Свой среди чужих. Адмирал Макаров из Нюрнберга

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Трубицын С. Б. Лёгкие крейсера Германии (1921—1945 гг.) Часть II: «Лейпциг» и «Нюрнберг»

Патянин С. В. Дашьян А. В. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники

Ну конечно, специалисты скажут, что надо было названия писать в кавычках. Но по сути цикла и так ясно почти все, а судьба нашего сегодняшнего героя столь оригинальна, что, думаю, прощаемо.Герой нашего повествования за свою жизнь сменил три флага. И фактически послужил трем государствам. Причем, государству, воевавшему против страны-создателя, прослужил дольше.После поражения в Первой мировой войне Германия была вынуждена подписать Версальский договор. Часть ограничений касалась военно-морского флота.В части, касающейся крейсеров, ограничение было следующим: в составе немецкого флота разрешалось иметь 6 легких крейсеров, водоизмещение которых не должно было превышать 6000 тонн. Замена допускалась только через 20 лет службы.Первоначально крейсерские силы Рейхсмарине состояли всего из двух крейсеров: “Газелле” и “Берлин”. Союзники в своем желании разоружить побежденных перестарались и оставили корабли, уже подходившие к пороговому 20-летнему возрасту. Немцам была предоставлена возможность улучшить дела, скорее всего, случайно, но которой они воспользовались с максимальной эффективностью. А с приходом к власти Гитлера на Версальский договор все в Германии дружно плюнули.Пока на верфях строился первый легкий крейсер типа «Кельн II» под названием «Эмден», конструкторы полным ходом вели работы над новым типом крейсеров. Названия всех начинались на букву “К”, и поэтому они получили неофициальное название «Крейсера типа “К”».Головным стал “Кенигсберг”, а всего в серии было три корабля. И еще три были построены с небольшими отклонениями от проекта. Эти крейсера стали шедеврами своего времени, хотя и менее известными, чем более тяжелые собратья. Конечно, «карманные линкоры» класса «Дойчланд» затмили все работы по созданию крейсеров.А крейсеры действительно были новаторскими. Так как они должны были быть рейдерами и разведчиками, то их ГЭУ была революционной для того времени. Она состояла из турбины и дизелей экономического хода.Артиллерийское вооружение. Впервые в мире на легких крейсерах появились трехорудийные башни главного калибра. Интересным было и их расположение, прямо противоположное общепринятому: одна башня в носу и две в корме.Тактикой предусматривалось следующее поведение крейсера-разведчика: при встрече с противником он должен был уходить, поэтому максимальное количество орудий должно стрелять именно в кормовых секторах.Корабли в целом получились удачными, немецкие историки дают им следующую оценку:“новейшие, но легко построенные”. (S. Вгеуег, G. Коор. Von der Emden zur Tirpitz. s. 26).Наш герой был построен по образу и подобию «Лейпцига», пятого крейсера серии, но отличался увеличенным на 100 тонн водоизмещением, немного большей длиной и шириной.Крейсер «Нюрнберг».Стандартное водоизмещение: 7150 т, нормальное 8060 т, полное 9040 т.Длина корпуса 181,3 м (наибольшая), 170 м (по конструктивной ватерлинии), ширина 16,4 м, осадка 4,76 м (при нормальном водоизмещении), 5,79 м (при водоизмещении в полном грузу).Главная энергетическая установка состояла из 6 военно-морских котлов производства Кильского завода "Германия верфь". Пар от них поступал к 2 турбинам производства верфи-строителя, работающим каждая на свой бортовой вал. В каждую турбину входили 1 турбина высокого давления, 2 турбины низкого давления и холодильник. Общая мощность механизмов равнялась 66000 л.с., наибольшая скорость хода 32,2 узла. Запас топлива равнялся 1125 т (нефти).Для экономического хода имелись 4 дизеля производства завода "MAN" (7 цилиндровые, 2 двухтактные) общей мощностью 12400 л.с., работавшие через зубчатый агрегат на центральный вал. Запас дизельного топлива равнялся 348 т.Дальность плавания составляла: 3280 миль со скоростью 15 узлов, 2260 при 21 узле, 922 при 30 узлах."Нюрнберг" был вооружен 9 орудиями калибром 150-мм.Универсальная артиллерия состояла из 8 орудий 88-мм модели С-32, в четырех двуствольных установках: две у трубы по бортам на палубе надстройки, две аналогичным образом, но ближе к корме.Малокалиберная зенитная артиллерия состояла из 8 зенитных автоматов 37-мм в 4-х двуствольных установках, 4 одноствольных автоматов 20-мм. В систему управления их огнем входили переносные дальномеры.Торпедное вооружение состояло из 4-х трехтрубных аппаратов 533-мм, установленных по два на борт с боекомплектом из 24 торпед. На корабле имелись съемные минные рельсы по бортам и на юте. Максимальное количество мин, принимаемых на борт, составляло 150 шт.В отличие от предшественников, оснащение которых было ограничено Версальским договором, "Нюрнберг" получил авиационное вооружение сразу же после вступления в строй. На нем базировались 2 гидросамолета. Стартовали они с катапульты, поднимались из воды краном.Первоначально на крейсере базировались Не-60, но со второй половины 1939 года их заменили на Аг-196.Радиоэлектронное вооружение было представлено пассивной гидроакустической станцией.Во время службы численность экипажа постоянно росла. На момент вступления в строй экипаж состоял из 637 человек (из них 25 офицеров). В 1944-1945 годах экипаж крейсера достигал 935 человек (из них 35 офицеров и 300 курсантов).До и во время Второй мировой войны крейсер претерпел изрядные изменения. Летом 1940 года на "Нюрнберге" смонтировали размагничивающую обмотку (MES-Anlage), в 1941 году сняли два задних торпедных аппарата (позднее их установили на линкоре "Шарнхорст"). Летом 1941 года на крейсере установили радиолокационную станцию FuMO-21.Во время большого ремонта с февраля по май 1942 года «Нюрнберг» лишился самолетов. Взамен них установили большое количество стволов зенитной артиллерии.На момент капитуляции малокалиберная зенитная артиллерия состояла из:40-мм одноствольных автомата – 2;37-мм двуствольных – 8;20-мм одноствольных – 10;20-мм двуствольных – 10;20-мм счетверенных – 2.73-мм пусковых установки неуправляемых зенитных ракет (73-RAG "Fohn") – 3.Радиоэлектронное вооружение в 1945 г. включало станции обнаружения подводных лодок: 1 FuMO-25, 1 FuMO-63 "Хохентвил-К" и станции радиоэлект­ронной разведки FuMB-4 "Суматра" и FuMB-6 "Палау".Боевой путь «Нюрнберга» был не очень внушительным.2 ноября 1935 года корабль вошел в состав флота, на нем сначала подняли флаг Веймарской республики, но уже через пять дней, 7 ноября, на нем подняли военно-морской флаг Третьего Рейха.После завершения испытаний, 9 апреля 1936 г. «Нюрнберг» становится флагманским кораблем Разведывательных сил флота и на нем поднял флаг контр-адмирал Бэм.В начале Второй мировой войны одной из основных задач немецкого флота стала постановка системы минных заграждений "Вествалл". Весь сентябрь и начало октября "Нюрнберг" в составе соединения ("Лейпциг", минный заградитель "Грилле" и 6-я флотилия миноносцев) занимался постановкой мин и прикрытием эсминцев.13 декабря 1939 года "Нюрнберг" и "Лейпциг" были торпедированы английской подводной лод­кой "Сэлмон". Первым торпеду получил "Лейпциг", у «Нюрнберга» противоторпедный маневр тоже не получился.Взрыв прогремел в носовой части, часть носа ниже ватерлинии оторвало, и вода очень быстро затопила носовые отсеки. Потери экипажа оказались незначительны, всего 16 раненых.Ремонт завершился 29 апреля 1940 года. С 14 по 19 июня "Нюрнберг" вместе с эсминцем "Эрих Штейнбринк" и тральщиками принял участие в операции с кодовым названием "Норд". После этого крейсер фактически стал учебным кораблем.В конце 1941 года Гитлер объявил Норвегию "Зоной судьбы" и приказал перевести туда основные силы немецкого флота. "Нюрнберг" вошел в их число и в декабре перешел в Норвегию, на замену уходящего в Германию на капитальный ремонт "Адмирала Шеера". Крейсер не принимал участие в боевых действиях. После "Новогоднего боя" Гитлер приказал вывести из состава флота все тяжелые корабли. Что касается "Нюрнберга", то его вернули в учебные крейсера.В январе 1945 года прошла очередная операция по постановке оборонительного минного заграждения "Титус-I". В операции принимали участие крейсер "Нюрнберг", минный заградитель "Линц", эсминцы "Теодор Ридель", "Фридрих Инн", миноносцы "Т-19", "Т-20" и 7 катеров-тральщиков из состава 8-й флотилии. Операция была успешной, несмотря на противодействие британской авиации. В немецком соединении потерь не было.27 января крейсер прибывает в Копенгаген — война для него закончилась. в Германии катастрофически не хватало нефти, и экипажу вполне боеспособного крейсера в качестве зрителей пришлось наблюдать агонию Германии. Последним эпизодом войны стало отражение 5 мая попытки членов датского движения сопротивления уничтожить корабль с использованием катера-мины. Нападение отбили огнем зенитных автоматов. Потери экипажа при этом составили 4 человека.8 мая Германия капитулировала.Вскоре "Нюрнберг" и все остальные находящиеся в порту корабли номинально перешли под британский контроль. С крейсера выгрузили боезапас и 24-26 мая его под охранением британских крейсеров "Девоншир" и "Дидо" перевели в Вильгельмсхафен. В Вильгельмсхафене "Нюрнберг" ждал решения своей участи.Летом 1945 года бывшие союзники делили остатки немецкого флота. "Нюрнберг" вошел в советскую долю.5 (по другим данным, 19) ноября корабль был зачислен в списки советского военно-морского флота. В Кронштадте начато формирование "спецкоманды" для приемки "Нюрнберга". Первым советским командиром был назначен капитан 2 ранга С.С. Ворков, в 1941-1944 годах командовавший гвардейским черноморским эсминцем "Сообразительный".В декабре 1945 года советские моряки прибыли в Вильгельмсхафен и приступили к приемке крейсера. Официальная церемония передачи была проведена 2 января 1946 года. На "Нюрнберге" подняли флаг вице-адмирала Ю.Ф. Ралля, и переданные корабли ушли в Лиепаю, куда прибыли 5 янва­ря.На этом история "Нюрнберга" закончилась.13 февраля крейсер переименовали в "Адмирал Макаров" и 15 февраля 1946 года его зачислили в состав Северо-Балтийского флота с главной базой в Таллине.Детальное обследование корабля, проведенное специальной комиссией вскоре после прибытия в СССР, показало, что по своему техническому состоянию он требует среднего ремонта, а по состоянию вооружения - капитального. Оценивая корабль по его боевым возможностям на 1946 г., следует заметить, что он уже уступал стоявшим у достроечных стенок заводов в Ленинграде и Николаеве лёгким крейсерам проекта 68 и входившим в состав флота крейсерам проекта 26 и 26-бис. Тем не менее, крейсер представлял собой ещё вполне современный боевой корабль, оснащённый достаточно совершенным оружием и техническими средствами.Приём корабля нашим экипажем сопровождался решением серьезных проблем, так как он по своей конструкции и типажу технических средств существенно отличался от советских крейсеров.Однако «Адмирал Макаров» являлся в тот период очень нужным боевым кораблём, и вступление его в строй Балтийского флота позволило заменить надолго вышедший из строя от подрыва 17 октября 1945 г. на минах у Кронштадта «Киров» - единственный крейсер 8 флота.После того, как экипаж освоил корабль, началась рутинная служба. Каждый год "Адмирал Макаров" приходил в Ленинград на майские и ноябрьские праздники. В это время конструкторы ЦКБ-17 разрабатывали проект модернизации крейсера.Работы провели в 1949-1951 годах. С крейсера сняли почти все легкое зенитное вооружение. Остались только 2 счетверенных 20-мм автомата. На борту появились 10 двуствольных 37-мм автоматов модели В-11. Немецкое радиоэлектронное вооружение было дополнено советской радиолокационной станцией управления огнем "Редан-2". Позднее все радиолокационные станции заменили отечественными аналогами.Летом крейсер занимался боевой подготовкой, а зимой становился к заводской стенке. В сентябре 1951 года "Адмирал Макаров" становится "киноактером", он снимался в фильме "Незабываемый 1919", изображая британский крейсер "Диомид".24 декабря 1955 года корабль переклассифицировали в учебный крейсер и перевели в состав Кронштадтской военно-морской крепости. К этому времени советский флот пополнили новые корабли.Обеспечивая практику курсантов, «Адмирал Макаров» совершил несколько дальних походов, побывал на Северном флоте и прошел почти 12 тыс. миль. Однако на этом ресурс главных механизмов корабля был полностью исчерпан, а тратить средства на его восстановление не имело смысла.20 февраля 1959 года "Адмирал Макаров" исключили из списков флота, передали Отделу Фондового Имущества для разборки на металл. По некоторым данным, разборка крейсера затянулась, и до конца 1960-х годов он использовался в качестве плавказармы в Кронштадте.«Нюрнберг» последний (и единственный уцелевший в боях) из шести немецких лёгких крейсеров довоенной постройки. Прослужил Германии 11 лет, а во флоте СССР – 14. И сыграл большую роль в подготовке будущих советских моряков.Можно сказать, что рожденный в Веймарской республике, послуживший Германии, корабль провел большую часть службы под советским флагом.Согласитесь, не самая плохая судьба для крейсера Кригсмарине. Могло быть и хуже.