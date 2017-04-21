Похороним Ильича - заживём как сыр в масле...
Накануне в ленте новостей на нашем сайте была опубликована заметка о том, что межфракционная группа депутатов (от ЛДПР и «Единой России») вышла с инициативой (в виде законопроекта) о подготовке так называемых «юридических оснований» захоронения Владимира Ульянова (Ленина). В депутатскую группу, разработавшую законопроект, вошли такие парламентарии как Евгений Марченко («Единая Россия»), Александр Курдюмов (ЛДПР), Иван Сухарев (ЛДПР), Владимир Сысоев (ЛДПР) и Николай Брыкин («Единая Россия»).
Из депутатского заявления по поводу «юридических оснований»:
Далее появилась более расширенная версия заявления, сделанного депутатом Сухаревым:
Снимет раскол? И кто это раскол собирается притянуть за уши?..
Если у депутата Сухарева всё посчитано в плане процентного соотношения общественных мнений, то, так уж получилось, ваш покорный слуга попадает в 40%-ное «меньшинство». - А потому сильно рискует принять на себя всё негодование той части аудитории, которая из числа «сухаревских» 60%, высказывающихся за «вынос тела». Что ж, под негодование, так под негодование... И если свою точку зрения высказала отдельно взятая пятёрка депутатов Государственной Думы, то почему бы не высказаться рядовому гражданину, которым и являюсь. Как почему бы не представить в данном материале мнение других людей, среди которых и далеко не рядовые.
Итак, если позволите, личное мнение на правах автора материала. Я далеко не адепт культа Ленина, отнюдь не приверженец идеи о том, что революция, устроенная большевиками, принесла на нашу землю вселенское счастье, совсем не рукоплещу учению марксизма-ленинизма (ну, так вот сложилось). При этом ваш покорный слуга является последователем следующей мысли: Россия богата древней историей, в которой нашлось место всему – и блестящим победам и горестным страницам. Банальная мысль, но у неё есть продолжение: делать попытки на нашей истории, на исторических именах зарабатывать себе рейтинги (хоть со знаком «плюс», хоть со знаком «минус») – действо, которое абсолютно ничем не отличает авторов таких попыток от известных персон, к примеру, на соседней Украине. Будь ты депутат, аристократ или дегенерат – пытаться получить бонусы для своей фамилии под видом «умиротворения нации», столкнув людей лбами - по меньшей мере, глупо. Глупо – если столкновение людей не прогнозируется как итог такого предложения – как бы по «недопониманию» его сути. А если ещё и вполне сознательно понимая, что за этим может последовать, то уже не глупо, а преступно.
Что слышится в качестве главного «аргумента»? - На центральной площади столицы не может быть места «кладбищу». - Нужно, понимаешь, по-христиански похоронить, предать земле и т.д., и т.п.
Да, это мнение. Да, оно тоже достойно уважения, как и любое другое мнение, если бы не одно «но».
Об этом говорят те же люди, которые возмущались и продолжают возмущаться переносом памятника (Бронзового солдата) в Таллине (вместе с останками советских воинов-освободителей) из центра эстонской столицы на мемориальное кладбище. Об этом говорят те же люди, которые мечут стрелы негодования в связи с попытками украинских радикалов извлечь прах прославленного военачальника Николая Ватутина из захоронения в Мариинском парке Киева и убрать куда подальше. Почему такой странный двоякий подход, когда если это происходит у нас, то ковыряться в могилах (а Мавзолей – это такая же могила) «можно и нужно», а когда «у них» - то все они изверги, вандалы, бандерлоги, шпротники и прочее, прочее... Или историю можно делить на удобную и неудобную?
Другой аргумент сторонников депутатского законопроекта: Ленин не предан земле, что не по-христиански, а потому Россия, как христианская держава, должна поступить однозначно – тело Ильича закопать.
Давайте по порядку: Россия не христианское, не мусульманское, не буддистское, ни иудаистское, никакое другое религиозное государство. В России есть Конституция, и как мы к ней ни относились, в Основном законе чёрным по белому указано, что Россия – государство светское, где церковь от политики де-юре отделена. Как отделены и любые культы. Одно дело – личная вера, совсем другое – потуги выставить всё это в качестве госполитики. И если президент подержал свечу в Храме Христа Спасителя, то это вовсе не означает, что Россия перестаёт быть государством светским.
Потому все заявления о том, что кто-то «не предан земле» - лишь попытки оправдания того, что, как уже было отмечено, в конечном итоге с большой долей вероятности может привести к общественному расколу. Тогда придётся предавать земле захоронения и в Крёмлёвской стене, захоронения святых на территории храмов и монастырей, захоронения царственных особ. Кстати, люди, заявляющие о том, что не приемлют, что в центре Москвы «большевики устроили кладбище», как-то забывают, что кладбище в центре Москвы было устроено задолго до большевиков. Один из примеров – некрополь князей и царей династии Рюриковичей в Архангельском соборе Московского Кремля. А там больше полусотни погребений, по поводу предания земле которых тоже могли бы возникнуть вопросы.
Кстати, у большевиков-то как раз хватило ума на то, чтобы хотя бы некрополи не разгромить, оставляя их в качестве наследия истории. А сегодня ни ума, ни воли уже не хватает?
Так кому сегодня выгодно поднимать этот щекотливый вопрос? Выгодно ли это Государственной Думе, которая замечательно себя чувствует, играя роль очага парламентаризма? Не уверен. Ну, если не иметь в виду того, что в парламенте, как выясняется на примере Вороненкова, могут оказываться и совсем «интересные» граждане. Выгодно ли это самому обществу? – тоже вряд ли. Почему? Да потому что, откровенно говоря, не все проблемы в стране решены теми же законотворцами, чтобы поднимать такие вопрос как перезахоронение Ленина или перекрашивание стен Московского Кремля...
«Известия» приводят комментарий главы КПРФ Геннадия Зюганова по этому поводу:
К Геннадию Зюганову, как к политику, можно относиться как угодно, но в данной ситуации вряд ли есть причина его слова не поддержать. Я о личном мнении.
А если у кого-то из депутатов всерьёз появилось желание сделать жизнь избирателей лучше, то 100% (не 40 и не 60) избирателей только за! Но только если инициативы будут касаться не перекладывания костей с очередными попытками «ставить исторические точки» (а есть такое право?), а улучшения показателей жизни. Или на инициаторов провокационной идеи о захоронении так повлиял отчёт премьера в Думе по поводу того, что «дно кризиса пройдено», и что наличие кризиса признавать в верхах не боятся, что те решили, будто бы единственно важное дело сегодня – «как нам поступить с Мавзолеем»?
Иных же вопросов и задач в государстве для ответов и решений, и правда, не осталось... Эх, похороним Ильича - вот заживём-то!..
P.S. Стало известно о том, что депутаты, которые представляют "ЕР", решили отозвать свои подписи под законопроектом о перезахоронении Ленина.
Из депутатского заявления по поводу «юридических оснований»:
Согласно поправкам в закон «О погребении», мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение.
Далее появилась более расширенная версия заявления, сделанного депутатом Сухаревым:
Это снимет раскол в обществе, потому что 60% сегодня выступает за то, чтобы похоронить Владимира Ульянова. Но мы говорим не о захоронении, а о перезахоронении. То есть таким образом вынести его тело с Красной площади. Что касается Мавзолея, то в этом законопроекте речи о нем не идёт. Более того, этот законопроект учитывает все моменты, в том числе высказывания Владимира Путина, который сказал, что к вопросу необходимо подходить аккуратно. Не предпринимать никаких шагов, которые разделяли наше общество. Этот законопроект носит только юридический характер. Здесь не идёт речь о конкретных сроках. Это будет зависеть от решения межведомственной комиссии.
Снимет раскол? И кто это раскол собирается притянуть за уши?..
Если у депутата Сухарева всё посчитано в плане процентного соотношения общественных мнений, то, так уж получилось, ваш покорный слуга попадает в 40%-ное «меньшинство». - А потому сильно рискует принять на себя всё негодование той части аудитории, которая из числа «сухаревских» 60%, высказывающихся за «вынос тела». Что ж, под негодование, так под негодование... И если свою точку зрения высказала отдельно взятая пятёрка депутатов Государственной Думы, то почему бы не высказаться рядовому гражданину, которым и являюсь. Как почему бы не представить в данном материале мнение других людей, среди которых и далеко не рядовые.
Итак, если позволите, личное мнение на правах автора материала. Я далеко не адепт культа Ленина, отнюдь не приверженец идеи о том, что революция, устроенная большевиками, принесла на нашу землю вселенское счастье, совсем не рукоплещу учению марксизма-ленинизма (ну, так вот сложилось). При этом ваш покорный слуга является последователем следующей мысли: Россия богата древней историей, в которой нашлось место всему – и блестящим победам и горестным страницам. Банальная мысль, но у неё есть продолжение: делать попытки на нашей истории, на исторических именах зарабатывать себе рейтинги (хоть со знаком «плюс», хоть со знаком «минус») – действо, которое абсолютно ничем не отличает авторов таких попыток от известных персон, к примеру, на соседней Украине. Будь ты депутат, аристократ или дегенерат – пытаться получить бонусы для своей фамилии под видом «умиротворения нации», столкнув людей лбами - по меньшей мере, глупо. Глупо – если столкновение людей не прогнозируется как итог такого предложения – как бы по «недопониманию» его сути. А если ещё и вполне сознательно понимая, что за этим может последовать, то уже не глупо, а преступно.
Что слышится в качестве главного «аргумента»? - На центральной площади столицы не может быть места «кладбищу». - Нужно, понимаешь, по-христиански похоронить, предать земле и т.д., и т.п.
Да, это мнение. Да, оно тоже достойно уважения, как и любое другое мнение, если бы не одно «но».
Об этом говорят те же люди, которые возмущались и продолжают возмущаться переносом памятника (Бронзового солдата) в Таллине (вместе с останками советских воинов-освободителей) из центра эстонской столицы на мемориальное кладбище. Об этом говорят те же люди, которые мечут стрелы негодования в связи с попытками украинских радикалов извлечь прах прославленного военачальника Николая Ватутина из захоронения в Мариинском парке Киева и убрать куда подальше. Почему такой странный двоякий подход, когда если это происходит у нас, то ковыряться в могилах (а Мавзолей – это такая же могила) «можно и нужно», а когда «у них» - то все они изверги, вандалы, бандерлоги, шпротники и прочее, прочее... Или историю можно делить на удобную и неудобную?
Другой аргумент сторонников депутатского законопроекта: Ленин не предан земле, что не по-христиански, а потому Россия, как христианская держава, должна поступить однозначно – тело Ильича закопать.
Давайте по порядку: Россия не христианское, не мусульманское, не буддистское, ни иудаистское, никакое другое религиозное государство. В России есть Конституция, и как мы к ней ни относились, в Основном законе чёрным по белому указано, что Россия – государство светское, где церковь от политики де-юре отделена. Как отделены и любые культы. Одно дело – личная вера, совсем другое – потуги выставить всё это в качестве госполитики. И если президент подержал свечу в Храме Христа Спасителя, то это вовсе не означает, что Россия перестаёт быть государством светским.
Потому все заявления о том, что кто-то «не предан земле» - лишь попытки оправдания того, что, как уже было отмечено, в конечном итоге с большой долей вероятности может привести к общественному расколу. Тогда придётся предавать земле захоронения и в Крёмлёвской стене, захоронения святых на территории храмов и монастырей, захоронения царственных особ. Кстати, люди, заявляющие о том, что не приемлют, что в центре Москвы «большевики устроили кладбище», как-то забывают, что кладбище в центре Москвы было устроено задолго до большевиков. Один из примеров – некрополь князей и царей династии Рюриковичей в Архангельском соборе Московского Кремля. А там больше полусотни погребений, по поводу предания земле которых тоже могли бы возникнуть вопросы.
Кстати, у большевиков-то как раз хватило ума на то, чтобы хотя бы некрополи не разгромить, оставляя их в качестве наследия истории. А сегодня ни ума, ни воли уже не хватает?
Так кому сегодня выгодно поднимать этот щекотливый вопрос? Выгодно ли это Государственной Думе, которая замечательно себя чувствует, играя роль очага парламентаризма? Не уверен. Ну, если не иметь в виду того, что в парламенте, как выясняется на примере Вороненкова, могут оказываться и совсем «интересные» граждане. Выгодно ли это самому обществу? – тоже вряд ли. Почему? Да потому что, откровенно говоря, не все проблемы в стране решены теми же законотворцами, чтобы поднимать такие вопрос как перезахоронение Ленина или перекрашивание стен Московского Кремля...
«Известия» приводят комментарий главы КПРФ Геннадия Зюганова по этому поводу:
Против нас ведут войну, а вы собираетесь развернуть её внутри страны. Езжайте на Украину, если вам мало. У нас не будет как на Украине, у нас будет сплошной Донбасс. Среди депутатов немало тех, кто плохо соображает. Я был в горячих точках, я насмотрелся. Те, кто это предлагает, — законченные мерзавцы. Им Чечни мало и Украины мало.
К Геннадию Зюганову, как к политику, можно относиться как угодно, но в данной ситуации вряд ли есть причина его слова не поддержать. Я о личном мнении.
А если у кого-то из депутатов всерьёз появилось желание сделать жизнь избирателей лучше, то 100% (не 40 и не 60) избирателей только за! Но только если инициативы будут касаться не перекладывания костей с очередными попытками «ставить исторические точки» (а есть такое право?), а улучшения показателей жизни. Или на инициаторов провокационной идеи о захоронении так повлиял отчёт премьера в Думе по поводу того, что «дно кризиса пройдено», и что наличие кризиса признавать в верхах не боятся, что те решили, будто бы единственно важное дело сегодня – «как нам поступить с Мавзолеем»?
Иных же вопросов и задач в государстве для ответов и решений, и правда, не осталось... Эх, похороним Ильича - вот заживём-то!..
P.S. Стало известно о том, что депутаты, которые представляют "ЕР", решили отозвать свои подписи под законопроектом о перезахоронении Ленина.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: TripAdvisor
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти