23:14 20 апреля

Сатановский: Самое страшное для США - объединение двух Корей

Российский политический эксперт, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский счиает, что самое страшное для США - объединение двух Корей.




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Комментарии 3

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  1. xetai9977 Сегодня, 18:31
    Почему? Наоборот, это их мечта! И ежу ясно,что Юг попросту поглотит Север
    xetai9977
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:49
      Почему? Наоборот, это их мечта! И ежу ясно,что Юг попросту поглотит Север


      Еще не факт...обычно тот кто сверху тот и поглощает...поживем увидим.
      Тот же ЛЕХА
    2. commbatant Сегодня, 21:09
      Цитата: xetai9977
      Почему? Наоборот, это их мечта! И ежу ясно,что Юг попросту поглотит Север

      Юг забыли спросить, нужно им это или нет....
      commbatant
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