09:06 21 апреля

В Белграде местному парку дали имя ансамбля Александрова

Городская администрация сербской столицы сообщает о том, что по решению парламента парк в центре Белграда будет носить имя ансамбля Александрова. Кроме того, в парке появится памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину.

Впервые в местной Скупщине инициатива о присвоении центральному парку старого города в Белграде имени российского ансамбля песни и пляски, члены коллектива которого погибли в авиакатастрофе близ Сочи, была озвучена в конце декабря прошлого года. Теперь эта инициатива воплотилась в реальность.

В Белграде местному парку дали имя ансамбля Александрова



Из сообщения пресс-служба Белградской администрации:
Наш город на сегодняшнем заседании получил новое название парка в старом городе. Парк, расположенный на улице Краля Милана, отныне носит название Александров-парк. Решение принято по инициативе министерства культуры и информации в память о погибших российских артистах.


Установка памятника Юрию Гагарину в Александров-парке начнётся в ближайшее время.

Помимо этого, белградские власти приняли решение о присвоении одной из городских улиц имени посла российской империи Николая Гартвига. Он возглавлял дипломатическую миссию накануне 1-й мировой войны. В Сербии помнят это имя, отмечая заслуги российской дипмиссии перед сербским народом.

Использованы фотографии: http://www.beograd.rs
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Комментарии 5

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  1. изя топ Сегодня, 06:18
    Городская администрация сербской столицы сообщает о том, что по решению парламента парк в центре Белграда будет носить имя ансамбля Александрова.
    вот за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО soldier
    изя топ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:23
      Цитата: изя топ
      Городская администрация сербской столицы сообщает о том, что по решению парламента парк в центре Белграда будет носить имя ансамбля Александрова.
      вот за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО soldier

      ну так оружие дарим...а нам вот такой респект...
      андрей юрьевич
      1. Orel Сегодня, 06:40
        Цитата: андрей юрьевич
        ну так оружие дарим...а нам вот такой респект...


        Если они это делают искренне, то это достойно уважения, а если это только "респект", то это огорчает.
        Orel
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:43
    Чисто по человечески за такое решение им большое человеческое спасибо! hi
    Изгоняющий либероидов
  3. garnik Сегодня, 08:05
    Не надо к сербам относится подозрительно.Они уже и не знают как доказать свои братские отношения с Россией.То что мы передаем б.у. вооружение это капля от возможности ВС России. Те же США" благотворительностью" занимается по всему миру,тем самым навязывая в будущем свое вооружение.Черногорцев упустили,как бы сербы не разочаровались в России.
    garnik
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