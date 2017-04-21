Пистолет-пулемет ERMA EMP 36 – за полшага до MP 38/40

Пистолет-пулемет ERMA EMP

Пистолет-пулемет ERMA EMP 36

Пистолет-пулемет ERMA EMP 36

Пистолет-пулемет ERMA EMP 36

Пистолет-пулемет ERMA EMP 36

Пистолет-пулемет MP 38

Источники информации:

http://zonwar.ru/pp/mp_36.html

http://militaryarms.ru/oruzhie/pulemety/mp-38-i-mp-40

http://war-arms.info/strelkovoe-oruzhie/pistoleti-pulemeti-i-avtomati/germaniya/erma/pistolet-pulemet-erma-mp-36.html

Материалы из открытых источников

Первые пистолеты-пулеметы появились еще в годы Первой мировой войны. По замыслу их создателей этот новый вид скорострельного стрелкового оружия, в котором был применен обыкновенный пистолетный патрон, должен был значительно повысить огневую мощь наступающих войск. Согласно условиям Версальского мирного договора Германии разрешено было вооружать пистолетами-пулеметами полицейские подразделения. Поэтому в 20-е и 30-е годы прошлого века в стране активно велась работа над созданием новых образцов такого стрелкового оружия.Одним из тех конструкторов, кто занимался разработкой новых пистолетов-пулеметов, был талантливый оружейник Генрих Фольмер. В период с 1925 по 1930 год ему удалось создать несколько достаточно удачных образцов подобного оружия. В 1930 году немецкая компания ERMA (Erfurter Maschinenfabrik) выкупила все права на оружие, созданное Фольмером. А вскоре к власти в Германии пришли нацисты, после чего новые пистолеты-пулеметы стали разрабатываться и для нужд армии. Так в середине 1930-х годов компания ERMA конвертировала пистолет-пулемет EMP в модель EMP 36, которая стала промежуточным вариантом между моделями EMP и MP 38.Сразу после приобретения прав на оружие компания приступила к серийному производству пистолетов-пулеметов конструкции Фольмера. Инженеры фирмы «восстановили» на них охлаждающие кожухи, однако в остальном конструкция пистолетов-пулеметов практически не претерпела изменений. После покупки оружие получило новое обозначение EMP (Erma Maschinenpistole). Начиная с 1932 года, данные модели предлагались для продажи внутри страны, а также в третьи страны. При этом компания старалась адаптировать оружие под требования конкретных заказчиков, по этой причине пистолет-пулемет выпускался в нескольких основных вариантах. Они отличались между собой, главным образом, длиной ствола, калибром, типом используемого прицела, наличием или отсутствием предохранителя.Специалисты выделяют сегодня три основных модификации пистолетов-пулеметов EMP. Первая – со стволом 30 см, узлом крепления штыка и прицелом тангенциального типа. Данные пистолеты-пулеметы поставлялись Германией в страны Центральной и Восточной Европы, в частности в Югославию и Болгарию. Вторая модель была самой массовой и считалась стандартной. Длина ствола составляла 25 см, крепление штыка отсутствовало, на некоторых моделях был установлен упрощенный L-образный прицел, на других прицел тангенциального типа. Чаще всего такие пистолеты-пулеметы были оснащены предохранителем. Третий вариант EMP отличался наличием приклада по типу пистолета-пулемета MP-18.1.Стоит отметить, что пистолеты-пулеметы компании «Эрма» имели коммерческий успех на рынке. Конечно, его трудно было назвать значительным, но и недооценивать его не стоило. Всего в Германии было выпущено не менее 10 тысяч пистолетов-пулеметов EMP, однако точный объем их выпуска не установлен до сих пор. Партию данных пистолетов-пулеметов в 1936 году закупили СС, которые использовали данное оружие на протяжении всей Второй мировой войны.В начале 1936 года Управление вооружений Германии представило Верховному командованию вермахта доклад о состоянии и перспективах развития пистолетов-пулеметов. В докладе содержались выводы о необходимости вооружения подобным оружием технических родов войск и частично пехоты. С учетом данных рекомендаций была поставлена задача создания индивидуального автоматического оружия для экипажей танков и бронетранспортеров, которые использовали бы пистолеты-пулеметы для самообороны в случае экстренной эвакуации из техники. Оружие необходимо было разрабатывать с поправками на то, что оно будет использоваться в стесненных условиях боевых отделений танков и бронемашин.В том же году директор оружейной компании ERMA доктор Бертольд Гайпель в инициативном порядке приступил к проектированию требуемого оружия на основе уже выпускаемых компанией образцов. За исходную модель он взял достаточно хорошо освоенный пистолет-пулемет ЕМР. При работе конструкторы исходили из будущей специфики применения такого оружия экипажами бронетехники: чаще всего стрельба носила бы вынужденный характер. Это предопределило ряд элементов конструкции нового пистолета-пулемета. В частности, в нем впервые была реализована идея складного приклада, был изъят кожух ствола, также для удобства ведения огня из танка рукоятка перезаряжания переместилась на левую сторону затворной коробки, а на стволе появилось специальное приспособление – опорный крюк, который был необходим для надежного крепления пистолета-пулемета в амбразуре бронированной машины. Стоит отметить и по-настоящему революционную технологию выпуска основных деталей нового оружия: вместо традиционной станочной обработки был использован качественно новый метод холодной штамповки деталей из тонкого стального листа. До этого данный метод использовался в основном только в автомобилестроении. Применение штамповки позволило существенно уменьшить трудозатраты и, как следствие, себестоимость пистолета-пулемета. Немецким конструкторам компании ERMA удалось создать уникальную конструкцию, которая оказала непосредственное влияние на всю дальнейшую эволюции данного вида стрелкового оружия.Новый 9-мм пистолет-пулемет получил официальное обозначение EMP 36 и был предназначен для борьбы с живой силой противника на дистанции до 200 метров. Пистолет-пулемет EMP 36 состоял из ствола с затворной коробкой; затвора с ударником, соединенного вместе с деталями возвратного механизма (подвижная система); цевья со складным прикладом, спусковой коробкой, спусковым механизмом и коробчатого магазина. Использование складного металлического приклада оригинальной конструкции позволяло уменьшить длину оружия с 831 мм (откинутый приклад) до 620 мм (сложенный приклад). Также на данной модели появилась пистолетная рукоятка управления огнем.В пистолете-пулемете EMP 36 было реализовано новое конструктивное решение горловины магазина, которую перенесли вниз, правда, не строго вертикально к стволу оружия, а с небольшим смещением в левую сторону. Такой подход позволил наконец-то преодолеть старый недостаток пистолетов-пулеметов немецкой разработки, который был связан с боковым расположением магазинов. Перенос центра тяжести в плоскость симметрии пистолета-пулемета сразу же самым положительным образом сказался на кучности стрельбы из оружия вне зависимости от опорожнения магазина, особенно если стрелок вел непрерывный огонь. Специально для данной модели был создан коробчатый магазин на 32 патрона, который отличался от выпускавшихся ранее магазинов рядом деталей.Автоматика пистолета-пулемета EMP 36 работала по принципу отдачи свободного затвора. На данной модели использовался ударный механизм ударникового типа, он работал от возвратно-боевой пружины. Спусковой механизм практически без изменений был взят с модели EMP. На оружии имелся переводчик вида огня. Его кнопка была размещена над пистолетной рукояткой управления огнем. Единственным предохранителем пистолета-пулемета являлся коленчатый вырез на затворной коробке, куда заводилась рукоятка перезаряжания оружия при отведении в крайнее заднее положение. Возвратно-боевая пружина, как и в модели пистолета-пулемета ЕМР, была заключена в направляющие телескопические трубки. В канале ударника располагалась буферная пружина, которая вместе с относительно большой (738 грамм) массой подвижных частей (ударника, затвора и возвратного механизма), выкатом свободного затвора в момент выстрела и длинным ходом автоматики позволяла уменьшить темп стрельбы до 350-400 выстрелов в минуту.Для модели EMP 36 существенно упростился процесс обслуживания оружия. Теперь для разборки пистолета-пулемета вместо нажатия выступающего за спусковую скобу рычага и отделения от приклада затворной коробки, что было не совсем удобно в модели ЕМР, необходимо было лишь оттянуть стопорный болт, совершив его поворот на 1/4 оборота, и при нажатом спусковом крючке отделить ствол с затворной коробкой и подвижными частями автоматики пистолета-пулемета от ложи с ударно-спусковым механизмом и складным металлическим прикладом.Уже после начала серийного производства выяснилось, что штампованные детали являются пока недостаточно надежными. Поэтом, когда глава компании ERMA Бертольд Гайпель получил от Управления вооружений вермахта официальный заказ на разработку нового пистолета-пулемета для десантников, танкистов и полицейских, ему пришлось вновь вернуться к технологии станочной обработки основных деталей оружия. В период с 1936 по 1938 год пистолет-пулемет ЕМР 36 был доработан в МР 38. Данная модель пистолета-пулемета была официально принята на вооружение 29 июня 1938 года, став по-настоящему массовым образцом стрелкового оружием и одним из символов Второй мировой войны.Для своего времени пистолет-пулемет МР 38 обладал революционным дизайном. В его конструкции не использовались деревянные детали. Отсутствие деревянного приклада не только делало его более удобным для десантников и танкистов, но и более легким. Дерево при выпуске пистолетов-пулеметов МР 38 не использовалось вовсе, исключительно металл и пластик, который был впервые применен в конструкции пистолетов-пулеметов.Тактико-технические характеристики EMP-36:Калибр – 9 мм.Патрон – 9х19 мм Парабеллум.Длина общая – 831 мм.Длина со сложенным прикладом – 620 мм.Длина ствола – 250 мм.Масса без патронов – 3,96 кг.Магазин – коробчатый на 32 патрона.Начальная скорость пули – 360 м/с.Темп стрельбы – до 350-400 выст/мин.Прицельная дальность стрельбы – 200 м.