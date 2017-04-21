«Белгород» станет самой большой субмариной
Как сообщает интернет-газета « Известия », модернизируемая субмарина «Белгород» станет самой большой подводной лодкой в Военно-морском флоте России.
Корабль был заложен 1992 году по проекту 949А «Антей» , который рассматривался в качестве ответа на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. 20.12.2012 года он был перезаложен, началась его постройка в соответствие с проектом 09852 в качестве научно-исследовательской атомной подводной лодки. По своим размерам и водоизмещению она обойдет тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун» , внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.
Её назначением станет выполнение научно-исследовательских миссий: изучение дна российского арктического шельфа, поиск на больших глубинах полезных ископаемых, установка подводных коммуникаций. В этих целях она будет оснащена необитаемыми глубоководными аппаратами, батискафами, специальным научным оборудованием.
В командовании ВМФ сообщили, что модернизация субмарины будет завершена в 2018 году. Работу ведет Северодвинское машиностроительное предприятие. Выполнено перепроектирование центральной части. Ракетный отсек заменен новым размером почти 30 м. Он рассчитан на установку специального оборудования, шлюзовых камер для перехода моряков в глубоководные аппараты и выхода водолазов. В итоге размер субмарины увеличился с первоначальных 154 до 184 м, что на 11 м больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун».
- пояснил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
Корабль был заложен 1992 году по проекту 949А «Антей» , который рассматривался в качестве ответа на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. 20.12.2012 года он был перезаложен, началась его постройка в соответствие с проектом 09852 в качестве научно-исследовательской атомной подводной лодки. По своим размерам и водоизмещению она обойдет тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун» , внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.
Её назначением станет выполнение научно-исследовательских миссий: изучение дна российского арктического шельфа, поиск на больших глубинах полезных ископаемых, установка подводных коммуникаций. В этих целях она будет оснащена необитаемыми глубоководными аппаратами, батискафами, специальным научным оборудованием.
В командовании ВМФ сообщили, что модернизация субмарины будет завершена в 2018 году. Работу ведет Северодвинское машиностроительное предприятие. Выполнено перепроектирование центральной части. Ракетный отсек заменен новым размером почти 30 м. Он рассчитан на установку специального оборудования, шлюзовых камер для перехода моряков в глубоководные аппараты и выхода водолазов. В итоге размер субмарины увеличился с первоначальных 154 до 184 м, что на 11 м больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун».
По некоторым данным, «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». На нем будут перевозиться и устанавливаться на морском дне автономные атомные подводные модули, предназначенные для зарядки необитаемых подводных аппаратов. Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей.
- пояснил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
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