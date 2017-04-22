Честное пиренейское

Пиренейский полуостров принято считать самым глубоким тылом НАТО на Европейском континенте. Однако при нынешнем развитии геополитической ситуации это положение через некоторое время может смениться на прифронтовое.Испания – одна из ведущих европейских стран, членов НАТО и ЕС. Соответственно ее ВС – одни из крупнейших в регионе. Но страну не обошла общая тенденция сокращения военного потенциала, усугубленная тяжелой экономической ситуацией. Испания имеет довольно развитый ВПК, способный производить боевую технику почти всех классов по собственным проектам и иностранным лицензиям.Сухопутные войска включают две дивизии, аэромобильные силы и шесть командований.Дивизия «Сан Марсьяль» (штаб в Бургосе) имеет в составе бригады 1-ю «Арагон» (Сарагоса), 10-ю «Гусман эль-Буэно» (Кордоба), 11-ю «Эстремадура» (Бадахос), 12-ю «Гуадаррама» (Мадрид). Дивизия «Кастильехос» (Мадрид) включает бригады: 7-ю «Галисия» (Понтеведра), 2-ю Испанского легиона «Король Альфонс ХIII» (Альмерия), 6-ю парашютно-десантную «Альмогаварес» (Мадрид).Аэромобильные силы имеют в своем составе 1-й ударный, 2-й спасательный, 3 и 4-й многоцелевые, 5-й транспортный вертолетные батальоны.Командование связи включает 1 и 21-й полки связи, 31-й полк РЭБ.Командование полевой артиллерии: 4-й полк береговой артиллерии, 11-й полк САУ М109, 62-й полк РСЗО «Теруэль».Командование ПВО: 71, 73, 74-й полки.Командование инженерных войск: 1, 11-й дорожный, 12-й понтонно-мостовой полки.Командование спецопераций: 2, 3, 4, 19-ю группы спецназа.Кроме указанных формирований, дислоцированных на основной территории страны, имеются региональные силы в африканских анклавах Сеута и Мелилья, на Канарских и Балеарских островах.Танковый парк включает 327 современных немецких «Леопард-2» (219 А5Е, 108 А4).Дополнение к танкам – 84 итальянские БМТВ В-1 «Чентауро» со 105-мм пушкой, а также 135 БРМ VEC-3562. На вооружении – 144 новейших БМП «Писарро» испано-австрийской разработки, более тысячи БТР: 455 американских M113, 20 шведских Bv206S, 312 отечественных BMR-600, 185 итальянских LMV, 100 южноафриканских RG-31.В артиллерии – 90 американских САУ М109А5, более 100 буксируемых орудий (56 английских L118, 66 собственных SBT155/52, 16 аналогичных последним береговых SBT155/52APUSBTV07), около 1100 минометов. Имеется 236 новейших израильских ПТРК «Спайк-LR» и 44 ER, 448 старых французских «Милан» и 200 американских «Тоу» (соответственно 113 и 68 – самоходные).Наземная ПВО включает 3 батареи американской ЗРС «Пэтриот» (24 ПУ) и 7 батарей ЗРК «Усовершенствованный Хок» (42 ПУ), 39 ЗРК малой дальности (13 итальянских «Скайгард-Аспид», 18 французских «Роланд», 8 норвежских NASAMS), 180 французских ПЗРК «Мистраль», 92 швейцарских зенитных орудия GDF-005 (35-мм).На вооружении армейской авиации имеется 10 новейших франко-немецких боевых вертолетов «Тигр» и 13 немецких Во-105АТН, а также более 100 многоцелевых и транспортных вертолетов: 17 американских CH-47D, 16 французских AS332 и 16 AS532UL, 13 американских UH-1Н и 6 «Белл-212», 17 немецких Bo-105СВ, 29 европейских ЕС135, 8 немецких ВК-117.ВВС включают три авиационных командования: боевое (Торрехон), общего назначения (Мадрид), Канарских островов (Лас-Пальмас).На вооружении – 55 новейших европейских истребителей «Тайфун» и 86 американских F-18. К боевым также можно отнести базовые патрульные самолеты – 5 американских Р-3, 11 собственных CN-235МРА. Есть 5 американских заправщиков КС-130Н и 3 самолета РЭБ «Фалкон-20». Транспортные самолеты: 1 новейший европейский А400М, 6 С-130Н, 4 «Бич-С90», 22 F33С, 19 С-212, 13 С-295, 12 CN-235, 3 «Цессна-560», 2 А-310, 2 «Боинг-707», 5 «Фалкон-900», 14 CL-215, 4 CL-415, 2 C127. Вертолеты: 13 AS-332, 2 AS-532, 6 SA-330, 15 EC-120, 8 S-76C, 9 NH90.ВМС Испании имеют в составе 3 ПЛ типа «Галерна» (французские, «Агоста»). Для их замены строятся 4 ПЛ типа S80 (французские «Мурена»). Основу надводных сил составляют фрегаты. Это 5 новейших «Альваро де Базан» (http://vpk-news.ru/articles/32736), 6 «Санта-Мария» (аналогичны американским «Оливер Перри»), 4 «Дескубьерта», которые иногда классифицируются как корветы. Имеется 18 сторожевых кораблей и катеров, 6 тральщиков типа «Сегура», 1 корабль управления тральными силами «Диана».Десантные силы: УДК «Хуан Карлос» и 2 ДТД «Галисия».Все корабли, катера и ПЛ, включая иностранные проекты, построены в самой Испании.Морская авиация имеет на вооружении 17 СВВП AV-8В «Харриер». После списания единственного авианосца их судьба неясна. Остальные самолеты и вертолеты морской авиации американского производства. Это 4 транспортных самолета (3 «Цессна-550», 1 «Цессна-650»), 18 противолодочных вертолетов (12 SH-60В, 6 SH-3Н), 3 вертолета ДРЛО SН-3Н, 14 многоцелевых и транспортных вертолетов (6 «Хьюз-369M», 8 «Белл-212»).Морская пехота состоит из одной бригады. На ее вооружении – 17 танков М60А3ТТS, 30 швейцарских БТР «Пиранья» и 16 американских ААV-7А1, 6 САУ М109А2, 12 буксируемых орудий М-56, 24 миномета L-65/81, 24 ПТРК «Тоу», 12 ПЗРК «Мистраль».Иностранных войск на территории Испании нет, но ВВС и ВМС США на регулярной основе используют ВВБ «Морон» и ВМБ «Рота».Португалия традиционно имела незначительную по своему потенциалу армию. За период после окончания холодной войны она несколько усилилась за счет поставок подержанной техники из США, Великобритании и Голландии и закупок новых австрийских БТР и немецких ПЛ. Таким странным образом страна шла против общенатовской тенденции значительного сокращения ВС. Впрочем, португальская армия все равно осталась малочисленной.Сухопутные войска имеют в составе механизированную, аэромобильную, легкую пехотную бригады, группу армейской авиации, командования военных зон: Азорских островов (1 и 2-й гарнизонные пехотные полки) и Мадейры (3-й гарнизонный пехотный полк).Танковый парк включает 37 современных немецких «Леопард-2А6», а также 187 старых американских машин (101 М60А3/4, 86 М48А5).На вооружении – 46 БРМ (15 американских V-150, 31 французская VBL) и более 400 БТР (до 221 американского М113, до 77 собственных V-200, 142 австрийских «Пандур»).Артиллерия: 20 американских САУ М109, более 50 буксируемых орудий (21 английское L-118, до 9 американских М101, 24 итальянских М-56, до 12 американских М114), около 300 минометов. Имеется 179 ПТРК – 87 французских «Милан» (из них 6 на БРМ VBL), 72 американских «Тоу» (34 на БТР М113 и 5 на БТР «Пандур»), 20 израильских «Спайк».Войсковая ПВО: 34 американских ЗРК малой дальности «Чапарэл», 30 ПЗРК «Стингер», 36 американских же ЗСУ М163, 92 зенитных орудия – 30 немецких Rh 202, 62 шведских L-60.BBC имеют на вооружении 26 американских истребителей F-16. В качестве легких штурмовиков могут использоваться франко-немецкие УБС «Альфа Джет» (9 в строю). К боевым могут быть отнесены 10 базовых патрульных самолетов (5 американских Р-3C, 7 испанских С-295МРА). Есть 15 транспортников (5 американских С-130Н и 3 «Фалкон-50», 7 испанских С-295М) и 21 учебный самолет (15 TB-30, 6 DHC-1), 20 многоцелевых и транспортных вертолетов (8 французских SA316, 12 европейских ЕН101).ВМС имеют в составе 2 новейшие немецкие ПЛ проекта 214, 2 современных фрегата «Бартоломеу Диаш» (голландские «Карел Доорман») и 3 «Васко да Гама» (немецкие типа МЕКО2000), а также 4 более старых фрегатa собственной постройки, которые иногда классифицируются как корветы – 2 «Жоао Коутиньо» и 2 «Баптиста де Андраде». Достаточно современными являются 2 патрульных корабля типа «Виана до Кастело» и 4 типа «Тежу» (бывшие датские типа «Флювефискен»). Имеется 14–15 сторожевых катеров и малый десантный корабль типа «Бомбарда».Морская авиация насчитывает 5 английских вертолетов «Линкс» Мк95.Морская пехота включает 2 батальона и группу спецназа. На вооружении – 30 120-мм минометов.Иностранных войск на территории Португалии нет, хотя США регулярно используют в своих целях аэродром на Азорских островах.Как и остальные европейские натовские армии, ВС Испании и Португалии ориентированы на заграничные операции полицейского типа, а не на отражение внешней угрозы. Появится ли в обозримом будущем эта угроза на юге или она уже пришла на Пиренеи под лозунгом «Добро пожаловать, дорогие мигранты!», станет ясно в самое ближайшее время.