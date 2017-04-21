Записки Колорадского Таракана. Похмельный Крещатик на день рожденье Таракана

Вот так я заканчиваю свой трудовой ночь.

Это Льва Толстого. Шел я, сами понимаете, к началу. К Бессарабке.

Это поняли, Бессарабский рынок. Начало Крещатика. Здесь всегда можно купить свежую клубнику, ладе ночью. Если кому надо сильно. И шаурму готовят так, что она не воняет

Это он, Крещатик.

Ну это вам известные лица.

Бульвар теперь Тараса Шевченко. Через месяц, как все зеленым разбуянит, будет красиво.

Это притонище нашего некоммерсанта, но здание красиво. И механизмы работают, а дети таращатся

Собственно, сама дорожка Крещатика

Звездочку крашеную вы уже видели. А тут певучий фонтан, но он на ремонте.

А это если к гостинице спиной встать

А это наши местные не то буддисты, не то кришнаиты.

Вот это у нас главная тема мелкого торговца

Не узнали? Караоке на Майдане здесь происходит. Старая передача, но популярная.

А це кобзарь. Просто кобзарь. Понятное дело, с бандурой. Уважаемый человек с железными нервами. В любую погоду на рабочем месте. Достопримечательность...

Выгул собак запрещен, а вот велосипедистам отдыхать можно. Тем более, с кинжкой.

Это скульптурная группа приезжих рэкетиров из Новгорода, по легенде три брата-основателя Киева.

Октябрьский дворец

Ну это вы поняли. Майдан. Чисто и красиво. Если приглядеться, то можно увидеть карту Украины, нарисованную на брусчатке. Площадь долго ремонтировали после майдана, поскольку всю площадь разобрали на метательные снаряды. Но вот...

Приветствую вас, мои дорогие и так необходимые для всего тараканьего сообщества, читатели. Здравствуйте друзья! Прямо с порога хочу извиниться за то, что немного вас обманул с пасхальными фотосессиями. У меня был если по-вашему форс-мажор, а по нашему – полнейшая зрада.Знаете, чем Пасха хуже Нового года? В Новый год все можно растянуть на неделю, а вот на Пасху умри, но сожри и выпей все за один день.Вот я честно признаюсь, надорвался. Эти селяне… Этот воздух… Эти колбаски домашние… Это сальце да с прослоечкой… Этот первач… Короче, надеюсь, вы поняли и простили.Но Крещатик, как обещал, будет. Похмельный и неласковый. Но – будет.А пока я пройдусь по новостям нашим.Прямо распирает меня от Монголии...Вы, наверное, подумали, чем эта самая Монголия мне не угодила? Где великая Украина и неизвестная Монголия? Я раньше тоже так думал. А тут раз... Подло так по европейскому выбору врезали потомки Чингиз-хана. Прямо под самый, как это культурно-то выразить, низ живота. Начал разбираться, а они, оказывается уже давно козни нам строят. Азиаты. Космонавта своего в космос запустили ещё в 1981 году...Вот как можно такое простить. Взяли скотоводы и запустили свой спутник. И нагло так назвали: Монгол Сат-1. Вроде как на подходе второй у них. А потом третий и дальше. Интернет им видите ли развивать надо. А нам?Вот ведь страна. Даже Рады нет, а туда же, в космос. Сидят монгольские депутаты, вы не поверите, в хурале... И рулит этим самым хуралом и не выговоришь кто - Миеэгомбына Энхболда.Оказывается, он не совсем болда. И совсем не балда. Может и нам подсуетиться? К монголам этим делегацию отправить. Ну чтобы и "Лыбидь" нашу на прицепе в космос утащили. Говорят, есть где-то в стране-агрессоре такая хреновина.Всё. Только о хорошем сегодня пишу. Не хочу уподобляться нашему президенту. У нас тут совсем головы закружились от его выступлений. Включаешь телевизор, а там... Морда лица от нашего. Голос вроде тоже от нашего. Но говорит о какой-то другой стране. О какой-то другой Украине.Как можно понять, просто логически, такое предложение - конфисковать добытый в ЛНР и ДНР уголь, прибывающий из России? Ладно, узнать где чей уголь теоретически возможно. Организовать кучу рабочих мест для украинцев, пусть делают спектральный анализ всех прибывающих вагонов. Только вот закавыка. За уголь-то уже заплачено. Что получается? Мы купили, значит уголь наш, Правильно? А потом сами у себя и конфисковали? А чтобы рабочие не простаивали, когда вагоны с углем из России ещё не прибыли, проверять уголь с Марса. Возможности конфискации примерно равны. С Марса даже поболее шансов.Правда, тут в кулуарах Рады вообще бродят слухи об отказе от закупок угля в России. Ахметов для наших ТЭС в ЮАР закупил. Запануем. Только вот уже месяц киевляне и даже кияне зубами от холода в собственных квартирах стучат... И насколько ахметовский уголь из ЮАР будет отличаться от луганского, тоже думать не хочется. Из опасения угадать.Короче говоря, на Украине наконец-то закончилась эта хреновина с зимним депресняком и началась хреновина с весенним. И обострение опять же... У больных определенной категории.Тут бегал на рынок. К празднику (об этом потом) продуктов закупить. Сидел долго под лавкой. Пазл не сложился у меня почему-то. Я же вам писал, что мы теперь будем аграрной супердержавой. А тут... Цены на сельхозпродукты поднялись. И прилично так. С какого спрашивается?В принципе, если ничего не покупать, то цены у нас нормальные.А если покупать? Если на селянских делянках пока только махонькие ростки вылезли? Даже крапивы нет. Тогда как? Надо с коррупцией опять начинать бороться всем миром. А то в любимом ЕС нас признали самой коррумпированной страной Европы. Европы! Завидуете?Мы тут с тараканами из близких к органам кругов узнали интересную информацию об этой самой борьбе. С начала 2017 года в казну Украины вернули 5,1 тысячи гривен! А за весь 2016-й - 164,6 тысячи! А вы говорите, что не развиваемся. В 2015-м вон всего 100 тысяч вернули.Только вот свербит что-то под хитином. Просто потому, что там же и зарплаты чиновников-борцов узнали. За один месяц! В январе 2017 года.Глава САБ Назар Холодницкий - 156,6 тысяч гривен.Заместитель главы САБ Кривенко - 155,4 тысячи гривен.Директор НАБУ Сытник - 126,3 тысячи гривен.1-й заместитель САБ Грицюк - 124,6 тысячи гривен.Заместитель НАБУ Новак - 121,4 тысячи гривен.Заместитель НАБУ Варварская - 115,5 тысяч гривен.1-й заместитель НАБУ Углова - 96,5 тысяч гривен.Глава НАПК Корчак - 81,1 тысячу гривенЧлен НАПК Скрипич - 75,9 тысяч гривен.Список можно продолжать.Борцы, мокрицу вас, как вы такие зарплаты, а это именно зарплаты без учета премий, из 5,1 тысячи возвращенных гривен себе насчитали? Украинцы далеко не дураки. Считать тоже пока не разучились. Кстати, вблизи тоже не все идиоты! Или вы просто не заметили этой маленькой пачки денег? Не успели стянуть? А может победили уже всех? На Украине перестали давать и брать взятки?Есть и ещё парочка интересных, можно сказать, фундаментальных (только вот пока не понятно, можно ли строить фундамент в момент, когда разрушаешь) новостей. Вы, мои дорогие друзья, об этом вернее всего слышали. Я об отмене советских регуляторных актов. Законов всяких, нормативно-правовых актов, постановлений. Правильно. Нечего нам по закону жить. Гидность - она такая.Кабинет министров направил в Раду законопроект об отмене! Ещё 12 апреля. А Рада у нас мудрая. Чтобы по тупой головной части организма в день Победы не получить, сбежала. Уработались депутаты. Правда есть группа "уработавшихся" ещё раньше. Они даже ни разу на сессии не появились. Вроде Семена Семенченко. Усталость... Да и пилить надо гривны, пока народ по этой самой головной части дрыном не настучал."Советчина" мешает сегодня на Украине развитию бизнеса и свободы. В топку всё, что принято до 24 августа 1994 года. Кстати и проблему Крыма решим сразу... Только вот вместе с Крымом придется решать проблему с западными областями. Тоже коммунисты нам подшурупили. Даже все международные акты отменим. Из ООН выйдем. В отместку за то, что суд ихний не признал наш иск к России, как к финансисту террористов. Да и террористов на Донбассе никак найти не может. Гуляй рванина...На сколько я знаю, у нас в Киеве ещё 29 памятников не декоммунизировано. А там и воинские звания отменим. Дипломы всякие, ученые степени...Да что там, аттестаты о среднем образовании и образовании вообще в топку! А дома? Ведь построены при коммунистическом режиме. Работы на годы!А в конце реформ разрешим улицы переходить на красный свет. И железнодорожные пути перед близко идущими поездами. Границы отменим. Наверное, и правда, пора партию тараканов организовывать, как мне тут некоторые советуют. Людей-то не останется скоро. А Украина должна быть... тараканья. И вся эта красота всего за 26 лет независимости достигнута.Ах да, о границах вам не рассказал. Вы уже в курсе, что мы скоро (в который уже раз) будем ездить в Париж, Берлин, Варшаву и прочие Лихтенштейны без виз? Я про Рим вообще молчу. Там днем, когда все на работе, на улицах уже только украинская речь слышна. Наши женщины стариков местных "окучивают" и обихаживают. Правда пока у большинства денег хватает только на Жмеринку и Крыжополь.Но это так, издержки революции. А вот новый сайт, можно сказать украинский пограничный "Миротворец" уже есть. Теперь каждый украинец сможет "отстучать" родным пограничникам на соседей, которые поехали в Крым. И правильно. Нечего там по пляжам с нашим польским салом шастать. Вон в Одессу надо "туристить". Там тоже море вроде есть.Я тут решил исполнить свой гражданский долг. А что? Стучать так стучать. Сепаратистов, этих коллаборационистов и прочих ...истов надо выводить на чистую воду. Учитывая, что записки читают кому надо. Итак, перечисляю врагов Украины, которые злостно нарушили наши законы и подлежат немедленной регистрации в тетрадке на украинских КПП:Джугашвили Иосиф Виссарионович, Грузия, вместе с бандой иностранцев в Ялте сговаривался о кознях нашей любимой Украине;Суворов Александр Васильевич, Россия, ввел в Крым российские оккупационные войска;Порошенко Петр Алексеевич, Украина, был в Крыму без соответствующего разрешения наших прикордонников;Нейджеп Суссман, Великобритания, председатель отделения Партии независимости Соединенного Королевства;Путин Владимир Владимирович, Россия, многократно посещал Крым нелегально;Почти 6 млн. россиян в прошлом году, нелегально отдыхали в крымских санаториях и здравницах.Хотя проще перечислить тех, кто в Крыму не был. Но это не главное. Главное мы таким способом отсекаем огромный сегмент туристов в нэньку. Надо государственно мыслить! Может кто из россиян захочет насладиться ароматами нашего львовского мусора? А мы его не пустим? Деньги мимо кассы...Ну ладно. Хватит интриговать. Вы, мои старые друзья, давно знаете, что скромность - моя отличительная черта. Сразу после красоты и гениальности конечно. А ещё я очень заботливый! О друзьях особенно.Пасха прошла. Заканчивается пасхальная неделя. До Первомая ещё неделя. А потом до дня Победы опять неделя. Поводов собраться и посидеть вместе вроде бы и нет. Но допустить такое в отношении друзей я не могу!Потому объявляю 23 апреля официальным днем рождения Таракана! Да, ровно 2 года назад, 23 апреля 2015 года мы с вами впервые встретились. Тогда казалось, что весь тот бред, что творится в Киеве скоро пройдет. И издевался я над нашими депутатами и министрами совершенно искренне. Казалось, что невозможно в такую огромную, образованную и культурную страну привести в скотское состояние. Казалось, что здравый смысл народа, разум лидеров политических партий должен победить грязь и селянское мышление наших горлопанов.Увы, оказалось, что на свете нет ничего не возможного. Оказалось, что можно убить мозг. Можно убить родственные чувства. Можно просто убить...Я иногда удивляюсь несоответствию природы мира и природы человека. К примеру, никто не задумывался о скорости звука? Нет, физику я помню. И скорость звука знаю. Но, вспомните, родители что-то говорят вам в 20 лет. А доходит до вас к 40-50-ти. Революционеры в 1917-м начали говорить о том, что в революции что-то пошло по-другому. А дошло до большинства только в 1937-м... Я и такие как я говорили о том, что случится в 2014-15-м. А доходить, да ещё и не до всех, до людей стало только в 2017-м...Короче говоря, дорогие мои друзья и все те, кто присоединился к нам позже. Вы тоже друзья. Но пока не старые. Поздравляю вас с нашим общим праздником! Праздником единения праздников, ну и второй годовщиной нашей встречи. Всем радости, добра и цветущих садов за окном. Что бы не случилось, сколько бы судьба нас не ломала, впереди всегда только хорошее. Пусть не для нас. Но для наших детей и внуков. Но хорошее. Спасибо моим соавторам и помощникам.Ну и как обещал, маленькая экскурсия по Киеву. Ностальгируйте, дорогие мои. Напрягайте память. Вдруг знакомые закоулки встретите.Ну, собственно, с чего началось все, на том я нашу прогулку закончу. Всем спасибо, поздравляю всех и особенно себя с второй годовщиной моего присутствия здесь. До следующих встреч!