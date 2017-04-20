23:06 20 апреля

Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил в РФ

Сегодня по решению Верховного суда РФ организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской. Её деятельность признаётся незаконной и запрещается на территории Российской Федерации. Соответствующий вердикт в отношении «Свидетелей Иеговы» вынесен после изучения материалов дела, в котором были представлены многочисленные экспертные оценки деятельности этой организации.

Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил в РФ



Вердикт в отношении «Свидетелей Иеговы» был вынесен судьёй Юрием Иваненко. Представители «Свидетелей Иеговы» получат копию постановления в течение пяти суток и будут обязаны прекратить деятельность в РФ, закрыв все представительства организации.


Сами представители организации, признанной экстремистской, заявили, что намерены обжаловать вердикт в апелляционной инстанции Верховного суда. По словам одного из представителей «Свидетелей Иеговы», в случае отклонения апелляции они намерены пойти в Европейский суд по правам человека.

О том, предусматривается ли после решения суда какая-либо реабилитация/"перековка" для приверженцев культа «Свидетелей Иеговы», которые с сегодняшнего дня фактически становятся пособниками экстремистской организации, на данный момент не сообщается.

Для справки: «Свидетели Иеговы» позиционируют себя международной религиозной организацией. На данный момент в России насчитывается свыше 165 тысяч последователей иеговистов. Организация запрещена в таких странах как Туркмения, Таджикистан, Ирак, Иран, КНДР, Китай, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Вьетнам, Тунис и др.

Использованы фотографии: Наш город
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Комментарии 125

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  1. volodya Сегодня, 19:35
    Правильно! Опиум для народа и обдираловка!
    volodya
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:38
      Володя -не путайте религию с сектами распростроняещами псевдорелигию! !!
      Изгоняющий либероидов
      1. Вас Влад Сегодня, 19:42
        Как я давно этого ждал,это же праздник! fellow Начинаем мусор выкидывать с нашей Родины drinks
        Вас Влад
        1. kapitan92 Сегодня, 19:58
          Цитата: Вас Влад
          Как я давно этого ждал,это же праздник! fellow Начинаем мусор выкидывать с нашей Родины drinks

          Давно пора! Достали эти секты в России. good
          kapitan92
          1. Arzoo Сегодня, 20:05
            Свидетели Иеговы не верят в Иисуса. Они не христиане, они иудеи. Забирайте их в Израиль!

            Абсолютно правильное решение по запрету. Эта секта запрещает своим последователям обращаться к врачам и принимать любые лекарства. Это экстремизм, не менее.
            Arzoo
            1. freddyk Сегодня, 21:21
              Абсолютно неверно, они не то что верят в Иисуса, они знают что он был и считают себя его последователями. На счёт врачей, лекарств и прочей лабуды типа отрицания властей и закона, отъёма квартир- полный бред. Единственная правда, что о них говорят -это запрет переливания крови. Это единственная непонятная для меня их отсебятина. В остальном люди живут по библейским заповедям и никому не мешают. Быдлота на дорогах мне мешает гораздо больше. Абсолютно безобидные люди, и на тебе- экстремисты. Пне то по барабану, я атеист, но похоже на заказ РПЦ.
              freddyk
              1. Терский Сегодня, 22:11
                Цитата: freddyk
                абсолютно неверно, они не то что верят в Иисуса, они знают что он был и считают себя его последователями. На счёт врачей, лекарств и прочей лабуды типа отрицания властей и закона, отъёма квартир- полный бред.

                Полный бред в Вашем комментари . Эта секта верит только в пособие, написанное в Бруклине (США) которое называется "Чему на самом деле учит Библия?" , где изложены основные учения самих Свидетелей. Адепты секты Свидетели Иеговы это духовные наследники фарисеев и книжников Первого века, которые убили Иисуса Христа, а сегодня преследуют учеников Христа. Ни один из них не принял крещение во имя Иисуса Христа, поскольку имеют звериное сердце. “Свидетели Иеговы” отрицают любое земное правительство и все, что с ним связано: службу в армии, присягу на государственные должности, государственные праздники, отдание почестей флагу, отвергают патриотизм и необходимость оборонять свою страну от захватчиков. Они не признают никакой власти, кроме божественной, опять же произвольно трактуемой ими как власть самой секты. Вот такие вот АБСОЛЮТНО "БЕЗОБИДНЫЕ" люди.
                Терский
                1. freddyk Сегодня, 22:35
                  Блин, я Вам говорю, что у меня АРМЕЙСКИЙ!!!! кореш свидетель и Присягу он давал, и с автомата стрелял , и гранаты бросал, и даже , о Боже, с парашютом прыгал а Вы всё о том же.
                  freddyk
                  1. Терский Сегодня, 22:41
                    Цитата: freddyk
                    Блин

                    Блин оставьте себе на завтрак. Сказки мне рассказывать не нужно, ибо у меня очень близкие родственники состоят в этой секте, и все их "псалмы" мной изучены как ни кем. Благо в что они Штаты смотались, к "братьям" и "сестрам" . А Ваш корешь такой же "свидетель" как я буддист. Ниже по ветке есть ещё один мой комментарий, почитайте про их "Библию" “Свидетелей Иеговы” вполне можно рассматривать как коммерческий культ или торгово-финансовую пирамиду с идеологическо - псевдорелигиозной надстройкой, существующую ради распространения письменно-печатной продукции издательского дома. Сами сочиняем, сами иллюстрируем, сами публикуем, сами развозим по всему миру неконкурентоспособную продукцию, которую без мощной идеологической поддержки продать невозможно: в обычном киоске ее не купит никто.
                    Терский
              2. активатор Сегодня, 22:22
                Цитата: freddyk
                Единственная правда, что о них говорят -это запрет переливания крови. Это единственная непонятная для меня их отсебятина

                Это не отсебятина в библии сказано ,что кровь нельзя употреблять в пищу поскольку она как носитель души или ,что в этом роде,но точно не помню надо искать .Поэтому они не едят всяких кровянок и не переливают кровь.
                Цитата: freddyk
                Абсолютно неверно, они не то что верят в Иисуса, они знают что он был и считают себя его последователями.

                Со свидетелями иеговы все несколько сложнее и тоньше ,например найдите в библии хотя бы одно упоминание о том ,что Исус произносил имя Иеговы.
                активатор
                1. freddyk Сегодня, 22:29
                  активатор,я, если честно, не знаток Библии, у меня зёма в армейке был помешан, изучал её самостоятельно. И примкнул потом к свидетелям, говорит они ближе всех к Библии.
                  freddyk
                  1. активатор Сегодня, 22:37
                    Цитата: freddyk
                    активатор,Я, если честно, не знаток Библии, у меня зёма в армейке был помешан, изучал её самостоятельно. И примкнул потом к свидетелям, говорит они ближе всех к Библии.

                    Вообщем то я почему и написал ,что со свидетелями все сложнее и тоньше собственно те страсти насчет отжима квартир ,денег ,педофилии это полный бред у них все скрыто гораздо глубже прочитайте внимательно комментарий Терский 22.11 это очень близко к истине. Но скажу и в христианстве тоже полно такого мракобесия и кощунства в отношении бога и Исуса ,что он наверное в большом разочаровании ,не тому он учил.
                    активатор
              3. Наблюдатель2014 Сегодня, 22:29
                freddyk
                Абсолютно неверно, они не то что верят в Иисуса, они знают что он был и считают себя его последователями. На счёт врачей, лекарств и прочей лабуды типа отрицания властей и закона, отъёма квартир- полный бред. Единственная правда, что о них говорят -это запрет переливания крови. Это единственная непонятная для меня их отсебятина.
                А вот и адвокат дьявола.Как было бы классно вот такое сектантское общество в России забабахать?Оружие держать в руках нельзя.Защищать себя и страну .Да зачем.А это на закуску.Где видно что это христиане?
                Пне то по барабану, я атеист, но похоже на заказ РПЦ.
                Чем докажешь?Что сам не сектант bully
                Наблюдатель2014
                1. freddyk Сегодня, 22:46
                  Ни какой я не адвокат, мне вообще по боку все религии. Одно лицемерие в них. А эти хоть честны перед собой , да пусть верят себе. Чё докопались то до них?
                  freddyk
                  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 22:52
                    freddyk
                    Ни какой я не адвокат, мне вообще по боку все религии. Одно лицемерие в них. А эти хоть честны перед собой , да пусть верят себе. Чё докопались то до них?
                    bully А кто к кому "докопался "первый?Кто по квартирам с улыбоном ходил десятилетиями?И кто дал право им христианами называться? А милым бабулькам на фото к статье кто не даёт мило улыбаться в любой традиционной религии?Или тут что-то не то?
                    В аду неверующих нет.Верят все.Только поздно Не нужно лукавитьhi
                    Наблюдатель2014
              4. Weyland Сегодня, 22:43
                Цитата: freddyk
                Абсолютно безобидные люди, и на тебе- экстремисты. Пне то по барабану, я атеист,

                Разумеется - что атеист вообще может знать о экстремстских сектах? Для него один критерий: терактов не устраивают - значит, безобидные! laughing
                Weyland
          2. Zoldat_A Сегодня, 20:57
            Цитата: kapitan92
            Давно пора! Достали эти секты в России.

            А сажать будут? Жену Лужкова за воровство не посадили, так хоть за это на нары законопатить....
            Zoldat_A
            1. kapitan92 Сегодня, 21:27
              Цитата: Zoldat_A
              А сажать будут? Жену Лужкова за воровство не посадили,

              А её за руку поймали? Если не сложно сбросьте ссылку.
              kapitan92
        2. ЛукичЪ Сегодня, 20:09
          Цитата: Вас Влад
          Начинаем мусор выкидывать с нашей Родины

          да его ещё ого го сколько... мести и мести. это как мусор в Арктике. годами выбрасывали
          ЛукичЪ
          1. Вас Влад Сегодня, 20:13
            Цитата: ЛукичЪ
            да его ещё ого го сколько... мести и мести. это как мусор в Арктике. годами выбрасывали

            Точно!Но у меня предчувствие, что они к нам ещё не раз вернуться winked
            Вас Влад
            1. ЛукичЪ Сегодня, 21:04
              Цитата: Вас Влад
              Но у меня предчувствие, что они к нам ещё не раз вернуться

              под другим именем вполне возможно
              ЛукичЪ
        3. 34 регион Сегодня, 21:03
          19.42. Вас Влад! Это как будет выглядеть выбрасывание мусора? Как выбросят 165 тыс? Хотя по ощущениям их кажется минимум раз в десять больше. Они партбилеты свидетелей на стол положат? Терактов они не совершали. Что с ними сделают? Вышлют за пределы России? Там много пенсионеров и детей. Как с ними будут бороться?
          34 регион
          1. Вас Влад Сегодня, 21:48
            Цитата: 34 регион
            Как с ними будут бороться?

            Вы думаете я знаю?Это идеологическая зараза и бороться с ней, мне кажется надо другой идеологией!В первую очередь надо купировать проблему и её распространение!Время много времени.
            Вас Влад
          2. dauria Сегодня, 22:31
            Терактов они не совершали. Что с ними сделают? Вышлют за пределы России? Там много пенсионеров и детей. Как с ними будут бороться?


            Бороться так же, как сейчас борются с коммунистами старой закалки - подождут, пока сами повымрут. А новое поколение вырастет уже другим.
            dauria
      2. Tusv Сегодня, 19:48
        Володя -не путайте религию с сектами распростроняещами псевдорелигию!

        У меня сосед был из таких. Работой обеспечивал, кормежкой.Всего за двести рублей вынесли продукты ремонта.. Организация офигеть, как в ПВО
        Tusv
      3. for Сегодня, 21:18

        Любая религия это секта, как малый и большой бизнес.
        for
      4. To be or not to be Сегодня, 21:20
        Изгоняющий либероидов ,Вы случайно не знаете ХАБАД в России запрещена или действует??
        To be or not to be
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:10
      Цитата: volodya
      Правильно! Опиум для народа и обдираловка!

      Согласен ! Значит их можно , на фото бабушки какие то ..А ко мне приходили девушки. я только хотел их пригласить поговорить , сбежали блин ( я в трусах был ..))) Теперь значит ,можно догнать..их и затащить ? laughing
      ОТДЕЛ
      1. мордвин 3 Сегодня, 20:56
        Цитата: ОТДЕЛ
        сбежали блин ( я в трусах был

        С чего это от тебя экстремистки разбегаются? recourse
        мордвин 3
      2. Zoldat_A Сегодня, 21:05
        Цитата: ОТДЕЛ
        ко мне приходили девушки. я только хотел их пригласить поговорить , сбежали блин ( я в трусах был ..)))

        Ко мне как-то на улице двое в белых рубашечках причепились. В другое время, может, и потроллил бы их, а тут денёк выдался... am На работе завал, внучка заболела, машину на эвакуаторе в сервис отвёз - сломалась... Вобщем, одна чернуха... Купил бутылку коньяку, иду злой домой. Они 15 минут меня доставали, я ПРЕДЕЛЬНО вежливо старался от них отвязаться - никак... Отстали только после того, как я рассверипел и сказал, что если они в течении 10 секунд не исчезнут, то через 12 они оба с проломленными черепами будут лежать на асфальте. am Они обиделись, но исчезли через 5...
        Zoldat_A
    3. сибиралт Сегодня, 20:57
      Теперь РПЦ будет оказывать свои услуги без "свидетелей". laughing
      сибиралт
    4. brumgilda81 Сегодня, 22:46
      Цитата: volodya
      Правильно! Опиум для народа и обдираловка!


      Более того, религия - это костыли для разума.
      brumgilda81
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:36
    Слава Богу!Давно пора такие секты ликвидировать ! good
    Изгоняющий либероидов
    1. Верба Сегодня, 19:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Слава Богу!Давно пора такие секты ликвидировать !

      Поддерживаю ,хватит плодить зомби с стеклянными глазами.
      Верба
      1. samarin1969 Сегодня, 20:06
        Цитата: Верба
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Слава Богу!Давно пора такие секты ликвидировать !

        Поддерживаю ,хватит плодить зомби с стеклянными глазами.

        На счет "стеклянных" глаз вы тоже заметили?...По Крыму много шатается баптистов с выправкой спецслужб, мормонских мальчиков, блаженных тётенек...и всех улыбка и странные "пластмассовые глаза".
        samarin1969
        1. Верба Сегодня, 20:24
          Цитата: samarin1969
          На счет "стеклянных" глаз вы тоже заметили?...По Крыму много шатается баптистов с выправкой спецслужб, мормонских мальчиков, блаженных тётенек...и всех улыбка и странные "пластмассовые глаза".

          У нас в Запорожье ,тоже хватает . А что касается глаз ,то со мной один работал начинает говорить на любую тему ,постепенно переходит на свою церковь и глаза мигом леденеют ,просто страшно становится.
          Верба
    2. Чёрный Сегодня, 19:41
      В нью-йорксской штаб-квартире траур....сейчас начнут визжать о преследовании верующих smile
      Чёрный
      1. Pirogov Сегодня, 19:44
        Цитата: Чёрный
        В нью-йорксской штаб-квартире траур....сейчас начнут визжать о преследовании верующих

        Что да то да ! Америка сама страна сект ,когда то читал ,что у них больше тысячи сект.
        Pirogov
    3. Наган Сегодня, 20:21
      Не за тех взялись. Эти только мозги пудрят, да и то, если вежливо указать им, куда им с их учением идти, они тихо пойдут. Но такого чтоб во имя аллаха или в стремлении обзавестись гаремом девственниц взрывать себя в общественных местах, за ними не числится. Подкладывание в почтовый ящик брошюрок с их мешаниной из христианских, иудейских, и собственной кухни идей - это, конечно, несколько назойливо, но совсем не то что подкладывание рюкзака с взрывчаткой в метро.
      Наган
      1. Paranoid50 Сегодня, 21:15
        Цитата: Наган
        , несколько назойливо, но совсем не то что подкладывание рюкзака с взрывчаткой в метро.

        Эх,если бы так просто... У "свидетелей" тоже взрывоопасное оружие, - слово... Взрывают мозг , а кому-то и душу. Теперь "паства" уйдёт в андеграунд. Ох, и нытья будет, ибо - тема...
        Paranoid50
      2. 0255 Сегодня, 22:58
        Цитата: Наган
        Не за тех взялись. Эти только мозги пудрят, да и то, если вежливо указать им, куда им с их учением идти, они тихо пойдут. Но такого чтоб во имя аллаха или в стремлении обзавестись гаремом девственниц взрывать себя в общественных местах, за ними не числится. Подкладывание в почтовый ящик брошюрок с их мешаниной из христианских, иудейских, и собственной кухни идей - это, конечно, несколько назойливо, но совсем не то что подкладывание рюкзака с взрывчаткой в метро.

        Но и те, и другие финансируются из США
        0255
  3. Minus Сегодня, 19:37
    Наконец-то этих ... запретили. Одно беспокоит- куда пойдут эти больные люди?
    Minus
    1. санчо Сегодня, 19:40
      создадут новую обираловку.
      санчо
      1. Серый брат Сегодня, 19:48
        Цитата: санчо
        создадут новую обираловку.

        Переименуют старую, потом их под новым названием запретят, а они снова переименуют и так до бесконечности.
        Надо ихних бугров щемить, а то ничего не получится.
        Серый брат
      2. vasilev Сегодня, 21:58
        Назойливые такие,как в анекдоте:"цыганка попросила позолотить ручку у девушки-свидетельницы Иеговы и после этого цыгане отбивались от неё всем табором.
        vasilev
    2. Вас Влад Сегодня, 19:46
      Может быть и к Бо-у, если им настоящий священник в жизни попадётся.
      Вас Влад
      1. Kenneth Сегодня, 20:38
        Дс я по вашему Б-гу равин
        Kenneth
        1. Вас Влад Сегодня, 20:47
          Цитата: Kenneth
          Дс я по вашему Б-гу равин

          Вы же пишите что вы православный?
          Вас Влад
          1. Kenneth Сегодня, 22:01
            Поэтому у меня Бог. А не Б-у
            Kenneth
            1. Вас Влад Сегодня, 22:08
              Я не пишу правильно из за упоминания всуе.
              Вас Влад
    3. Наган Сегодня, 20:25
      Цитата: Minus
      куда пойдут эти больные люди?
      Да хоть в направлении, определяемом в декартовых координатах по осям X, У, и еще одной буквы высшей математики.
      Наган
      1. V.ic Сегодня, 21:34
        Цитата: Наган
        и еще одной буквы высшей математики.

        ...да нормально всё! Выкладываю специально для модератора Вадим Смирнов: г-н модератор, зеркально отразите литеру "Ṅ" на 180 º и вы получите от знак, что имел в виду uzer/Наган. Вы посчитаете мой комментарий "матом"? Ответ желателен. Если стесняетесь прилюдно высказать свою позицию, то тогда жду ответ "в личку". hi
        V.ic
        1. Weyland Сегодня, 22:49
          Цитата: V.ic
          еркально отразите литеру "Ṅ"

          .Координаты N не бывает. Декартовы координаты - X, Y, Z Так что дело куда сложнее - координату Z нужно спева повернуть на 90 градусов, а уж потом отражать! laughing
          Weyland
  4. Tusv Сегодня, 19:38
    Опять повторяемся. Сделки по недвижемости отменить слабо?
    Tusv
  5. Minus Сегодня, 19:39
    Кстати, а мормонов ещё не прищемили? Если нет, то и они должны быть в числе запрещенных.
    Minus
  6. Zubr Сегодня, 19:39
    good Замечательно ! Хватит народ оболванивать...
    Zubr
    1. dauria Сегодня, 22:42
      Замечательно ! Хватит народ оболванивать...



      laughing Обалдеть....Предлагаете материализм ? Сначала найдите замену такому эффективному и дешёвому (дешевле водки) защитному механизму психики, как вера и её производную- религии всех сортов.
      Иначе как у коммунистов получится - студенты перед экзаменом по марксистско- ленинской философии на всякий случай молились. laughing

      А вообще решение верное, но надо бы и остальных отодвинуть от государства подальше. Всех без исключений. Веру не истребишь - она действительно нужна человеку и выработана эволюцией как реакция психики, а вот контору, которая возникла на потребности людей в вере и товарно-денежных отношениях ( церковь по-простому) прижимать и контролировать надо.
      dauria
  7. израильнам Сегодня, 19:44
    Свидетелей фиговых закрыли-хорошо.Московский еврейский центр толерантности тоже надо разогнать к чертям и здание отдать под какую-нибудь больницу/школу/детский сад/дом престарелых ,ибо хабадники за йём стоят.Враждебная для нашего государства организация.Ничего там доброго нет. Цель одна: гоям голову всяким дерьмом забить,одурманить рассудок и разжечь межнациональные конфликты в многонациональной РФ. Чистой воды НКО.
    израильнам
  8. Agent_017 Сегодня, 19:44
    Заметьте - они никогда не ругаются матом, не курят и не пьют. При ударе в правую щеку, они подставят левую.. Так в чем же их вина? Только в одном - они засоряют города литературой и догребают местное население вопросами - А верите ли вы в Бога... Они хуже других? Другого населения, которое выбрасывает мусор из окон, гадят в подъездах и бузят по пьяне на улицах? Население, которое не очень то любит ближних своих, не любят помогать людям попавшим в беду, которое обратило в мораль всю грязь с голубых экранов американских фильмов? От этой секты может и есть неприятности, только за их веру в Бога. И Эта неприятность только для тех, кому эта секта мешает. Мне лично они ничего плохого не сделали, подходят с проповедью и уходят с просьбой не беспокоить.. Никто камень в меня не кинул..
    Agent_017
    1. Серый брат Сегодня, 19:57
      Цитата: Agent_017
      Только в одном - они засоряют города литературой и догребают местное население вопросами - А верите ли вы в Бога...

      Они ищут слабых людей которых легко подчинить и обогащаются за их счёт, а затем используют их для того чтобы найти новых. Это конвейер.
      Цитата: Agent_017
      подходят с проповедью и уходят с просьбой не беспокоить..

      Значит вы им не подходите.
      Серый брат
      1. Kenneth Сегодня, 20:20
        А передачу денег и имущества православным храмам как расценивать.
        Kenneth
        1. активатор Сегодня, 20:41
          Цитата: Kenneth
          А передачу денег и имущества православным храмам как расценивать.

          Ну наверное ничего личного только бизнес.а это в статье сказано я как то пропустил.
          активатор
          1. Kenneth Сегодня, 20:45
            Серый брат сказал по поводу обогащения за счет верующих
            Kenneth
        2. Серый брат Сегодня, 20:46
          Цитата: Kenneth
          А передачу денег и имущества православным храмам как расценивать.

          Это дело добровольное, вам попы же мозги не промывают на эту тему.
          Серый брат
          1. Kenneth Сегодня, 20:52
            Извините но если имеется уголовный факт то решает суд. А если добровольно то какие претензии. А попы бывает прямо требуют. В таких случаях ничего не получают. А так бывает жертвую на Храм
            Kenneth
            1. Серый брат Сегодня, 21:02
              Цитата: Kenneth
              А попы бывает прямо требуют.

              Они тоже люди, разные они. Я как-то раз сам батюшке денег предлагал, так он не взял, но от коньяка отказаться таки не всё же не смог. smile
              Цитата: Kenneth
              А если добровольно то какие претензии.

              Вам знакомо слово "развод"? Все [запрещённое на ВО слово]... гм, потерпевшие тоже сами бабки отдают, а тех кто их развёл, однако всё равно в тюрьму сажают за мошенничество.
              Серый брат
              1. Kenneth Сегодня, 22:02
                Тогда в суд. УК никто не отменял
                Kenneth
                1. Серый брат Сегодня, 22:08
                  Цитата: Kenneth
                  Тогда в суд.

                  А суд уже был. Правда пока ещё не Страшный, а только Верховный.
                  Серый брат
          2. freddyk Сегодня, 21:59
            Попы даже не заморачиваются, чтоб промыть мозги. Меня обозвал антихристом и выгнал из церкви. А я всего лишь пару вопросов задал, как колеблющийся belay Свидетели такого себе не позволяют.
            freddyk
            1. Серый брат Сегодня, 22:13
              Цитата: freddyk
              А я всего лишь пару вопросов задал,

              Вопросы можно задавать по разному.
              Цитата: freddyk
              Свидетели такого себе не позволяют.

              Ну так вступайте в стройные ряды. laughing
              Серый брат
              1. freddyk Сегодня, 22:57
                Серый брат, у меня своя секта - я в коммунизм верю.

                А вопрос , на самом деле был один, когда я прайс на стене увидел. У Вас ООО или ЗАО?
                freddyk
                1. Серый брат Сегодня, 23:01
                  Цитата: freddyk
                  Серый брат, у меня своя секта - я в коммунизм верю.

                  Ну тады ой - прошу прощения.
                  Коммунизм дело конечно хорошее, но бесполезное - люди к нему не приспособлены.
                  Каждый балбес мечтает ничего не делать и при этом жить как король.
                  Серый брат
        3. Максим Шелудяков Сегодня, 21:18
          Это чисто добровольно.
          Максим Шелудяков
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:06
      Несколько однобокая у вас позиция,ибо начав говорить за религию вам начнут промывать мозги и политикой, явно во враждебном духе, и начнут тень к себе по отработанной схеме -после нескольких посещений вам поставят "поводыря ",и будут требовать что вы "поделились "всем своих добром в пользу организации, чтобы вы также промывали мозг своим близким, друзьям, родным с теми же намерениями -вступить в организацию и отдать ей свое добро, и идти вербовать других осликов -беседовал я с теми кто оттуда еле вырвался, так что можно ходить чистым, но с грязными помыслами.
      Изгоняющий либероидов
      1. активатор Сегодня, 20:36
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Несколько однобокая у вас позиция,ибо начав говорить за религию вам начнут промывать мозги и политикой, явно во враждебном духе, и начнут тень к себе по отработанной схеме -после нескольких посещений вам поставят "поводыря

        Вобщем то сталкиваюсь с ними довольно близко ,есть в свидетелях родственники со стороны жены, за это время никто ни у кого квартиру не отжал накопления не украл,о политике они вообще стараются не говорить ,а принимают ту власть которя есть поскольку считают ,что любая власть она от бога . Поэтому о тех страстях которых вы пишите я не верю и знаю ,что там такого нету даже наоборот стараются помагать друг другу на лечение собирают,если надо ,бизнесмены дают кстати всегда больше ,это я знаю о чем говорю. Тут дело в другом почему люди идут к ним ? наверно есть какая то причина ,что то не устраивает в церкви ? и это вопрос уже к батюшкам может им поскромнее надо быть и отделит бизнес от веры . А запретом ничего не добьешся сменят название будут прятаться их садить будут ,что ли и делать мучеников?
        активатор
        1. Максим Шелудяков Сегодня, 21:19
          Какое лечение? Они ж не лечатся?
          Максим Шелудяков
          1. активатор Сегодня, 21:29
            Цитата: Максим Шелудяков
            Какое лечение? Они ж не лечатся?

            Тут смотря ,что вы имеете в виду если насчет головы то да не лечатся laughing ,а что касается тела то лечатся и еще как ,у них только бжик насчет переливания крови требуют заменители.
            активатор
        2. freddyk Сегодня, 21:37
          Полностью поддерживаю, у самого армейский друг в Свидетелях, несколько раз ходил на их собрания, ради прикола. Но потом желание прикалываться пропало- они действительно одна большая семья( где не без урода, кстати). Друг в свидетелях 15 лет, у него хорошая работа, жена, две дочки, милейшая семья. В общем, не знаю, что к ним прицепились. Дружбан, человек, который мухи не обидит вдруг стал экстремистом.
          freddyk
          1. Серый брат Сегодня, 22:33
            Цитата: freddyk
            несколько раз ходил на их собрания, ради прикола.

            Да ладно вам прибедняться-то, своих выгораживать.
            Всё равно вам не "спастись".

            Я тоже один раз к ним в гости приходил (ну а чо, они ко мне ходят, а мне к ним нельзя чтоле? laughing, тем более мне скучно что-то было), пришёл спросил кто такие, чем живут, так они меня к себе не пустили - набежала целая толпа, документами трясли на недвижимость (хотя я их об этом не просил laughing ), хором кричали что у них всё законно wassat

            Не понимаю, почему они такую реакцию продемонстрировали - я же тоже добрый человек, как и они, хотя и бываю временами наглый (примерно как трамвай).
            Серый брат
    3. Вас Влад Сегодня, 20:10
      Цитата: Agent_017
      Так в чем же их вина?

      В том что они искажают и вытесняют Православие!А главное по Православным канонам они большие грешники и в рай им путь заказан.
      Вас Влад
      1. Kenneth Сегодня, 20:19
        Свидетели в рай и ад не верят.
        Kenneth
      2. ZloiEzh Сегодня, 21:59
        Если отменять все что искажает и вытесняет православие, то нужно отменить ислам, иудаизм, католичество, атеизм и сделать из России теологическое гос-во. Что за бред?
        ZloiEzh
    4. To be or not to be Сегодня, 20:18
      Глупейшее решение о запрете.
      Сетка более 8 миллионов членов в мире .Действует открыто. Убрать конкурента РПЦ МП -это одно.Но .деятельность ее в России уйдет в тень и никуда не денется. Самой РПЦ МП меньше бизнеса и участия в делах гос органов и образовательных заведений. Больше заниматься душами людей верящим в Бога и исповедующего православие
      To be or not to be
  9. Evgenijus Сегодня, 19:56
    Эта секта - полнейший дурдом. Извращенцы Евангелия. Да к тому же эксплуататоры. Зомбированием отымают у членов секты их имущество, деньги и ... мозги. Цель секты - обогащение ее верхушки. Нет ни какой культуры, нет красоты в богослужениях (лекциях), одно зомбирование страхом, что все сгорят, если не примкнут к ним ...
    Evgenijus
    1. Kenneth Сегодня, 20:27
      Вы бредите. В каком месте они евангелие извратили. Они его дословно понимают.
      Kenneth
      1. КПА Сегодня, 22:01
        Цитата: Kenneth
        Вы бредите. В каком месте они евангелие извратили. Они его дословно понимают.

        Ой ли?! То есть отсекают руку и вырывают глаз, соблазнившие на грех. А как насчет "можешь не жениться ,не женись.." ?
        КПА
      2. Терский Сегодня, 22:35
        “Свидетели Иеговы” отвергают Крест Христов, утверждая, что "Иисус был распят на столбе". Однако до 1931 г. они вполне признавали крест, не споря со столь очевидным фактом. Но начиная с номера от 15 октября 1931 г. с обложки “Сторожевой Башни” исчезло изображение креста и короны. С тех пор Крест в изданиях “ОСБ ” подвергается оскорблениям. В том числе его называют языческим и фаллическим символом , что можно отнести скорее к иеговистскому столбу… Отрицают “Свидетели Иеговы” и Святую Троицу. В их публикациях написано, что всякое учение о Троице исходит от сатаны. Если, как было отмечено выше, в их текстах слово “Сатана” всегда пишется с большой буквы, то слово “троица" - наоборот, всегда с маленькой. Иисус Христос Богом не был, как они пишут, а Святой Дух - это не только не Бог, но и вообще не личность, а некая безличная сила "наподобие электроэнергии, поэтому (!) всякий человек, исповедующий Троицу, исповедует чистый сатанизм. Секта активно создает свое предание: толкование Библии (и даже прямое изменение и сознательную фальсификацию ее текста. Их "вольный" перевод Библии называется Переводом Нового Мира. К примеру, однозначно встречаемое в греческом тексте слово "Господь" фальсификаторы заменили на слово "Иегова" более чем в 200 местах Нового Завета. Таким образом, канонический текст Библии подгоняется под примитивное богословие. Несмотря на то, что "Свидетели Иеговы" пользуются новозаветной терминологией и широко аппелируют к авторитету Священного Писания, их учение не имеет ничего общего с Христианством и весьма близко к иудейству в его фарисейском преломлении. Учение "Свидетелей Иеговы" и адвентистов о тысячелетнем царстве НЕ НОВО, оно заимствовано из священных книг иудаизма.
        Терский
  10. kefan Сегодня, 19:56
    Давно пора эту секту было ликвидировать на корню.
    kefan
  11. Atlant-1164 Сегодня, 20:06
    ибо не фиг. головы дурить людям.
    Atlant-1164
    1. Kenneth Сегодня, 20:18
      Так усатый вроде сам помер. Что же его расстреливать
      Kenneth
  12. m-arsenich Сегодня, 20:10
    Цитата: Agent_017
    Так в чем же их вина?


    В иезуитстве, иначе - в подмене канонического текста Библии, в миссионерстве,что разлагает чисто русскую веру в и без того разобщённом обществе.
    m-arsenich
  13. Kenneth Сегодня, 20:14
    Самое смешное что Свидетели признают святыми книгами только ветхий и новый завет. Интересно какая из них экстемистская. А запрещены они в не христианских странах к которым мы присоединились
    Kenneth
  14. мармеладный Сегодня, 20:19
    правильно-в таких заведениях очень развита педофилия и прочие извраты...ах да-они же не курят и не пьют laughing
    мармеладный
    1. Kenneth Сегодня, 20:22
      Вы лично пострадали мармеладный
      Kenneth
      1. мармеладный Сегодня, 20:23
        ну вы одни из их адептов я смотрю-защищаете их...ничего-скоро вас будут гнать поганой метлой
        мармеладный
        1. Kenneth Сегодня, 20:31
          Я православный причем крестился в зрелом возрасте с полным осознанием. Но я не мракобес и не воинствующий незнайка как вы.
          Kenneth
          1. мармеладный Сегодня, 20:32
            незнайка?ну ну... laughing ..значит у них и крестились?понятно....
            мармеладный
            1. Kenneth Сегодня, 20:36
              Вы самый типичный представить воинствующих запрещаек.
              Kenneth
              1. мармеладный Сегодня, 20:36
                ой-не мешайте читать статьи..идите молитесь
                мармеладный
                1. Kenneth Сегодня, 20:39
                  Вы молитесь головой в банке с вареньем. Мармеладный
                  Kenneth
  15. sir_obs Сегодня, 20:29
    Теперь должны сменить название со свидетелей в подсудимых
    sir_obs
  16. паниковский Сегодня, 20:39
    Это очень правильно, ребята. Их блатхата, пардон, штаб-квартира, обретается в? Правильно в США. Они мерзкие, очень назойливые и нахальные, ты их в дверь, они в окно, однажды, это было в Харькове в конце 90-х, я сидел в парке Горького, читал. Подошли две леди, неопределённого возраста, и давай , безапелляционно и очень напористо мне впаривать свою сторожевую башню, журнал у них так называется. Мои вежливые просьбы, на предмет, оставить меня в покое-игнорировались до тех пор, пока я не взял их журналы, и очень вежливо, с улыбкой засунул их в урну возле лавочки. Леди испарились мгновенно.
    паниковский
    1. Kenneth Сегодня, 20:42
      Молодец. Разбил вдвое превосходящего противника и взял трофеи.
      Kenneth
    2. ZloiEzh Сегодня, 22:01
      может вместе с обвинениями предоставишь пруфы о штаб квартире в сша?
      ZloiEzh
  17. КПА Сегодня, 20:40
    По моему, за каждой сектой стоит иностранное гос.прикрытие, а то и спецслужбы. am Из личного опыта расскажу, родственник туда ходит, ну я и заглянул на их собрания. Система общения построена так, что каждый "должен отчитаться" чего сделал, кого убедил, кого приведет laughing . На каждого сектанта есть досье, кто из его родни и близких где работает, где служит, чем "грешит", на что откликается. А если учесть, что для сектанта никого ближе и роднее его прихода нет, то и рассказывают там все не взирая на родственные узы и гос. тайны.
    Осмелюсь предположить, что экстремистами их признали в суде, после определенных призывов к пастве, с политическим подтекстом, а чаще призывов к нигилизму в отношении родины.Видимо, методички пасторам перепечатывали в спешке, текст не прошел через юридический отдел секты. laughing
    КПА
  18. Чаронда Сегодня, 20:53
    Ну наконец то ! Давно пора ! Теперь нужно завести уголовные дела на главарей этой секты ,преступлений на их совести почти так же много,как на террористах Дудаева.
    Чаронда
    1. Kenneth Сегодня, 21:00
      Старушек через дорогу не перевели. Или что страшнее. А что наша прокуратура раньше дела не заводила. Ждала вашего разрешения ?
      Kenneth
    2. Zvon_482 Сегодня, 21:32
      А что у Дудаева с верой не так?
      Zvon_482
  19. for Сегодня, 20:54
    По мне все религии надо запретить.
    for
  20. Василенко Владимир Сегодня, 20:54
    жду когда либерастов признают вне закона
    Василенко Владимир
    1. Kenneth Сегодня, 20:58
      Давно строем не думали ....
      Kenneth
    2. perepilka Сегодня, 21:15
      Нафига request Они, последнее время, сами себя успешно дискредитируют и сливают.
      perepilka
  21. Labrador Сегодня, 20:57
    Вот и чудненько, вот и славненько :)
    Labrador
  22. Ленсер Сегодня, 21:08
    Как же я их ненавижу.
    Ленсер
    1. freddyk Сегодня, 21:53
      Да Вы как то больше на экстремиста смахиваете. Они то как раз всех любят.
      freddyk
  23. perepilka Сегодня, 21:10
    после изучения материалов дела, в котором были представлены многочисленные экспертные оценки деятельности этой организации.

    Где можно ознакомится? what С многочисленными? А то у мну сразу вопрос возникает, "кому выгодно?"
    perepilka
    1. perepilka Сегодня, 22:17
      Ребрендинг сделают, будут " Ответчики Иеговы"
      perepilka
  24. for Сегодня, 21:11
    Цитата: Серый брат
    Цитата: Kenneth
    А передачу денег и имущества православным храмам как расценивать.

    Это дело добровольное, вам попы же мозги не промывают на эту тему.

    Это типа добровольные как в школу и садик. Как в фонд кап. ремонта. Мог бы вам скинуть ссылку на тарифы в храмах Москвы интернет-магазин услуг РПЦ .
    for
  25. Zvon_482 Сегодня, 21:31
    Запрещены везде, где основная вера ислам)
    Да запретить уже МакДональдс, слабо? Фигней ваши господа мабтся, не меньше, чем наши
    Zvon_482
    1. freddyk Сегодня, 21:55
      Да ты шо ?!!! Вот МакДональдс- это святое.
      freddyk
  26. танк66 Сегодня, 22:07
    Истинно ,говорю Вам- це проделки основных акционеров экуменизма.Конкурентов /мелочугу/ убирают. Усё по плану.
    А на месте очевидцев яхве ,я б уезд по-теплей на ДВ нашел -100 с лишним тыщь га- это на вскидку 20-ая часть Еврейской автономной...Разводилиб леопардов и стерхов,ещеб дотации хапали на свои сторожевые башни.и былоб им щастье.
    танк66
  27. Svetoch Сегодня, 22:22
    Ко мне ходил один два года. Образованный молодой человек, с ним было приятно поговорить и подискутировать на темы которые он приносил. Всё без истерик и фанатизма но со знанием дела. Приглашал конечно чуть не через раз но я не соглашался. Интересно было сколько он продержится и вы знаете чуть больше двух лет ходил пока я в РБ не переехал. Остальных я посылал мне было не интересно их выслушивать и сейчас культурно заканчиваю беседу в пару слов. А вот тот мужичок зацепил интересный был. А так да определённая деятельность на слабых людях сказывается и с ними можно делать всё что угодно и это плохо. soldier
    Svetoch
  28. Berkut154 Сегодня, 22:32
    Вот и не прошло и 20 лет...
    Звонок в дверь: не хотители Вы переписать на меня свою квартиру? Ой простите не с того начал,Вы верите в бога?
    Berkut154
  29. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 22:33
    Давно пора это сделать! Посмотрите на их дворцы,на какие шишы куплены!Всех надо гнать из страны!
    просто ПАЛЫЧ
  30. UzRus Сегодня, 22:57
    У нас в Узбекистане тоже запрещена.
    UzRus
Картина дня