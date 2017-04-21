Похороним Ильича - заживём как сыр в масле...

Согласно поправкам в закон «О погребении», мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение.

Это снимет раскол в обществе, потому что 60% сегодня выступает за то, чтобы похоронить Владимира Ульянова. Но мы говорим не о захоронении, а о перезахоронении. То есть таким образом вынести его тело с Красной площади. Что касается Мавзолея, то в этом законопроекте речи о нем не идёт. Более того, этот законопроект учитывает все моменты, в том числе высказывания Владимира Путина, который сказал, что к вопросу необходимо подходить аккуратно. Не предпринимать никаких шагов, которые разделяли наше общество. Этот законопроект носит только юридический характер. Здесь не идёт речь о конкретных сроках. Это будет зависеть от решения межведомственной комиссии.

Против нас ведут войну, а вы собираетесь развернуть её внутри страны. Езжайте на Украину, если вам мало. У нас не будет как на Украине, у нас будет сплошной Донбасс. Среди депутатов немало тех, кто плохо соображает. Я был в горячих точках, я насмотрелся. Те, кто это предлагает, — законченные мерзавцы. Им Чечни мало и Украины мало.