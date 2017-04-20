МО РФ подтвердило гибель российского офицера в Сирии
МО РФ подтвердило печальные сведения о гибели в Сирии российского военного советника. Речь идёт о майоре Вооружённых сил России Сергее Бордове. По последним данным, российский военнослужащих погиб на сирийской территории 18 апреля. Его действия помогли группе сирийских военнослужащих предотвратить прорыв террористов в один из населённых пунктов.
Майор Бордов получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела.
Ранее западное информационное агентство Reuters сообщило о гибели в Сирии двух российских и двух сирийских военнослужащих. Минобороны РФ на данный момент подтверждает информацию о гибели только одного российского военного.
По некоторым данным, майор Сергей Бордов проходил службу в одном из подразделений Военно-морского флота РФ. Точных данных о подразделении, в котором служил майор Бордов, на текущий момент не приводится.
Появились сообщения о том, что российский майор представлен к государственной награде (посмертно)
Майор Бордов получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела.
Ранее западное информационное агентство Reuters сообщило о гибели в Сирии двух российских и двух сирийских военнослужащих. Минобороны РФ на данный момент подтверждает информацию о гибели только одного российского военного.
По некоторым данным, майор Сергей Бордов проходил службу в одном из подразделений Военно-морского флота РФ. Точных данных о подразделении, в котором служил майор Бордов, на текущий момент не приводится.
Появились сообщения о том, что российский майор представлен к государственной награде (посмертно)
Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
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