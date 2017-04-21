В Белграде местному парку дали имя ансамбля Александрова

Наш город на сегодняшнем заседании получил новое название парка в старом городе. Парк, расположенный на улице Краля Милана, отныне носит название Александров-парк. Решение принято по инициативе министерства культуры и информации в память о погибших российских артистах.

Городская администрация сербской столицы сообщает о том, что по решению парламента парк в центре Белграда будет носить имя ансамбля Александрова. Кроме того, в парке появится памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину.Впервые в местной Скупщине инициатива о присвоении центральному парку старого города в Белграде имени российского ансамбля песни и пляски, члены коллектива которого погибли в авиакатастрофе близ Сочи, была озвучена в конце декабря прошлого года. Теперь эта инициатива воплотилась в реальность.Из сообщения пресс-служба Белградской администрации:Установка памятника Юрию Гагарину в Александров-парке начнётся в ближайшее время.Помимо этого, белградские власти приняли решение о присвоении одной из городских улиц имени посла российской империи Николая Гартвига. Он возглавлял дипломатическую миссию накануне 1-й мировой войны. В Сербии помнят это имя, отмечая заслуги российской дипмиссии перед сербским народом.