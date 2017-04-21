МИД РФ: Запад пытается скрыть правду об инциденте в Идлибе

Честно говоря, мы ожидали именно такого результата, с учетом того, как себя вели вчера на возобновленной сессии Исполнительного совета ОЗХО наши западные партнеры. Для принятия решения в таком формате требуется две трети голосов, но у западных стран больше трети. То есть, решение не имело шансов в любом случае быть одобренным при таком настрое западных стран. Вывод один — для нас такое поведение западных коллег равнозначно признанию того, что они понимают: сирийцы химическое оружие не применяли, и соответственно их главная задача — воспрепятствовать высококвалифицированному полноценному расследованию, поскольку оно может вскрыть правду для них крайне неприятную.

Согласно информации РИА Новости , директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что отказ ОЗХО от предложения России и Ирана по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне был ожидаем, так как Запад тем самым пытается воспрепятствовать проведению полноценного расследования.По итогам голосования исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложения РФ и Ирана по расследованию инцидента под Идлибом. Представленные в совете британцы пояснили, что Россия и Иран своими предложениями "пытались подорвать работу миссии по установлению фактов".Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что в обновленном российско-иранском предложении были учтены замечания, высказанные рядом стран-партнеров. Так, РФ приняла во внимание пожелания о проведении расследования силами существующей миссии по установлению фактов. Однако она настаивала на том, чтобы мандат реализовывался полноценно, а не выборочно, как в последнее время. В проекте одобрялось стремление ряда стран выделить своих экспертов на помощь миссии.