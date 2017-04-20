Пентагон заказал полноразмерные макеты Т-72 для учений
Американское оборонное ведомстве разместило на портале госзакупок информацию о необычной закупке – Пентагон планирует приобрести насколько полноразмерных макетов танка Т-72, являвшегося основной тяжелой боевой машиной СССР с средины 70-х годов прошлого столетия. Об этом сообщает РИА Новости
Согласно условиям тендера, модель танка должна иметь "реалистичную боевую окраску". Основу корпуса составит стальной каркас, на который планируется поместить "легкие, взаимозаменяемые панели". Материал обшивки в спецификациях не указан. Для большей правдоподобности мишень предлагается оснастить поворотной башней.
Сообщается, что данные макеты Т-72 приобретаются для использования в ходе армейских учений на военной базе Форт Драм, штат Нью-Йорк.
Согласно условиям тендера, модель танка должна иметь "реалистичную боевую окраску". Основу корпуса составит стальной каркас, на который планируется поместить "легкие, взаимозаменяемые панели". Материал обшивки в спецификациях не указан. Для большей правдоподобности мишень предлагается оснастить поворотной башней.
Сообщается, что данные макеты Т-72 приобретаются для использования в ходе армейских учений на военной базе Форт Драм, штат Нью-Йорк.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›мишени - танки фото
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