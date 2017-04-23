От «Ляонина» к атомному «Тайваню»

24 апреля ожидается спуск на воду первого «целиком китайского» авианосца «Шаньдун» (план 085). И это только начало. Командование ВМС НОАК возлагает на авианосцы большие надежды.Анализ фотоматериалов показывает, что на «Шаньдуне» взлетная палуба трамплинного типа, однако комплекс радиоэлектронного оборудования и вооружения в сравнении с первым авианосцем – «Ляонином» (http://vpk-news.ru/articles/34972) претерпел серьезные изменения. В палубной надстройке установлены четыре панели РЛС Х-диапазона, которые повышают дальность освещения воздушной обстановки и позволяют применять зенитные ракеты для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями.Третий и четвертый авианосцы ВМС НОАК, по данным японских источников, получат более мощные газотурбинные силовые установки, а взлетная палуба будет прямой. Это объясняется тем, что на кораблях предусмотрены паровые катапульты. Их устройство скопировано с американских кораблей. Данные обстоятельства ведут к увеличению водоизмещения авианосцев до 80 тысяч тонн. Вероятно, кораблям будут присвоены следующие бортовые номера и наименования: 18 «Хайнань» и 19 «Чжэцзян».На кораблестроителей из Даляня и Шанхая возложена задача по созданию первого для ВМС НОАК атомного авианосца, он получит наименование «Тайвань» (план 089) и бортовой номер 20. Известно, что на Цзяннаньском судостроительном заводе (Шанхай) ведется строительство плавучего дока с максимальным водоизмещением 300 тысяч тонн. Он понадобится для создания, а также обслуживания и модернизации атомного авианосца.В соответствии с планом 089 кораблестроители тесно сотрудничают с НИИ ядерной промышленности. Перспективная ЯЭУ, в конструкции которой использованы решения российского реактора на быстрых нейтронах БН-1200, обеспечит возможность установки сначала паровой, а затем электромагнитной катапульты для запуска палубных истребителей и самолетов ДРЛО. Водоизмещение «Тайваня» может составить 93 тысячи тонн.На перспективных авианосцах с прямой взлетной палубой, кроме истребителей «Цзянь-15», будут развернуты вертолеты «Чжи-20» в транспортной, ударной и противолодочной модификациях, легкие истребители «Цзянь-31С», БЛА ДРЛО и ПЛО «Радуга-5», малозаметные разведывательно-ударные БЛА «Острый меч».Представители НИИ аэродинамических технологий Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (http://vpk-news.ru/articles/32161) сообщают, что БЛА ДРЛО и ПЛО «Радуга-5» получил крыло размахом 21 метр, более мощный авиационный поршневой двигатель, что позволило увеличить максимальный взлетный вес до 3300 килограммов и уменьшить дистанцию разбега. Благодаря большему количеству топлива беспилотник способен выполнять полет продолжительностью до 60 часов, а радиус района боевого патрулирования составляет две тысячи километров.Разработку малозаметного разведывательно-ударного БЛА «Острый меч» выполнили сотрудники НИИ авиационного проектирования Китайской авиастроительной промышленной корпорации (НИИ 601) и Авиакосмического университета в Шэньяне по начатому в 2009 году проекту «Небесный арбалет». В нем участвовали и специалисты авиастроительного предприятия «Хунду», однако в ходе отборочных тестов в 2011-м победителями были признаны конструкторы из Шэньяна. Стимулом для создания подобного БЛА стали успешные разработки аппарата Х-47В американскими специалистами и БЛА «Нерон» французскими конструкторами.Пилотный «Острый меч» для стендовых испытаний был предоставлен производителем в декабре 2012 года, а первый тестовый полет состоялся в ноябре 2013-го. По данным СМИ КНР, «Острый меч» оснащен турбореактивным двигателем РД-93, который позволяет выполнять перелеты на дальность до четырех тысяч километров. Радиус района боевого патрулирования БЛА составляет тысячу километров, что на четверть больше, чем у палубного истребителя «Цзянь-15».Известно, что тепловая малозаметность аппарата достигнута за счет применения вольфрама при изготовлении выхлопной части двигателя. Китайские конструкторы предусматривают возможность дозаправки в воздухе, что позволит повысить боевые возможности «Острого меча». По оценкам военных обозревателей из КНР, данный БЛА будет вооружен малокалиберными оперенными корректируемыми боеприпасами или универсальными ракетами «воздух-поверхность» для нанесения ударов по наземным и надводным целям.В состав группы охранения авианосца будут входить тяжелые крейсеры с управляемым ракетным вооружением проекта 055 и перспективные сторожевые корабли (СКР) проекта 054Б. Для борьбы с подводными лодками противника решено применять ударные АПЛ проекта 095 «Аврора».Перспективные СКР проекта 054Б имеют стандартное/полное водоизмещение 5000/5600 тонн. В качестве силовой установки могут быть использованы проверенные временем дизельные двигатели SEMT Pielstick PA6V280 STC (производятся по лицензии в КНР) либо газотурбинные QC140, которые являются уменьшенными копиями ГТД QC-280, устанавливаемых на эсминцах проектов 052 и 055. Вне зависимости от варианта силовой установки корабль должен обладать максимальной скоростью 30 узлов, а экономическим ходом (18–20 узлов) преодолевать 7000–8000 миль.В качестве основного ракетного вооружения на СКР будут устанавливать восемь ПУ для противолодочных ракет С-805 с максимальной дальностью 280 километров. Для борьбы с надводными целями на расстоянии до 30 километров планируется применять артиллерийское орудие калибра 76 миллиметров. Для выполнения задач ПВО корабль получит вертикальные пусковые установки (32 направляющих) ЗРК LY-80N, который позволит применять ракеты «Морское Красное знамя 16С» и «Морское Красное знамя 9» с дальностью 120 и 75 километров соответственно, а также ПЛУР «Рыба-8» (до 50 км). Минимальное количество последних в ВПУ может составлять 8, а максимальное – 16 единиц. Кроме того, для борьбы с ПЛ противника на малой дистанции будут применяться 324-мм торпеды из двух строенных ТА, расположенных по бортам.По оценкам китайских специалистов, трехкоординатная РЛС S-диапазона для ЗРК LY-80N является копией станции SMART S Mk.2, позволяющей обнаруживать корабли на дальности 200 километров, самолеты типа бомбардировщик – 150 километров, истребитель – 100 километров, ракету – до 50 километров. Известно, что проверка возможностей РЛС LY-80N была проведена в 2015–2016 годах экипажем судна ВМС НОАК «Хуа Логэн», который уже участвовал в отработке таких образцов вооружения, как ПКР «Инцзи-62, 83», КР «Длинный меч-10», ЗРК «Морское Красное знамя 7, 9, 16», а также зенитных артиллерийских установок Тип 730, 1130.В дополнение к ЗРК на корабле будут размещены две зенитные пушечные установки Тип 730 с боекомплектом четыре тысячи выстрелов на каждую.Кроме корабельного вооружения, на СКР проекта 054Б также будет размещен противолодочный вертолет Ка-27Б или «Чжи-9С».Отметим, что СКР проекта 054Б рожден под впечатлением от постройки в РФ фрегата проекта 22350, который, по мнению китайских специалистов, является образцом современного ударного корабля дальней морской и океанской зоны.Кто в обозе?Обеспечение деятельности перспективных авианосных ударных групп ВМС НОАК в дальних походах будет возложено на универсальные транспорты снабжения (УТС) проекта 901. Первый УТС уже принят на вооружение, на одном из судостроительных предприятий КНР завершается строительство второго корабля этого проекта.По сообщениям китайских источников, УТС проекта 901 имеют следующие ТТХ: длина – 240 метров, ширина – 32 метра, осадка – 11 метров, стандартное водоизмещение – 18 тысяч тонн, полное водоизмещение – 48 800 тонн, экипаж – 550 человек.Подобные размеры позволяют разместить в танках и отсеках около 20 тысяч тонн мазута для кораблей, 4000 тонн авиационного керосина, по 1500 тонн боеприпасов, продуктов питания и пресной воды. Для размещения прочих грузов предусмотрены складские помещения, рассчитанные на 500 тонн.Перемещение грузов с УТС на корабли группировки обеспечивают три кран-стойки грузоподъемностью 65 тонн, а также четыре стрелочных крана на 10 тонн каждый. Для ускорения процесса перегрузки на УТС будут базироваться два тяжелых транспортных вертолета «Чжи-18» или два средних «Чжи-20».Как отмечают китайские специалисты, средняя скорость УТС проекта 901 составит 25 узлов. Она задается авианосцем, точнее – необходимостью обеспечения полетов палубных истребителей. На 22 узлах дальность похода составит шесть тысяч миль, а на 18 данный показатель увеличится в 2,5 раза.Подобный скоростной режим для достаточно крупного корабля стал возможным благодаря развитию морского двигателестроения в КНР. Точный состав элементов силовой установки остается засекреченным, но можно предположить, что китайские корабелы выбирали из двух вариантов. Первый – шесть дизельных двигателей SEMT Pielstick 16РС2-6В суммарной мощностью 97 890 лошадиных сил производства немецкой компании IMS Industrial & Marine Services Gmbh&Co.KG, что обеспечивает максимальную скорость до 25 узлов. Второй – два новейших ГТД QC-280ICR, изготовленных в КНР, и два немецких дизельных двигателя MTU-20V956-TB93, которые обеспечат суммарную мощность 108 тысяч лошадиных сил, а значит, увеличение максимальной скорости и дальности плавания.Каждый УТС проекта 901 будет оснащен двумя ЗРК малой дальности «Морское красное знамя 10» с 18 или 24 ракетами в ПУ и двумя зенитными пушечными установками самообороны Тип 730.При проектировании этих УТС китайские кораблестроители ориентировались на практику применения многоцелевых транспортов снабжения «Льюис и Кларк» и быстроходных «Сапплай», танкеров-заправщиков «Генри Кайзер», которые действуют почти во всех акваториях Мирового океана.В перспективе китайские кораблестроители намереваются строить УТС водоизмещением 55 тысяч тонн, которые будут оснащены большим количеством крановых установок и обладать грузовыми отсеками увеличенной вместимости.