Яков Кедми: США ни за Украину, ни за Сирию воевать не будут, а Россия будет

Я бы не советовал "товарищам" с Майдана радоваться и надеяться на обострение американо-российских отношений. Если это и случится, то их шансы выжить будут намного меньше. Так бывший глава израильской спец-службы "Натив" Якова Кедми прокомментировал вопрос о реакции Украины на атаку ВС США Сирии.