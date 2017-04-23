Боевики ИГИЛ применили против солдат Асада свое самое страшное оружие

На фоне хронических информационных войн в последние дни в Сирии резко обострилась ситуация и на фронтах реальной войны. «Умеренная оппозиция» даже выпустила пресс-релиз об уничтожении двух военнослужащих РФ, но подтверждений этому пока нет. Со своей стороны радикальные исламисты сделали ставку на части, одно название которых вселяет в сирийских солдат мистический ужас.Безусловным информационным хитом последних дней стала попытка Би-би-си и одной из многочисленных британских «правозащитных организаций» развернуть в новом направлении историю с авиабазой Аш-Шайкат, которая подверглась атаке американских «Томагавков» из-за якобы находившегося там химического оружия.Поскольку доказать наличие у правительственной армии Сирии химоружия не удалось, «правозащитники» и Би-би-си занялись анализом фотографий и видеоматериала, находившегося в открытом доступе, а если совсем точно – репортажей российских телеканалов. Аналитики не нашли в них химического оружия или следов его пребывания, но ранее указывали пальцем на какие-то ящики. Теперь эти ящики истолкованы как «контейнеры для запрещенного вооружения», но уже не химического.По мнению британцев, это цинки для кассетных боеприпасов, которые запрещены разнообразными конвенциями. Тем не менее их применяют во множестве конфликтов. По каким-то неведомым признакам «правозащитники» определили, что кассетные заряды были привезены в Сирию именно из России, причем «недавно». Как они это поняли по куче проржавевших цинков – не ясно. Но это уже значительный шаг в сторону от теории «армия Асада применила химическое оружие против детей в Идлибе».Параллельно джихадисты и бывшие «умеренные» предприняли несколько попыток контрнаступления практически на всех фронтах. Например, под Пальмирой ИГИЛ* атаковала новые позиции Пятого легиона, который остановился, не желая продвигаться в пустыню без фланговой поддержки, – и неожиданно оказался прав. Ранее «легионеров» часто критиковали за самоуправство и склонность считать себя «армией в армии», но сейчас они «зависли» на чрезвычайно удобной оборонительной позиции, имея на флангах два горных хребта. Джихадисты как раз и попытались захватить одну из этих высот – Джабель аль-Абтар. Попытка не удалась, демоны рассеялись обратно по пустыне.На востоке провинции Алеппо в районе соленого озера Джаббул джихадисты атаковали позиции правительственных войск силами ингимаси. Это что-то вроде игиловского спецназа, а само слово происходит от глагола «врываться» и исторически применяется к смертникам, дававшим обет убить как можно больше врагов, а там уж будь что будет. Это отличает их от истишхади, то есть тех, кого в российской традиции (у нас, увы, уже сложились такие традиции) называют шахидами, – обычных самоубийц, уничтожающих противника путем самоподрыва и таким образом получающих «шахаду» – «свидетельство» своей мученической гибели за веру перед Аллахом.Ингимаси тоже носят «пояс шахида», но самоподрыв для них не цель. Его осуществляют в совсем уж критической ситуации – как и любой элитный отряд, они не должны погибать в первом же бою. Потому впереди себя они обычно пускают либо нагруженные взрывчаткой автомобили с дистанционным управлением («джихад-мобили»), либо тех же истишхади, которые в нужный момент подорвутся и расчистят тем самым дорогу для ингимаси.Кстати, именно ингимаси доверяют честь нести черные флаги и водружать их на захваченных объектах. Среди них много европейцев и выходцев из стран бывшего СССР.Операции ингимаси, как правило, готовятся долго и носят точечный характер. Но, несмотря на тщательную подготовку, обычно они не несут с собой тяжелого вооружения, и их действия сильно напоминают тактику раннего Средневековья. При некотором желании может хватить и пары пулеметов, чтобы оставить этих фанатиков, но в сирийских условиях работа ингимаси вызывала страх и оторопь у правительственных войск, особенно в первые годы войны. Запредельный фанатизм и полное отсутствие военной выучки (в европейском понимании) действительно производило впечатление на склонных к мистицизму алавитов, шиитов и христиан, отмечались даже приступы коллективной паники.С годами ингимаси превратились в нечто вроде мифа, каких много на любой войне, а их применение на фронте стало больше психологическим оружием, чем боевым. Потребовалось много времени и сил, чтобы отучить солдат САА (в основном простых деревенских парней) от этих мистических страхов. Тем более что в САА отсутствует институт идеологического воспитания и психологической работы.Есть данные, что только присутствие российских сил специального назначения, их личный пример и доброе слово («берешь пулемет и долбишь!») «перевоспитали» несколько бригад САА, считающихся элитными.Нечто подобное произошло и под Дамаском. Части «Джебхат ан-Нусры» атаковали городок Сальмия на востоке провинции Хомс, а также предместья Сатхият и Мзайраа, предварительно накрыв их минометным огнем. Первая линия обороны правительственных войск была прорвана, но подкрепления из Дамаска отбросили джихадистов обратно на линию Айдун-Далляк с большими потерями среди ингимаси. В теории оборону у Алеппо должны были обеспечивать знаменитые «Тигры», но их именно в этот момент перебросили на север Хамы закрывать очередную дыру во фронте.Понятно, что в сирийских условиях любой режим секретности не более чем соблюдение бюрократической процедуры, навязанной свободолюбивым арабам скучными европейцами, но что-то уж слишком точно и оперативно джихадисты получают информацию о перемещении наиболее боеспособных подразделений правительственных войск.В итоге под Алеппо ситуация обострилась настолько, что российские ВКС были вынуждены нанести примерно 40 авиаударов по позициям джихадистов у Аль-Мансуры и Ар-Рашиддина, а также прикрыть части Национальной гвардии и палестинцев из Бригады Аль-Кудс, наступавших на высоту Таль Шувайхана. Контроль над этой высотой позволяет просматривать не только Ар-Рашиддин, но и важные точки на несколько километров вокруг – разрушенный комплекс зданий университетского исследовательского центра, квартал аль-Захра и другие. Гвардейцы и палестинцы смогли пробить первую линию обороны джихадистов (там действует группировка «Ха'ат Тахрир аш-Шам»), но большая часть этой важной высоты пока остается под контролем боевиков.В свою очередь так называемая Центральная дивизия «Свободной сирийской армии» (то есть бывшие «умеренные») выпустила странный пресс-релиз, в котором утверждает, что при помощи американского противотанкового комплекса TOW ей удалось уничтожить двух российских военнослужащих на севере провинции Хама у населенного пункта Рахабет Хаттаб. Также утверждается, что россияне были советниками у «Тигров». Каких-либо объективных подтверждений этому не поступало, а веры ССА нет никакой.