23:08 20 апреля

У семи энергоблоков украинских АЭС истекает срок эксплуатации

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На Украине истекает срок эксплуатации семи энергоблоков атомных электростанций, которые могут выйти из-под контроля в любой момент, что грозит отключением света в целых областях, пишут украинские СМИ.

На модернизацию украинских АЭС нет денег ни у «Энергоатома», ни у правительства страны, то есть продлевать эксплуатацию блоков будут формально, а это только приведет к значительному риску аварий. Оборудование на украинских АЭС изношены и морально, и физически, пишет портал «Минпром» .

У семи энергоблоков украинских АЭС истекает срок эксплуатации



Как известно, в Украине эксплуатируются 15 энергоблоков на четырех атомных электростанциях: 6 блоков – на Запорожской, 4 – на Ровенской, 3 – на Южно-Украинской (Херсонская область) и 2 – на Хмельницкой. Издание отмечает, что в этом году семь энергоблоков украинских АЭС будут работать после истечения сроков проектной эксплуатации, а процедура продления срока работы сложная и дорогостоящая - для одного блока расходы ориентировочно составят 5-6 млрд гривен.
Также есть вопросы по обеспечению безопасности на украинских АЭС, комплексная программа по которой была принята правительством 7 декабря 2011 года с учетом аварии на японской АЭС Фукусима. Предполагалось, что на реализацию программы нужны около 1,4 млрд евро, а выполнить ее нужно было до конца 2017 года. Но правительство Владимира Гройсмана решило продлить выполнение программы до 2020 года.

Также «Энергоатом» планировал, что из 14,1 млрд гривен затрат на 2017 год на повышение безопасности энергоблоков АЭС должны были направить 6,4 млрд гривен. Однако общую сумму расходов снизили с 14,1 до 5,3 млрд гривен.

В итоге, с учетом недостаточной работы украинского правительства, разгрузка мощности реакторов ночью в ручном режиме может привести к нештатным ситуациям, а украинские диспетчеры работают в стрессовой ситуации. При этом эксперты отмечают, что ошибки диспетчеров не приведут к аварии, подобной Чернобыльской, но «вполне могут выйти из строя трансформаторы на подстанциях и фазовые устройства», из-за чего ряд регионов Украины могут остаться полностью без света, также не исключаются человеческие жертвы.

В конце марта Washington Post писал, что ядерная отрасль Украины находится в настолько опасном состоянии, что грозит риском аналогичной аварии на Чернобыльской АЭС.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Украинские АЭС фото
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Комментарии 47
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. cniza Сегодня, 17:54 Новый
    В конце марта Washington Post писал, что ядерная отрасль Украины находится в настолько опасном состоянии, что грозит риском аналогичной аварии на Чернобыльской АЭС.


    Озаботились , а когда все разваливали о чем думали?
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    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:59 Новый
      Цитата: cniza
      Озаботились , а когда все разваливали о чем думали?

      Вить , некорректно вопрос ставишь - не "о чём думали" , а "чем думали" ...
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      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:06 Новый
        Паша , американцы всегда говорят спасайте задницы , тем и думают.
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        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:09 Новый
          От спасения собственной задницы проблема не решится . Что , как всегда - "Россия , спасай !" ?
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          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:13 Новый
            Они надеются отсидеться за лужей и их задача создать , как можно больше проблем для России.
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            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:19 Новый
              Плохо то , что мы это понимаем , а вот Европа и не чешется . Матрасия так и вовсе рада будет случись что , то-то они так со своими ТВЭЛами лезли , хотя знали что не подходят и возможны аварии ...
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              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:24 Новый
                Европа сейчас чешется от других "блох" , так что львиную долю нам расхлебывать придется по любому или надо решать кардинально прямо сейчас , вплоть до принудительной остановки и глушения всех блоков.
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                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:39 Новый
                  Именно так , Витя . Но самое интересное то , что именно остановка всех украинских АЭС выгодна Европе :
                  Цитата: КОТ БАЮН
                  Всё идет к тому, что авария действительно будет. Деньги на ремонт не выделяют, скорее всего, преднамеренно. После аварии явится какая-нибудь еврокомиссия и выдаст вердикт: в целях безопасности европы станцию нужно закрыть. И закроют.Одну за другой. А "за подпись" о закрытии найдут кому дать денежек.
                  Так с Игналинской АЭС и поступили.
                  В результате - прибалты сидят на европодачках и платят за электроэнергию европе.
                  Были хоть как-то "при своём", теперь же на всём импортном.
                  То же самое ждет и Украину.
                  Европе украинские АЭС как бельмо в глазу. Бизнес - и на всех наср... то есть ничего личного bully
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                  bouncyhunter
          2. Самаритянин Сегодня, 18:32 Новый
            Цитата: bouncyhunter
            От спасения собственной задницы проблема не решится . Что , как всегда - "Россия , спасай !" ?

            ЭЭЭЭ Ну, НУ, НЕ ПРАВИЛЬНО! РОССИЯ И ПУТИН ЛИЧНО В ЭТОМ ВИНОВАТЫ, а потому должны бесплатно исправлять... думаю так будет вопрос ставиться в Раде при жалобе в ЕС!
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            Самаритянин
            1. Zibelew Сегодня, 20:05 Новый
              Цитата: Самаритянин
              РОССИЯ И ПУТИН ЛИЧНО В ЭТОМ ВИНОВАТЫ

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              Zibelew
        2. Чёрный Сегодня, 18:10 Новый
          То то Парась не просыхает....профилактика однако laughing.........а если серьёзно, то пора что-то с этим что то решать. Иначе и европе и нам будет тоже грустно...
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          Чёрный
      2. Смог Сегодня, 18:09 Новый
        Цитата: bouncyhunter
        а "чем думали" ...

        Так мозгом, наверное.......
        Правда где он у них, вопрос, однако????????
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        Смог
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:32 Новый
      Цитата: cniza
      Озаботились , а когда все разваливали о чем думали?

      За них думали за океаном..! Но вот статья ниже ,про экономический форум в Ялте, на которую прибыли многие из стран ЕС , говорит о том что эту проблему придется решать и срочно! Слово "экономический " это прикрытие явно..)))
      Так что впереди много интересных новостей...
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      ОТДЕЛ
    3. Серый брат Сегодня, 18:41 Новый
      Цитата: cniza
      Озаботились , а когда все разваливали о чем думали?

      Думали что им "Вестингауз" всё как в сказке сделает за американские башли, а в итоге оказалось что всё не так красиво как из кабинета видится - "Вестингауз" ни хрена не рубит в советских реакторах и, вообще, банкротится.
      Кстати, то что они процедуру банкротства проходят, это очень плохо, это значит что у них с баблом швах и владельцы компании могут пойти на какую-нибудь авантюру.
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      Серый брат
    4. RASKAT Сегодня, 18:52 Новый
      Я еще три года назад на это обращал внимание.
      А самое интересное это то, что на этих реакторы ВВЭР нужно отжигать корпус. Мало того что это очень дорого так еще и обжиговая печь имеется в единственном экземпляре в нашем Росатоме. Так что это еще один неплохой рычаг давления на украину с нашей стороны.
      Перемога wassat
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      RASKAT
    5. виктор н Сегодня, 19:05 Новый
      Вопрос серьёзный. Где МАГАТЭ ? Тут работать надо!
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      виктор н
    6. polev66 Сегодня, 19:15 Новый
      было бы чем думать
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      polev66
      1. perepilka Сегодня, 21:51 Новый
        Промышленность медным тазом накрылась, электроэнергии столько уже не надо, АЭС можно останавливать. В мае "бизвиз", население на заработки в "европпы". К лету потеплеет, ТЭЦ тоже можно закрывать, одну оставить и на солому перевести, для ВР, чтоб законы принимать, и Порошенке для холодильника с горилкой request. Всё у них продумано. laughing
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        perepilka
  2. НЕКСУС Сегодня, 17:54 Новый
    У этой обезьянки Парашки,6 мин ядерных замедленного действия...и в каждой по 4 реактора...то есть 24 аргумента давить на Европу,ну и нам кровь портить.
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    НЕКСУС
    1. cniza Сегодня, 17:59 Новый
      Если бы он был бы трезвым , а так ничего хорошего из этого не будет и вопрос требует быстрого решения , пока не рвануло.
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      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:07 Новый
        Вечно пьяная обезьяна с ядерными минами замедленного действия подлежит нейтрализации .
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        bouncyhunter
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:36 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Вечно пьяная обезьяна с ядерными минами замедленного действия подлежит нейтрализации .

          Паш эта обезьяна со стаей уже давно мечтает сбежать из Киева , но приказа нет! (денег могут заработанных лишить и сдать России..)) Так что гадить они будут еще...
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          ОТДЕЛ
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:43 Новый
            Согласен , Виталя - гадить им приказали из-за лужи . И приказ этот "ЦэЕвропа" рьяно выполняет не задумываясь о последствиях и собственных потерях . Впрочем , как и "цивилизованная" Европа ...
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            bouncyhunter
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:16 Новый
              Цитата: bouncyhunter
              не задумываясь о последствиях и собственных потерях

              Да уж, война до последнего украинца ,объявлена Вальцамном и пастором кровавым...Пока это у них получается. увы! Нацыков держат в заградотрядах мрази..
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              ОТДЕЛ
    2. Roma-1977 Сегодня, 19:25 Новый
      Нехай взрываются. России не помешает буферный радиоактивный пояс хотя бы с одного направления возможных действий сухопутных сил НАТО.
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      Roma-1977
  3. Satum Сегодня, 18:01 Новый
    Получим Радиактивную украину скоро
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    Satum
    1. cniza Сегодня, 18:06 Новый
      Цитата: Satum
      Получим Радиактивную украину скоро


      Тут всей Европой пахнет.
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      cniza
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 18:07 Новый
    Всё идет к тому, что авария действительно будет. Деньги на ремонт не выделяют, скорее всего, преднамеренно. После аварии явится какая-нибудь еврокомиссия и выдаст вердикт: в целях безопасности европы станцию нужно закрыть. И закроют.Одну за другой. А "за подпись" о закрытии найдут кому дать денежек.
    Так с Игналинской АЭС и поступили.
    В результате - приебалты сидят на европодачках и платят за электроэнергию европе.
    Были хоть как-то "при своём", теперь же на всём импортном.
    То же самое ждет и Украину.
    Европе украинские АЭС как бельмо в глазу. Бизнес - и на всех наср... то есть ничего личного bully
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    КОТ БАЮН
    1. Подрезчик Сегодня, 18:35 Новый
      Плохо одно, если произойдет авария, просто отсидеться соседям не получиться. Облачко радиактивное будет и в Польше, и в Белоруссии, и в...куда ветерок подует. А эти правители в/на Украине при получении кредитов набивают карманы, о ремонте своих АЭС не думают. С огнем играют, алкаши!
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      Подрезчик
      1. Roma-1977 Сегодня, 19:28 Новый
        Так сбивать надо такие облака прямо на территории страны происхождения, реагентами с самолётов. Опыт есть. Брянская область не даст соврать. Если на Беларусь полетит. Остальные пусть сами думают.
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        Roma-1977
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 21:20 Новый
          Так сбивать надо такие облака прямо на территории страны происхождения, реагентами с самолётов. Опыт есть. Брянская область не даст соврать.

          ...оно то верно, что надо сбивать - я не спец и не в теме, но вот про
          Остальные пусть сами думают.

          не согласен: это вопрос коллективной безопасности. Я не в курсе , есть ли какие то соглашения в рамках ЕАЭС....возможно что и нет ничего на эту тему, но и одни не сдюжим, и не только нам одним это надо.
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          КОТ БАЮН
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:34 Новый
        Цитата: Подрезчик
        Плохо одно, если произойдет авария, просто отсидеться соседям не получиться. Облачко радиактивное будет и в Польше, и в Белоруссии, и в...куда ветерок подует. А эти правители в/на Украине при получении кредитов набивают карманы, о ремонте своих АЭС не думают. С огнем играют, алкаши!

        Их задача нагадить , в максимальном варианте и свалить на запад (обвинив Россию во всем) ..Малайзийский Боинг ,это проверка была "общественного мнения"
        ТЭЦ уже остановлены в большинстве своем..Остались АЭС со времен СССР! Может и вправду ввести войска ..(главное захватить АЭС) Эти гниды на все согласны , за деньги и прикрытие angry Помните мужики Чернобыль , сколько ресурсов и жизней потратили на ликвидацию ..Меченный падла все скрывал и продавал ...Думаю такой же вариант хотят провернуть западные спецслужбы! Санкции нас не берут, а если рванет на АЭС и ветер чтобы в сторону России рассчитают..Думаю к этому идет. hi Ведь все ресурсы бросим последнии !
        И Путина проще обвинить , что не ввел вовремя войска...и опять смута в России и все рушится и уничтожается..Жуткий прогноз , а для либерастов радость и новый передел собственности.. И поток инвестиций на уничтожение всего в России (в этот раз уже навсегда..)
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        ОТДЕЛ
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 21:23 Новый
          Эти гниды на все согласны , за деньги и прикрытие

          Да. К сожалению. под Чернобылем уже Юля, вроде как, подсуетилась хранилище еще одно выстроить. А там и породы соответствующей нет для этих дел. Но, вроде, подписали соглашение.
          Зачищать территорию нужно от мразоты. И порядок там наводить.Под любым предлогом. Сами себе хуже делаем пока терпим этот укрорейх безбашенный под боком.
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          КОТ БАЮН
      3. КОТ БАЮН Сегодня, 21:14 Новый
        просто отсидеться соседям не получиться

        Да. Отсидеться не получится. А правители в/на думают толькоо том, сколько денег в карман положить. ПатриотизЬмом и не пахнет.
        Зачистка территории нужна и наведение порядка под любым предлогом. иначе этот "гнойник" вскроется с отвратительными последствиями.
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        КОТ БАЮН
  5. san4es Сегодня, 18:24 Новый
    Главное, чтоб начинку на-лево непродали
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    san4es
  6. Екатерина II Сегодня, 18:59 Новый
    Пишет одно издание. Да и шум тоже поднимать надо-может удастся получить финансирование(может даже не от правительства). Автор не приводит никаких данных-по перечислению 7 блоков. А там были проведены работы по продлению срока.
    Во-первых, были выполнены работы по отжигу корпуса реактора.Во-вторых, согласно требованиям украинской нормативной базы, каждые 10 лет каждый энергоблок проходит процедуру переоценки безопасности. Через 10 лет после продления эксплуатации, в соответствии с условиями лицензии, эксплуатирующая организация оценит состояние всего оборудования, включая корпус реактора, и даст свое заключение. Регулятор его рассмотрит и согласится или не согласится с ним. Вот тогда и будет видно. Этот процесс находится под контролем.И не только украинским.
    Российская ТВЭЛ по прежнему основной подрядчик по украинским АЭС несмотря на диверсификацию.
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    Екатерина II
    1. commbatant Сегодня, 22:13 Новый
      Екатерина II

      Российская ТВЭЛ по прежнему основной подрядчик по украинским АЭС несмотря на диверсификацию.

      Таки вроде отказались от услуг клятых маскалей, нэт?

      Автор не приводит никаких данных-по перечислению 7 блоков. А там были проведены работы по продлению срока.

      Мягко сказано, мог бы подробно расписать характеристику каждой из станций, но он же не специалист, как и я.....соответственно будем искать сами из открытых источников...

      Вот официальный сайт Дирекция НАЭК "Энергоатом" http://www.energoatom.kiev.ua/ru/about/company_st
      rategy/ (только я украинский не знаю)....
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      commbatant
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:04 Новый
    Качество наших энергоблоков, которые на Внакраинских АЭС эксплуатируется, велико. И ещё несколько лет "за штатом" ( превышая расчетные сроки эксплуатации) продержатся без серьёзных аварий. Старые блоки потихоньку накапливают наведённую радиацию. Фон растёт везде внутри помещений блока, персонал об этом хорошо осведомлён. Все опаснее производить ремонты ранее абсолютно безопасных узлов.
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    Горный стрелок
  8. Толстоевский Сегодня, 19:08 Новый
    долой мацкальский атом! даёшь самостийные кизяководороды!
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    Толстоевский
  9. alex86 Сегодня, 19:30 Новый
    На заставке к новости фотография ЧАЭС "отзеркалена" - если смотреть с указанной точки, то 4-й блок (и "Укрытие", соответственно) должны быть справа.
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    alex86
  10. Стройбат запаса Сегодня, 19:33 Новый
    Такое впечатление, что после провала плана по захвату Крыма матрасами, что сделало Украину бесполезной, был принят план по превращению Украины в радиоактивную местность похлеще Чернобыля. Обвинят, конечно, Россию, и ей же (нам же) предложат расхлебывать этот супчик из радионуклидов
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    Стройбат запаса
  11. Berkut24 Сегодня, 19:45 Новый
    "Америка за нами"!!! "Вестингауз нам поможет"!!!
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    Berkut24
  12. wandlitz Сегодня, 21:01 Новый
    Остаётся ждать очередной аварии на Украинских АЭС....
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    wandlitz
    1. commbatant Сегодня, 21:36 Новый
      Цитата: wandlitz
      Остаётся ждать очередной аварии на Украинских АЭС....

      Ну если только на Ровенской....
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      commbatant
  13. commbatant Сегодня, 21:35 Новый

    Global Рeace Index, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах планеты, состоит из 23 количественных и качественных показателей и охватывает 162 государства. Он измеряет глобальный мир, используя три показателя: уровень безопасности в обществе, уровень внутренних и международных конфликтов и уровень милитаризации. Так вот, в Global Рeace Index за 2016 год Украина на 156 месте. Она находится между Суданом и Центральноафриканской республикой.
    РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/columnist/20160619/1011925460.
    html

    Брешат чай "ампириалисты..."
    Я таки думаю две Восточные АЭС "повесят" на нас, а две Западные на ЕС, в противном случае сбудутся предсказания Ванги, насчет Европы....
    Кроме того, Ванга напророчила, что "в результате выпадения радиоактивных осадков в Северном полушарии не останется ни животных, ни растительности.
    http://www.topnews.ru/news_id_81838.html

    А Вы говорите КНДР, КНДР....
    Ответить
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    commbatant
  14. afrikanez Сегодня, 22:42 Новый
    Наверное самое страшное, что может произойти в Укропии для России и её народа, так это очередной взрыв реактора какой нибудь АЭС. До сих пор у нас в области, аукается Чернобыль! Очень не хочется повторения!!!
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    afrikanez
    1. commbatant Сегодня, 22:53 Новый
      Запорожская АЭС самая мощная, накроет в случае чегно весь Юго-Восток РФ, а там как "роза ветров"...
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      commbatant
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