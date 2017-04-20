Сатановский: Самое страшное для США - объединение двух Корей Сегодня, 18:24 Российский политический эксперт, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский счиает, что самое страшное для США - объединение двух Корей. 5 Евгений Сатановский о ситуации на Ближнем Востоке Мученик за Веру и Отечество Евгений Родионов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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