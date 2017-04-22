Секретные буровые

В годы Второй мировой Япония не спешила делиться технологиями с основным союзником – Германией. Яркий пример – ноу-хау, связанные с производством искусственного топлива, в чем Страна восходящего солнца уже в 1937 году стала мировым лидером. Парадокс, но в наши дни антироссийские санкции не мешают США делиться аналогичными разработками с Россией.Выпуск нетрадиционных нефтепродуктов был налажен в оккупированном Японией с 1932 года Северо-Восточном Китае. Там находятся крупнейшие в зарубежной Азии запасы энергетического угля и сланцев. К 1937-му, то есть к началу широкомасштабной японской агрессии на континенте, в Маньчжурии ежегодно производилось 145 тысяч тонн синтетической нефти. По объемам ее выпуска Япония вышла на первое место и занимала его до 1943 года. В период Второй мировой производство согласно оценке, приведенной в американском исследовании отрасли («Refining synthetic liquids from coal and shale», National Research Council, Washington, DC, 1980), достигало 550 тысяч тонн в год. До 70 процентов топливных потребностей императорских войск обеспечивали именно сланцевые нефтепродукты.Япония, как и Германия, была и остается зависимой от импорта традиционной нефти. Но в Токио воздерживались от активного сотрудничества с Берлином в таких проектах. Страны «оси» не очень-то доверяли друг другу, по крайней мере в сфере технологий, передовых по тому времени.С 1955-го нефтепродукты из угля производятся в ЮАР. А в США, где тщательно изучалась информация о японском искусственном топливе из маньчжурских сланцев, компания «Юнокал» еще в 1940 году создала пилотную установку мощностью 50 тонн в сутки. Внедренная на нефтеперерабатывающем заводе в Лос-Анджелесе, она в течение 10 лет производила нефть, керосин, парафины и смазочные масла.В 1944-м конгресс США принял акт «Об искусственном жидком топливе», по которому из госбюджета было выделено около 300 миллионов долларов на реализацию 11-летней программы по добыче горючих сланцев и их переработке в жидкое топливо. В 1944–1947 годах построены экспериментальная шахта и опытный завод в Райфле (штат Колорадо), исследовательский центр в Лорами (Вайоминг). Однако активное развитие ближневосточной и венесуэльской нефтедобычи, контролируемой в тот период американским бизнесом, привело в 1956 году к консервации программы.Удивительно, но довоенные опыты по синтетическому топливу планируется повторить на базе новых технологий у нас. Если точнее – Корпорация развития Московской области договорилась с американской компанией Fuelcor International реализовать проект установки по конверсии углекислого газа в искусственную нефть. Ее будут поставлять на НПЗ для выработки бензина, керосина и дизтоплива. Объем производства синтетического сырья обозначен в 500 тысяч баррелей в год. Инвестор готов финансировать проект самостоятельно. В каком районе Подмосковья будет создано производство, пока не уточняется.