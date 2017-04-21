«Белгород» станет самой большой субмариной

По некоторым данным, «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». На нем будут перевозиться и устанавливаться на морском дне автономные атомные подводные модули, предназначенные для зарядки необитаемых подводных аппаратов. Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей.

Как сообщает интернет-газета « Известия », модернизируемая субмарина «Белгород» станет самой большой подводной лодкой в Военно-морском флоте России.Корабль был заложен 1992 году по проекту 949А «Антей» , который рассматривался в качестве ответа на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. 20.12.2012 года он был перезаложен, началась его постройка в соответствие с проектом 09852 в качестве научно-исследовательской атомной подводной лодки. По своим размерам и водоизмещению она обойдет тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун» , внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.Её назначением станет выполнение научно-исследовательских миссий: изучение дна российского арктического шельфа, поиск на больших глубинах полезных ископаемых, установка подводных коммуникаций. В этих целях она будет оснащена необитаемыми глубоководными аппаратами, батискафами, специальным научным оборудованием.В командовании ВМФ сообщили, что модернизация субмарины будет завершена в 2018 году. Работу ведет Северодвинское машиностроительное предприятие. Выполнено перепроектирование центральной части. Ракетный отсек заменен новым размером почти 30 м. Он рассчитан на установку специального оборудования, шлюзовых камер для перехода моряков в глубоководные аппараты и выхода водолазов. В итоге размер субмарины увеличился с первоначальных 154 до 184 м, что на 11 м больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун».- пояснил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.