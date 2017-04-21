09:06 21 апреля

МИД РФ: Запад пытается скрыть правду об инциденте в Идлибе

Согласно информации РИА Новости , директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что отказ ОЗХО от предложения России и Ирана по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне был ожидаем, так как Запад тем самым пытается воспрепятствовать проведению полноценного расследования.

Честно говоря, мы ожидали именно такого результата, с учетом того, как себя вели вчера на возобновленной сессии Исполнительного совета ОЗХО наши западные партнеры. Для принятия решения в таком формате требуется две трети голосов, но у западных стран больше трети. То есть, решение не имело шансов в любом случае быть одобренным при таком настрое западных стран. Вывод один — для нас такое поведение западных коллег равнозначно признанию того, что они понимают: сирийцы химическое оружие не применяли, и соответственно их главная задача — воспрепятствовать высококвалифицированному полноценному расследованию, поскольку оно может вскрыть правду для них крайне неприятную.


МИД РФ: Запад пытается скрыть правду об инциденте в Идлибе



По итогам голосования исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложения РФ и Ирана по расследованию инцидента под Идлибом. Представленные в совете британцы пояснили, что Россия и Иран своими предложениями "пытались подорвать работу миссии по установлению фактов".

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что в обновленном российско-иранском предложении были учтены замечания, высказанные рядом стран-партнеров. Так, РФ приняла во внимание пожелания о проведении расследования силами существующей миссии по установлению фактов. Однако она настаивала на том, чтобы мандат реализовывался полноценно, а не выборочно, как в последнее время. В проекте одобрялось стремление ряда стран выделить своих экспертов на помощь миссии.


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Комментарии 19

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  1. Zaurbek Сегодня, 07:06
    Нужно смениться и разбомбить Идлиб самим. Мы же не применяем хим оружие.
    Zaurbek
    1. avg-mgn Сегодня, 07:30
      Зачем подставляться - ведь опять скажут, что применили. Предложить партнерам - пусть сами отбомбят. Можно даже проплатить.
      avg-mgn
      1. Marksman Сегодня, 07:42
        Пробирка с Тайдом снова "жжот"...
        Marksman
      2. Zaurbek Сегодня, 07:48
        Ну мы то не можем химикатами бомбить! Нам жертвы будут приписывать.
        Zaurbek
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:51
      Запад не пытается скрыть правду , он ее скрыл . Вот что значит долголетняя , плодотворная работа с мировым СМИ .
      Spartanez300
      1. Ольгович Сегодня, 08:24
        Цитата: Spartanez300
        Запад не пытается скрыть правду , он ее скрыл . Вот что значит долголетняя , плодотворная работа с мировым СМИ .

        Информация невнятная-непонятно, что предлагал, Запад, что-Россия и в чем различия и какие им кто дал объяснения.
        Ольгович
  2. Orel Сегодня, 07:08
    Так расследование уже было. Если честно, то я нашу позицию не понимаю. Кроме ООН и ОЗХО - нет независимых арбитров. Комиссия ОЗХО уже пообщалась с пострадавшими, взяла пробы, доказала, что это был Зарин, побывала на месте предполагаемой атаки. Какое еще расследование нам нужно???
    Orel
    1. Кот Всапогах Сегодня, 07:14
      комиссия не брала проб, а воспользовалась пробами любезно предоставленными белыми горшками,и с пострадавшими они наверно по скайпу общались! wassat
      Кот Всапогах
    2. krops777 Сегодня, 07:15
      Так расследование уже было. Если честно, то я нашу позицию не понимаю. Кроме ООН и ОЗХО - нет независимых арбитров. Комиссия ОЗХО уже пообщалась с пострадавшими, взяла пробы, доказала, что это был Зарин, побывала на месте предполагаемой атаки. Какое еще расследование нам нужно???


      Дело нужно довести до суда, найти виновных, а виновник итак ясен это США с их подопечными, логично предположить, что запад откажется от участия в расследовании, а без них нам скажут все это ваши выдумки, как с самолетом над Украиной только наоборот, нас в расследование не пустили.
      krops777
    3. ALLxANDr Сегодня, 07:44
      Скинь пожалуйста ссылочку на расследование. На сколько я помню, там фигурировали белые каски, про ООН и ОЗХО разговора не было. Если кто не понимает, что такое Зарин, то желательно почитать об этом дополнительно. Марлевые повязки на лице от Зарина не спасут. До тел и одежды прикасаться нельзя, до спец.обработки. Делается специальная дегазация территории. Те кто соприкоснулся с Зарином, тело жгёт до костей, можно только представить насколько это больно.. Это адская боль... а то что показали белые каски - очередной фейк!
      ALLxANDr
    4. Fei_Wong Сегодня, 07:50
      Цитата: Orel
      Кроме ООН и ОЗХО - нет независимых арбитров.

      Где вы на современной политической карте мира вдруг углядели независимых арбитров?
      Fei_Wong
    5. serkhan Сегодня, 08:16
      Так расследование уже было
      ну если просмотр фотографий считать расследованием, то да...
      serkhan
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:22
    Да, Россия вечно "неправильные "варианты предлогает-, и оружие игилу не постовляй , lol и на в укроине нациков обвеняет в бесчинствах lol и за Асада в Сирии пишится -короче говоря бяка всепланетного масштаба lol а не Россия lol
    Изгоняющий либероидов
  4. Vincent Сегодня, 07:23
    Что должно доказать расследование? Что эта была провокация? И что потом - 59 томагавков вернуться на родину? Очевидно, что запад идёт своей дорогой к намеченным целям, мы можем как шавки только тявкать в след проходящему каравану... Кстати, идёт он в нашу сторону. И все знают, что дело закончится войной.
    Vincent
  5. askort154 Сегодня, 07:26
    Паровоз ушёл. Сейчас эта тема уйдёт с западных СМИ, а наши "потуги" сведут к "0". Только, спустя N-е время, "всплывёт правда", но это уже будет не актуально. Это , вполне удачная, технология США в инфовойне. Раньше, в 20 веке, СМИ были 4-й властью, сейчас их сделали 2-й, даже в самой Америке.
    askort154
    1. udincev Сегодня, 07:42
      Цитата: askort154
      СМИ были 4-й властью, сейчас их сделали 2-й, даже в самой Америке.

      СМИ не власть. СМИ - оружие, средство.
      udincev
  6. Jovanni Сегодня, 07:34
    Представленные в совете британцы пояснили, что Россия и Иран своими предложениями "пытались подорвать работу миссии по установлению фактов".

    Да не надо им никуда ехать! Они уже давно эти факты придумали сами...
    Jovanni
  7. Rostislav Сегодня, 07:40
    Как народная мудрость оценивает того, кто громче всех вопит "Держи вора"?
    Палки в колеса расследования были ожидаемы, правда для них смерти подобна.
    Rostislav
  8. Шукшин Сегодня, 08:13
    После проведения независимого расследования "западная коалиция" будет запрещена в России.
    Шукшин
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