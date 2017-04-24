По указке вашингтонского обкома
«Какие ваши доказательства?» — спрашивал один нехороший дядя у милиционера, сыгранного Шварценеггером. Персонаж Шварценеггера, как известно, доказательства нашёл быстро. Иное дело — нынешние западные газеты. Крупная пресса США предпочитает не аргументировать, а повторять «версию» Белого дома.
От фактов американские СМИ попросту отворачиваются. Заявления экспертов и дипломатов о химической атаке в сирийском Хан-Шейхуне корреспондентов и их начальников отчего-то не интересуют. Да и к чему? Ведь воля Белого дома обозначена, виновник назван. Больше того, какие-либо иные версии, расходящиеся с официальной точкой зрения, установленной Белым домом, критикуются или просто подвергаются сомнению.
Об этом пишет в издании «The Nation» журналист Джеймс Карден.
Американские СМИ игнорируют экспертные мнения, не соответствующие официальным. Это делается для того, чтобы продвигать идею войны мистера Трампа с Сирией, допускает автор.
Американские СМИ, считает Джеймс Карден, «соблазнились» демонстрацией военной мощи США, им нравится та скорость, с которой президент принял решение о военном ударе по Сирии из-за применения химического оружия в Хан-Шейхуне, в результате которого погибло более 80 человек, а сотни получили ранения. Голоса же «несогласных» из администрации Белого дома «выдавливаются».
Ударом 59 «Томагавков» по сирийской авиабазе Шайрат и убийством пяти сирийских солдат и девяти гражданских лиц президент Трамп смог поднять себя в глазах средств массовой информации: от объекта насмешек он эволюционировал до «лидера свободного мира».
На тему новой «партийной линии» рассуждает известный своими расследованиями журналист Роберт Пэрри, которого цитирует Карден. По словам этого журналиста, все «важные персоны», которые появлялись на телешоу или цитировались в ведущих средствах массовой информации, доверяли фотографиям, представленным пропагандистами, связанным с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), и игнорировали документально подтверждённые ранее случаи, когда сирийские вооружённые повстанцы устраивали химические инциденты, чтобы приписать потом атаку правительству Асада.
Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд сказал на прошлой неделе «Би-би-си», что он сильно сомневается в том, что Асад был виновником атаки. «Асад, — сказал Форд, — может быть жестоким и снова жестоким, но он не безумец». По мнению Форда, обвинения в адрес Асада неправдоподобны.
На каких же доказательствах и разведданных строилось военное решение Трампа?
11 апреля Белый дом рассекретил четырёхстраничный доклад, призванный доказать обоснованность «правого дела» против Асада и послужить запоздалым оправданием для удара «Томагавками» по авиабазе в Сирии. В докладе, подготовленном вовсе не спецслужбами США, а Белым домом под контролем советника по национальной безопасности мистера Макмастера, говорится: «Соединённые Штаты уверены, что сирийский режим организовал атаку с применением химического оружия, использовав нервно-паралитический газ зарин против своего народа в городе Хан-Шейхуне в южной провинции Идлиб 4 апреля 2017 года».
Это мнение основано на открытом видео, где якобы демонстрируется, что химическое оружие было активировано не на складе с вооружением, как утверждали русские и сирийцы, а «посреди улицы в северной части Хан-Шейхуна». Коммерческие спутниковые снимки 6 апреля показывали кратер на дороге, который соответствует этому видео.
Этот доклад раскритиковал доктор Теодор Постол, почётный профессор в Массачусетском технологическом институте. Этот человек в своё время занимал должность научного консультанта и работал в подчинении у начальника военно-морских операций Пентагона.
Постол отмечает, что «единственными неоспоримыми фактами, изложенными в докладе Белого дома, является утверждение о том, что химическая атака с использованием нервно-паралитического газа произошла в Хан-Шайхуне, Сирия». Однако сей доклад «не содержит абсолютно никаких доказательств того, что это нападение было результатом сброса боеприпаса с воздуха. Фактически в докладе нет абсолютно никаких доказательств, которые указывали бы на истинного виновника этого зверства». Постол пишет, что «единственным источником, который документ приводит в качестве доказательства», служит кратер на дороге. Учёный приходит к выводу: «Чтобы скрыть недостаток информации с целью поддержать действия президента, Совет национальной безопасности подготовил мошеннический доклад».
«То, что, по моему мнению, сейчас совершенно ясно, — сказал учёный, — так это то, что доклад Белого дома был сфабрикован…» По словам Постола, это была «крайне неуклюжая и непродуманная попытка», призванная скрыть тот факт, что Трамп атаковал Сирию без каких-либо разведывательных данных о том, что правительство Асада было виновником атаки.
По мнению Постола, Трамп — это «безрассудный президент», который принимает решения, не руководствуясь концепцией национальной безопасности и рискуя при этом «непреднамеренной эскалацией и конфронтацией с Россией, а также срывом сотрудничества с Россией». В итоге это повредит стремлениям США победить «ИГ» (запрещено в РФ).
В таких действиях президента профессор находит повод для объявления Трампу импичмента.
Разумеется, добавляет корреспондент, вполне возможно, что «несогласные» вроде Постола и Форда могут и ошибаться. Может выясниться, что Асад действительно стоит за химической атакой. Однако плохо то, что вместо аргументов официальные лица США не отступают от своих утверждений о том, что «нет сомнений» в химатаке, якобы «заказанной» сирийским правительством.
На этапе расследования вопросы, которые поставили Постол и Форд, должны цитироваться американскими СМИ, а не игнорироваться, считает автор. К тому же «американское разведывательное сообщество, похоже, держалось на расстоянии» от серьёзного расследования.
По словам упомянутого выше Пэрри, бывший сотрудник ЦРУ и офицер армейской разведки Ф. Джиральди 6 апреля кое-что рассказал радиоведущему Скотту Хортону. По его словам, он «слышал от источников» на Ближнем Востоке, что основная «история», которую СМИ рассказывают «о сирийцах и русских, использующих химическое оружие», есть «обман». По словам Джиральди, люди в ЦРУ и в вооружённых силах, осведомлённые о настоящих разведывательных данных, обеспокоены всем этим, поскольку Трамп «полностью исказил» произошедшее в Хан-Шейхуне. Джиральди также сообщил, что его источники в военном и разведывательном сообществе «удивлены тем, в какие игры играют администрация и американские СМИ».
Итак, добавим, даже разведчиков удивляют «игры» непредсказуемого Трампа, который сначала пускает ракеты, потом обвиняет, а уж затем проводит какое-то вялотекущее расследование, которое, однако, спекулирует на «версии», а на строится на фактах.
Западные журналисты, не согласные с официальной точкой зрения, задаются теперь вопросом: почему Трамп ударил по Сирии в такой спешке, чем это было вызвано? Ответа нет. Есть лишь предположения: возможно, мистер Трамп почувствовал какую-то сиюминутную «политическую выгоду» для себя.
Ясно, это сиюминутное. Трамп стал почти героем в глазах иных СМИ. Но какова перспектива? К чему пришёл Трамп после удара?
Теперь бородатые джихадисты фактически получили от Белого дома карт-бланш на любую свою операцию в Сирии с применением химоружия. Они применяют, а США обвиняют Асада и бомбят Асада. Вот вам и стратегия, и тактика. И в таком случае помогают террористам и Белый дом, и крупные американские СМИ, тиражирующие «версию» команды Трампа.
От фактов американские СМИ попросту отворачиваются. Заявления экспертов и дипломатов о химической атаке в сирийском Хан-Шейхуне корреспондентов и их начальников отчего-то не интересуют. Да и к чему? Ведь воля Белого дома обозначена, виновник назван. Больше того, какие-либо иные версии, расходящиеся с официальной точкой зрения, установленной Белым домом, критикуются или просто подвергаются сомнению.
Об этом пишет в издании «The Nation» журналист Джеймс Карден.
Американские СМИ игнорируют экспертные мнения, не соответствующие официальным. Это делается для того, чтобы продвигать идею войны мистера Трампа с Сирией, допускает автор.
Американские СМИ, считает Джеймс Карден, «соблазнились» демонстрацией военной мощи США, им нравится та скорость, с которой президент принял решение о военном ударе по Сирии из-за применения химического оружия в Хан-Шейхуне, в результате которого погибло более 80 человек, а сотни получили ранения. Голоса же «несогласных» из администрации Белого дома «выдавливаются».
Ударом 59 «Томагавков» по сирийской авиабазе Шайрат и убийством пяти сирийских солдат и девяти гражданских лиц президент Трамп смог поднять себя в глазах средств массовой информации: от объекта насмешек он эволюционировал до «лидера свободного мира».
На тему новой «партийной линии» рассуждает известный своими расследованиями журналист Роберт Пэрри, которого цитирует Карден. По словам этого журналиста, все «важные персоны», которые появлялись на телешоу или цитировались в ведущих средствах массовой информации, доверяли фотографиям, представленным пропагандистами, связанным с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), и игнорировали документально подтверждённые ранее случаи, когда сирийские вооружённые повстанцы устраивали химические инциденты, чтобы приписать потом атаку правительству Асада.
Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд сказал на прошлой неделе «Би-би-си», что он сильно сомневается в том, что Асад был виновником атаки. «Асад, — сказал Форд, — может быть жестоким и снова жестоким, но он не безумец». По мнению Форда, обвинения в адрес Асада неправдоподобны.
На каких же доказательствах и разведданных строилось военное решение Трампа?
11 апреля Белый дом рассекретил четырёхстраничный доклад, призванный доказать обоснованность «правого дела» против Асада и послужить запоздалым оправданием для удара «Томагавками» по авиабазе в Сирии. В докладе, подготовленном вовсе не спецслужбами США, а Белым домом под контролем советника по национальной безопасности мистера Макмастера, говорится: «Соединённые Штаты уверены, что сирийский режим организовал атаку с применением химического оружия, использовав нервно-паралитический газ зарин против своего народа в городе Хан-Шейхуне в южной провинции Идлиб 4 апреля 2017 года».
Это мнение основано на открытом видео, где якобы демонстрируется, что химическое оружие было активировано не на складе с вооружением, как утверждали русские и сирийцы, а «посреди улицы в северной части Хан-Шейхуна». Коммерческие спутниковые снимки 6 апреля показывали кратер на дороге, который соответствует этому видео.
Этот доклад раскритиковал доктор Теодор Постол, почётный профессор в Массачусетском технологическом институте. Этот человек в своё время занимал должность научного консультанта и работал в подчинении у начальника военно-морских операций Пентагона.
Постол отмечает, что «единственными неоспоримыми фактами, изложенными в докладе Белого дома, является утверждение о том, что химическая атака с использованием нервно-паралитического газа произошла в Хан-Шайхуне, Сирия». Однако сей доклад «не содержит абсолютно никаких доказательств того, что это нападение было результатом сброса боеприпаса с воздуха. Фактически в докладе нет абсолютно никаких доказательств, которые указывали бы на истинного виновника этого зверства». Постол пишет, что «единственным источником, который документ приводит в качестве доказательства», служит кратер на дороге. Учёный приходит к выводу: «Чтобы скрыть недостаток информации с целью поддержать действия президента, Совет национальной безопасности подготовил мошеннический доклад».
«То, что, по моему мнению, сейчас совершенно ясно, — сказал учёный, — так это то, что доклад Белого дома был сфабрикован…» По словам Постола, это была «крайне неуклюжая и непродуманная попытка», призванная скрыть тот факт, что Трамп атаковал Сирию без каких-либо разведывательных данных о том, что правительство Асада было виновником атаки.
По мнению Постола, Трамп — это «безрассудный президент», который принимает решения, не руководствуясь концепцией национальной безопасности и рискуя при этом «непреднамеренной эскалацией и конфронтацией с Россией, а также срывом сотрудничества с Россией». В итоге это повредит стремлениям США победить «ИГ» (запрещено в РФ).
В таких действиях президента профессор находит повод для объявления Трампу импичмента.
Разумеется, добавляет корреспондент, вполне возможно, что «несогласные» вроде Постола и Форда могут и ошибаться. Может выясниться, что Асад действительно стоит за химической атакой. Однако плохо то, что вместо аргументов официальные лица США не отступают от своих утверждений о том, что «нет сомнений» в химатаке, якобы «заказанной» сирийским правительством.
На этапе расследования вопросы, которые поставили Постол и Форд, должны цитироваться американскими СМИ, а не игнорироваться, считает автор. К тому же «американское разведывательное сообщество, похоже, держалось на расстоянии» от серьёзного расследования.
По словам упомянутого выше Пэрри, бывший сотрудник ЦРУ и офицер армейской разведки Ф. Джиральди 6 апреля кое-что рассказал радиоведущему Скотту Хортону. По его словам, он «слышал от источников» на Ближнем Востоке, что основная «история», которую СМИ рассказывают «о сирийцах и русских, использующих химическое оружие», есть «обман». По словам Джиральди, люди в ЦРУ и в вооружённых силах, осведомлённые о настоящих разведывательных данных, обеспокоены всем этим, поскольку Трамп «полностью исказил» произошедшее в Хан-Шейхуне. Джиральди также сообщил, что его источники в военном и разведывательном сообществе «удивлены тем, в какие игры играют администрация и американские СМИ».
Итак, добавим, даже разведчиков удивляют «игры» непредсказуемого Трампа, который сначала пускает ракеты, потом обвиняет, а уж затем проводит какое-то вялотекущее расследование, которое, однако, спекулирует на «версии», а на строится на фактах.
Западные журналисты, не согласные с официальной точкой зрения, задаются теперь вопросом: почему Трамп ударил по Сирии в такой спешке, чем это было вызвано? Ответа нет. Есть лишь предположения: возможно, мистер Трамп почувствовал какую-то сиюминутную «политическую выгоду» для себя.
Ясно, это сиюминутное. Трамп стал почти героем в глазах иных СМИ. Но какова перспектива? К чему пришёл Трамп после удара?
Теперь бородатые джихадисты фактически получили от Белого дома карт-бланш на любую свою операцию в Сирии с применением химоружия. Они применяют, а США обвиняют Асада и бомбят Асада. Вот вам и стратегия, и тактика. И в таком случае помогают террористам и Белый дом, и крупные американские СМИ, тиражирующие «версию» команды Трампа.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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