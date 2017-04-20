Яков Кедми: Трамп лихорадочно ищет, на ком продемонстрировать свою силу Сегодня, 18:32 Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми объясняет поведение Трампа на международной арене. 0 Яков Кедми: Против Трампа применяются те же технологии, что и на майдане Яков Кедми: Спецслужбы США врут своему президенту и народу Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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