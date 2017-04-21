В США нашли новый предлог для ареста Джулиана Ассанджа
Телеканал CNN со ссылкой на источники в ФБР сообщает о том, что Федеральное бюро расследований решило пересмотреть свой подход к контактам с журналистским сообществом. В материале говорится, что от существующей схемы ФБР откажется, чтобы «предотвратить утечки, которые в последнее время стали частыми».
Контакты сотрудников организации с журналистами будут существенным образом ограничены. Как сообщается, это происходит на фоне многочисленных обвинений сотрудников ФБР в том, что именно они сами и выступают объектами для получения различного рода конфиденциальной информации, которая вскоре всплывает в СМИ.
Новая система работы ФБР с журналистами была представлена на прошедшей в Вашингтоне конференции ведомства. О подробностях новой политики взаимодействия сотрудников ФБР с прессой пока не сообщается.
На этом фоне стало известно о том, что США нашли предлог для ареста основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанджа. По последним данным, Ассанджу собираются предъявить обвинения в шпионаже и краже госсобственности.
Обращает на себя внимание тот факт, что на данный момент такого рода обвинения в адрес журналиста не выдвигались, так как принималась во внимание 1-я конституционная поправка США, которая гарантирует всем американским гражданам свободу слова. Кроме того, проблемы у обвинения возникали ещё и в связи с тем, что информация, которая публиковалась на сайте WikiLeaks, сразу же публиковалась другими американскими СМИ, которые, получается, тоже причастны к «шпионской деятельности». На каком основании конституционная поправка и публикации в других СМИ теперь в Вашингтоне учитывать не собираются, - данных пока нет.
Контакты сотрудников организации с журналистами будут существенным образом ограничены. Как сообщается, это происходит на фоне многочисленных обвинений сотрудников ФБР в том, что именно они сами и выступают объектами для получения различного рода конфиденциальной информации, которая вскоре всплывает в СМИ.
Новая система работы ФБР с журналистами была представлена на прошедшей в Вашингтоне конференции ведомства. О подробностях новой политики взаимодействия сотрудников ФБР с прессой пока не сообщается.
На этом фоне стало известно о том, что США нашли предлог для ареста основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанджа. По последним данным, Ассанджу собираются предъявить обвинения в шпионаже и краже госсобственности.
Обращает на себя внимание тот факт, что на данный момент такого рода обвинения в адрес журналиста не выдвигались, так как принималась во внимание 1-я конституционная поправка США, которая гарантирует всем американским гражданам свободу слова. Кроме того, проблемы у обвинения возникали ещё и в связи с тем, что информация, которая публиковалась на сайте WikiLeaks, сразу же публиковалась другими американскими СМИ, которые, получается, тоже причастны к «шпионской деятельности». На каком основании конституционная поправка и публикации в других СМИ теперь в Вашингтоне учитывать не собираются, - данных пока нет.
Использованы фотографии: 24СМИ
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