как куда? Либо в прибалтийских тигров, чтобы одним выстрелом всех насквозь, либо в Украину, чтобы заодно и Польшу с Германией отоварить. А если на Курилы подогнать, то даже страшно представить...
                Васян1971
              2. Серый брат Сегодня, 19:40
                Цитата: Zaurbek
                ..и куда стрелять будут?

                По Прибалтийским тиграм, ясен пень. Расход три снаряда. laughing
                Серый брат
          2. Berkut24 Сегодня, 21:29
            Разработкой боеприпасов для танков "Армата" занимаются специалисты "Росатома"

            Выиграли конкурс у Еврохима?
            Berkut24
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:38
      Цитата: Trevis
      Фото с испытаний нет? Очень хочется увидеть не только на параде.

      Да многим хочется,но увы секретят и правильно делают..
      к осени будут определены объемы закупки танков.

      Вот тогда может быть и посмотрим его во всей красе, я на это надеюсь очень..
      ОТДЕЛ
      1. Верба Сегодня, 16:40
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да многим хочется,но увы секретят и правильно делают..

        В чём секрет ? На параде ,показать не секрет ,а на полигоне ,значит секрет и в чём логика ?
        Верба
        1. cniza Сегодня, 17:00
          Парадами не воюют.
          cniza
          1. Tusv Сегодня, 17:13
            Цитата: cniza
            Парадами не воюют.

            Напомнить, чем Парад 1941 года для адептов Барбаросы закончился?
            Tusv
            1. cniza Сегодня, 17:20
              Почитайте вопрос на который я ответил .
              cniza
              1. Tusv Сегодня, 17:40
                Цитата: cniza
                Почитайте вопрос на который я ответил .

                Парадами не выигрывают

                Или по другому звучало? Хде американская армада, после показа чучхеми?
                Tusv
                1. cniza Сегодня, 17:50
                  Откуда у Вас появилось слово выигрывают ? у меня написано воюют , согласитесь это не одно и тоже.
                  cniza
                  1. Tusv Сегодня, 17:55
                    Цитата: cniza
                    у меня написано воюют , согласитесь это не одно и тоже.

                    Не соглашусь. У Русских это одно и тоже. Заставь Русского мужика воевать, так он лоб расшибет победит
                    Tusv
                    1. cniza Сегодня, 18:02
                      Вы батенька философ? Можно выигрывать не воюя , а вот воевать и не выиграть легко.
                      cniza
                      1. Tusv Сегодня, 18:15
                        Цитата: cniza
                        Можно выигрывать не воюя , а вот воевать и не выиграть легко.

                        О! Краткое Философское ЭССЕ о службе ПВО на границе. Это надо в день ВКС повторить drinks
                        Tusv
                      2. Tusv Сегодня, 19:01
                        Цитата: cniza
                        Вы батенька философ?

                        Вы меня со своей философией в ступор вогнали. Вот сижу и думаю. Сирена на БД это тревога или Тревога на смену позиции это зверский шухер Больше 250 БД против одной смены позиции на учениях
                        Tusv
        2. Zoldat_A Сегодня, 17:06
          Цитата: Верба
          На параде ,показать не секрет ,а на полигоне ,значит секрет и в чём логика ?
          Хрущёв на параде напугал весь мир межконтинентальными ракетами. А Вы в курсе, что там были муляжи и к реальным ракетам они имели отношение примерно как балет Большого театра к Кубанскому казачьему хору. Вот и вся логика... hi
          Zoldat_A
          1. Tusv Сегодня, 17:20
            Цитата: Zoldat_A
            А Вы в курсе, что там были муляжи

            Разумеется. Какой нормальный .... снимет с БД реальный ядерный комплекс с просторов Сибири и отправит на Парад wassat wassat wassat Это же кучу бабла и ляпассатым удача
            Tusv
          2. Kibb Сегодня, 17:58
            И косвенно это привело к Карибскому кризису, американцы реально повелись на заявления Хрущева.
            Kibb
            1. Tusv Сегодня, 18:03
              Цитата: Kibb
              И косвенно это привело к Карибскому кризису, американцы реально повелись на заявления Хрущева.

              Ну да. А пять наших подлодок американцы заставили всплыть у своих берегов. Так от братских чувст
              Tusv
              1. Zoldat_A Сегодня, 20:40
                Цитата: Tusv
                А пять наших подлодок американцы заставили всплыть у своих берегов. Так от братских чувст

                Лодок было не пять, а 4. Одна всплыла аварийно - потеряла дизельный ход. Одну они так и не нашли. Отыскали 2, а "заставили"... Были бы атомные - хрен бы они кого заставили! А дизель - хорошо подождать - сам всплывёт...
                Была, правда, ещё одна лодка, но она была отправлена для охраны наших транспортов. Но это немного из другой оперы....
                По теме очень рекомендую фильм (на днях показывали) - "Русский "Фокстрот". Подробно, с участием двух живых на сегодняшний день командиров этих лодок. Очень рекомендую - подробный фильм о подвиге наших подводников....
                Zoldat_A
        3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:34
          Цитата: Верба
          Цитата: ОТДЕЛ
          Да многим хочется,но увы секретят и правильно делают..

          В чём секрет ? На параде ,показать не секрет ,а на полигоне ,значит секрет и в чём логика ?

          Секрет в том, что пока не доведут до ума ,нечего хвастаться ...Вот когда в боевых действиях проверят ,тогда может быть ! Просто вспоминая времена СССР , там редко хвастались вооружениями и технологиями (посадить могли и правильно делали) Сейчас кстате все эти разработки и технологии(базовые) идут еще с тех времен (застойных )..
          ОТДЕЛ
        4. KaPToC Сегодня, 17:48
          Цитата: Верба
          На параде ,показать не секрет ,а на полигоне ,значит секрет и в чём логика ?

          Ну по видимому (это только лишь мое мнение) к параду технику готовят, снимают (в смысле демонтируют с танка) особо секретное и интересное.
          KaPToC
    3. Сергей уи Сегодня, 16:38
      Да, видео с арматой маловато, кроме передачи звезды практически ничего нет((. Уж бы мин. обороны какой-нибудь ролик показало((
      Сергей уи
      1. Миротворец Сегодня, 17:02
        Военная приёмка да Служу России... Ну и за то спасбо.
        Миротворец
    4. maxim947 Сегодня, 16:41
      Увидеть бы испытания (ккраштест) с попаданием в башню, как поведет себя бронекапсула
      maxim947
      1. Zoldat_A Сегодня, 17:08
        Цитата: maxim947
        Увидеть бы испытания (ккраштест) с попаданием в башню, как поведет себя бронекапсула

        Я думаю, мы эти испытания увидим лет через 5-7 после того, как ими начнут комплектоваться войска.
        Zoldat_A
    5. Самаритянин Сегодня, 17:05
      Цитата: Trevis
      Фото с испытаний нет? Очень хочется увидеть не только на параде.
      Войсковые испытания танка Т-14 на базе платформы «Армата» проходят по плану, осложнений не предвидится,

      это очень хорошо, удачи!

      Не испытания, но много интересного:
      https://sdelanounas.ru/blogs/92651/
      Самаритянин
    6. Андрей Остроушко Сегодня, 17:45
      Немного видео с танком Армата на полигоне и да же показана броне капсула внутри https://www.youtube.com/watch?v=wPcD_D0CWYE
      Андрей Остроушко
    7. RASKAT Сегодня, 18:36
      Хотелось бы немного дополнить фото с мест экипажа
      Место Мехвода

      Место Командира. (особо умиляет лопата, это что бы лучше доносить команды экипажу laughing )

      Киндер-мандер

      Т 15 место командира (просто космический корабль)

      Место наводчика
      RASKAT
  2. МПК105 Сегодня, 16:35
    Текст вызывает оптимизм.Рогозин сказал этот текст-пессимизм.
    МПК105
    1. Pirogov Сегодня, 16:37
      Цитата: МПК105
      Текст вызывает оптимизм.Рогозин сказал этот текст-пессимизм.

      Да ладно вам ,Рогозин не чем не хуже ,всех остальных.
      Pirogov
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:40
        Цитата: Pirogov
        Да ладно вам ,Рогозин не чем не хуже ,всех остальных.

        Будем судить по делам , а не разговорам . Тем более что Рогозин ссылается на доклад вновь назначенного гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова по ходу этих работ .
        bouncyhunter
    2. Стирбьорн Сегодня, 16:54
      Цитата: МПК105
      Текст вызывает оптимизм.Рогозин сказал этот текст-пессимизм.

      Все бы ничего, только смущает то, что год назад про серийное производство уже один товарищ объявил - или это так выходит, перед иностранцами хвастнуть?!
      Увидев на Параде победы 9 мая 2015 года танк Т-14 «Армата», большинство аналитиков и военных специалистов на Западе решили, что это опытная модель и что супертанк еще находится на стадии разработки и нескоро появится на вооружении российской армии.

      Однако сейчас, менее, чем через год после первой «встречи» с новейшим танком, как пишут Wall Street Journal (WSJ) и National Interest (NI), российский оборонный комплекс неприятно удивил западных военных: «Армата» уже в промышленном производстве. Об этом сообщил WSJ гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Отвечая на вопрос журналиста американского издания, не будет ли заморожена разработка танков семейства «Армата» в связи с сокращением бюджета министерства обороны РФ, Чемезов огорошил собеседника: «Он уже в серийном производстве».
      Стирбьорн
      1. МПК105 Сегодня, 16:58
        Веры нет товарищам.Почему,допустим Лаврову тому же есть вера,а таким,как тот же Рогозин-нет...? hi
        МПК105
  3. Рабинович Сегодня, 16:35
    Какое там устройство внутри, как выглядит хочу посмотреть.
    Рабинович
    1. Сергей уи Сегодня, 16:36
      На ютубе есть видео канала "Звезда", там внутренности показывают
      Сергей уи
      1. Рабинович Сегодня, 16:37
        Спасибо поищу.
        Рабинович
        1. Чёрный Сегодня, 16:42
          Цитата: Рабинович
          Спасибо поищу.
          wink
          В моссад обратись. Там наверняка видюха есть
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 16:44
            Он хочет видео моссаду продать smile
            Тралл
          2. Серый брат Сегодня, 17:32
            Цитата: Чёрный
            В моссад обратись. Там наверняка видюха есть

            Она всё равно со "Звезды". laughing
            Серый брат
      2. Pirogov Сегодня, 16:38
        Цитата: Сергей уи
        На ютубе есть видео канала "Звезда", там внутренности показывают

        Вы прям разделку рыбы описали . )))
        Pirogov
      3. Миротворец Сегодня, 17:07
        Не внутренности, а внешности, то что можно показать. Ну жмёт наводчик на кнопку, да по сенсорному эрану туда сюда. Так это и в планшетах есть. Внутренности пока никто не покажет. Так что если очень хоца высмотреть секреты то это зря.
        Миротворец
    2. DenZ Сегодня, 16:39
      Видео же было в "Военной приемке" вроде как. На Ютубе должно быть.
      DenZ
    3. Сергей уи Сегодня, 16:40
      Вот, передача про армату
      Сергей уи
    4. yehat Сегодня, 17:03
      что вы нового внутри танка рассчитываете найти?
      там ничего не изменилось - обычная металлическая канистра.
      yehat
    5. Самаритянин Сегодня, 17:07
      Внутри универсальной гусеничной платформы «Армата»
      https://sdelanounas.ru/blogs/92651/
      Самаритянин
    6. san4es Сегодня, 17:57
      Сов. Сек. Никому ни слова stop
      san4es
      1. Олег16661 Сегодня, 18:58
        Цитата: Рабинович
        Какое там устройство внутри, как выглядит хочу посмотреть.

        И все дружно кинулись искать для товарища картинки и видео laughing
        Олег16661
        1. san4es Сегодня, 19:04
          ... yes жить-то как-то надо $$$ laughing
          san4es
  4. НЕКСУС Сегодня, 16:47
    Хотелось бы еще про Т-15 узнать...когда будут закончены ее испытания и она пойдет в войска...
    НЕКСУС
    1. yehat Сегодня, 17:05
      когда будут закончены ее испытания

      у нас все решает политика laughing
      yehat
      1. ватник Сегодня, 17:16
        А ведь опытная партия в количестве 100 штук начала испытания ещё в том году:
        ватник
        1. yehat Сегодня, 17:19
          знаете, т26 испытывали 12 лет вплоть до создания на его базе телетанка
          но как-то это в 41 году не очень ему помогло, полагаю, сроки или даже состав программы не единственные показатели испытаний.
          yehat
        2. НЕКСУС Сегодня, 17:50
          Цитата: ватник
          А ведь опытная партия в количестве 100 штук начала испытания ещё в том году:

          Вот нарыл интересное видео...
          НЕКСУС
          1. ватник Сегодня, 17:53
            Цитата: НЕКСУС
            Вот нарыл интересное видео...

            Красивый танк быстрей бы увидеть его уже в войсках.
            ватник
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:57
              Цитата: ватник
              Красивый танк быстрей бы увидеть его уже в войсках.

              Мало в войсках...в хорошем количестве в войсках. Сотня Армат погоды не делают,а вот 2-3 тысячи-это уже аргумент.
              НЕКСУС
              1. ватник Сегодня, 18:03
                Цитата: НЕКСУС
                а вот 2-3 тысячи-это уже аргумент.

                Танк скорее всего будет достаточно дорогим и сложным и как правильно вы сказали наверное ограничится 2-3 тысячами штук для ударных (элитных) дивизий и разработают новый дешёвый массовый танк потому что Т-72БЗ даже в новом варианте М от Шойгу как то не особо "тянет".
                ватник
                1. НЕКСУС Сегодня, 18:09
                  Цитата: ватник
                  и разработают новый дешёвый массовый танк

                  Он уже есть,это Т-90 "Прорыв"...
                  НЕКСУС
                2. израильнам Сегодня, 18:46
                  Цитата: ватник
                  Танк скорее всего будет достаточно дорогим и сложным и как правильно вы сказали наверное ограничится 2-3 тысячами штук для ударных (элитных) дивизий

                  Да ты совсем наивный ,как школьница перед выпускным вечером в компании подвыпивших одноклассников.Меньше телевизионный приёмник слушай.Не сделают столько танков.В лучшем случае, и то сомнительно, выпустят 3 тысячи боевых машин на платформе "Армата".
                  израильнам
                3. активатор Сегодня, 18:49
                  Цитата: ватник
                  Танк скорее всего будет достаточно дорогим и сложным и как правильно вы сказали наверное ограничится 2-3 тысячами штук для ударных (элитных) дивизий и разработают новый

                  Да уж лямов 5-6 уе как с куста итого за 1000 шт, 5-6 лярдов уе итого за 2.5 тыс шт 12-15 млрд уе. Цифры сложные даже для осознания. what
                  активатор
        3. андрей юрьевич Сегодня, 18:59
          Цитата: ватник
          А ведь опытная партия в количестве 100 штук начала испытания ещё в том году:

          не заблуждайтесь, 100 шт,возможно в конце ЭТОГО года поступит,а скорее в следующем...
          андрей юрьевич
    2. ватник Сегодня, 17:40
      Цитата: НЕКСУС
      Хотелось бы еще про Т-15 узнать...когда будут закончены ее испытания и она пойдет в войска...

      В видео которое я выше выложил на испытаниях за танком Т-14 Армата похоже сзади идёт тяжёлая БМП Т-15.
      Она?
      ватник
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:41
        Цитата: ватник
        Она?

        Да,видимо она...спасибо за инфу. hi
        НЕКСУС
      2. Svetoch Сегодня, 17:54
        Написано прямой эфир а все кадры с военной приемки. Жаль. Думал что то ещё.
        Svetoch
    3. Самаритянин Сегодня, 18:59
      Я уже писал выше, можно тут посмотреть drinks : https://sdelanounas.ru/blogs/92651/



      Самаритянин
  5. Евгений Стрыгин Сегодня, 18:00
    любопытно какие будут изменения в конструкции.
    Евгений Стрыгин
  6. андрей юрьевич Сегодня, 18:56
    Цитата: Trevis
    Фото с испытаний нет? Очень хочется увидеть не только на параде.

    андрей юрьевич
  7. Музыка Сегодня, 22:10
    Кажется, весной 40- го года начался новый этап танкостроения. История повторяется?
    Музыка
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