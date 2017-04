«Папа» против «Мамы»: сверхмощные авиабомбы России и США

Общий вид бомбы GBU-43/B MOAB, рули разложены. Фото Wikimedia Commons



Прототип бомбы во время сборки. Справа - главный конструктор Эл Уитморс. Фото US Air Force



Опытная "Мать всех бомб" перед испытаниями. Фото US DoD



Прототип MOAB за мгновение до падения. Фото US Air Force



Общий вид бомбы АВБПМ. Кадр из репортажа т/к "Первый канал"



"Папа всех бомб" сходит с носителя, видны стропы парашюта. Кадр из репортажа т/к "Первый канал"



АВБПМ во время свободного полета. Кадр из репортажа т/к "Первый канал"



Подрыв жидкого взрывчатого вещества. Кадр из репортажа т/к "Первый канал"

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://lenta.ru/

http://globalsecurity.org/

http://armyrecognition.com/

http://army.armor.kiev.ua/

http://vpk-news.ru/

http://airwar.ru/

13 апреля военно-воздушные силы США впервые применили в реальной операции сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43/B. В свое время этот боеприпас наделал много шума во всех смыслах и привлек внимание всего мира. Тем не менее, на протяжении долгих лет командованию так и не удавалось найти для него подходящую цель. Сразу после первого применения самой мощной американской конвенциональной авиабомбы специалисты и любители военного дела вспомнили об аналогичной разработке российской промышленности – изделии, известном под названием АВБПМ.Сверхмощные авиационные бомбы двух стран, как и несколько лет назад, вновь стали темой самых активных обсуждений. Участники споров пытаются рассмотреть имеющуюся информацию о двух боеприпасах и сделать те или иные выводы. Присоединимся к этому интереснейшему занятию и тоже попытаемся сравнить самые мощные неатомные бомбы мира.Непосредственным предшественником самого мощного конвенционального боеприпаса США является авиационная бомба BLU-82, получившая неофициальное прозвище Daisy Cutter («Срезающий маргаритки»). Во время Вьетнамской войны этот боеприпас, оснащенный 5,7 т взрывчатого вещества, среди прочего, использовался для уничтожения деревьев в лесах, служивших укрытием для противника. Через много лет, с ноября 2001 года, ВВС США начали использовать такое оружие в Афганистане против объектов террористической организации Талибан (запрещена в России). В целом, бомбы справлялись с поставленными задачами, но эффект был ниже ожидаемого.С учетом опыта применения существующей бомбы было принято решение о создания аналогичного оружия, отличающегося более высокой мощностью. Разработка нового проекта стартовала в 2002 году и осуществлялась специалистами организации Air Force Research Laboratory под руководством Альберта Л. Уимортса. Целью работ было создание перспективного авиационного боеприпаса, отличающегося от существующего BLU-82 повышенной мощностью взрыва и увеличенным могуществом.Изначально программа получила официальное обозначение Massive Ordnance Air Blast («Тяжелый боеприпас воздушного подрыва») или сокращенно MOAB. В связи с ожидаемой высокой мощностью взрыва некие острословы стали расшифровывать аббревиатуру как Mother Of All Bombs («Мать всех бомб»). Такое имя всем понравилось и вскоре стало неофициальным прозвищем проекта. В дальнейшем изделие было принято на вооружение под официальным обозначением GBU-43/B MOAB.В соответствии с требованиями заказчика, изделие MOAB должно было отличаться от предшественников увеличенной мощностью и повышенной точностью попадания. С учетом этих требований были сформированы основные особенности его облика. Предлагалось использовать крупный обтекаемый корпус, отличающийся достаточным объемом и вмещающий максимально возможное количество взрывчатого вещества. Кроме того, бомбу предложили оснастить системой самонаведения и средствами управления в полете.Результатом проектных работ стало появление сверхмощного боеприпаса характерного облика. Бомба получила алюминиевый корпус большого удлинения, оснащенный несколькими внешними агрегатами. Используется головной обтекатель, состоящий из двух конических поверхностей. Большая часть корпуса имеет цилиндрическую форму. Хвостовая часть корпуса выполнена в виде усеченного конуса, сопряженного с основным цилиндром, и цилиндрического элемента. На бортах основной части корпуса располагалось трапециевидное крыло малого удлинения. У хвостового среза корпуса предусматривались складные решетчатые рули.Изделие GBU-43/B имеет общую длину 9,18 м и максимальный диаметр корпуса 1030 мм. Размах крыла – более 2 м. Масса боеготовой бомбы – 9,5 т. Бомба имеет возможность планирования к цели и некоторого маневрирования во время полета. Максимальная скорость и дальность самостоятельного полета к цели не уточнялись.Почти все внутренние объемы корпуса отдаются под размещение заряда взрывчатого вещества. «Мать все бомб» удалось оснастить зарядом массой 18,7 тыс. фунтов (8,5 т). В качестве заряда используется композиция H6, разработанная и производимая австралийской компанией St. Marys Munitions Factory. Это взрывчатое вещество содержит тротил, гексоген, нитроцеллюлозу, порошковый алюминий и ряд других компонентов. За счет правильного комбинирования компонентов и подбора оптимальных их долей удалось получить заметное повышение мощности. Композиция H6 в 1,35 раза мощнее тротила.Использование взрывчатого вещества зарубежной разработки позволило получить весьма высокую мощность подрыва. 8,5-тонный заряд композиции H6 эквивалентен 11 т тротила. Радиус поражения взрывной волной – 140-150 м. Возможно разрушение некоторых построек на дальностях до 1-1,5 км. В арсеналах США и других стран отсутствуют фугасные бомбы с подобными характеристиками, что делает изделие MOAB уникальным представителем своего класса.Для повышения вероятности поражения заданной цели бомба GBU-43/B оснащается спутниковой системой самонаведения. Отслеживая сигналы навигационной системы GPS, автоматика определяет положение бомбы и траекторию ее полета. Управление в полете осуществляется при помощи Х-образных решетчатых рулей в хвостовой части корпуса. По разным данным, применение самонаведения позволило довести круговое вероятное отклонение до нескольких метров.В связи с большими габаритами бомба MOAB не может использоваться с существующими бомбардировщиками. Роль носителя такого оружия было отдано специально оборудованным военно-транспортным самолетам C-130 и их модификациям. Доставка бомбы в район цели осуществляется при помощи специальной платформы с парашютной системой. Перед сбросом самолет-носитель должен открыть хвостовую рампу, после чего производится выпуск вытяжного парашюта. Его задачей является извлечение платформы с бомбой из грузовой кабины. Покинув самолет, платформа сбрасывает бомбу, после чего та переходит в свободный полет и поражает цель. Подрыв производится при ударе о поверхность земли или на заданной высоте.Разработка нового боеприпаса заняла всего несколько месяцев. Уже зимой 2002-2003 годов был подготовлен проект и стартовала сборка опытного боеприпаса. 7 марта 2003-го был выполнен первый тестовый сброс опытной бомбы с весовым имитатором боевой части. 11 марта состоялся первый сброс изделия, оснащенного боевой частью с зарядом тритонала (смесь тротила и алюминиевой пудры). 21 ноября бомбу GBU-43/B испытали в штатной конфигурации с получением расчетных характеристик подрыва.Вскоре перспективный образец авиационного оружия был принят на вооружение ВВС США и появился заказ на серийное производство таких изделий. Выпуск первой партии из 15 бомб был поручен заводу McAlester Army Ammunition Plant. Заказ был выполнен за несколько лет, после чего производство остановилось. Специфический облик нового оружия и ограниченные сферы его применения привели к отсутствию необходимости в длительном и массовом производстве.Получив самый мощный в мире неядерный авиационный боеприпас, военно-воздушные силы США в течение многих лет не могли найти подходящую для него цель. Известно об отправке подобного оружия в Ирак во время войны 2003 года, однако впоследствии бомбы вернулись в Соединенные Штаты и отправились обратно в арсенал. В итоге применить GBU-43/B для поражения реальной цели впервые удалось только в апреле 2017 года – через 13 лет после принятия на вооружение.13 апреля 2017 года «Мать всех бомб» была сброшена на комплекс тоннелей, расположенный в афганской провинции Нанхаргар. Как сообщалось после удара, единственная бомба уничтожила важнейшее убежище террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), а также поразила ряд тоннелей. Было ликвидировано свыше 90 террористов, в том числе более десятка полевых командиров. Мирное население не пострадало. По своему эффекту сброс всего одной бомбы мог сравниться с массированным авиационным ударом с применением большого числа бомб малого и среднего калибров.Будет ли подобное оружие использоваться в будущем, и какие объекты станут его целью – пока неизвестно. Первая реальная операция изделия MOAB стала настоящим сюрпризом, и новые факты его боевого применения вряд ли можно будет спрогнозировать с приемлемой точностью.В сентябре 2007 года стало известно, что американская авиационная бомба GBU-43/B MOAB более не удерживает за собой рекорд мощности среди неядерных боеприпасов своего класса. Почетное звание самой мощной авиабомбы перешло к российскому изделию, известному под неофициальным названием АВБПМ.Согласно официальным сообщениям министерства обороны России, 11 сентября 2007 года состоялись первые испытания перспективной авиабомбы повышенной мощности. Изделие было сброшено с самолета-носителя и успешно поразило условную цель объемным взрывом. Кроме того, был опубликован видеоролик, демонстрирующий ход недавних испытаний. В нем были показаны падающая бомба нового типа и процесс взрыва при поражении цели.Какие-либо сведения о разработке перспективной отечественной бомбы отсутствуют. С момента испытаний прошло почти десять лет, но военные до сих пор не объявили, когда начались проектные работы, какая организация их осуществляла, на каком предприятии был построен опытный образец и т.д. Более того, остается неизвестным даже официальное название изделия. В средствах массовой информации и на профильных площадках получило распространение неофициальное обозначение АВБПМ – «Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности». Следует заметить, что такое название не только не является официальным, но и не отличается технической грамотностью. Тем не менее, ввиду отсутствия официальных сведений специалистам и общественности приходится пользоваться существующим «заменителем» названия.По аналогии с американской сверхмощной бомбой российская также получила прозвище «Папа всех бомб». Как следствие, в зарубежных источниках нередко применяется еще одно неофициальное название – FOAB (Father of All Bombs).В сентябре 2007 года были оглашены некоторые особенности перспективного отечественного проекта. В частности, были продемонстрированы как сама бомба, так и ее трехмерная модель. Основным и наиболее крупным элементом изделия является цилиндрический корпус большого диаметра. По-видимому, именно он вмещает основной заряд. На носовой крышке корпуса находятся некоторые выступающие элементы. Хвостовая часть оснащается цилиндрическим корпусом с Х-образными стабилизаторами. Внутри ее центрального элемента находится контейнер вытяжного / тормозного парашюта. В нижней части корпуса предусматривается установка четырех опор для правильной транспортировки бомбы на земле и в носителе.По имеющимся данным, общая масса изделия АВБПМ превышает 7,5-8 т. Внутри основной части корпуса находится жидкое взрывчатое вещество, отвечающее за объемный взрыв. Общая масса заряда – 7,1 т. Согласно опубликованным сведениям, такой заряд производит взрыв с мощностью, эквивалентной 44 т тротила. Гарантированное поражение целей происходит в радиусе 300 м. На расстояниях до 1-1,5 км ударная волна сохраняет возможность нанесения повреждений постройкам и поражения живой силы.Информация о средствах наведения отсутствует. При этом официальные лица утверждали, что высокая мощность заряда позволяет сократить требования к точности попаданий. Из этого можно сделать самые разные выводы, в том числе предположить полное отсутствие головки самонаведения.Подробные сведения о предлагаемом способе применения «Папы всех бомб» не оглашались. В опубликованном ролике это оружие демонстрировалось вместе со стратегическим бомбардировщиком Ту-160, однако есть основания сомневаться в том, что этот самолет действительно использовался в испытаниях. Кадры со сбросом бомбы показывают, что для схода с носителя она использовала вытяжной парашют. Это позволяет предположить, что в ходе испытаний роль бомбардировщика была отдана военно-транспортному самолету. Кроме того, размеры грузоотсека Ту-160 могут быть недостаточными для перевозки столь крупных боеприпасов.Если эти предположения соответствуют действительности, то испытания сверхмощной российской авиабомбы выглядели так же, как и проверки изделия MOAB. К месту сброса ее доставил транспортный самолет, после чего вытяжным парашютом она была извлечена из его грузовой кабины. Примечательно, что российское оружие при этом обходится без дополнительной платформы. Далее бомба самостоятельно упала на цель и атаковала цель. При помощи специального малогабаритного заряда было произведено распыление 7100 кг специальной жидкости, после чего произошло ее воспламенение.В официальном видеоролике были показаны результаты подрыва бомбы АВБПМ: разрушенные кирпичные постройки, заваленные траншеи, разбитая техника и т.д. Кроме того, на поверхности грунта образовалось большое число лунок малого диаметра. Важно, что на месте условной цели не осталось никаких следов химического и, тем более, радиационного загрязнения.Утверждалось, что новый боеприпас объемного взрыва, отличающийся уникально высокой мощностью, в некоторых ситуациях может заменить ядерные боезаряды тактического класса. Это расширяет круг задач, решаемых военно-воздушными силами, а также соответствующим образом повышает общий потенциал вооруженных сил в деле борьбы с противником.Необходимо отметить, что в 2007 году российское военное ведомство рассказало о перспективном оружии в первый и в последний раз. В дальнейшем какие-либо новости о продолжении разработки, испытаниях или принятии на вооружение не оглашались. Пополнило ли изделие FOAB арсеналы ВВС России или проект был закрыт за отсутствием перспектив – неизвестно. Различные особенности оружия позволяют считать реалистичными оба варианта развития событий.Огласив информацию о новой сверхмощной авиабомбе, российские военные спровоцировали вал соответствующих вопросов. Вполне ожидаемым стал вопрос из категории «кто кого?» Вряд ли следует напоминать, что подобные вопросы являются, скорее, риторическими, но две бомбы из США и России все же можно рассмотреть вместе и сравнить.Изделия GBU-43/B MOAB и АВБПМ имеют ряд общих черт. Они отличаются большими размерами, массой и мощностью. Кроме того, такое оружие предназначено для решения схожих задач: уничтожения крупных и хорошо защищенных объектов противника, в том числе в сложных условиях. Также, предположительно, обе бомбы – по причине чрезмерных габаритов – не могут использоваться существующими бомбардировщиками и поэтому нуждаются в носителях иных классов. На этом сходство образцов заканчивается.Схожие по назначению образцы отличаются принципом действия. Развивая имеющиеся идеи, американские конструкторы решили использовать твердый заряд бризантного взрывчатого вещества. Повышать мощность заряда до максимально возможных пределов предлагалось за счет выбора правильной композиции и увеличения массы. Российская промышленность использовала иной вариант боевой части, позволивший получить более мощный взрыв. Внутри имеющегося корпуса помещается жидкое взрывчатое вещество, перед подрывом распыляемое возле цели. Как показали испытания, за счет этого при меньшей массе заряда российская бомба показывает вчетверо большую мощность.Еще одно серьезное отличие двух бомб заключается в системах наведения. Американская «Мать всех бомб» комплектуется спутниковым самонаведением, тогда как российский «Папа всех бомб», похоже, не имеет никаких средств управления и является свободнопадающим боеприпасом. Очевидно, что наличие самонаведения позволяет получить максимальный эффект от менее мощного заряда GBU-43/B, однако взрыв АВБПМ с повышенными характеристиками поражения способен в определенной мере компенсировать промах.Бомбы также должны отличаться своим воздействием на цель. Американская фугасная бомба при взрыве образует ударную волну, распространяющуюся во все стороны и разрушающую различные объекты. В случае с российским боеприпасом взрыв происходит одновременно в большом объеме, после чего образованная им волна расходится по окружающему пространству. Разные принципы действия, а также многократная разница в мощности взрыва приводит к соответствующим различиям в могуществе и воздействии на цель.С 2007 года новые сообщения об изделии АВБПМ не поступали. О принятии такого оружия на вооружение ВВС России не сообщалось. При этом известно, что американская бомба GBU-43/B поступила на вооружение еще в 2003 году. Почти полтора десятилетия 15 бомб лежали в арсеналах США без явных перспектив, лишь несколько дней назад это оружие все-таки было использовано за пределами полигона. Каково нынешнее состояние российского проекта – неизвестно. Нельзя исключать, что бомба уже была принята на вооружение, но военным пока не удалось найти подходящую для нее цель. К примеру, в ходе текущей операции в Сирии ударные самолеты успешно решают поставленные задачи при помощи бомб калибром не более 500-1000 кг.Два проекта сверхмощных авиационных бомб представляют большой интерес, как минимум, из-за рекордных характеристик такого оружия. Тем не менее, именно выдающаяся мощность мешает нормальному применению подобных изделий. Далеко не каждый объект противника целесообразно уничтожать с помощью MOAB или FOAB, а подходящая цель может попросту не найтись. Особенно ярко это проявляется в условиях конфликтов малой интенсивности, участники которых нередко не имеют развитой военной инфраструктуры.Опыт эксплуатации и боевого применения американского изделия GBU-43/B MOAB, а также специфическая ситуация с информацией о российском проекте АВБПМ наглядно показывают неоднозначность вооружения подобного класса. Оба образца действительно имеют уникально высокие характеристики, но далеко не во всех ситуациях подобные преимущества могут быть реализованы в полной мере. Как следствие, сверхмощные бомбы не должны производиться большими партиями и не могут использоваться в значительных количествах. Они оказываются специальным инструментом для решения специфических задач в рамках отдельных немногочисленных операций. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что новый сверхмощный взрыв российской или американской бомбы произойдет в ближайшее время.