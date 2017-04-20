23:14 20 апреля

МО РФ подтвердило гибель российского офицера в Сирии

МО РФ подтвердило печальные сведения о гибели в Сирии российского военного советника. Речь идёт о майоре Вооружённых сил России Сергее Бордове. По последним данным, российский военнослужащих погиб на сирийской территории 18 апреля. Его действия помогли группе сирийских военнослужащих предотвратить прорыв террористов в один из населённых пунктов.
Майор Бордов получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела.
МО РФ подтвердило гибель российского офицера в Сирии

Ранее западное информационное агентство Reuters сообщило о гибели в Сирии двух российских и двух сирийских военнослужащих. Минобороны РФ на данный момент подтверждает информацию о гибели только одного российского военного.
По некоторым данным, майор Сергей Бордов проходил службу в одном из подразделений Военно-морского флота РФ. Точных данных о подразделении, в котором служил майор Бордов, на текущий момент не приводится.
Появились сообщения о том, что российский майор представлен к государственной награде (посмертно)

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru

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Комментарии 55

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:35
    Мы русские по другому не умеем ..Вечная память воину! Мои соболезнования близким ..Война однако идет,эх..В Сирии идет война , не только против чертей ,там России судьба тоже решается, на нас смотрит мир и надеется очень, что мы выдержим в этой мировой травле и поможем потом уже другим народам в борьбе..
    ОТДЕЛ
    1. Верба Сегодня, 20:38
      Цитата: ОТДЕЛ
      Мы русские по другому не умеем ..Вечная память воину! Мои соболезнования близким ..Война однако идет,эх

      Присоединяюсь !
      Верба
      1. Zibelew Сегодня, 20:45
        Вечная память! Война забирает героев.
        Zibelew
        1. 30 вис Сегодня, 23:13
          Какие Люди гибнут ! Лучшие наши ребята . .. А дерьмо прячется за их спины.. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... потом вылезет и будет похваляться своей смелостью и всех поучать ..
          30 вис
    2. vovanpain Сегодня, 20:47
      Вечная Память и Царствие Небесное Русскому Воину!Наши соболезнования родным и близким.Скорбим.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:19
        Искренние соболезнования родным и близким Павшего Воина .
        bouncyhunter
        1. Дрюня2 Сегодня, 21:34
          с ВК
          sad
          https://vk.com/dkozlov89?w=wall9032807_1318%2Fall
          Покойся с Миром, Командир! Вечная Память и Слава Тебе и таким офицерам! Соболезную Родным и близким. Это тяжелейшая утрата для всех нас!

          Там, где мы, - там победа! Морская Пехота России.
          Смерть террористам!

          Когда-то, в далеком 2007 году я впервые попал в подразделение Разведки Морской Пехоты и первым офицером, кого я увидел был, тогда еще капитан Сергей Бордов. Он произвел на меня колоссальное впечатление. Человек-война. Огромный, сильный, с набитыми огромными кулачищам, громким командирским голосом с холодными взглядом, но при этом, как в последствии оказалось с очень добрым и большим сердцем.

          Я никогда не забуду того впечатления, которое он произвел на меня. И это впечатление в процессе службы только укреплялось. Казалось, что об оружии и военном деле командир знает все. В целом так и есть. Он знал все от и до. Я горжусь тем, что смог учиться у такого Мужчины и Офицера! На таких людях, как Сергей Бордов держится Дух Армии России!

          Честь и Гордость служить с таким Мужчиной, с таким Командиром не страшно идти в бой и с таким Офицером не страшно умереть рядом!

          Я всегда знал и помнил, что Командиру никогда не хотелось умереть в старости и в немощи. Он всегда мечтал умереть с оружием в руках, в бою! Достойная Смерть, настоящего Воина и сына своего Отечества!


          а здесь ещё сослуживцев много . о нём пишут в комментах
          https://vk.com/mor.pexota?w=wall-35687074_97095
          sad
          Дрюня2
          1. Дрюня2 Сегодня, 21:39
            Точных данных о подразделении, в котором случил майор Бордов, на текущий момент не приводится.

            здесь в статье о нём писали
            =====
            Летающая рота
            2011-07-31
            http://sevastopol.su/author_page.php?id=30391
            Дрюня2
      2. монастырь Сегодня, 23:05
        не ленитесь.зайдите в храм подайте о упокоении новопреставленного убиенного война сергия. ему нужны сейчас молитвы больше чем ваши оханья.
        звонили его подчененные он реально погиб героем.
        монастырь
    3. Рабинович Сегодня, 21:08
      Цитата: ОТДЕЛ
      не только против чертей ,там России судьба тоже решается

      Ничего себе.
      Рабинович
      1. с-т Petrov Сегодня, 21:48
        Ничего себе.


        как бы пафосно это не звучало, но Отдел прав. Если уйдем с востока и потеряем контроль над европой в плане топлива - то наши проблемы только начнутся.







        с-т Petrov
        1. Рабинович Сегодня, 21:55
          Какой контроль, сирийская вылазка мне кажется полностью бесполезной.
          Вон Кадырова под контроль возьмите сначала.
          Рабинович
          1. Cat Man Null Сегодня, 21:58
            Цитата: Рабинович
            ... мне кажется...

            - Рабинович, давайте уже лучше про рыбу laughing
            Cat Man Null
            1. jjj Сегодня, 22:03
              Так это и не иудей, а под личиной человек работает
              jjj
              1. Cat Man Null Сегодня, 22:06
                Цитата: jjj
                Так это и не иудей, а под личиной человек работает

                - мне лично глубоко плевать, кто это
                - самым удачным его высказыванием, ИМХО, было "а мог бы попасть в рыбу"
                - все остальное - на порядок хуже, как минимум
                Cat Man Null
          2. с-т Petrov Сегодня, 22:03
            Вон Кадырова под контроль возьмите сначала.


            Кадыров в случае чего сам сможет под контроль микространу взять, по приказу из Кремля

            wassat на счет Израиля не уверен. Но не факт. Надо написать статью в нэйшиналинтерест представив гипотетическую битву и ее исход

            но если ему в Кремле скажут что надо в Литву на референдум, то к нам и Латвия присоединится, на всякий случай. Кто его знает как он разберет

            с-т Petrov
    4. израильнам Сегодня, 22:19
      Цитата: ОТДЕЛ
      на нас смотрит мир и надеется очень, что мы выдержим в этой мировой травле и поможем потом уже другим народам в борьбе..

      Браво.А не пошел ли весь этот мир на 3 весёлых буквы.Ничего мы не должны кому-то помогать,сдались они нам все.Пишешь ты всегда шибко патриотически сидя на диване с пивасом под рукой,вот езжай и спасай все эти народы.Что-то никто нам ,сирийцам и персам не помогает ,только палки в колёса вставляют .Русская кровь льётся рекой как всегда, а ни одна с..... к нам на помощь не идёт.Я скажу просто по-пацански пускай все хоть сто раз передохнут кроме России и её союзников. am am am
      По традиции евреев упомяну.Это кагал нас втянул в войну.И впряглись мы ,что бы сионистскую страну не напрягали их враги лишний раз.Яхве и его адепты тупо радуются,потому как вокруг израИля война , а в сионе усё спокойно.
      израильнам
  2. Tusv Сегодня, 20:37
    Светлая память. Лучшая Награда - тысяча прибабахов
    Tusv
  3. МПК105 Сегодня, 20:39
    Царствие Небесное Воину...Семье-соболезнования глубочайшие...
    МПК105
  4. Shil Сегодня, 20:42
    МО откровенно занижает статистику потерь, что просто неприемлемо и позорно.
    Shil
    1. AVA77 Сегодня, 20:49
      Откуда вы это знаете? Лично пересчитываете а потом занижаете.
      AVA77
      1. bgt157.5 Сегодня, 21:03
        Откуда вы это знаете?

        Ну так о потерях расказывают только тогда, когда информация всплывает в СМИ.
        Если бы не Рейтарс, то никто бы не узнал о майоре Бордове.
        bgt157.5
        1. Pirogov Сегодня, 21:09
          Цитата: bgt157.5
          Ну так о потерях расказывают только тогда, когда информация всплывает в СМИ.
          Если бы не Рейтарс, то никто бы не узнал о майоре Бордове. Замолчали бы.

          21 век на дворе ,скрыть ,что то практически не возможно ,есть родственники которые могут поделится в соц сетях и т.д. ,так что ваше мнение спорно .
          Pirogov
          1. bgt157.5 Сегодня, 21:23
            21 век на дворе ,скрыть ,что то практически не возможно ,есть родственники которые могут поделится в соц сетях и т.д. ,так что ваше мнение спорно .

            Так и я о том же
            Российский военнослужащий Артем Горбунов погиб в Сирии во время операции по взятию Пальмиры, сообщила его супруга на своей странице в социальной сети. По данным активистов независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team, он служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде

            Только после того как девушка сама написала, информацию подтвердили в МО.
            А если бы не написала то опять же, никто бы и не узнал.
            bgt157.5
        2. vovanpain Сегодня, 21:10
          Цитата: bgt157.5
          Ну так о потерях расказывают только тогда, когда информация всплывает в СМИ.

          Цитата: vovanpain
          Мил человек или помолчите или просто выразите соболезнования как в России принято,а шашкой махать потом будете

          Приднестровья тоже касается.
          vovanpain
        3. AVA77 Сегодня, 21:57
          На войне как на войне.А рейтерс будет делать все чтобы так или иначе навредить России это их хлеб и кормятся они не с нашего стола .
          AVA77
      2. KGB WATCH YOU Сегодня, 21:07
        Может потому что они подтверждают только потери, о которых друзья и родственники погибших говорят в соцсетях? Мне стыдно узнавать потери из Вконтакте или ссаного Рейтерса, почему родное МО вечно скрывает, хитрит? 21-й век на дворе, чем больше скрывают, тем сильнее всякие слухи в обществе распространяются о "сотнях тысяч погибших" и пр.
        KGB WATCH YOU
        1. ando_bor Сегодня, 22:20
          Цитата: KGB WATCH YOU
          почему родное МО вечно скрывает, хитрит

          А догадаться что данные о потерях некоторое время носят оперативную информацию, полезную для врага ума не хватает?
          ando_bor
          1. KGB WATCH YOU Сегодня, 22:31
            Ну тогда слушайте дальше про миллионы погибших и заафганивание в Сирии, и не удивляйтесь. Враг итак все что надо знает, т.к есть разведка и все остальное.
            KGB WATCH YOU
        2. израильнам Сегодня, 22:43
          Цитата: KGB WATCH YOU
          Может потому что они подтверждают только потери, о которых друзья и родственники погибших говорят в соцсетях? Мне стыдно узнавать потери из Вконтакте или ссаного Рейтерса, почему родное МО вечно скрывает, хитрит? 21-й век на дворе, чем больше скрывают, тем сильнее всякие слухи в обществе распространяются о "сотнях тысяч погибших" и пр.

          Поддерживаю.Щас ещё не хватало дожить до того ,что бойцов будем хранить, как в афганские времена,втихаря и без надписей на могилах.
          израильнам
      3. с-т Petrov Сегодня, 21:54
        МО откровенно занижает статистику потерь, что просто неприемлемо и позорно.


        МО вообще кому должно и что? Оно обязалось говорить о всех потерях? Может оно лично вас обмануло? Или в СССР по этому поводу проходили отдельные списки после выпуска международного обозрения?

        На войне убивают. Никто не говорил что будет легко и все знали на что шли. это не срочники.

        Все ваши слезы по поводу неразглашения потерь - фальш

        Это лишняя информация для непосвященных и левых людей. Сослуживцы все знают. И скорбят

        с-т Petrov
        1. BugNO Сегодня, 22:19
          Цитата: с-т Petrov
          МО вообще кому должно и что? Оно обязалось говорить о всех потерях? Может оно лично вас обмануло? Или в СССР по этому поводу проходили отдельные списки после выпуска международного обозрения?
          На войне убивают. Никто не говорил что будет легко и все знали на что шли. это не срочники.
          Все ваши слезы по поводу неразглашения потерь - фальш
          Это лишняя информация для непосвященных и левых людей. Сослуживцы все знают. И скорбят

          ДБ БД.....
          BugNO
          1. Cat Man Null Сегодня, 22:42
            Цитата: BugNO
            BugNO

            - самокритика - признак роста laughing
            Cat Man Null
    2. vovanpain Сегодня, 20:53
      Цитата: Shil
      МО откровенно занижает статистику потерь, что просто неприемлемо и позорно.

      Мил человек или помолчите или просто выразите соболезнования как в России принято,а шашкой махать потом будете. hi
      vovanpain
    3. Тень тьмы Сегодня, 22:25
      Назовите хоть одну армию мира где говорят о реальных потерях сами, а не после того как их ткнут носом в факты? Рейтерс пусть посчитает реальные потери среди армий западной коалиции, включая ЧВК. А то как то была инфа от штатников, взорвался на КПП автомобиль начинённый взрывчаткой, мощность взрыва не менее пол тонны - среди военнослужащих потерь нет. Видео смотрел, КПП стёрло в порошок, видны были солдаты рядом с автомобилем, потом был огненный шар и... потерь нет. Киборги ёлки палки! Что ж рейтер тогда не покапалась в правдивости данных о потерях? Гибнут люди и на спецзаданиях, где только упоминание потерь может привести как к срыву задачи, так и к ещё большим потерям.
      P.S.Хотя может надо уже МО взяться за подсчёт повреждённых пуканов диванных генералов после каждой "разоблачительной" статьи в западной и прозападной прессе! feel
      Тень тьмы
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:48
    Честь и слава -до могилы? Нужно МО говорить о потерях правду, дабы не было кривотолков и спекуляций на эту тему -или быть готовыми постоянно опровергать свою же информацию! Земля майору пухом!
    Изгоняющий либероидов
    1. Вас Влад Сегодня, 20:53
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нужно МО говорить о потерях правду

      А зачем всем правду знать?Все кому надо знать, знают!Пусть земля ему будет пухом.
      Вас Влад
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 21:10
        В смысле зачем? Чем больше скрывают, тем активнее распространяются слухи о "сотнях тысяч погибших". По логике обывателя, раз скрывают, значит потери огромные, так ведь?
        KGB WATCH YOU
      2. protoss Сегодня, 22:04
        погибших надо хоронить со всеми воинскими почестями, открыто, а не втихаря. чем этот майор хуже пешкова?
        protoss
        1. израильнам Сегодня, 22:38
          Цитата: protoss
          погибших надо хоронить со всеми воинскими почестями, открыто, а не втихаря. чем этот майор хуже пешкова?

          Я вообще заметил,что моей любимой Морской Пехоте,как-то Героев давать не хотят.Вон ,наш чекист, недавно подарил звания и медали за эту кампанию генералам московским сидящим в безопасности.
          израильнам
  6. aleksandrs95 Сегодня, 20:53
    В ходе боевых действий, необходимо о потерях сообщать в СМИ с задержкой до 5-7 дней,такова военная необходимость. СЛАВА РУССКОМУ СОЛДАТУ,глубокие соболезнования семье и близким.
    aleksandrs95
  7. zivXP Сегодня, 20:57
    Уходят лучшие. Вечная память воину!
    zivXP
  8. RUS96 Сегодня, 21:03
    «При нападении боевиков российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок»
    https://russian.rt.com/russia/news/380950-v-sirii
    -pogib-rossiiskii-voenniy
    RUS96
  9. donavi49 Сегодня, 21:04
    810 бригада морпехов (ЧФ), он был командиром разведроты, потом пошел на повышение.


    Вот статья про него, когда он еще разведротой командовал - http://sevastopol.su/author_page.php?id=30391
    donavi49
    1. Арон Заави Сегодня, 21:21
      Цитата: donavi49
      810 бригада морпехов (ЧФ), он был командиром разведроты, потом пошел на повышение.

      Вот статья про него, когда он еще разведротой командовал - http://sevastopol.su/author_page.php?id=30391

      Серьезный мужик. Профессионал. Вечная память солдату.
      Арон Заави
  10. KGB WATCH YOU Сегодня, 21:13
    Вечная память Русскому офицеру...
    KGB WATCH YOU
  11. samarin1969 Сегодня, 21:32
    Очень печально, Россия прощается с лучшими людьми.
    п.с. Война в Сирии, это боль и страдания наших воинов и членов их семей, боль и страдания наших союзников в Сирии. Власти в условиях санкций, горя людей Донбасса и войны в Сирии, могли бы и прикрыть зубоскальство на государственных каналах.
    samarin1969
  12. kefan Сегодня, 21:41
    Настоящий русский Герой, отдал свою жизнь за интересы своей Родины, как и подобает настоящему русскому человеку, земля пухом.
    kefan
  13. Подрезчик Сегодня, 21:47
    Вечная Память и Вечный Покой! Жалко терять профессионалов...Родным и близким соболезнования и сил пережить все это!
    Подрезчик
  14. saturn.mmm Сегодня, 21:48
    Соболезнования родным и близким.
    saturn.mmm
  15. RDX Сегодня, 21:49
    Цитата: Рабинович
    Цитата: ОТДЕЛ
    не только против чертей ,там России судьба тоже решается

    Ничего себе.

    Что то граждане с израильским флагом, становятся похожи на великих хрюклов
    RDX
  16. tochila Сегодня, 22:02
    Упокой Господи душу воина своего православного!!
    tochila
  17. слепой67 Сегодня, 22:15
    И когда Земля-матушка насытится русской кровушкой, в кои веки русский мужик будет просто мирно ростить детей своих и "хлеб сеять да потом ниву тучную жать"?! Не судите за пафос НО, почетай весь "ШАРИК" полит кровью русского солдата. Когда НАМ,ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РОССИИ, дадут спокойно жить как НАМ ХОЧЕТСЯ! Хотим царя над собой ставим, хотим президента. Везде, где бился русский ВОИН его помнят и чтут! Пусть на меня не обижаются "не русские", для Запада ВСЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ,будь то татарин или башкир, чуваш или калмык,бурят,чеченц, русский, беларус,украинец да мало ли кого у нас проживает-МЫ ВСЕ ... РУССКИЕ!!! Погиб ВОИН!!! Слава ему и низкий поклон его МАТЕРИ и ОТЦУ!!!
    слепой67
  18. Svetoch Сегодня, 22:16
    Слава воину. Вечная память.
    Svetoch
  19. Борчанин Сегодня, 22:22
    "+" к сказанному
    Борчанин
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