Установлена личность хабаровского "стрелка"

Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена - это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе.

Центр общественных связей ФСБ сообщает некоторые подробности о нападении на общественную приёмную УФСБ по Хабаровскому краю. Стало известно о том, что установлена личность человека, который осуществил нападение. Им является местный житель 1999 года рождения. Из сообщения пресс-службы:Ранее было сообщено о том, что злоумышленник не пересекая установленную зону технического контроля, открыл стрельбу в здании УФСБ по Хабаровскому краю, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы безопасности и один из посетителей. Ещё один посетитель получил ранение и доставлен в одну из больниц города Хабаровска. Преступник во время перестрелки был убит.По сообщениям ЦОС ФСБ, оба посетителя, по которым открыл огонь А.Конев, являлись «гражданами стран СНГ». Точных сведений об их гражданстве на данную минут не поступало.На данный момент в районе расположения здания УФСБ по Хабаровскому краю действует оцепление. Изменены маршруты движения общественного транспорта.Сотрудникам полиции, находящимся в оцеплении, приходятся сообщать недовольным гражданам, желающим попасть в отделения различных структур в том же районе Хабаровска, о проходящей спецоперации.