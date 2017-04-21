09:01 21 апреля

Похороним Ильича - заживём как сыр в масле...

Накануне в ленте новостей на нашем сайте была опубликована заметка о том, что межфракционная группа депутатов (от ЛДПР и «Единой России») вышла с инициативой (в виде законопроекта) о подготовке так называемых «юридических оснований» захоронения Владимира Ульянова (Ленина). В депутатскую группу, разработавшую законопроект, вошли такие парламентарии как Евгений Марченко («Единая Россия»), Александр Курдюмов (ЛДПР), Иван Сухарев (ЛДПР), Владимир Сысоев (ЛДПР) и Николай Брыкин («Единая Россия»).
Из депутатского заявления по поводу «юридических оснований»:

Согласно поправкам в закон «О погребении», мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение.


Далее появилась более расширенная версия заявления, сделанного депутатом Сухаревым:

Это снимет раскол в обществе, потому что 60% сегодня выступает за то, чтобы похоронить Владимира Ульянова. Но мы говорим не о захоронении, а о перезахоронении. То есть таким образом вынести его тело с Красной площади. Что касается Мавзолея, то в этом законопроекте речи о нем не идёт. Более того, этот законопроект учитывает все моменты, в том числе высказывания Владимира Путина, который сказал, что к вопросу необходимо подходить аккуратно. Не предпринимать никаких шагов, которые разделяли наше общество. Этот законопроект носит только юридический характер. Здесь не идёт речь о конкретных сроках. Это будет зависеть от решения межведомственной комиссии.


Снимет раскол? И кто это раскол собирается притянуть за уши?..

Похороним Ильича - заживём как сыр в масле...


Если у депутата Сухарева всё посчитано в плане процентного соотношения общественных мнений, то, так уж получилось, ваш покорный слуга попадает в 40%-ное «меньшинство». - А потому сильно рискует принять на себя всё негодование той части аудитории, которая из числа «сухаревских» 60%, высказывающихся за «вынос тела». Что ж, под негодование, так под негодование... И если свою точку зрения высказала отдельно взятая пятёрка депутатов Государственной Думы, то почему бы не высказаться рядовому гражданину, которым и являюсь. Как почему бы не представить в данном материале мнение других людей, среди которых и далеко не рядовые.

Итак, если позволите, личное мнение на правах автора материала. Я далеко не адепт культа Ленина, отнюдь не приверженец идеи о том, что революция, устроенная большевиками, принесла на нашу землю вселенское счастье, совсем не рукоплещу учению марксизма-ленинизма (ну, так вот сложилось). При этом ваш покорный слуга является последователем следующей мысли: Россия богата древней историей, в которой нашлось место всему – и блестящим победам и горестным страницам. Банальная мысль, но у неё есть продолжение: делать попытки на нашей истории, на исторических именах зарабатывать себе рейтинги (хоть со знаком «плюс», хоть со знаком «минус») – действо, которое абсолютно ничем не отличает авторов таких попыток от известных персон, к примеру, на соседней Украине. Будь ты депутат, аристократ или дегенерат – пытаться получить бонусы для своей фамилии под видом «умиротворения нации», столкнув людей лбами - по меньшей мере, глупо. Глупо – если столкновение людей не прогнозируется как итог такого предложения – как бы по «недопониманию» его сути. А если ещё и вполне сознательно понимая, что за этим может последовать, то уже не глупо, а преступно.

Что слышится в качестве главного «аргумента»? - На центральной площади столицы не может быть места «кладбищу». - Нужно, понимаешь, по-христиански похоронить, предать земле и т.д., и т.п.

Да, это мнение. Да, оно тоже достойно уважения, как и любое другое мнение, если бы не одно «но».

Об этом говорят те же люди, которые возмущались и продолжают возмущаться переносом памятника (Бронзового солдата) в Таллине (вместе с останками советских воинов-освободителей) из центра эстонской столицы на мемориальное кладбище. Об этом говорят те же люди, которые мечут стрелы негодования в связи с попытками украинских радикалов извлечь прах прославленного военачальника Николая Ватутина из захоронения в Мариинском парке Киева и убрать куда подальше. Почему такой странный двоякий подход, когда если это происходит у нас, то ковыряться в могилах (а Мавзолей – это такая же могила) «можно и нужно», а когда «у них» - то все они изверги, вандалы, бандерлоги, шпротники и прочее, прочее... Или историю можно делить на удобную и неудобную?

Другой аргумент сторонников депутатского законопроекта: Ленин не предан земле, что не по-христиански, а потому Россия, как христианская держава, должна поступить однозначно – тело Ильича закопать.

Давайте по порядку: Россия не христианское, не мусульманское, не буддистское, ни иудаистское, никакое другое религиозное государство. В России есть Конституция, и как мы к ней ни относились, в Основном законе чёрным по белому указано, что Россия – государство светское, где церковь от политики де-юре отделена. Как отделены и любые культы. Одно дело – личная вера, совсем другое – потуги выставить всё это в качестве госполитики. И если президент подержал свечу в Храме Христа Спасителя, то это вовсе не означает, что Россия перестаёт быть государством светским.

Потому все заявления о том, что кто-то «не предан земле» - лишь попытки оправдания того, что, как уже было отмечено, в конечном итоге с большой долей вероятности может привести к общественному расколу. Тогда придётся предавать земле захоронения и в Крёмлёвской стене, захоронения святых на территории храмов и монастырей, захоронения царственных особ. Кстати, люди, заявляющие о том, что не приемлют, что в центре Москвы «большевики устроили кладбище», как-то забывают, что кладбище в центре Москвы было устроено задолго до большевиков. Один из примеров – некрополь князей и царей династии Рюриковичей в Архангельском соборе Московского Кремля. А там больше полусотни погребений, по поводу предания земле которых тоже могли бы возникнуть вопросы.

Кстати, у большевиков-то как раз хватило ума на то, чтобы хотя бы некрополи не разгромить, оставляя их в качестве наследия истории. А сегодня ни ума, ни воли уже не хватает?

Так кому сегодня выгодно поднимать этот щекотливый вопрос? Выгодно ли это Государственной Думе, которая замечательно себя чувствует, играя роль очага парламентаризма? Не уверен. Ну, если не иметь в виду того, что в парламенте, как выясняется на примере Вороненкова, могут оказываться и совсем «интересные» граждане. Выгодно ли это самому обществу? – тоже вряд ли. Почему? Да потому что, откровенно говоря, не все проблемы в стране решены теми же законотворцами, чтобы поднимать такие вопрос как перезахоронение Ленина или перекрашивание стен Московского Кремля...

«Известия» приводят комментарий главы КПРФ Геннадия Зюганова по этому поводу:
Против нас ведут войну, а вы собираетесь развернуть её внутри страны. Езжайте на Украину, если вам мало. У нас не будет как на Украине, у нас будет сплошной Донбасс. Среди депутатов немало тех, кто плохо соображает. Я был в горячих точках, я насмотрелся. Те, кто это предлагает, — законченные мерзавцы. Им Чечни мало и Украины мало.


К Геннадию Зюганову, как к политику, можно относиться как угодно, но в данной ситуации вряд ли есть причина его слова не поддержать. Я о личном мнении.

А если у кого-то из депутатов всерьёз появилось желание сделать жизнь избирателей лучше, то 100% (не 40 и не 60) избирателей только за! Но только если инициативы будут касаться не перекладывания костей с очередными попытками «ставить исторические точки» (а есть такое право?), а улучшения показателей жизни. Или на инициаторов провокационной идеи о захоронении так повлиял отчёт премьера в Думе по поводу того, что «дно кризиса пройдено», и что наличие кризиса признавать в верхах не боятся, что те решили, будто бы единственно важное дело сегодня – «как нам поступить с Мавзолеем»?

Иных же вопросов и задач в государстве для ответов и решений, и правда, не осталось... Эх, похороним Ильича - вот заживём-то!..

P.S. Стало известно о том, что депутаты, которые представляют "ЕР", решили отозвать свои подписи под законопроектом о перезахоронении Ленина.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: TripAdvisor
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Грац Сегодня, 06:44
    Это называется людям больше нечем заняться других проблем видно в стране они не наблюдают боле первостепенных чем захоронение Ленина, думаю Ленина и так захоронят через несколько поколений, поспешность может привести только к расколу общества и конфликтам
    Грац
    1. Александр романов Сегодня, 06:49
      Цитата: Грац
      поспешность может привести только к расколу общества и конфликтам

      Какому расколу,да всем наплевать на него.Большая молодежи вообще не знает,кто такои ленин. Это только тут большевички кулачками трясут.
      Хотя для них-это только под потрясти кулачками,потому что им тоже глубоко наплевать.
      История всё расставила на свои места.

      Это же надо было додуматься,труп забальзамировать и показывать его всем. Фараон блин
      Александр романов
      1. Грац Сегодня, 06:57
        а я вот прям кушать не могу от упоминания Ельцина, давайте все его шмотки из Ельцин центра выкинем и сожжем , и его трупешник на обычную помойку , а чё нет то думаю большинство россиян только ЗА
        Грац
        1. Александр романов Сегодня, 06:58
          Цитата: Грац
          а я вот прям кушать не могу от упоминания Ельцина, давайте все его шмотки из Ельцин центра выкинем и сожжем

          Я ЗА!
          Цитата: Грац
          и его трупешник на обычную помойку

          Его похоронили,вы не знали да.Бывает
          Александр романов
          1. Ефрейтор Валера Сегодня, 07:41
            Цитата: Александр романов
            Это же надо было додуматься,труп забальзамировать и показывать его всем. Фараон блин

            О, корнет Оболенский Романов уже с утра патронов и вина требует.) Впереди всех антисоветчиков, на белом коне и в белой папахе! Молодец какой! Про Пирогова, чтоли бы погуглил для расширения кругозора.
            Ефрейтор Валера
            1. Александр романов Сегодня, 08:01
              Цитата: Ефрейтор Валера
              Впереди всех антисоветчиков, на белом коне и в белой папахе! Молодец какой! Про Пирогова, чтоли бы погуглил для расширения кругозора.

              У нас офицеры говорили,-лучше иметь дочь праститутку,чем сына ефреитора. Пока Валера
              Александр романов
        2. Астарт Сегодня, 07:46
          Вот три звездочки тебе за "кушать не могу" А труп пинать свойственно "нехорошим животным" Я вообще считаю что Ельцину надо в каждом городе Мемориальную доску поставить, чтобы народ помнил куда Россия опуститься может
          Астарт
      2. elenagromova Сегодня, 07:03
        Было бы чему радоваться, а то тому, что молодежь тупеет и не знает собственной истории. Так это как раз - результат действий подобных вандалов и переписывателей истории
        elenagromova
        1. Александр романов Сегодня, 07:07
          Цитата: elenagromova
          а то тому, что молодежь тупеет и не знает собственной истории

          А что молодежи рассказать,что ленин создал Украину? Так они еще больше его проклянут wassat
          Александр романов
          1. elenagromova Сегодня, 07:24
            Советский Союз он создал. Союз Советских Социалистических Республик.
            elenagromova
            1. Александр романов Сегодня, 08:03
              Цитата: elenagromova
              Советский Союз он создал. Союз Советских Социалистических Республик.

              Ага,уничтожив единую Империю,создав кучу республик. Заложив таким образом не хилую мину для сепаратизма,которая и бахнула в 1991 году.
              Да,его не хоронить ,его кремировать надо и капсулу с прахом в марианскую впадину.
              Александр романов
        2. Владимирец Сегодня, 07:13
          Цитата: elenagromova
          молодежь тупеет и не знает собственной истории.

          Елена, ИМХО, наличие тела Ленина на Красной площади никак не влияет на уровень образования. request
          Владимирец
      3. Нонна Сегодня, 07:32
        Для малограмотных(А.романов) - Ленин пишется с большой буквы. Мавзолей - это история страны. И не вынести нужно Ленина, а и внести в него Сталина. И не всяким временщикам-либерало-депутатам решать о месте перезахоронении. Мавзолей - украшение Красной площади, миллионы туристов его посещают. Разрушают и выносят только бандерлоги, у них короткая память и еще короче жизнь
        Нонна
        1. Александр романов Сегодня, 07:36
          Цитата: Нонна
          Для малограмотных(А.романов) - Ленин пишется с большой буквы

          лЕНИН . Большего он не заслужил
          Цитата: Нонна
          , миллионы туристов его посещают

          Покажите мне очереди в мавзолеи
          Александр романов
          1. vvnab Сегодня, 08:40
            Так придите и посмотрите!
            До полумиллиона человек в год его посещает.
            http://www.speshun.ru/cultura/14-mavzoley/mavzole
            y-ocheredi[media=http://www.speshun.ru/cultura/14
            -mavzoley/mavzoley-ocheredi]
            vvnab
            1. Александр романов Сегодня, 08:49
              Цитата: Нонна
              миллионы туристов его посещают.

              Ставки падают
              Цитата: vvnab
              До полумиллиона человек в год его посещает.

              ленина в мавзолее нет!!! До вас не доходит?
              Александр романов
    2. krops777 Сегодня, 06:53
      Иных же вопросов и задач в государстве для ответов и решений, и правда, не осталось... Эх, похороним Ильича - вот заживём-то!..


      А зачем нужен труп-мумия на красной площади да еще и в сатанинском зиккурате?
      krops777
      1. Астарт Сегодня, 07:56
        Вы интеллигентный человек, знаете слово "зиккурат", вот только он столько же Сатанинский сколько Масонский, Аккадский, Тамплиерский, Герметический, Майянский. А вообще каждый раз как бываю на Красной Площади у меня не возникает чувство эстетического или нравственного отторжения
        Астарт
      2. Alone Сегодня, 08:03
        По поводу трупов и мумий,да еще и расчлененными,это надо РПЦ рассказать.
        Alone
    3. Mik13 Сегодня, 07:26
      А давайте, заоодно, проведем и демумиезацию РПЦ.
      Вот уж кто - а представители православия со своими святыми мощами - первые некрофилы в государстве. Тот же Илья Муромец даже не в одном месте похоронен... Кусочками.
      А устроить крестный ход с мощами - так вообще обыденное дело. По сравнению с этим - ЛЕнин так, детские шалости.
      Кстати, что делать с мумией Пирогова? Тоже похороним? Или Пирогов никому не мешает?
      Ну или тогда - для всех одинаковые правила. Если можно РПЦ - значит и Ленин на своем месте...
      Mik13
      1. Владимирец Сегодня, 07:31
        Цитата: Mik13
        Если можно РПЦ - значит и Ленин на своем месте

        Вы хотите сказать, что коммунизм это тоже религия?
        Владимирец
        1. Mik13 Сегодня, 07:42
          Цитата: Владимирец
          Вы хотите сказать, что коммунизм это тоже религия?

          Ни в коем случае. Но дело в том, что с точки зрения законодательства все системы взглядов (идеология, как иногда называют - хотя и не совсем верно) - признаются равнозначными. И с этой точки зрения какое-нибудь мракобесие религиозное и научная школа - вполне равнозначны. А речь в статье идет именно о конкретных юридических процедурах. Которые могут привести к конкретному результату.
          Mik13
          1. Владимирец Сегодня, 07:46
            Цитата: Mik13
            дело в том, что с точки зрения законодательства все системы взглядов (идеология, как иногда называют - хотя и не совсем верно) - признаются равнозначными. И с этой точки зрения какое-нибудь мракобесие религиозное и научная школа - вполне равнозначны. А речь в статье идет именно о конкретных юридических процедурах. Которые могут привести к конкретному результату.

            А я про то, что "научная школа" не должна уподобляться "религиозному мракобесию", как Вы выразились, и создавать себе капище в центре столицы. Великий человек? Безусловно, ну так и поминайте его в научных трудах, а не как "святые мощи". ИМХО.
            Владимирец
    4. Астарт Сегодня, 07:40
      Ленин первый Вождь-Глава-Фараон-Вдохновитель первого Государства нового типа "Социалистического" (как вы к нему относитесь личное дело каждого) И он достоин своей мини Пирамиды и саркофага однозначно. И несколько поколений нечего не изменят. Он историческая ценность.
      Астарт
      1. Banshee Сегодня, 07:56
        Цитата: Владимирец
        Вы хотите сказать, что коммунизм это тоже религия?


        А нет разве? Такая же несбыточная, как и царствие небесное, о наличии которого надо верить на слово. Причем, в основном господам в рясах, размеры которых никак не свидетельствуют об умерщвлении плоти.

        Хотя если так задуматься, у некоторых представителей класса олигархов коммунизм наступил давно.
        Banshee
        1. Александр романов Сегодня, 08:51
          Цитата: Banshee
          Такая же несбыточная, как и царствие небесное, о наличии которого надо верить на слово.

          Для грешника да
          Цитата: Banshee
          Причем, в основном господам в рясах,

          Которые верят!
          Цитата: Banshee
          , размеры которых никак не свидетельствуют об умерщвлении плоти.

          Ты о нем?
          Александр романов
          1. Alex_59 Сегодня, 08:57
            Одни верят в Христа и Православие, другие верят в Ленина и коммунизм. Почему одни лучше других? Вообще никакой разницы не вижу. Одинаково печально при наблюдении за обоими видами...
            Alex_59
  2. elenagromova Сегодня, 06:51
    Надоели гробокопатели. Ленин им мешает, ага. А то, что к подножию Мавзолея победившие воины бросали фашистские знамена - и об этом, по мнению гробовщиков, забыть надо?
    elenagromova
    1. Александр романов Сегодня, 06:56
      Цитата: elenagromova
      Надоели гробокопатели. Ленин им мешает, ага.

      Надоели поклонники фараонов .
      Цитата: elenagromova
      А то, что к подножию Мавзолея победившие воины бросали фашистские знамена - и об этом, по мнению гробовщиков, забыть надо?

      Мавзолеи сносить пока не собираются,хотя я за.А если вам так нужна мумия,так составьте петицию и храните ее у себя дома
      Александр романов
      1. Mik13 Сегодня, 07:43
        Цитата: Александр романов
        Надоели поклонники фараонов

        Скажите, а как Вы относитесь к идее похоронить Илью Муромца? Только перед этим его надо собрать в одно место, а то он в разных лежит.

        Кстати, Вы как, причащались давно? Так просто интересно..
        Mik13
        1. Banshee Сегодня, 07:58
          Цитата: Александр романов
          А если вам так нужна мумия,так составьте петицию и храните ее у себя дома


          А мощи, которые таскают по городам и весям - это как тогда? Тоже подербанить по всем желающим и дома хранить?
          Banshee
          1. Александр романов Сегодня, 08:06
            Цитата: Banshee
            А мощи, которые таскают по городам и весям - это как тогда?

            Прими Православие и тогда поимешь. Рома.я твою веру ,ни разу тут на саите ,или в других местах никогда не лез.
            Мои совет ,удали и мои и свои комент,пока не началось
            Александр романов
            1. Banshee Сегодня, 08:17
              Причем тут вера, особенно если учесть, что я законченный атеист? Да лезь сколько угодно, вот за что не полезу кулаками махать, так это за религию. Я в церкви по поводу последний раз был в 1997 году.

              Это логика, Саш, штука злая и беспощадная.
              Banshee
              1. Александр романов Сегодня, 08:24
                Цитата: Banshee
                особенно если учесть, что я законченный атеист?

                пропущу мимо ушеи,как будто не читал
                Цитата: Banshee
                Да лезь сколько угодно

                Не имею никакого права,лезть в чужую веру.
                Цитата: Banshee
                штука злая и беспощадная.

                Думаю Диана Ильина с тобой полностью согласиться .Уж прости wink
                Александр романов
        2. Александр романов Сегодня, 08:04
          Цитата: Mik13
          Кстати, Вы как, причащались давно? Так просто интересно..

          Давно
          Цитата: Mik13
          Скажите, а как Вы относитесь к идее похоронить Илью Муромца?

          Илью забальзамировали?
          Александр романов
          1. Mik13 Сегодня, 08:36
            Цитата: Александр романов
            Давно

            Ну то есть причащались.
            Так вот, Уважаемый Александр романов - если Вы вдруг не в курсе, то я Вам кое-чего расскажу:
            Причастие (Евхаристия) - это такое ритуальное употребление хлеба и вина, которые символизируют кровь и плоть Христа.
            Так вот, во время литургии алтарь должен быть покрыт Антиминсом. Именно на него ставятся сосуды для причастия.
            Так вот - антиминс - это такой платок со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного мученика. Он является необходимой принадлежностью для совершения полной литургии. Он же является и разрешением на совершение литургии.

            То есть во время причастия необходимо скушать хлеб и выпить вино, которое лежало на платке с вшитыми мощами святого. Я, разумеется, понимаю, что мощи святого каким-то непостижимым образом отличаются от обыкновенного трупа (интересно, Роспотребнадзор что об этом думает? )

            Но на фоне этого рассуждать о Ленине в "сатанинском зиккурате" - это как-то несколько за гранью разумного...
            Mik13
            1. Александр романов Сегодня, 08:54
              Цитата: Mik13
              Так вот, Уважаемый Александр романов - если Вы вдруг не в курсе, то я Вам кое-чего расскажу:

              Что бы я без вас делал
              Цитата: Mik13
              Так вот, во время литургии алтарь должен быть покрыт Антиминсом. Именно на него ставятся сосуды для причастия.

              А вы точно атеист? Так много знаете,наверное вера вам спать спокоино не дает
              Цитата: Mik13
              То есть во время причастия необходимо скушать хлеб и выпить вино, которое лежало на платке с вшитыми мощами святого.


              Хотя я ошибся
              Александр романов
  3. Владимирец Сегодня, 06:56
    Безотносительно отношению к Ленину, как к исторической фигуре, я считаю, что нехорошо, когда умерший человек выставлен, как экспонат кунсткамеры. И это неуважение, прежде всего, к нему. request
    Владимирец
    1. Александр романов Сегодня, 07:00
      Цитата: Владимирец
      И это неуважение, прежде всего, к нему.

      Женя,сейчас придет Диана Ильина ,подожди скоро будет lol .Дама еще не проснулась .
      Александр романов
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:42
      Про снос Мавзолея не может идти речи,А вот захоронить Ильича в том же Мавзолее с надписью ЛЕНИН скорее всего надо.Я был в Мавзолее,простояли четыре часа в очереди,не успел по времени,люди с 6 часов утра занимали очередь..А вот супруга 40 лет назад побывала внутри.Зрелище не приятное говорит.Но это не повод топтать память людей,и прыгать на трупе.Кто забудет историю,память предков и уважение к ним,тот обречён.
      Мар.Тира
      1. Banshee Сегодня, 08:01
        Цитата: Владимирец
        я считаю, что нехорошо, когда умерший человек выставлен, как экспонат кунсткамеры. И это неуважение, прежде всего, к нему.


        Стоит сказать это еще и в адрес фараонов, которые ничем не отличаются. Но лежат по музеям, в том числе и в Эрмитаже есть.

        Ленин, конечно, не пример для подражания и обожествления, но если пошла такая пьянка, то надо ко всем одинаково подходить. И к мумиям фараонов, и святых.
        Banshee
        1. Владимирец Сегодня, 08:23
          Цитата: Banshee
          в адрес фараонов, которые ничем не отличаются.

          А что, в центре Каира располагается какая то пирамида? what
          Цитата: Banshee
          Ленин, конечно, не пример для подражания и обожествления, но если пошла такая пьянка, то надо ко всем одинаково подходить. И к мумиям фараонов, и святых.

          Я ведь выше не зря спросил про равенство религии и коммунизма. Если Вы признаете это равенство, то, конечно, мумия Ленина, как святыня, должна лежать в мавзолее - своеобразном храме коммунистической религии. Если нет, а коммунисты (прошлые, не нынешние) были ярыми борцами с "опиумом для народа", то не надо уподобляться верующим и похоронить своего идола.
          Владимирец
      2. Александр романов Сегодня, 08:08
        Цитата: Мар.Тира
        Я был в Мавзолее,простояли четыре часа в очеред

        laughing laughing laughing
        Цитата: Мар.Тира
        А вот супруга 40 лет назад побывала внутри.Зрелище не приятное говорит.

        А вот с супругой тебе повезло.Умная женщина
        Александр романов
        1. Мар.Тира Сегодня, 08:19
          Когда стоят тысячи людей,с одной единственной целью,глянуть в лицо лидеру государства,кто с любопытством,а кто и с преданностью идеалам,это не смешно,совсем не смешно.И это заметьте,было каждый день.Не уверен что вы бы смеялись там.Да и сейчас попади туда,вам было бы не до смеха.Странный вы человек Романов,вроде русский человек,а так себя ведёте,как самый настоящий боевик,желающий крови,и войны в России,по идеологическим мотивам?Вам ваххабитов,и ИГила мало что ли?
          Мар.Тира
          1. Александр романов Сегодня, 08:34
            Цитата: Мар.Тира
            Когда стоят тысячи людей,с одной единственной целью,

            Без слов,просто музыка
            Александр романов
        2. Banshee Сегодня, 08:21
          Ну я вот побывал в 1986 году. Да, мрачновато. И не совсем как бы понятно. Если внутрь не заходить - а ничего так. И как трибуна на Парадах лучше. До сих пор коробит, что все первые лица на креслицах сидят.

          Вопрос в другом: почему сейчас очередной раз загорелось и кто даст гарантию, что именно после всех плясок над трупом станет внезапно лучше?
          Banshee
          1. Александр романов Сегодня, 08:33
            Цитата: Banshee
            Ну я вот побывал в 1986 году. Да, мрачновато

            Перекрестился?
            Александр романов
        3. ruskih Сегодня, 08:46
          Добрый день, Саша. Читаю ваши комментарии и не пойму с какой целью вы хотите убрать Ленина и Мавзолей с Красной площади? Для чего?
          ruskih
  4. Бюрократ Сегодня, 06:58
    Наши депутаты решили все проблемы, уровень жизни как в Европе, медицина как в Израиле, коммунальное хозяйство как в Германии. Остался последний важный вопрос похоронить Ильича.
    Люди которые его туда положили проводили индустриализацию, воевали в ВОВ. Мы перед ними в долгу, а поэтому не мы положили, не нам и убирать.
    Всех с наступающим юбилеем Великой Социалистической Революции!
    Бюрократ
    1. Александр романов Сегодня, 07:04
      Цитата: Бюрократ
      поэтому не мы положили, не нам и убирать.

      Вот мы и уберем .
      Цитата: Бюрократ
      Всех с наступающим юбилеем Великой Социалистической Революции!

      Вот на ваш праздничек и закопаем.Полежал и хватит.

      Кстати,а кто нибудь в курсе,где сейчас мумия? Мавзолеи то пустой стоит. Ходили слухи ,что уже закопали в тихоря.Ночью при свете фонарика laughing
      Александр романов
      1. Banshee Сегодня, 08:02
        Цитата: Александр романов
        Вот мы и уберем .


        Да уж, уберете laughing Саш, когда поедешь убирать, маякни, я подтянусь на это посмотреть. Фотосессию этого момента обещаю.
        Banshee
        1. Александр романов Сегодня, 08:20
          Цитата: Banshee
          Фотосессию этого момента обещаю.

          Ты на прошлой недели в КПРФ вступил?
          Александр романов
      2. Бюрократ Сегодня, 08:37
        Александр Романов честное слово, вам лет на сто назад, у большевиков (причем Вы их так ненавидите) комиссарить. Те тоже весь мир насилия от предыдущего государства разрушали.
        Бюрократ
  5. Басарев Сегодня, 07:02
    И всё же хотелось бы в сердце страны отсутствия всяческой смерти. Я бы все кладбища вынес далеко за пределы Москвы, и всех мёртвых с внутригородских кладбищ туда перезахоронил. Да, придётся закопать и Рюриковичей и тело Ленина, и похороненных в кремлёвской стене. Но зато столица наконец перестанет быть местом скорбного паломничества. А станет местом жизни.
    Басарев
    1. elenagromova Сегодня, 07:04
      Жизнь без памяти - вообще не жизнь
      elenagromova
      1. Александр романов Сегодня, 07:09
        Цитата: elenagromova
        Жизнь без памяти - вообще не жизнь

        О Елена ,да у вас большие проблемы.Я бы даже сказал серьезные. Трудно вам,соболезную.

        А зачем вам лично мумия,которая храниться не понятно где?
        Александр романов
        1. An60 Сегодня, 07:26
          А зачем мне "великомученик"николай2?
          An60
      2. saturn.mmm Сегодня, 08:14
        Цитата: elenagromova
        Жизнь без памяти - вообще не жизнь

        Дмитрия Донского, Александра Невского, Петра Великого и многих других помнят без распотрошенных, бальзамированных трупов выставленных на всеобщее обозрение.
        На мой взгляд это какое то кощунство над телом.
        saturn.mmm
    2. Грац Сегодня, 07:09
      Выкиньте все символы страны, и население станет обычным стадом жвачных животных ориентированным как и западное общество только на потребление, это и добиваются либералы и западники
      Грац
      1. Владимирец Сегодня, 07:15
        Цитата: Грац
        Выкиньте все символы страны, и население станет обычным стадом жвачных животных

        Честно говоря, не понимаю, каким образом тело кого бы то ни было, может быть символом страны? request
        Владимирец
        1. Нонна Сегодня, 07:37
          Честно говоря, не понимаю, каким образом тело кого бы то ни было, может быть символом страны? request[/quote]

          А вы смотрите глубже и ширше - дело не в Ленине, а в переписывании и замарывании истории. Рядом с Лениным лежал Сталин. Так вот такие деятели как вы - с ограниченным историческим кругозором втихаря ночью вынесли. Но Сталин с той поры стал живее всех живых.
          Нонна
          1. Владимирец Сегодня, 07:42
            Цитата: Нонна
            в переписывании и замарывании истории.

            И в чем же "переписывание и замарывание", если перестать глумиться над человеком?
            Цитата: Нонна
            Так вот такие деятели как вы - с ограниченным историческим кругозором

            У вас то, видимо, кругозор гораздо обширнее, если предлагаете ещё и Сталина туда положить. good
            Владимирец
      2. Yarric Сегодня, 07:35
        Выкиньте все символы страны, и население станет обычным стадом жвачных животных ориентированным как и западное общество только на потребление, это и добиваются либералы и западники


        У либералов и западников нет никаких шансов.
        Чтобы построить общество потребления, нужно, чтобы у общества была покупательная способность. Чтобы общество было сыто, здорово и не запугано.
        В рамках борьбы с бездуховностью, закрываются больницы, падает нац.валюта, полицаи зверствуют (один из последних подвигов - ввосьмером задерживали одну (!) старушку с плакатиком).
        Так что не бойтесь, Грац. У либералов и западников нет никаких шансов.
        Yarric
      3. Александр романов Сегодня, 07:38
        Цитата: Грац
        Выкиньте все символы страны,

        Мумия не символ нашеи страны
        Александр романов
        1. Banshee Сегодня, 08:03
          Цитата: Александр романов
          Мумия не символ нашеи страны


          А вот это интереснее. А что символ?
          Banshee
          1. Александр романов Сегодня, 08:19
            Цитата: Banshee
            А что символ?

            Флаг,Герб,Гимн являются символами страны. Просто удивительно,что ты задаешь такои вопрос.
            Александр романов
  6. gorgo Сегодня, 07:20
    Уважаемый автор, вот именно потому, что РФ - это светское государство, и нужно вынести это тело из мавзолея. Потому что одно дело могила, пусть даже на Красной площади, в стене или где угодно, а другое дело - ритуальная мумия непонятного дикого культа, к которому, видимо, принадлежал Ульянов, раз уж его сподвижники выстроили для него древне-шумерский зиккурат в центре столицы. Чувствуете разницу? Могила и мумифицированные останки на столе? Мое личное мнение, что нужно не только его внести оттуда, но и мавзолей демонтировать. И честно говоря - дя, я не исключаю, что и жизнь бы наладилась как-то...
    gorgo
    1. Семен Семеныч Сегодня, 07:44
      Цитата: gorgo
      дя, я не исключаю, что и жизнь бы наладилась как-то...

      На Украине?
      Семен Семеныч
      1. Banshee Сегодня, 08:05
        Цитата: gorgo
        Мое личное мнение, что нужно не только его внести оттуда, но и мавзолей демонтировать. И честно говоря - дя, я не исключаю, что и жизнь бы наладилась как-то...


        Ахаха! Не обижайтесь только, но будучи в курсе, сколько памятников снесли в одном Киеве, спрошу: сильно вам это помогло? Вопрос, конечно, к флагу привязан, но тем не менее?
        Banshee
  7. Kenneth Сегодня, 07:25
    Автор допускает принципиальную ошибку. Мавзолей это не могила. А ее обитатель не похоронен. А нужно его похоронить. Тем более он именно этого и хотел
    А мавзолей разобрать
    Kenneth
    1. vvnab Сегодня, 08:48
      Нет, это вы ошибаетесь! Мавзолей погребальное сооружение и Ленин похоронен.
      vvnab
    2. Бюрократ Сегодня, 08:52
      Мавзолей внесен в фонд ЮНЕСКО, разобрать чревато, памятник культуры.
      Бюрократ
  8. Лесник Сегодня, 07:26
    "повлиял отчёт премьера в Думе по поводу того, что «дно кризиса пройдено»" (с)
    И тут снизу постучали
    Лесник
  9. Alex_59 Сегодня, 07:28
    Похоронить конечно надо бы... Странно когда в 21 веке в европейской стране мумия на главной площади лежит. Как-то не по-человечески. Ленин великий политический деятель, но делать из него мумию... Вопрос только когда это делать? Сомневаюсь что в этом есть острая потребность именно сегодня.
    А мавзолей оставить! Культурно-историческая ценность.
    Alex_59
    1. Banshee Сегодня, 08:09
      Цитата: Alex_59
      Странно когда в 21 веке в европейской стране мумия на главной площади лежит. Как-то не по-человечески.


      Странно, когда по музеям мира лежат мумии политических руководителей Египта, просто украденные из своих мест залегания. Странно, что люди платят деньги, чтобы на них посмотреть.

      Цитата: Alex_59
      Ленин великий политический деятель, но делать из него мумию...


      Насчет великого поспорил бы с пеной у рта, ну да ладно. Мумию уже сделали.

      Цитата: Alex_59
      Вопрос только когда это делать? Сомневаюсь что в этом есть острая потребность именно сегодня.


      Вот тут согласен с вами на 146%.
      Banshee
      1. Александр романов Сегодня, 08:17
        Цитата: Banshee
        Странно, когда по музеям мира лежат мумии политических руководителей Египта

        Россия не Египет!!!
        Александр романов
      2. Alex_59 Сегодня, 08:18
        Цитата: Banshee
        Странно, когда по музеям мира лежат мумии политических руководителей Египта

        Согласен, это странно. Я бы не стал класть мумии политических руководителей Египта в музеи если бы это было в моей власти.
        Цитата: Banshee
        Насчет великого поспорил бы с пеной у рта, ну да ладно

        Великий - не значит хороший или положительный.
        Alex_59
  10. ДМ51 Сегодня, 08:00
    Я наверное отношусь к тому большенству,которые хотят наконец-то похоронить Ленина - давно пора предать земле эту мумию
    ДМ51
  11. Комментарий был удален.
  12. Alone Сегодня, 08:11
    Вот Алексей в точку и попал.Только тема поднялась,сразу грызня пошла.Правда,сторонников захоронения вижу не 60/40,как в официальной статистике,а 10/90.А мумии если захоранивать,так нужно без исключений.РПЦ правда возражать будет.
    Alone
  13. Altona Сегодня, 08:14
    Цитата: Александр романов
    Какому расколу,да всем наплевать на него.Большая молодежи вообще не знает,кто такои ленин. Это только тут большевички кулачками трясут.

    -----------------------
    Вы как я посмотрю, тут главный на всё наплеватель и на всё кладущий с прибором.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 08:16
    Цитата: ver_
    ..эта картавая не только создала Украину, но и дала *вольную* Финляндии, отдала побережье каспийского моря Ирану (Каспийское море было внутренним морем России).. Переименовала Волжских Булгар в Татары (постановлением ЦИК) в 1920 году.. В этом -же году ( картавая ) создала Монголию и запустила фейк о татаро монгольском нашествии на Русь и порабощении оной на 300 лет.. Его правительство на 85% состояло из евреев и в финале в 1924 годе подыхает от застарелого сифилиса.. Отдать его чучело в Израиль евреям и пусть у них голова болит ...

    ---------------------------
    А вы бы мудрым решением сделали бы всем благо, особенно теми скудными ресурсами. что тогда были. И всех бы враз усмирили-и Украину, и белофиннов-сепаратистов? Так что ли?
    Altona
  15. Altona Сегодня, 08:17
    Цитата: ДМ51
    Я наверное отношусь к тому большенству,которые хотят наконец-то похоронить Ленина - давно пора предать земле эту мумию

    ---------------------------
    Дедушку своего перезахороните вначале, потом глупые советы давайте.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 08:17
    Цитата: Alex_59
    Похоронить конечно надо бы...

    -----------------------
    Дважды не хоронят по-христиански.
    Altona
    1. Alex_59 Сегодня, 08:31
      Цитата: Altona
      Дважды не хоронят по-христиански.

      Я предлагал хоронить по христиански? Я предлагал просто похоронить. Не место мумии на главной площади страны.
      Alex_59
  17. Altona Сегодня, 08:18
    Цитата: gorgo
    Уважаемый автор, вот именно потому, что РФ - это светское государство, и нужно вынести это тело из мавзолея.

    ---------------------------
    Вы на Украине памятники Ленину посносили, лучше стало?
    Altona
  18. Altona Сегодня, 08:19
    Цитата: Kenneth
    Автор допускает принципиальную ошибку. Мавзолей это не могила. А ее обитатель не похоронен. А нужно его похоронить. Тем более он именно этого и хотел

    --------------------------
    Сталин, к вашему сведению, обучался в духовной семинарии. Неужели он по-вашему не знал, как нужно осуществлять захоронение?
    Altona
  19. zivXP Сегодня, 08:22
    Цитата: Нонна
    Мавзолей - украшение Красной площади, миллионы туристов его посещают.

    Украшение? Повеселили с утра знатно. А я то думаю что это такая Красная площадь красивая? А вон оно что. :)))
    zivXP
    1. nov_tech.vrn Сегодня, 08:49
      Цитата: zivXP
      Украшение? Повеселили с утра знатно. А я то думаю что это такая Красная площадь красивая? А вон оно что. :)))

      продолжайте веселиться, историю, как не переписывай, боком выйдет, французы памятники не сносят, никакие, и сколько туристов ее посещают можно только позавидовать, а красная она, потому как лобное место
      nov_tech.vrn
  20. vetor Сегодня, 08:32
    Да новым коммунистам мумия до лампочки, только как символ их существования.
    Мавзолей оставить конечно а труп на дачу Зюганова, пусть там обряды справляется свои.
    Вы про молодежь а и тридцатилетние смутновато представляют роль Вождя в истории.
    В каждом городе есть улица Ленина , так вот - в маршрутках просьба "остановите на Ленино"
    vetor
  21. OlegLex Сегодня, 08:39
    Вот какая интересная статья!!!
    И главное как всё подано.
    И большевики оказывается некрополи не громили - Ага как же ещё как разрушали а в храмах устраивали в лучшем случае клубы а в худшем свинарники и телятники для примера а Архызе храмы первого тысячелетия держали скот.
    И если Путин свечку в храме подержал мы уже не светское государство - Ну ну мы конечно же светское вот только это не значит что у нас можно по чувствам верующих топтаться и в храмах пусирайтаться.
    А по поводу захоронения тела Ильича так моё личное мнение такое - гораздо лучше если в мавзолее будет могила Ленина чем его тело на всеобщем обозрении. впрочем не буду скрывать что мнение моё сложилось из воспитания. Я родился в СССР и для меня ЛЕНИН это ЛЕНИН и это совсем не повод политического пиара как уродов депутатов так и уродов авторов которые накручивают политическую ситуацию вещая налево и направо что с коррупцией надо бороться поэтому вот вот вам десять тысяч и вперёд на улицу.
    OlegLex
  22. nov_tech.vrn Сегодня, 08:45
    имитация бурной деятельности и попытки заполучить поддержку от РПЦ и буйных монархистов, на окраине почти все памятники порушили Ильичу на пути к светлому будущему
    nov_tech.vrn
Картина дня