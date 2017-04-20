Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил в РФ

Сегодня по решению Верховного суда РФ организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской. Её деятельность признаётся незаконной и запрещается на территории Российской Федерации. Соответствующий вердикт в отношении «Свидетелей Иеговы» вынесен после изучения материалов дела, в котором были представлены многочисленные экспертные оценки деятельности этой организации.Вердикт в отношении «Свидетелей Иеговы» был вынесен судьёй Юрием Иваненко. Представители «Свидетелей Иеговы» получат копию постановления в течение пяти суток и будут обязаны прекратить деятельность в РФ, закрыв все представительства организации.Сами представители организации, признанной экстремистской, заявили, что намерены обжаловать вердикт в апелляционной инстанции Верховного суда. По словам одного из представителей «Свидетелей Иеговы», в случае отклонения апелляции они намерены пойти в Европейский суд по правам человека.О том, предусматривается ли после решения суда какая-либо реабилитация/"перековка" для приверженцев культа «Свидетелей Иеговы», которые с сегодняшнего дня фактически становятся пособниками экстремистской организации, на данный момент не сообщается.Для справки: «Свидетели Иеговы» позиционируют себя международной религиозной организацией. На данный момент в России насчитывается свыше 165 тысяч последователей иеговистов. Организация запрещена в таких странах как Туркмения, Таджикистан, Ирак, Иран, КНДР, Китай, Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Вьетнам, Тунис и др.