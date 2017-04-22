уПАКованная тайна
Новый стратегический бомбардировщик призван заменить весьма разношерстный парк крылатых машин. Защита аванпроекта прошла, в 2019-м ожидается первый полет, а к 2025 году планируется принять ПАК ДА на вооружение.
Прения о том, каким будет новый бомбардировщик, в прошлом, но общественность продолжает терзаться вопросом: а получит ли дальняя авиация страны в 2020-х годах именно ту машину, что нужна?
Военные заявляют о высоких требованиях к новому изделию и одновременно намекают на откровенную отсталость будущего бомбардировщика. Дескать, Ту-160 является шедевром, превзойти который до сих пор не удалось никому, только он уж очень дорогой. Новый самолет собираются сделать дешевле, но более массовым.
То есть разрекламированный ПАК ДА, надежда нашей стратегической авиации, не только не сможет превзойти советский Ту-160 разработанный в 70-х годах, но перед ним даже не ставится такой задачи. Не является ли это шагом назад?
Дозвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец на страже России во второй четверти XXI века. Нужен ли нам такой самолет? И не означает ли это заката эры сверхзвуковых бомбардировщиков, но только в нашей стране?
«Медведи» не стареют
В начале 50-х годов был разработан дальний бомбардировщик Ту-95 «Медведь», которому судьба уготовила стать стратегическим ракетоносцем. Это последнее авиационное детище, созданное по приказу товарища Сталина. Мог ли он тогда знать, что крылатый страж советской державы будет стоять на посту и через шесть десятков лет, охраняя уже другую страну?
Турбовинтовой ракетоносец в XXI веке выглядит анархизмом. А ведь Ту-95 является самым быстрым в своем классе, обладает самыми мощными ТВД и поставил рекорд беспосадочного полета – 30 тысяч километров за 43 часа. Между тем кажется, что он слишком стар для того, чтобы быть эффективным.
Да, максимальная скорость «Медведя» чуть больше 800 километров в час, а практической дальностью 10 500 километров уже никого не удивить. У ровесника Ту-95 – американского турбореактивного Б-52 «Стратофортресс» аналогичные характеристики выше.
Однако сегодняшний «Медведь» несколько отличается от заказанного в 50-е годы Сталиным. Самолет модернизировали еще в 80-е. Тогда он получил новое крыло и стабилизатор, полностью обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование. В результате «Медведь» может нести на борту крылатые ракеты Х-55. В 2013 году самолеты снова модернизировали, уже под стратегические Х-101.
Теперь, чтобы отстреляться по целям, «Медведю» и близко не нужно подходить к зоне действия вражеской ПВО, радиус действия ракеты 4500 километров это позволяет.
Максимальная боевая нагрузка Ту-95 составляет 20 тонн, что только на две тонны меньше, чем у американского Б-52.
Рев «Медведя» разносится далеко. Его слышно даже под водой. Это не самое хорошее качество для самолета в век «стелс-технологий». Однако шумные турбовинтовые двигатели незаметны для американских военных спутников SBIRS в отличие от крупных турбореактивных, благодаря которым Пентагон имеет возможность отслеживать полет стратегических бомбардировщиков по выхлопу.
Кроме того, Ту-95 экономнее расходует топливо, а его двигатели отличаются более высоким ресурсом даже по сравнению с современными конкурентами.
Выходит, «Медведь» демонстрирует отличные боевые качества, необходимые сегодня для доставки крылатых ракет большой дальности: экономичный, вместительный, незаметный для спутников и достаточно простой в обслуживании. Поэтому ему пророчат долгий век – до 2040-х годов с поэтапной модернизацией под новое вооружение, которое еще разрабатывается. А там кто знает, может, он успеет отпраздновать и столетний юбилей перед уходом на заслуженный отдых.
Сейчас у нас 60 Ту-95МС. Все «Медведи» модернизируются до версии Ту-95МСМ
Нестратегический бомбардировщик
Ту-22М – первый советский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, созданный еще в конце 60-х годов. Поначалу работы над ним велись в инициативном порядке – до Хрущева сложно было донести, что ракеты не панацея от вражеского нападения. Проект удалось «протащить» как модернизацию уже имевшегося на вооружении Ту-22, а не как новую разработку.
Задача нового ракетоносца состояла в том, чтобы пройдя большую часть пути на дозвуковой скорости, на конечном этапе маршрута взломать противовоздушную оборону противника на сверхзвуке.
Ту-22М – сложный самолет, разработка и строительство которого подтолкнули военно-промышленный сектор СССР к новым техническим решениям. Сейчас идет модернизация версии Ту-22М3, предложенной в 1977 году, до Ту-22М3М. Главная цель – дать самолету возможность использовать принятые на вооружение современные ракеты.
Меж тем сегодня этот бомбардировщик оказывается в странном положении. С одной стороны, его максимальная боевая нагрузка 24 тонны лишь немного больше, чем у Ту-95, при этом, несмотря на сверхзвуковую скорость 2300 километров в час на потолке полета, он поражается даже устаревшими советскими ЗРК, не говоря уже о современных американских «Пэтриотах», а на малой высоте, возможно даже ПЗРК «Стингер».
Ту-22М – более сложная и дорогая машина, чем Ту-95. А область применения серьезно ограничивается и дальностью полета в шесть тысяч километров, что не позволяет Ту-22М считать стратегическим бомбардировщиком.
В общем и целом сегодня, в XXI веке Ту-22М выглядит еще более странно, чем турбовинтовой «Медведь». Его единственное эффективное применение против серьезного противника возможно после модернизации до Ту-22М3М с применением ракет высокой дальности, таких как крылатая Х-101 и противокорабельная Х-35.
На ходу 63 Ту-22М двух модификаций, из которых как минимум 30 единиц проходят модернизацию до Ту-22М3М.
Птица большого полета
«Белый лебедь» Ту-160 – подлинное величие советской империи, торжество ее научно-технической мысли. Он и поныне остается самым крупным, мощным за всю историю сверхзвуковой авиации, самым тяжелым боевым самолетом, самым скоростным бомбардировщиком. Шедевр – больше сказать нечего.
Его не в состоянии догнать новый F-35, за ним едва поспевает F-22, но только если с него снять ограничения, и лишь старенький F-15 может тягаться в скорости с Ту-160. Однако «Белый лебедь» – птица иного полета, на своей рабочей высоте он властвует бесконтрольно и не потерпит конкурентов.
Создавали его, как растят ребенка, почти два десятилетия, в 70–80-х годах. Но из планируемой сотни самолетов построили только 35 машин, из которых к распаду СССР 19 находились на территории независимой Украины. Жизнь с мачехой оказалась несладкой, и вернуть в Россию удалось только восемь машин, остальные были распилены на металлолом.
Сейчас в строю одиннадцать Ту-160 и четыре модернизированных Ту-160М. Предполагается, что к 2020 году количество прошедших модернизацию ракетоносцев достигнет десяти единиц.
Но что еще важнее – производственные мощности Казанского авиационного завода готовы к серийному производству пятидесяти новых самолетов по доработанному проекту Ту-160М2. Сейчас идет постройка обновленного «Белого лебедя». Конечно, впереди долгие испытания, улучшения, первые полеты и, возможно, новые корректировки, но начать серийное производство планируется в 2020–2021 годах.
Ту-160 задумывался как стратегический ракетоносец. Эту функцию он выполняет и сейчас, но, кроме ядерных, носит и крылатые ракеты. К тому же Ту-160 способен с высокой точностью высыпать на головы врагов по 45 тонн бомб за заход.
Крыло изменяемой стреловидности в зависимости от задачи дает простор применения как на бреющем дозвуковом полете у земли, так и на сверхзвуке в высоте.
Три одинаковых по сути
Итого в настоящий момент у нас три разных самолета дальней авиации.
Вооружение Ту-95МСМ: свободнопадающие бомбы калибром до 9 тонн при общей загрузке до 12 тонн. В грузовом отсеке и на внешних пилонах шестнадцать ракет Х-55 дальностью действия 2500–3500 километров, масса боевой части – 410 килограммов. Или ядерные Х-555. На внешних пилонах крепятся до восьми КР Х-101 с предполагаемой дальностью пуска 450–5500 километров, массой боевой части 400 килограммов. Или же ядерные Х-102.
Ту-22М3М несет свободнопадающие бомбы, включая высокоточные, и морские мины общим весом 24 тонны, КР Х-55 и Х-101 и их ядерные варианты. Плюс всю номенклатуру современных ПКР: Х-31, Х-35, Х-38, Х-41.
Ту-160М берет на борт 45 тонн разных бомб, 12 ракет Х-55 и некоторое количество Х-101 или же их ядерный вариант. Кроме того, самолет может нести 24 аэробаллистических гиперзвуковых Х-15.
Все три носителя одинаково стараются держаться как можно дальше от зоны вражеской ПВО и отличаются в большей степени скоростью и дальностью, нежели вооружением. Не многовато ли «лошадок» для одних и тех же боеприпасов?
Полет без границ
Перед 23 февраля прошли сообщения о том, что в России создается сверхдальняя авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-БД для стратегических ракетоносцев. Академик РАН Евгений Федосов, руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, в котором разрабатывают новинку, пояснил: «Известно, что ее предшественница – ракета Х-101 с обычным зарядом имеет дальность три тысячи километров. У новой ракеты дальность будет значительно больше». Между тем министр обороны Сергей Шойгу говорил, что самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4500 километров. Или даже 5500 километров, по данным РИА «Новости».
Таким образом, трудно судить, насколько велика будет дальность новой ракеты Х-БД. В зарубежных изданиях уже звучит цифра 10 тысяч километров, но получена она, судя по всему, банальным умножением на два.
Интересную фразу обронил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев: «ПАК ДА будет нести ракеты с искусственным интеллектом и дальностью полета до семи тысяч километров». Вполне возможно, речь идет о Х-БД.
Как видим, налицо стремление конструкторов разработать более длиннорукую ракету.
Самолет или ракета?
Даже дальность пять тысяч километров позволяет ракетоносцам нанести удар по объектам, находящимся в глубине территории противника, и при этом не попасть не только в зону действия вражеской ПВО, но и истребителей. Сбить же семиметровую ракету гораздо сложнее, чем монстра с размахом крыльев почти 54 метра.
Кроме того, ракета способна выдерживать большие конструктивные перегрузки, нежели самолет, а значит, с большей эффективностью уклонится от атак противника. Она многократно дешевле ракетоносца и рисковать ею гораздо разумнее. И главное – ракета необитаема, значит, при поражении потеряем только несколько миллионов рублей, а не бесценную человеческую жизнь. Таким образом, задачу прорыва вражеской ПВО можно снять с ракетоносцев и возложить на КР большой дальности.
Многоликий ПАК ДА
ПАК ДА заменит со временем все три самолета дальней авиации. Это стремление понятно, ведь цель у них, в общем, одна – доставить ракету до точки пуска. Обслуживание же одного самолета несравненно дешевле, чем трех различных.
При этом ПАК ДА должен выполнять и задачи Ту-95 – сбрасывать бомбы на дозвуковой скорости. То есть быть либо многофункциональным самолетом с крылом изменяемой стреловидности, либо дозвуковым. В первом случае мы опять получаем Ту-160М2, поэтому Минобороны выбрало второй вариант, что гораздо дешевле.
Вместо сверхзвука перед разработчиками были поставлены другие задачи, реализация которых в ПАК ДА даст старт иной ветке развития бомбардировщиков, отличной от непревзойденного Ту-160, но, возможно, не менее технологичной.
При создании нового бомбардировщика-ракетоносца упор будет сделан на невидимость для вражеских радаров. Более чем резонно для тихохода.
Дальний перехватчик? Казалось бы, что может перехватить дозвуковой самолет? Однако благодаря большому запасу топлива он способен часами находиться в небе, патрулируя свою зону, которая ограничена только дальностью ракет класса «воздух-воздух». При наличии мощного радара ПАК ДА получит преимущество перед не только вражескими бомбардировщиками, но и более быстрым многофункциональным самолетом, поскольку сможет действовать из-за пределов его видимости.
Платформа для запуска космических спутников? Идея запускать сверхмалые космические аппараты с помощью КР, которую в свою очередь несет самолет, не нова. Эксперименты были удачными. Низкая околоземная орбита начинается со 160 километров, а реактивный ракетоносец может легко подняться на 20 километров и даже выше. Основные плюсы такого подхода – более низкая стоимость по сравнению с космической ракетой и оперативность. А где запуск обычного КА, там и спутника-перехватчика.
ПАК ДА, похоже, станет действительно многофункциональным самолетом, чьи возможности выйдут за рамки привычного «бомбить и запускать ракеты». За счет отказа от сверхзвука и как следствие меньшей стоимости, нежели Ту-160, в Минобороны хотят получить возможность развернуть массовое производство и поставить на службу десятки новых машин. Если военные правы в расчетах и нам действительно нужна крылатая платформа для запуска дальних ракет, патрулирования границы да вывода спутников на орбиту – прекрасно. Дешево и массово – мечта не только генерала, но и налогоплательщика.
А если нет, то обновленные Ту-160М2 будут стоять на страже Родины еще минимум лет 30, всегда готовые доказать свою непревзойденность.
Прения о том, каким будет новый бомбардировщик, в прошлом, но общественность продолжает терзаться вопросом: а получит ли дальняя авиация страны в 2020-х годах именно ту машину, что нужна?
Военные заявляют о высоких требованиях к новому изделию и одновременно намекают на откровенную отсталость будущего бомбардировщика. Дескать, Ту-160 является шедевром, превзойти который до сих пор не удалось никому, только он уж очень дорогой. Новый самолет собираются сделать дешевле, но более массовым.
То есть разрекламированный ПАК ДА, надежда нашей стратегической авиации, не только не сможет превзойти советский Ту-160 разработанный в 70-х годах, но перед ним даже не ставится такой задачи. Не является ли это шагом назад?
Дозвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец на страже России во второй четверти XXI века. Нужен ли нам такой самолет? И не означает ли это заката эры сверхзвуковых бомбардировщиков, но только в нашей стране?
«Медведи» не стареют
В начале 50-х годов был разработан дальний бомбардировщик Ту-95 «Медведь», которому судьба уготовила стать стратегическим ракетоносцем. Это последнее авиационное детище, созданное по приказу товарища Сталина. Мог ли он тогда знать, что крылатый страж советской державы будет стоять на посту и через шесть десятков лет, охраняя уже другую страну?
Турбовинтовой ракетоносец в XXI веке выглядит анархизмом. А ведь Ту-95 является самым быстрым в своем классе, обладает самыми мощными ТВД и поставил рекорд беспосадочного полета – 30 тысяч километров за 43 часа. Между тем кажется, что он слишком стар для того, чтобы быть эффективным.
Да, максимальная скорость «Медведя» чуть больше 800 километров в час, а практической дальностью 10 500 километров уже никого не удивить. У ровесника Ту-95 – американского турбореактивного Б-52 «Стратофортресс» аналогичные характеристики выше.
Однако сегодняшний «Медведь» несколько отличается от заказанного в 50-е годы Сталиным. Самолет модернизировали еще в 80-е. Тогда он получил новое крыло и стабилизатор, полностью обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование. В результате «Медведь» может нести на борту крылатые ракеты Х-55. В 2013 году самолеты снова модернизировали, уже под стратегические Х-101.
Теперь, чтобы отстреляться по целям, «Медведю» и близко не нужно подходить к зоне действия вражеской ПВО, радиус действия ракеты 4500 километров это позволяет.
Максимальная боевая нагрузка Ту-95 составляет 20 тонн, что только на две тонны меньше, чем у американского Б-52.
Рев «Медведя» разносится далеко. Его слышно даже под водой. Это не самое хорошее качество для самолета в век «стелс-технологий». Однако шумные турбовинтовые двигатели незаметны для американских военных спутников SBIRS в отличие от крупных турбореактивных, благодаря которым Пентагон имеет возможность отслеживать полет стратегических бомбардировщиков по выхлопу.
Кроме того, Ту-95 экономнее расходует топливо, а его двигатели отличаются более высоким ресурсом даже по сравнению с современными конкурентами.
Выходит, «Медведь» демонстрирует отличные боевые качества, необходимые сегодня для доставки крылатых ракет большой дальности: экономичный, вместительный, незаметный для спутников и достаточно простой в обслуживании. Поэтому ему пророчат долгий век – до 2040-х годов с поэтапной модернизацией под новое вооружение, которое еще разрабатывается. А там кто знает, может, он успеет отпраздновать и столетний юбилей перед уходом на заслуженный отдых.
Сейчас у нас 60 Ту-95МС. Все «Медведи» модернизируются до версии Ту-95МСМ
Нестратегический бомбардировщик
Ту-22М – первый советский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, созданный еще в конце 60-х годов. Поначалу работы над ним велись в инициативном порядке – до Хрущева сложно было донести, что ракеты не панацея от вражеского нападения. Проект удалось «протащить» как модернизацию уже имевшегося на вооружении Ту-22, а не как новую разработку.
Задача нового ракетоносца состояла в том, чтобы пройдя большую часть пути на дозвуковой скорости, на конечном этапе маршрута взломать противовоздушную оборону противника на сверхзвуке.
Ту-22М – сложный самолет, разработка и строительство которого подтолкнули военно-промышленный сектор СССР к новым техническим решениям. Сейчас идет модернизация версии Ту-22М3, предложенной в 1977 году, до Ту-22М3М. Главная цель – дать самолету возможность использовать принятые на вооружение современные ракеты.
Меж тем сегодня этот бомбардировщик оказывается в странном положении. С одной стороны, его максимальная боевая нагрузка 24 тонны лишь немного больше, чем у Ту-95, при этом, несмотря на сверхзвуковую скорость 2300 километров в час на потолке полета, он поражается даже устаревшими советскими ЗРК, не говоря уже о современных американских «Пэтриотах», а на малой высоте, возможно даже ПЗРК «Стингер».
Ту-22М – более сложная и дорогая машина, чем Ту-95. А область применения серьезно ограничивается и дальностью полета в шесть тысяч километров, что не позволяет Ту-22М считать стратегическим бомбардировщиком.
В общем и целом сегодня, в XXI веке Ту-22М выглядит еще более странно, чем турбовинтовой «Медведь». Его единственное эффективное применение против серьезного противника возможно после модернизации до Ту-22М3М с применением ракет высокой дальности, таких как крылатая Х-101 и противокорабельная Х-35.
На ходу 63 Ту-22М двух модификаций, из которых как минимум 30 единиц проходят модернизацию до Ту-22М3М.
Птица большого полета
«Белый лебедь» Ту-160 – подлинное величие советской империи, торжество ее научно-технической мысли. Он и поныне остается самым крупным, мощным за всю историю сверхзвуковой авиации, самым тяжелым боевым самолетом, самым скоростным бомбардировщиком. Шедевр – больше сказать нечего.
Его не в состоянии догнать новый F-35, за ним едва поспевает F-22, но только если с него снять ограничения, и лишь старенький F-15 может тягаться в скорости с Ту-160. Однако «Белый лебедь» – птица иного полета, на своей рабочей высоте он властвует бесконтрольно и не потерпит конкурентов.
Создавали его, как растят ребенка, почти два десятилетия, в 70–80-х годах. Но из планируемой сотни самолетов построили только 35 машин, из которых к распаду СССР 19 находились на территории независимой Украины. Жизнь с мачехой оказалась несладкой, и вернуть в Россию удалось только восемь машин, остальные были распилены на металлолом.
Сейчас в строю одиннадцать Ту-160 и четыре модернизированных Ту-160М. Предполагается, что к 2020 году количество прошедших модернизацию ракетоносцев достигнет десяти единиц.
Но что еще важнее – производственные мощности Казанского авиационного завода готовы к серийному производству пятидесяти новых самолетов по доработанному проекту Ту-160М2. Сейчас идет постройка обновленного «Белого лебедя». Конечно, впереди долгие испытания, улучшения, первые полеты и, возможно, новые корректировки, но начать серийное производство планируется в 2020–2021 годах.
Ту-160 задумывался как стратегический ракетоносец. Эту функцию он выполняет и сейчас, но, кроме ядерных, носит и крылатые ракеты. К тому же Ту-160 способен с высокой точностью высыпать на головы врагов по 45 тонн бомб за заход.
Крыло изменяемой стреловидности в зависимости от задачи дает простор применения как на бреющем дозвуковом полете у земли, так и на сверхзвуке в высоте.
Три одинаковых по сути
Итого в настоящий момент у нас три разных самолета дальней авиации.
Вооружение Ту-95МСМ: свободнопадающие бомбы калибром до 9 тонн при общей загрузке до 12 тонн. В грузовом отсеке и на внешних пилонах шестнадцать ракет Х-55 дальностью действия 2500–3500 километров, масса боевой части – 410 килограммов. Или ядерные Х-555. На внешних пилонах крепятся до восьми КР Х-101 с предполагаемой дальностью пуска 450–5500 километров, массой боевой части 400 килограммов. Или же ядерные Х-102.
Ту-22М3М несет свободнопадающие бомбы, включая высокоточные, и морские мины общим весом 24 тонны, КР Х-55 и Х-101 и их ядерные варианты. Плюс всю номенклатуру современных ПКР: Х-31, Х-35, Х-38, Х-41.
Ту-160М берет на борт 45 тонн разных бомб, 12 ракет Х-55 и некоторое количество Х-101 или же их ядерный вариант. Кроме того, самолет может нести 24 аэробаллистических гиперзвуковых Х-15.
Все три носителя одинаково стараются держаться как можно дальше от зоны вражеской ПВО и отличаются в большей степени скоростью и дальностью, нежели вооружением. Не многовато ли «лошадок» для одних и тех же боеприпасов?
Полет без границ
Перед 23 февраля прошли сообщения о том, что в России создается сверхдальняя авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-БД для стратегических ракетоносцев. Академик РАН Евгений Федосов, руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, в котором разрабатывают новинку, пояснил: «Известно, что ее предшественница – ракета Х-101 с обычным зарядом имеет дальность три тысячи километров. У новой ракеты дальность будет значительно больше». Между тем министр обороны Сергей Шойгу говорил, что самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4500 километров. Или даже 5500 километров, по данным РИА «Новости».
Таким образом, трудно судить, насколько велика будет дальность новой ракеты Х-БД. В зарубежных изданиях уже звучит цифра 10 тысяч километров, но получена она, судя по всему, банальным умножением на два.
Интересную фразу обронил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев: «ПАК ДА будет нести ракеты с искусственным интеллектом и дальностью полета до семи тысяч километров». Вполне возможно, речь идет о Х-БД.
Как видим, налицо стремление конструкторов разработать более длиннорукую ракету.
Самолет или ракета?
Даже дальность пять тысяч километров позволяет ракетоносцам нанести удар по объектам, находящимся в глубине территории противника, и при этом не попасть не только в зону действия вражеской ПВО, но и истребителей. Сбить же семиметровую ракету гораздо сложнее, чем монстра с размахом крыльев почти 54 метра.
Кроме того, ракета способна выдерживать большие конструктивные перегрузки, нежели самолет, а значит, с большей эффективностью уклонится от атак противника. Она многократно дешевле ракетоносца и рисковать ею гораздо разумнее. И главное – ракета необитаема, значит, при поражении потеряем только несколько миллионов рублей, а не бесценную человеческую жизнь. Таким образом, задачу прорыва вражеской ПВО можно снять с ракетоносцев и возложить на КР большой дальности.
Многоликий ПАК ДА
ПАК ДА заменит со временем все три самолета дальней авиации. Это стремление понятно, ведь цель у них, в общем, одна – доставить ракету до точки пуска. Обслуживание же одного самолета несравненно дешевле, чем трех различных.
При этом ПАК ДА должен выполнять и задачи Ту-95 – сбрасывать бомбы на дозвуковой скорости. То есть быть либо многофункциональным самолетом с крылом изменяемой стреловидности, либо дозвуковым. В первом случае мы опять получаем Ту-160М2, поэтому Минобороны выбрало второй вариант, что гораздо дешевле.
Вместо сверхзвука перед разработчиками были поставлены другие задачи, реализация которых в ПАК ДА даст старт иной ветке развития бомбардировщиков, отличной от непревзойденного Ту-160, но, возможно, не менее технологичной.
При создании нового бомбардировщика-ракетоносца упор будет сделан на невидимость для вражеских радаров. Более чем резонно для тихохода.
Дальний перехватчик? Казалось бы, что может перехватить дозвуковой самолет? Однако благодаря большому запасу топлива он способен часами находиться в небе, патрулируя свою зону, которая ограничена только дальностью ракет класса «воздух-воздух». При наличии мощного радара ПАК ДА получит преимущество перед не только вражескими бомбардировщиками, но и более быстрым многофункциональным самолетом, поскольку сможет действовать из-за пределов его видимости.
Платформа для запуска космических спутников? Идея запускать сверхмалые космические аппараты с помощью КР, которую в свою очередь несет самолет, не нова. Эксперименты были удачными. Низкая околоземная орбита начинается со 160 километров, а реактивный ракетоносец может легко подняться на 20 километров и даже выше. Основные плюсы такого подхода – более низкая стоимость по сравнению с космической ракетой и оперативность. А где запуск обычного КА, там и спутника-перехватчика.
ПАК ДА, похоже, станет действительно многофункциональным самолетом, чьи возможности выйдут за рамки привычного «бомбить и запускать ракеты». За счет отказа от сверхзвука и как следствие меньшей стоимости, нежели Ту-160, в Минобороны хотят получить возможность развернуть массовое производство и поставить на службу десятки новых машин. Если военные правы в расчетах и нам действительно нужна крылатая платформа для запуска дальних ракет, патрулирования границы да вывода спутников на орбиту – прекрасно. Дешево и массово – мечта не только генерала, но и налогоплательщика.
А если нет, то обновленные Ту-160М2 будут стоять на страже Родины еще минимум лет 30, всегда готовые доказать свою непревзойденность.
Автор: Сергей ЧеркасовПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36291
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