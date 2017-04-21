09:01 21 апреля

«Белгород» станет самой большой субмариной

Как сообщает интернет-газета « Известия », модернизируемая субмарина «Белгород» станет самой большой подводной лодкой в Военно-морском флоте России.

Корабль был заложен 1992 году по проекту 949А «Антей» , который рассматривался в качестве ответа на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. 20.12.2012 года он был перезаложен, началась его постройка в соответствие с проектом 09852 в качестве научно-исследовательской атомной подводной лодки. По своим размерам и водоизмещению она обойдет тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун» , внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Её назначением станет выполнение научно-исследовательских миссий: изучение дна российского арктического шельфа, поиск на больших глубинах полезных ископаемых, установка подводных коммуникаций. В этих целях она будет оснащена необитаемыми глубоководными аппаратами, батискафами, специальным научным оборудованием.


«Белгород» станет самой большой субмариной


В командовании ВМФ сообщили, что модернизация субмарины будет завершена в 2018 году. Работу ведет Северодвинское машиностроительное предприятие. Выполнено перепроектирование центральной части. Ракетный отсек заменен новым размером почти 30 м. Он рассчитан на установку специального оборудования, шлюзовых камер для перехода моряков в глубоководные аппараты и выхода водолазов. В итоге размер субмарины увеличился с первоначальных 154 до 184 м, что на 11 м больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун».

По некоторым данным, «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». На нем будут перевозиться и устанавливаться на морском дне автономные атомные подводные модули, предназначенные для зарядки необитаемых подводных аппаратов. Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей.

- пояснил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.


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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 08:12
    Размер значения не имеет?А как насчет "начинки"? laughing
    210окв
    1. oleg-gr Сегодня, 08:18
      "выполнение научно-исследовательских миссий". Теперь это так называется? Пускай исследуют и нервируют НАТО .
      oleg-gr
      1. хрыч Сегодня, 08:30
        Цитата: oleg-gr
        Пускай исследуют и нервируют НАТО

        Тут конечно не НАТО, а персонально США, Британия, КНР и Япония. Хотя если будут безобразно себя вести, то можно и в Ла-Манше грохнуть laughing
        А так опыт фактически имеется, включая Кузькинумаму и Т-15
        https://topwar.ru/22943-sovetskie-yadernye-torped
        y-t-15-i-t-5.html
        хрыч
      2. Ростовчанин Сегодня, 08:53
        Автор путает большое с длинным.
        Ростовчанин
    2. AVA77 Сегодня, 08:24
      Ну это кому как wink
      AVA77
    3. сибиралт Сегодня, 08:29
      Может, это подводный грузовик?
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:40
        Цитата: сибиралт
        Может, это подводный грузовик?

        Ага , только грузы перевозит специфические и способные попортить нервы супостатам ... wink
        bouncyhunter
      2. fzr1000 Сегодня, 09:01
        Чего только не сделаешь, чтоб Платон обойти.
        fzr1000
  2. Кот Всапогах Сегодня, 08:14
    этож сколько туда "калибров" и "цирконов" влезет? good
    Кот Всапогах
    1. хрыч Сегодня, 08:16
      Цитата: Кот Всапогах
      этож сколько туда "калибров" и "цирконов" влезет?

      Не так много, главное сколько Статусов-6
      http://masterok.livejournal.com/3272558.html
      хрыч
  3. mitrich Сегодня, 08:16
    Самое большое, в нынешних реалиях, это разве хорошо? Что то напоминает приснопамятное, советская микросхема, самая большая м/с в мире.
    mitrich
    1. PN Сегодня, 08:55
      В данном случае хорошо. Это не совсем боевой корабль, ему сверх скрытность особо ни к чему.
      PN
    2. хрыч Сегодня, 08:55
      Цитата: mitrich
      Самое большое, в нынешних реалиях, это разве хорошо?

      Очень хорошо ибо оружие весьма габоритное, но и чудовищное. В свое время, когда была сделана умышленная утечка, "партнеры" не просекли, но вот уже и носитель готов, плюс к АПЛ Саров и будет еще Хабаровск. Видимо у одной будет задача уничтожать Атлантику у второй Тихоокеанское побережье, а третья laughing на всякий случай. Понятно, что основная цель - Восточное побережье США (там у нас Нью-Йорк и Вашингтон) и Восточно-китайское море (там у нас Пекин и Шанхай). Нахождение Пекина и Вашингтона не совсем на берегу не имеет значение, цунами, либо облако радиоактивного кобальта сделают свое дело, либо скорей всего (для унификации заряда) то и другое одновременно. Еще размеры носителя увеличивают автономность и дальность. Плюс комфорт экипажа. Дежурство проще осуществлять в районе юга Атлантики и Тихого океана, т.е. у Антарктиды, там совершенно нет ПЛО противника, а дальность Статуса-6 до 10 тыс км вполне себе позволяет патрулировать где угодно.
      хрыч
  4. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:22
    Батарея "Цирконов" тоже не будет лишней!
    Лёня Пантелеев
  5. DenZ Сегодня, 08:28
    Странно выглядит информация о размерах и водоизмещении.
    Если в начале статьи пишут что по своим размерам и водоизмещению лодка будет больше 941-го проекта то далее по тексту пишут что длина будет на 11 метров больше чем у проекта 941. Но! 941 проект имеет значительно более широкий и высокий корпус чем 949-й.
    Водоизмещение подводное 949а - 24 тыс. тонн
    941---48 тыс. тонн.
    Имхо увеличение длины даже на 11 метров не сделает лодке в 2 раза больше водизмещение.
    Автору статьи- двойка за игнорирование ( либо непонимание) элементарных вещей (а еще профессор блин).
    DenZ
    1. Ростовчанин Сегодня, 08:51
      Ракетный отсек заменен новым размером почти 30 м. Он рассчитан на установку специального оборудования, шлюзовых камер для перехода моряков в глубоководные аппараты и выхода водолазов.
      а меня ещё вот это смутило, у 949 нет ракетного отсека, ракеты вдоль бортов находятся
      Ростовчанин
  6. Николай71 Сегодня, 08:30
    Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей.
    Хороший проект, амбициозный.
    Николай71
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:33
    Ага, вот это "реинкарнация" "Тайфуна"! Больше - не меньше. Да и супостату ссыкотно будет, что где то в океанских глубинах "шарится" монстр, размером едва ли не с авианосец. Ракет на нем нет, ага. А что есть ? А вот это - большой секрет...
    Горный стрелок
  8. AVA77 Сегодня, 08:37
    Цитата: 210окв
    Размер значения не имеет?А как насчет "начинки"? laughing

    Моя соседка с вами бы несогласилась wink
    AVA77
  9. Alexey-74 Сегодня, 08:56
    Одним словом подлодка-разведчик.....умно однако!!! laughing
    Alexey-74
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