23:14 20 апреля

Яков Кедми: Трамп лихорадочно ищет, на ком продемонстрировать свою силу

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми объясняет поведение Трампа на международной арене.




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Комментарии 6

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  1. Вас Влад Сегодня, 18:35
    Что то часто у нас тут на ВО стали сионистов выкладывать,вон и Сатановский ниже recourse
    Вас Влад
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:52
      Это наши люди...хоть и евреи...не фанатики ,не маразматики ,не радикалы,говорят разумно...стоит к ним прислушаться.
      Тот же ЛЕХА
      1. Вас Влад Сегодня, 19:27
        Руководитель Израильской спец службы и не: тут цензура?Как то я в чудеса не верю.Он может говорить что вы хотите услышать, но медленно и осторожно будет продвигать их интересы.
        Вас Влад
      2. Вас Влад Сегодня, 19:30
        Поверьте я к Евреям со всем уважением!Вот сионизм мне противен!
        Вас Влад
        1. vik669 Сегодня, 19:58
          А я и к вам всем нерусским со всем уважением!И не противно совсем!!
          Русский я по паспорту.
          Только русские в родне,
          Прадед мой - самарин,-
          Если кто и влез ко мне,
          Так и тот - татарин.
          vik669
  2. zivXP Сегодня, 19:10
    Ну хоть что-нибудь бы сбылось из этой речи.
    zivXP
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