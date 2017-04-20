У семи энергоблоков украинских АЭС истекает срок эксплуатации
На Украине истекает срок эксплуатации семи энергоблоков атомных электростанций, которые могут выйти из-под контроля в любой момент, что грозит отключением света в целых областях, пишут украинские СМИ.
На модернизацию украинских АЭС нет денег ни у «Энергоатома», ни у правительства страны, то есть продлевать эксплуатацию блоков будут формально, а это только приведет к значительному риску аварий. Оборудование на украинских АЭС изношены и морально, и физически, пишет портал «Минпром» .
Как известно, в Украине эксплуатируются 15 энергоблоков на четырех атомных электростанциях: 6 блоков – на Запорожской, 4 – на Ровенской, 3 – на Южно-Украинской (Херсонская область) и 2 – на Хмельницкой. Издание отмечает, что в этом году семь энергоблоков украинских АЭС будут работать после истечения сроков проектной эксплуатации, а процедура продления срока работы сложная и дорогостоящая - для одного блока расходы ориентировочно составят 5-6 млрд гривен.
Также есть вопросы по обеспечению безопасности на украинских АЭС, комплексная программа по которой была принята правительством 7 декабря 2011 года с учетом аварии на японской АЭС Фукусима. Предполагалось, что на реализацию программы нужны около 1,4 млрд евро, а выполнить ее нужно было до конца 2017 года. Но правительство Владимира Гройсмана решило продлить выполнение программы до 2020 года.
Также «Энергоатом» планировал, что из 14,1 млрд гривен затрат на 2017 год на повышение безопасности энергоблоков АЭС должны были направить 6,4 млрд гривен. Однако общую сумму расходов снизили с 14,1 до 5,3 млрд гривен.
В итоге, с учетом недостаточной работы украинского правительства, разгрузка мощности реакторов ночью в ручном режиме может привести к нештатным ситуациям, а украинские диспетчеры работают в стрессовой ситуации. При этом эксперты отмечают, что ошибки диспетчеров не приведут к аварии, подобной Чернобыльской, но «вполне могут выйти из строя трансформаторы на подстанциях и фазовые устройства», из-за чего ряд регионов Украины могут остаться полностью без света, также не исключаются человеческие жертвы.
В конце марта Washington Post писал, что ядерная отрасль Украины находится в настолько опасном состоянии, что грозит риском аналогичной аварии на Чернобыльской АЭС.
На модернизацию украинских АЭС нет денег ни у «Энергоатома», ни у правительства страны, то есть продлевать эксплуатацию блоков будут формально, а это только приведет к значительному риску аварий. Оборудование на украинских АЭС изношены и морально, и физически, пишет портал «Минпром» .
Как известно, в Украине эксплуатируются 15 энергоблоков на четырех атомных электростанциях: 6 блоков – на Запорожской, 4 – на Ровенской, 3 – на Южно-Украинской (Херсонская область) и 2 – на Хмельницкой. Издание отмечает, что в этом году семь энергоблоков украинских АЭС будут работать после истечения сроков проектной эксплуатации, а процедура продления срока работы сложная и дорогостоящая - для одного блока расходы ориентировочно составят 5-6 млрд гривен.
Также есть вопросы по обеспечению безопасности на украинских АЭС, комплексная программа по которой была принята правительством 7 декабря 2011 года с учетом аварии на японской АЭС Фукусима. Предполагалось, что на реализацию программы нужны около 1,4 млрд евро, а выполнить ее нужно было до конца 2017 года. Но правительство Владимира Гройсмана решило продлить выполнение программы до 2020 года.
Также «Энергоатом» планировал, что из 14,1 млрд гривен затрат на 2017 год на повышение безопасности энергоблоков АЭС должны были направить 6,4 млрд гривен. Однако общую сумму расходов снизили с 14,1 до 5,3 млрд гривен.
В итоге, с учетом недостаточной работы украинского правительства, разгрузка мощности реакторов ночью в ручном режиме может привести к нештатным ситуациям, а украинские диспетчеры работают в стрессовой ситуации. При этом эксперты отмечают, что ошибки диспетчеров не приведут к аварии, подобной Чернобыльской, но «вполне могут выйти из строя трансформаторы на подстанциях и фазовые устройства», из-за чего ряд регионов Украины могут остаться полностью без света, также не исключаются человеческие жертвы.
В конце марта Washington Post писал, что ядерная отрасль Украины находится в настолько опасном состоянии, что грозит риском аналогичной аварии на Чернобыльской АЭС.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Украинские АЭС фото