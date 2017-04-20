23:09 20 апреля

Яков Кедми: США ни за Украину, ни за Сирию воевать не будут, а Россия будет

Я бы не советовал "товарищам" с Майдана радоваться и надеяться на обострение американо-российских отношений. Если это и случится, то их шансы выжить будут намного меньше. Так бывший глава израильской спец-службы "Натив" Якова Кедми прокомментировал вопрос о реакции Украины на атаку ВС США Сирии.




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