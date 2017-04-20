23:11 20 апреля

Пентагон заказал полноразмерные макеты Т-72 для учений

Американское оборонное ведомстве разместило на портале госзакупок информацию о необычной закупке – Пентагон планирует приобрести насколько полноразмерных макетов танка Т-72, являвшегося основной тяжелой боевой машиной СССР с средины 70-х годов прошлого столетия. Об этом сообщает РИА Новости



Согласно условиям тендера, модель танка должна иметь "реалистичную боевую окраску". Основу корпуса составит стальной каркас, на который планируется поместить "легкие, взаимозаменяемые панели". Материал обшивки в спецификациях не указан. Для большей правдоподобности мишень предлагается оснастить поворотной башней.


Сообщается, что данные макеты Т-72 приобретаются для использования в ходе армейских учений на военной базе Форт Драм, штат Нью-Йорк.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›мишени - танки фото
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Комментарии 69

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  1. Pirogov Сегодня, 18:47
    Готовятся сволочи !
    Pirogov
    1. igorserg Сегодня, 18:49
      Да мы вроде тоже готовимся.
      igorserg
      1. Чёрный Сегодня, 18:52
        laughing ......кстати у нас мишеньки тоже частенько в виде соответствующих силуэтов рисовали.... feel
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:54
          Цитата: Чёрный
          Этг что бы бойцы натовские при виде .Т-72 хотя бы необделывались laughing

          Один хрен - пусть размещают заказ на большую партию памперсов . lol
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 20:00
            привет Павел hi Угадайте модификацию т72
            Zibelew
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:15
              Привет , Тагирьян ! hi Не узнаю я его в гриме ...
              bouncyhunter
              1. Zibelew Сегодня, 21:30
                Главное творческий подход экипажа танка. Каждый танк хорош ровно на столько, на сколько его эффективно используют экипаж и командование. Т72БЗ.
                Zibelew
            2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 21:30
              Судя по датчику ветра и по яшику ЗИП с правой стороны ето Б3
              Спайков Джавелин Тоувич
        2. с-т Petrov Сегодня, 18:57
          я в ПВО службу проходил. нас таскали на силуэты самолетов и вертолетов стран нато и сша.

          это нормальная практика - удивляться тут нечему. не челенджеры же им заказывать макеты


          у нас на полигоне я вообще по бтру нашему стрелял дырявому wassat там еще и останки трактора были "Беларус" с контурами бывшего прицепа - по нему шмаляли из РПГ wassat

          Братушки не напрягаются. Все мы взрослые люди и понимающие

          с-т Petrov
          1. kapitan92 Сегодня, 19:10
            Цитата: с-т Petrov
            нас таскали на силуэты самолетов и вертолетов стран нато и сша.

            Это нормально.
            Чушь какая то написана в статье. "Рабочий" Т 72 можно прикупить за "копеейки", а то и задаром, те же хохломанцы передадут, и в странах бывшего Варшавского Договора этого добра навалом.
            kapitan92
            1. zivXP Сегодня, 19:12
              Им же нужно чтобы толкать можно было.
              zivXP
              1. Серый брат Сегодня, 20:35
                Цитата: zivXP
                Им же нужно чтобы толкать можно было.

                Не только.
                Серый брат
                1. zivXP Сегодня, 20:44
                  Это кто, немцы? Какой-то сборно-разборный макет.
                  zivXP
                  1. Серый брат Сегодня, 20:52
                    Цитата: zivXP
                    Какой-то сборно-разборный макет.

                    В основе польский танк кой-то мелкий, ну это не совсем то конечно но похоже - примерно из таких же макетов на полигоне подвижные мишени делают.
                    По разному делают, могут тросом тянуть по рельсам или по грунту, могут на дистанционно управляемую платформу ставить.
                    Серый брат
            2. Арарат Сегодня, 19:34
              Транспортировка этого танка из Украины в США будет стить больше и ресурсов на этого будет потрачено попросту.
              Арарат
              1. kapitan92 Сегодня, 19:50
                Цитата: Арарат
                Транспортировка этого танка из Украины в США будет стить больше и ресурсов на этого будет потрачено попросту.

                Арарат! А вы им пообещайте что-нибудь, и они Вам нахаляву припрут. hi
                kapitan92
                1. Арарат Сегодня, 20:38
                  Т-72 в обмен на продовольствие
                  Арарат
            3. Серый брат Сегодня, 20:30
              Цитата: kapitan92
              "Рабочий" Т 72 можно прикупить за "копеейки"

              Но подвижную мишень из него будет сделать трудновато.
              Серый брат
      2. samarin1969 Сегодня, 19:26
        ...нашим танкистам будет проще, макет абрамса 1:1 должен быть большей мишенью. wink В советское время без всяких "тендеров" монтировали рамки-силуэты с проволочками и стреляли по ним. "Эффективность" таких "макетов" история пока не проверила.
        samarin1969
    2. Серый брат Сегодня, 18:57
      Цитата: Pirogov
      Готовятся сволочи !

      Угу. Раз учения в Форт Драм то значит будут под нас затачиваться - там пустынь нет, зато есть леса, много водных преград и заболоченных участков.

      Но всё-таки кое-чего не хватает. bully
      Серый брат
      1. sabakina Сегодня, 19:54
        Но всё-таки кое-чего не хватает. bully

        Серый брат, Вы правы, не хватает " Эти глаза напротив"!
        sabakina
        1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 21:22
          Глаза которые демаскируют ?
          Спайков Джавелин Тоувич
          1. Серый брат Сегодня, 21:54
            Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
            Глаза которые демаскируют ?

            "Штора" включается когда её датчики обнаруживают источник лазерного излучения или когда её включает оператор.
            Это не фары.
            Серый брат
            1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 22:01
              Серый Брат я знаю что такое ШТОРА , она именно демаскирует или вы думаете что Штора получает питание от ВСУ или же у танка не приглушен двигатель и светится она на тепловизоре как новогодняя елочка
              Спайков Джавелин Тоувич
              1. Серый брат Сегодня, 22:06
                Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
                и светится она на тепловизоре как новогодняя елочка

                Если её не включать принудительно, то никакой демаскировки не будет.
                Вы же не будете ночью в засаде с включённым фонариком сидеть, а в тепловизоре любая техника светится (если, конечно, она не с холодным двигателем стоит).
                Серый брат
                1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 22:39
                  а смысл его в засаде с выключенном состоянии и как она получает питание ?
                  Спайков Джавелин Тоувич
                  1. Серый брат Сегодня, 22:54
                    Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
                    а смысл его в засаде с выключенном состоянии и как она получает питание ?

                    Засада подразумевает, что вас не видят. А раз не видят, то и ракету не наводят - открыл огонь и можно включать.
                    Серый брат
    3. сибиралт Сегодня, 19:11
      Хорошая реклама нашим Т-72. bully
      сибиралт
    4. КОСМОС Сегодня, 19:24
      Цитата: Pirogov
      Готовятся сволочи !

      Готовятся противостоять танку которому уже стукнуло 45 лет, чё бравая американская пихота еще не научились с такой древность бороться? А как же суперпродвинутые электронноайфонные технологии от Rockwell и Raytheon , ну и где эти сказочники, джавелинутые и захелфаренные адепты звезднополасатых принципов "выстрелил и забыл"? wassat
      КОСМОС
      1. Арарат Сегодня, 19:36
        А что знания по борьбе с танками переходят другим солдатам телепатическим способом?
        Арарат
        1. КОСМОС Сегодня, 19:45
          Цитата: Арарат
          А что знания по борьбе с танками переходят другим солдатам телепатическим способом?

          Вот и я об этом... laughing
          КОСМОС
      2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 21:26
        Молитесь что бы ети суперпродвинутые электронноайфонные технологии от Rockwell и Raytheon не взялись за них всерьез
        Спайков Джавелин Тоувич
        1. КОСМОС Сегодня, 22:03
          Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
          что бы ети суперпродвинутые электронноайфонные технологии от Rockwell и Raytheon не взялись за них всерьез

          Вы тоже считаете что эти "детские игрушки" не серьезны? Ну так и есть wink
          КОСМОС
  2. igorserg Сегодня, 18:51
    Интересно, прямые вопросы не принято в политике задавать? ОТкрытый диалог Путина и Трампа... зачем мол самолеты и танчики под российские малюете?
    igorserg
  3. Irokez Сегодня, 18:51
    Не уж то нельзя просто по доскам бить с силуэтом танка как на нашем Биатлоне. Наверно денег деть некуда. Если у нас воруют бюджет разными махинациями, то у них воруют другим способом - цивилизованным, типа "освоить деньги на ненужные вещи и услуги", но зато в рамках закона. О как.
    А вообще они наверно точно Дебилы ибо им нужно именно в наш Т-72 стрелять, а то не попадут по другим или они такие миротворцы, что в других стрелять не могут. Как же они нас боятся.
    Irokez
    1. Арарат Сегодня, 19:41
      Т-72 на данный момент является самим воюющим танком в мире. Все страны которые имеют исторически плохие отношения с США имеют на вооружении танки Т-72. КНДР, Иран, Сирия, Ирак, Россия и ОДКБ, Китай. Экипажу танка надо знать силуэт танка противника и днем и ночью. Если вы никогда не видели танк противника как вы будете знать куда стрелять. С такой выучкой вы и своих и чужих на тот свет отправите
      Арарат
      1. sabakina Сегодня, 19:56
        Арарат, сам то понял, что сказал? Если не наш танк, то танк противника! Или у вас ещё и третья сторона есть?
        sabakina
        1. Арарат Сегодня, 20:50
          Танкист должен знать все модели танков противника и союзников. Как он выглядит ночью через ПНВ или через тепловизор, какой танк и какие у него способности, какая тактика. Куда бить куда нет. Больше знаешь дольше выживешь.
          Арарат
          1. sabakina Сегодня, 20:53
            Вы ночью перепутаете К-700 и МТЗ-80?
            sabakina
          2. doubovitski Сегодня, 22:23
            Цитата: Арарат
            Танкист должен знать все модели танков противника и союзников. Как он выглядит ночью через ПНВ или через тепловизор, какой танк и какие у него способности, какая тактика. Куда бить куда нет. Больше знаешь дольше выживешь.

            Насчёт тепловизора и рассматривание им макета. Не вяжется, на мой взгляд. Или, в макет сажают негра, который своим теплом проявляет его? Приговорённого к электростулу?
            doubovitski
      2. КОСМОС Сегодня, 20:00
        Цитата: Арарат
        Если вы никогда не видели танк противника как вы будете знать куда стрелять. С такой выучкой вы и своих и чужих на тот свет отправите

        Просто великолепно, это насколько надо быть тупым, чтобы не отличить Абрамса от Танка, в крайнем случае по принципу: впереди Абрамс, позади Т-72 lol , хотя может вы и правы yes
        КОСМОС
        1. Арарат Сегодня, 20:47
          А что на войне все и всегда в лобовую идут? И в тыл бьют и в фланг и весь фронт иногда проваливается и все смешиваются к чертям. Ночью и днем, в плохую видемость экипажу всегда надо знать кто свой кто чужой. Сколько танкистов сможет ночью из тепловизора различить облик противника при плохой видимости не зная как выглядит танк противника
          Арарат
  4. Комментарий был удален.
  5. kervin78 Сегодня, 18:59
    Что бы привыкали к силуэтам ,а не гадили сразу же под себя от одного вида.
    kervin78
  6. RUS96 Сегодня, 19:03
    Цитата: Pirogov
    Готовятся сволочи !

    Мы в детстве в конце 70-х играя в войнушку делились на своих и американцев.Так что мы давно готовы soldier wink
    RUS96
  7. volodya Сегодня, 19:13
    С ними всё ясно!
    volodya
  8. Васян1971 Сегодня, 19:18
    А чо не Армату? А то пока натреннируются, да храбрости наберутся...
    Васян1971
  9. gukoyan Сегодня, 19:19
    Ну а нам надо макеты Абрамсов заказывать. Хотелось бы глянуть как Омэрикацы верещать начнут)))
    gukoyan
    1. volodya Сегодня, 19:23
      Цитата: gukoyan
      Ну а нам надо макеты Абрамсов заказывать. Хотелось бы глянуть как Омэрикацы верещать начнут)))

      Вот на танковом биатлоне и будем по абрамсам стрелять!
      volodya
    2. Walanin Сегодня, 19:54
      Никак не начнут. В армии истеричек не держат.
      Walanin
  10. doubovitski Сегодня, 19:24
    Это правильно. Чем чаще они будут видеть (вначале на полигонах, потом на улицах, потом возле каждого дома) наши танки (пока в макетах), тем спокойней будут относиться, увидев настоящие. Академик Павлов писал о выработке условного рефлекса.
    doubovitski
    1. Walanin Сегодня, 19:55
      Они и в Ираке спокойно относились. Уничтожали сразу, до входа в зону поражения.
      Walanin
      1. Manul Сегодня, 20:43
        Цитата: Walanin
        Они и в Ираке спокойно относились. Уничтожали сразу, до входа в зону поражения.

        А вы себе представьте - мы, Россия - действительно агрессор. Опутали весь мир сетями, для того , чтобы поднять свое военное и финансовое влияние.И отправляем против одной из заштатных стран НАТО дивизию, а то и две, на вооружении у которых Т-90 , а то и Т-14. А против них М1 1980 года.. Какой результат ожидаем? Вы танк сравнивайте по модификации , а на поле боя сравниваются уже целые страны по возможностям. Минусик. Попробуйте еще)) (У нас тут архив богатый. Намекаю. Читаем, знакомимся. )
        Manul
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:28
    Нам в отместку нужно заказать сотню чучел Трампа, и использовать их как мишени на стрельбище.
    Изгоняющий либероидов
  12. санчо Сегодня, 19:45
    а почему цену не озвучили?
    санчо
  13. Agent_017 Сегодня, 19:49
    Ну вот и ответы... В макет можно бросить какашкой и в ответ ничего не будет. Его можно укусить или даже расстрелять из рогатки.. Поздравляю, это геройский поступок.. Ну если макеты заказали, то будут изучать на память внешний вид танка, при виде которого на поле боя нужно будет бежать, пока тот стрелять не начал...
    Agent_017
    1. Walanin Сегодня, 19:57
      Вы считаете что лучше проводить учения без имитации противника, так, на бумажке нарисовал картинку и все?
      Walanin
  14. kefan Сегодня, 19:59
    Сначала ищут русскоговорящих из массовки, теперь вот макеты Т-72, впрочем запад своих намерений в отношении России никогда особо и не скрывал, только, надеюсь, плохо для них это все кончится.
    kefan
    1. zivXP Сегодня, 20:45
      Так русские америку и захватили. :)
      zivXP
  15. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 21:06
    Странно. а куда делись сотни трофейных танков из Ирака , не дешевле использовать тот хлам ?
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. КОСМОС Сегодня, 21:47
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Странно. а куда делись сотни трофейных танков из Ирака

      А может этих "сотен" и не было никогда, кому-то во сне привиделось, а кому-то в интырнете laughing пропаганда она такая, похуже дури будет, может и не такое привидиться...
      КОСМОС
      1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 22:31
        пожалуста вот единицы из сотен
        Спайков Джавелин Тоувич
      2. voyaka uh Сегодня, 23:01
        были тысячи сожженных и захваченных танков, бтр, бмп. Только в " буре в пустыне" 1991 года колонны брошеной и сожженной с воздуха военной техники растянулись на сотни километров ( погуглите "шоссе смерти 1991", если не лень)
        voyaka uh
    2. voyaka uh Сегодня, 22:55
      Не дешевле, а много дороже. Транспортировка танков через океан - дорогое предприятие. Даже Абрамсы американцам было невыгодно везти обратно. Их отдавали новой (шиитской) иракской армии. В Израиле долго существовали площадки на тыловых базах с сотнями Т-62.
      Поддерживать их на ходу, как движущиеся мишени, крайне затратно. Даже собственные устаревшие танки приходится безжалостно сдавать в металлолом.
      voyaka uh
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 21:39
    Готовятся давно. И ничего в этом странного нет. Имитация техники противника вполне себе нормальная вещь.
    Ну что им еще имитировать? Французскую или немецкую технику? А может японскую? laughing
    И правильно они всё делают. Мало того, покупают ВСЕ ДОСТОЙНЫЕ образцы техники, до которых могут дотянуться. МИ 24 - крокодила, про МИ-8 не говорю, танки, БТР, всё что могут собирают. У них и специальных полигонов несколько для обучения состава. https://topwar.ru/31566-mi-24-v-ssha.html - вот здесь про Ми 24
    Я надеюсь, что РФ не отстает от супостатов в этом вопросе.
    КОТ БАЮН
  17. КПА Сегодня, 21:53
    Чего все так встрепенулись?Вот уже полвека их чучела для штыкового боя, во всяких там "учебках", зовут "Иванами".
    КПА
  18. штурм Сегодня, 22:03
    Позвонили бы Порошенке, он все Украинские танки по цене мишеней продаст и глазом не моргнёт...
    штурм
  19. afrikanez Сегодня, 22:21
    Шакалы к старости, слабы умишком стали !!! fool
    afrikanez
  20. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 22:26
    кстате вот прекрасная статья про иммитацию военной техники

    https://topwar.ru/28100-v-ssha-naladili-proizvods
    tvo-t-72-t-80-i-bmp-2.html
    Спайков Джавелин Тоувич
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