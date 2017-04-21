Венесуэла: государственный праздник на фоне попытки «майдана»

19 апреля в Венесуэле отмечался один из главных государственных праздников – 207-я годовщина принятия Национальной декларации Независимости. Казалось бы, эта дата не круглая, но в свете нынешних событий был объявлен День солидарности с Венесуэлой. По этому поводу в Москве на улице Уго Чавеса собрались сотни представителей венесуэльской общины в России и граждан, сочувствующих Боливарианской Республике. В Каракасе в это время три миллиона человек вышли на улицы отметить годовщину исторического события, положившего начало пути страны к независимости.К сожалению, далеко не всем дорога собственная история и даже собственная Родина. Иначе не было бы в мире за последние десятилетия столько переворотов, именуемых «цветными революциями». Есть популярное заблуждение, будто бы все эти «революции» совершаются «доведенными до отчаяния гражданами», однако стоит копнуть чуть поглубже, как выясняется: за тем или иным «майданом» стоят совершенно определенные силы. И все нити событий ведут в Вашингтон.Вот и государственный праздник в Венесуэле прошел на фоне очень тревожных событий. После того, как в начале года наступление проамериканской «оппозиции» на законную власть провалилось, теперь начата очередная волна протестов, до боли похожих на все предыдущие «майданы».Напомню, 9 января этого года «оппозиция» в парламенте попыталась осуществить переворот, а именно: приняла решение об отставке президента Николаса Мадуро. Это решение было именно попыткой госпереворота, поскольку оно вообще никак не согласовалось с Конституцией, о чем сразу же, еще в ту самую январскую ночь, заявил Конституционный суд страны.Начиная с 4 апреля, вновь идут попытки свержения власти. Теперь – с помощью уличных беспорядков, разжигаемых Вашингтоном. Да, кто-то может сказать, что, мол, виновна сама венесуэльская власть, но невозможно не заметить странную синхронность между событиями на улицах и заявлениями из американской столицы.4 апреля Верховный суд страны ограничил полномочия парламента. Это был юридически верный шаг властей, особенно после предыдущей попытки госпереворота, но он привел к тому, что «оппозиции» была извне дана команда «Фас». Толпы правых вышли на улицы. Далее власти решили пойти на уступки, чтобы попытаться сбить напряженность. Решение Верховного суда было отменено. Но мы уже знаем по украинскому майдану, да и по всем остальным случаям фальшивых «революций», что никакая уступка власти не воспринимается крайне правыми силами – они просто по природе своей не настроены идти на диалог. В том числе, и потому, что диалог не нужен их хозяевам из-за рубежа.«Оппозиция» не смогла пропустить и такой день, как годовщину принятия Национальной декларации Независимости. Ей необходимы были столкновения с теми, кто вышел на улицы отметить праздник и поддержать политику руководства страны.Полиция, военные и народные ополченцы сделали все, чтобы не допустить в Каракасе самого страшного: кровавого столкновения между этими двумя силами. Такое столкновение было бы крайне на руку США – это был бы отличный старт все того же печально известного сценария.К сожалению, не обошлось и без жертв. Сообщается о гибели двух демонстрантов и одного военного.Один молодой человек умер в Каракасе от ранения в голову. В его смерти обвиняют некую группу неизвестных, которая ехала на мотоциклах и обстреляла акцию протеста. А накануне в городе Сан-Кристобаль получила смертельное ранение девушка. Кроме того, в ходе столкновений на окраине Каракаса погиб член Национальной гвардии.«Оппозиция» замалчивает смерть последнего и «поднимает на щит» двоих протестующих. Однако, согласно другим данным, эти двое погибли и вовсе не в столкновениях, а в давке. Даже если и не в давке, разве мы не видели, как действуют «неизвестные снайперы» в тех уголках мира, где нужно спровоцировать беспорядки?Заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, который уже успел «отличиться» в оправдании акта прямой агрессии в отношении Сирии, не заставило себя долго ждать. Как обычно, госсекретарь прямо поддержал именно «оппозицию». И обвинил власти Венесуэлы… в несоблюдении собственной Конституции. Он также призвал «освободить политзаключенных» - то есть, задержанных в ходе протестов погромщиков. Случаи насилия и мародерства со стороны правых сил, как всегда, в Вашингтоне остаются «незамеченными».Реакция Евросоюза оказалась чуть более сдержанной. Там выразили «обеспокоенность» гибелью двух человек (смерть силовика предпочли «не увидеть»). И призвали обе стороны к диалогу.Диалог – это, собственно, то, за что выступают венесуэльские власти. Только к этому самому диалогу действительно нужно призывать «оппозицию», а она показывает совсем другое желание. Да и как иначе, если Тиллерсон уже выступил в роли ее внешнего покровителя?...Выступая в Москве на акции солидарности, посол Венесуэлы в РФ Карлос Фариа Тортоса заявил: «». Речь, конечно же, шла о настоящей народной революции, о мирной революции, когда в ходе президентских выборов победил Уго Чавес. После этого США не оставляли попыток сбросить его. Совсем недавно вспоминали и другую годовщину: 15-ю годовщину провала попытки военного переворота. 11 апреля 2002 года законно избранный глава государства Уго Чавес был арестован изменившими присяге военными, и его пытались заставить отречься от должности. Тогда народ вышел и защитил свой выбор.Сейчас ситуация очень тревожна. Новая администрация США, точно так же, как и все предыдущие, идет в атаку на страны Латинской Америки. Но пусть не все будет по плану тех, кто пытается свергать власть в чужой стране, совершенно не думая о том, что будет впоследствии. Ни одна цветная псевдореволюция еще не принесла добра ни одному народу.