09:01 21 апреля

В США нашли новый предлог для ареста Джулиана Ассанджа

Телеканал CNN со ссылкой на источники в ФБР сообщает о том, что Федеральное бюро расследований решило пересмотреть свой подход к контактам с журналистским сообществом. В материале говорится, что от существующей схемы ФБР откажется, чтобы «предотвратить утечки, которые в последнее время стали частыми».

Контакты сотрудников организации с журналистами будут существенным образом ограничены. Как сообщается, это происходит на фоне многочисленных обвинений сотрудников ФБР в том, что именно они сами и выступают объектами для получения различного рода конфиденциальной информации, которая вскоре всплывает в СМИ.

Новая система работы ФБР с журналистами была представлена на прошедшей в Вашингтоне конференции ведомства. О подробностях новой политики взаимодействия сотрудников ФБР с прессой пока не сообщается.


На этом фоне стало известно о том, что США нашли предлог для ареста основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанджа. По последним данным, Ассанджу собираются предъявить обвинения в шпионаже и краже госсобственности.

В США нашли новый предлог для ареста Джулиана Ассанджа


Обращает на себя внимание тот факт, что на данный момент такого рода обвинения в адрес журналиста не выдвигались, так как принималась во внимание 1-я конституционная поправка США, которая гарантирует всем американским гражданам свободу слова. Кроме того, проблемы у обвинения возникали ещё и в связи с тем, что информация, которая публиковалась на сайте WikiLeaks, сразу же публиковалась другими американскими СМИ, которые, получается, тоже причастны к «шпионской деятельности». На каком основании конституционная поправка и публикации в других СМИ теперь в Вашингтоне учитывать не собираются, - данных пока нет.

Использованы фотографии: 24СМИ
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Комментарии 15

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  1. Teberii Сегодня, 05:57
    Порядок нужно было наводить раньше,а теперь крайнего нашли.
    Teberii
    1. Arzoo Сегодня, 07:29
      Ну не нравится им что кто-то правду говорит про американский террористический режим.
      Arzoo
      1. oleg-gr Сегодня, 08:45
        Прицепиться любой ценой, придумать повод и показательно засадить. Чтобы другие замолкли и не высовывались.
        oleg-gr
  2. птс-м Сегодня, 06:01
    Как говорят в народе ...правда глаза колет...вот и пеньдосы решили одеть "усилинные" очки своему народу. Все за "технику безопасности" болеют сердешные. А так же народ говорит...правду,как и шило,в мешке не удержишь...
    птс-м
  3. soroKING Сегодня, 06:01
    у них закон, что дышло... angry
    soroKING
  4. svp67 Сегодня, 06:04
    Телеканал CNN со ссылкой на источники в ФБР сообщает о том, что Федеральное бюро расследований решило пересмотреть свой подход к контактам с журналистским сообществом. В материале говорится, что от существующей схемы ФБР откажется, чтобы «предотвратить утечки, которые в последнее время стали частыми».
    Было бы не плохо, что бы ФБР, первым же действием остановило "утечку" в CNN
    svp67
  5. изя топ Сегодня, 06:05
    В США нашли новый предлог для ареста Джулиана Ассанджа
    а теперь он кого изнасиловал?иванку? recourse
    изя топ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:37
      что то не видно -не слышно,новых "громких" разоблачений от Викиликса. давай Ассандж сенсацию ! такую,что штаты затрясло ! yes
      андрей юрьевич
  6. inkass_98 Сегодня, 06:40
    Хоть тушкой, хоть чучелом, а посадить Ассанджа трэба. Вот и выискивают обвинения одно абсурдней другого. Сейчас для Джулиана самое важное - чтобы президент Эквадора многовекторность не проявил или посольство внезапно "террористы" не атаковали.
    inkass_98
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:47
    Вместе с очередной утечкой утечет и сам Ассандж, ибо ему нужно срочно менять "нору" пока его за правду не засунули в клетку, или род землю. Создадут прецедент, украдут его из посольства, и,всё -авэ Мария!!!! crying
    Изгоняющий либероидов
  8. Zaurbek Сегодня, 07:04
    У Ассанжа тоже чуйка должна быть...валить нужно было в Китай или к Нам...в демократию все верил.
    Zaurbek
    1. askort154 Сегодня, 07:43
      Zaurbek....У Ассанжа тоже чуйка должна быть...валить нужно было в Китай или к Нам...в демократию все верил.

      Нет, Китаю слабо. Он Сноудена нам отдал с удовольствием, боясь ссоры с США. А вот Ассанжа,
      "поселить" к Сноудену, было бы не плохо. Две занозы в заднице разведслужб США, и обе недоступны. good
      askort154
  9. romandostalo Сегодня, 08:08
    Ну да - Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...
    romandostalo
  10. Altona Сегодня, 08:10
    Ассанжа вряд ли сольют. Он фигура, выгодная для многих. Если бы хотели, давно бы ущучили его.
    Altona
  11. Siberia 9444 Сегодня, 08:15
    А как же изнасилование what все не канает request
    Siberia 9444
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