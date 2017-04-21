17:13 21 апреля

Установлена личность хабаровского "стрелка"

Центр общественных связей ФСБ сообщает некоторые подробности о нападении на общественную приёмную УФСБ по Хабаровскому краю. Стало известно о том, что установлена личность человека, который осуществил нападение. Им является местный житель 1999 года рождения. Из сообщения пресс-службы:

Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена - это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе.


Ранее было сообщено о том, что злоумышленник не пересекая установленную зону технического контроля, открыл стрельбу в здании УФСБ по Хабаровскому краю, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы безопасности и один из посетителей. Ещё один посетитель получил ранение и доставлен в одну из больниц города Хабаровска. Преступник во время перестрелки был убит.


По сообщениям ЦОС ФСБ, оба посетителя, по которым открыл огонь А.Конев, являлись «гражданами стран СНГ». Точных сведений об их гражданстве на данную минут не поступало.

На данный момент в районе расположения здания УФСБ по Хабаровскому краю действует оцепление. Изменены маршруты движения общественного транспорта.

Сотрудникам полиции, находящимся в оцеплении, приходятся сообщать недовольным гражданам, желающим попасть в отделения различных структур в том же районе Хабаровска, о проходящей спецоперации.


Использованы фотографии: DVhab.ru
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 67

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 13:53
    Им является местный житель 1999 года рождения.
    18 летний ПАЦАН. Очередной "амурский партизан". Зачем предыдущих то освободили? Что происходит в стране? У кого то есть ответ на вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
    svp67
    1. stalkerwalker Сегодня, 13:54
      Цитата: svp67
      У кого то есть ответ на вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?

      У Ульянова-Ленина и Чернышевского....
      lol
      stalkerwalker
      1. svp67 Сегодня, 13:58
        Цитата: stalkerwalker
        У Ульянова-Ленина и Чернышевского....

        Их ответы НЕ ВЕРНЫ. С удовольствием бы у И.В.Сталина спросил бы, да вот пока не могу.
        svp67
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:00
          Цитата: svp67
          С удовольствием бы у И.В.Сталина спросил бы, да вот пока не могу.

          Слово "пока" навевает определённые мысли.... what
          stalkerwalker
          1. svp67 Сегодня, 14:01
            Цитата: stalkerwalker
            Слово "пока" навевает определённые мысли....

            Не знаю, что Вам там навеяло, я же высказался в смысле того, что все ТАМ будем...
            svp67
            1. stalkerwalker Сегодня, 14:02
              Цитата: svp67
              я же высказался в смысле того, что все ТАМ будем...

              Кто ж спорит....
              stalkerwalker
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:15
                По сообщениям ЦОС ФСБ, оба посетителя, по которым открыл огонь А.Конев, являлись «гражданами стран СНГ». Точных сведений об их гражданстве на данную минут не поступало.

                А меня интересует другой вопрос: почему этот парень открыл стрельбу в здании ФСБ? Он что, не мог открыть огонь по двум "гражданам СНГ" где-нибудь в другом месте? Может всё намного проще: эти двое сделали что-то такое, что заставило юношу пойти на такой шаг? А может они с его сестрой что-то сделали, а в здании ФСБ эти двое просто прятались? В общем много вопросов остаётся у меня после прочтения данной статьи. Извините за сумбурность.
                СРЦ П-15
                1. svp67 Сегодня, 14:23
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Извините за сумбурность.

                  Простительно. Вопросов то очень много. Ответов мало. Одно знаю- ФСБ не то место, где надо сводить счеты, а стрельба не тот метод.
                  svp67
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:29
                    Цитата: svp67
                    Ответов мало. Одно знаю- ФСБ не то место, где надо сводить счеты, а стрельба не тот метод.

                    Согласен, а если у парня не было другого выхода? Что-то не верится мне вся эта сказочка про неонациста. Чтобы начать стрельбу в офисе ФСБ, нужны очень веские причины и неонацистские настроения парня здесь не катят.
                    СРЦ П-15
                    1. pv1005 Сегодня, 14:36
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Цитата: svp67
                      Ответов мало. Одно знаю- ФСБ не то место, где надо сводить счеты, а стрельба не тот метод.

                      Согласен, а если у парня не было другого выхода? Что-то не верится мне вся эта сказочка про неонациста. Чтобы начать стрельбу в офисе ФСБ, нужны очень веские причины и неонацистские настроения парня здесь не катят.

                      Чтобы начать стрельбу в офисе ФСБ, нужно полное отсутствие мозгов, от слова совсем.
                      pv1005
                    2. svp67 Сегодня, 14:36
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Что-то не верится мне вся эта сказочка про неонациста. Чтобы начать стрельбу в офисе ФСБ, нужны очень веские причины и неонацистские настроения парня здесь не катят.

                      Пока ОЧЕНЬ мало данных. Одни чуднее других. Надо чуть подождать.
                      svp67
                      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:38
                        Цитата: svp67
                        Пока ОЧЕНЬ мало данных. Одни чуднее других. Надо чуть подождать.

                        Согласен! hi
                        СРЦ П-15
                    3. с-т Petrov Сегодня, 14:37
                      неонацистские настроения парня здесь не катят.


                      бросьте. знаю случай с моим знакомым "упоротым нациком". сидит очень долго и сидеть будет столько же.

                      Убили в переходе мужиков троих - в переходе не было света - кричали слава Руси и забивали палками и ногами.

                      В итоге по факту все трое убитых оказались русскими мужиками. Просто алкоголь и отсутствие света сделали свое дело.

                      Нацыки слишком убогие в своем мышлении - посмотрите на Донбасс. Так что эти могут все. Не ищите в их действиях логику и рассчет

                      такие же мрази как и на украине. отличия - ровно ноль.

                      с-т Petrov
                2. Uryukc Сегодня, 15:16
                  Цитата: СРЦ П-15
                  А меня интересует другой вопрос: почему этот парень открыл стрельбу в здании ФСБ? Он что, не мог открыть огонь по двум "гражданам СНГ" где-нибудь в другом месте?

                  Ну понятно без граждан СНГ ну ни как не обошлось, чтобы голубоглазый "пацан", да еще с такой фамилией Конев и был виноват, а может просто отбит наголову - ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Ну главное что бы журналисты успели сообщить, что виноват мусульманин или кавказец или еще какой нибудь "гражданин стран СНГ"! А наш "парень" ну ни в чем не виноват, это жизнь такая))
                  Ксенофобия в нашем обществе просто зашкаливает и НЕ ТОЛЬКО у "граждан стран СНГ".
                  Uryukc
                3. Монархист Сегодня, 15:41
                  Уважаемый СРЦ П 15,"может они с его сестрой что-то сделали,а в здании ФСБ эти двое просто прятались" однако это, что-то новое прятаться в здании ФСБ. Возможно,я отстал то жизни,но к"бурильщикам"предпочитают без нужды не ходить. Это не та "контора",чтоб заскочить"чайку попить"
                  Монархист
                  1. Uryukc Сегодня, 16:02
                    Цитата: Монархист
                    СРЦ П 15,"может они с его сестрой что-то сделали,а в здании ФСБ эти двое просто прятались" однако это, что-то новое прятаться в здании ФСБ.

                    Если они с его родными что то сделали, то в ФСБ нужно идти без оружия - за помощью, а не расстрелами заниматься.
                    Uryukc
                4. 1vlad19 Сегодня, 16:11
                  А ты знал оперативника которого убил он? Нормальный человек, взяток не брал, работал на Государство. Спрятаться в УФСБ? Смешно, там холл и кабинки для приёма заявлений граждан. Оперативник просто выходил, рабочий день до 17 в пятницу, попал под пулю.
                  1vlad19
        2. NKVD Сегодня, 15:13
          Сталин бы сказал.Да только его стараниями Вовика и Димона, предали проклятию
          NKVD
      2. злой партизан Сегодня, 14:33
        Цитата: stalkerwalker
        У Ульянова-Ленина и Чернышевского.

        Предлагаете выкопать Чернышевского, поднять Ленина и расспросить их? А если не ответят, то чо? what
        Привет. Ильич! drinks Береги наш садик! wink
        злой партизан
        1. stalkerwalker Сегодня, 16:09
          Цитата: злой партизан
          Привет. Ильич!

          Привет партизан!
          hi
          Буду стараться!
          wassat
          stalkerwalker
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:59
      Для захвата власти в стране нужны готовые на все отморозки - неонацисты это те, кто на эту роль подходят лучше всего, поэтому так называемая "оппозиция" что на Украине, что в России с ними и заигрывают... У них Правый Сектор, Трезуб, УНА-УНСО, а Ярош - друг Наливайченко главы СБУ, а у нас пока не так заметно, но уже есть - Мальцев в ПАРНАСЕ заигрывал с неонацистами, до этого был Баркашев и куча чертей помельче...
      Ratmir_Ryazan
      1. AlexeyAlexey Сегодня, 14:25
        Если он из "коричневых",то мог быть из какой нибудь нацистской группировки,такие есть по стране,после майдана на Украине некоторые из них проникли в Россию,одна из таких Misanthropic Division,созданная свидомыми и змагарами и привлекшая в свои ряды местных нациков из стран СНГ,эти упыри и в России действуют,надеюсь,ФСБ их пустит вразнос.
        AlexeyAlexey
    3. 210окв Сегодня, 14:00
      Что делать?....В стародавние времена тела подобных недоумков выставляли на всеобщее обозрение и подолгу не хоронили..Ну а сейчас..Отрыжка либерализации школы,общества....Система сгнила..
      Цитата: svp67
      Им является местный житель 1999 года рождения.
      18 летний ПАЦАН. Очередной "амурский партизан". Зачем предыдущих то освободили? Что происходит в стране? У кого то есть ответ на вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
      210окв
      1. НасРать Сегодня, 14:03
        Цитата: 210окв
        Что делать?....В стародавние времена тела подобных недоумков выставляли на всеобщее обозрение и подолгу не хоронили..


        Какие страсти рассказываете...Интересно, что за стародавние времена такие? Ещё до крещения Руси? Так ведь и исторических данных то нет, по тем временам - все уничтожили...
        НасРать
      2. svp67 Сегодня, 14:06
        Цитата: 210окв
        В стародавние времена тела подобных недоумков выставляли на всеобщее обозрение и подолгу не хоронили..Ну а сейчас..Отрыжка либерализации школы,общества....Система сгнила..

        Делать из него мученика, героя? Вы в своем уме? Соглашусь, что он продукт НАШЕЙ действительности и системы, при которой КУЧА народа, получает не малые ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги для работы с молодежью, ежегодно отчитывается об "успехах", а положение то все критичнее и критичнее. Самое смешное или печальное, что единственный кто достиг, хоть каких то результатов, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ, в этом вопросе, это Министр Обороны РФ = Шойгу С.К., но его ли это дело?
        Хватит либеральничать с госчиновниками. За провалы - к ответу.
        svp67
        1. НасРать Сегодня, 14:11
          Цитата: svp67

          Хватит либеральничать с госчиновниками. За провалы - к ответу.


          Мелко берёте!
          НасРать
          1. svp67 Сегодня, 14:14
            Цитата: НасРать
            Мелко берёте!

            А крупно это КАК? У Дьявола решили ответ спросить? Удачи.
            svp67
            1. НасРать Сегодня, 14:26
              Цитата: svp67
              Цитата: НасРать
              Мелко берёте!

              А крупно это КАК? У Дьявола решили ответ спросить? Удачи.


              Какой такой дьявол? Кто за провалы ответ будет брать? Просто интересно... Если все повязаны.......?
              НасРать
              1. pv1005 Сегодня, 14:39
                Цитата: НасРать
                Цитата: svp67
                Цитата: НасРать
                Мелко берёте!

                А крупно это КАК? У Дьявола решили ответ спросить? Удачи.

                Какой такой дьявол? Кто за провалы ответ будет брать? Просто интересно... Если все повязаны.......?

                Ну если прям все повязаны belay То начни с себя, возьми развяжись.
                pv1005
                1. НасРать Сегодня, 14:46
                  Цитата: pv1005
                  То начни с себя, возьми развяжись.


                  Если я "развяжусь", то 350 человек( плюс их семьи) пойдут по миру... hi Имею наглость и "свечной" заводик в городе N.

                  Кстати, Вы всё таки перешли на ты? не утерпели...
                  НасРать
    4. raid14 Сегодня, 14:01
      Прежде, чем обдумывать вариант, "что делать", нужно найти причину, "кто виноват", что 18 летние местные мальчишки берут в руки оружие.
      raid14
      1. НасРать Сегодня, 14:05
        Цитата: raid14
        Прежде, чем обдумывать вариант, "что делать", нужно найти причину, "кто виноват", что 18 летние местные мальчишки берут в руки оружие.

        А Вы как думаете?
        НасРать
      2. ИванИванов Сегодня, 14:56
        Цитата: raid14
        что 18 летние местные мальчишки берут в руки оружие.

        По крупному 2 вещи: экономические отношения + отсутствие идеологии
        ИванИванов
    5. Scoun Сегодня, 14:30
      Цитата: svp67
      18 летний ПАЦАН. Очередной "амурский партизан".

      а ведь кто-то его натаскивал... и стрельбе обучал... и это явно не друзья малолетки.. да и со стволом кто-то помог ....
      Когда СССР разваливали.. всё начиналось с окраин, прибалтика, кавказ (Азербайджан Армения) Молдова, Узбекистан, Таджикистан.. и начиналось с того что в местные КГБ, проникало всё больше местных...
      Почему ФСБ "не знало" о такой группировке?... Знало но пустило на самотёк ИМХА.
      Scoun
      1. 1vlad19 Сегодня, 16:40
        Все всё знали, а контроль... нехрен было разрушать систему выстроенную. ФСБ не должно следить за группировками, это дело полиции. А вот за это, наши ответят и полиция в стороне будет стоять. Нашего сотрудника убили. Найдём, и накажем.
        1vlad19
    6. ИванИванов Сегодня, 14:41
      Цитата: svp67
      У кого то есть ответ на вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?

      В принципе, у большевиков все сказано, рихтануть с учетом опыта китайских товарищей и нормально. Либерастическая демократия и экономика в условиях внешнего давления и внутренних трудностей - самоубийство.
      ИванИванов
      1. megavolt823 Сегодня, 14:52
        10 лет глаза закрывали на деятельность разных фондов и псевдо-религиозных организаций . вот и аукнулось и ещё не раз окликнится . hi
        megavolt823
        1. ИванИванов Сегодня, 14:54
          Аукается вовсю, этим детям например объяснять что либо уже бесполезно: "Подполковник полиции рассказывает студентам ВлГУ о Навальном" https://www.youtube.com/watch?v=gRclZMs7vjA
          ИванИванов
      2. Оверлок Сегодня, 15:01
        либеральный курс государства установлен Президентом. И что с этим делать?
        Оверлок
    7. Оверлок Сегодня, 14:58
      "Элите"- меньше воровать, государству- бороться за умы молодых реальнымми делами, а не "ящиком". Т.е. повернуться к людям лицом, а не ж.п..й
      Оверлок
    8. Topotun Сегодня, 15:11
      То же что делал Иосиф Виссарионович.... Хотя это ОЧЕНЬ многим не поравится....
      Topotun
    9. g1v2 Сегодня, 15:17
      Юношеский максимализм требует выхода, а подростковая агрессия и стремление найти себя - реализации. Этим и пользуются все экстремистские организации. Подросток готов на многое из того, что взрослый не сделает. Этим и пользуются. Выход только один - надо работать с молодежью, увлечь ее чем-то , чтобы дать выход энергии в мирных целях. Главное чтобы это не было формализованное действо, где все отбывают номер. Должна быть идея, лидеры и четкое направление приложения сил . Как не крути, а именно молодежь меняет мир - главное чтобы в нужную сторону.
      g1v2
  2. mig29mks Сегодня, 13:53
    Вот оно что)))
    mig29mks
    1. НасРать Сегодня, 14:01
      Что разочарованы, что не среднеазиаты ?
      НасРать
      1. mig29mks Сегодня, 14:15
        Разочарован что нацики со стволами бегают в ФСБ и людей стреляют!!!
        mig29mks
  3. bouncyhunter Сегодня, 14:00
    Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе.

    Да , не сильно я ошибся в своих предположениях касаемо личности ...
    Цитата: bouncyhunter
    Не удивлюсь если это был очередной бармалей ...
    bouncyhunter
  4. К-50 Сегодня, 14:01
    Горожане негодуют перекрытыми дорогами к банкам

    Странное отношение у граждан к собственной безопасности. Попасть под шальную пулю только из-за того, что втемяшелось сейчас "проведать" свой счёт или ещё по какой надобности, принуждающей находится в данном месте и в данное время и ещё возмущаться по этому поводу, что тебя от твоей же глупости ограждают. request не понимаю. чесслово.
    К-50
    1. megajob Сегодня, 14:20
      Тут у Гоблина есть "разведдопрос" русского , увезенного 17 летним в США, полицайского из матрасни, так вот - очень показательный рассказ про действию ихних полицаев!! bully Вот давно такое надо в России вести, а то тетки в конец а..ли от наглоси. ПРАВОохранительные органы делают свою Работу, а всяким чего то не нравится. Не нравится порядок и закон - позжай в Сомали и там делай что хочешь laughing только пусть потом не жалуются что и остальные "делают что хотят" по отношению к ним!!
      megajob
  5. Masya Masya Сегодня, 14:10
    Совсем страх потеряли...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:23
      Привет , Марина ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      Совсем страх потеряли...

      Это потому что папка вовремя ремня не всыпал ! А теперь уж и нельзя - засудят за бытовое насилие ...
      bouncyhunter
      1. AlexeyAlexey Сегодня, 14:28
        Или не научили критически мыслить,чтобы никакие "товарищи" не могли зомбануть.
        AlexeyAlexey
      2. Masya Masya Сегодня, 14:29
        Приветик! love
        засудят за бытовое насилие ...

        Ещё само дитё на родителя и в суд подаст!!!
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
          Цитата: Masya Masya
          Ещё само дитё на родителя и в суд подаст!!!

          Вот именно . Таким надобно люлей выписывать , да так чтобы впечатления неделю от штанов отстирывал !
          bouncyhunter
  6. gridasov Сегодня, 14:15
    Все это результаты системной деградации нового молодого поколения , а именно той части которая росла в период развала СССР, периода перестройки и всего того , что происходило и происходит в постсоветских республиках.Все это на фоне новых навязанных ценностей запада и особенно системного влияния в области информации исходящих от США. Плохо это или хорошо ? Вряд ли стоит искать однозначный ответ. Это процесс который так или иначе пришел бы к это фазе . Поэтому пути преодоления огромного вала проблемных вопросов начиная от политических и экономических и до социальных и демографических , вплоть до методик воспитания нового россиянина на фоне сильнейшего влияния информационного пресса это задача подвластная только умным и сильным людям , которые будут и есть в руководстве страны.
    gridasov
    1. Макаров Сегодня, 14:29
      99 год рождения...какой период развала??? Что ты несёшь?
      Макаров
      1. Комментарий был удален.
    2. Оверлок Сегодня, 15:00
      согласен. Вот только некоторым не доходит до ума
      Оверлок
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:16
    Пацан, ошалевший от "сетей". Таких "отмороженных" и "безбашенных" было навалом во все времена. Армия всех исправляла am Обычно.
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
      К сожалению , среди молодёжи чуть ли не геройством является "откосить" от армии . Это при СССР не служившего считали неполноценным , а в деревнях так и вовсе за таких замуж не отдавали .
      bouncyhunter
    2. AlexeyAlexey Сегодня, 14:30
      Таких,как Аркадий Бабченко что-то не исправила.
      AlexeyAlexey
  8. kot28.ru Сегодня, 14:26
    неонацисты возрождаются,есть у них такой лозунг-не ждем а готовимся,пора сажать
    kot28.ru
    1. AlexeyAlexey Сегодня, 14:57
      У них есть лагеря подготовки,где они готовят из местных нациков и ультрас боевиков для столкновений на митингах,для спецназа ФСБ будет работа,а молодёжи надо вести разъяснительную работу кто есть кто,ибо шовинизм ничего хорошего не сулит для страны.
      AlexeyAlexey
  9. AlexeyAlexey Сегодня, 15:04
    Нациков гасить жёстко,особенно таких как Wotan Jugend и Misanthropic Division,эти черти получают боевой опыт в событиях на Украине,а потом возвращаются для противостояния государству.Украина ещё до майдана пыталась вербовать местных нациков для подготовки в своих лагерях(не удивлюсь,если СБУ там было замешано),а потом отсылала их,чтобы они агитировали приграничные к Украине области к присоединению к ней самой.
    AlexeyAlexey
    1. Монархист Сегодня, 16:27
      Alexey Alexey,у нас посёлке был случай:началась "крымская весна" и два родных брата поехали,но в разные концы-один в Крым,а другой к"майдаунам". А ведь, оба русские и ничем не отличались
      Монархист
  10. Оверлок Сегодня, 15:06
    А что с этим делать?
    5 апреля Госдума окончательно, в третьем чтении проголосовала за поправки к федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Практически единогласно, при одном против и одном воздержавшемся. По идее, эти короткие поправки должны облегчить судьбу коренных жителей Крымской АССР, насильно лишенных родины в 1944 году.Исполнительные органы власти республики отказываются прогнозировать поток иностранцев из солнечного Узбекистана, куда во время Великой Отечественной войны ссылалось большинство обвиненных в «измене Родине» крымских татар. Известно одно — «законно переселиться» на престижную российскую территорию уже готовятся сотни тысяч жителей Средней Азии.По сути, российский парламент реализовал голубую мечту Меджлиса (запрещен на территории РФ). До сих пор льготы и привилегии получали те, кто непосредственно был выселен из Крымской АССР, их прямая родня и близкие. Неважно, были ли они коллаборационистами, советскими партизанами или вообще «не при делах». Зато с нынешних пор льготная норма получения вида на жительство расширена в прямом смысле до бесконечности!
    -----------
    Очередная вспышка случилась накануне Пасхи. МВД проводило задержания группы сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в бахчисарайском этническом районе Хан-Чаир. Отпор оказался настолько яростным, что ОМОНовцы вынуждены были открыть предупредительный огонь. Да, стреляли в воздух, никто не пострадал, но это — шокирующий прецедент первых «гражданских» выстрелов в истории российского Крыма.
    Оверлок
  11. Оператор Сегодня, 15:21
    По сообщениям очевидцев, террорист в Хабаровске перед началом стрельбы выкрикивал лозунг "Аллах Акбар".

    Террорист был вооружен автоматом Калашникова и двумя пистолетами ПЯ. Был убит ответным огнем при попытке перезарядить оружие.

    Убитых террористом двое - сотрудник ФСБ и посетитель (иностранный гражданин). О количестве раненых не сообщается, к зданию УФСБ регулярно подъезжают машины скорой помощи.
    Оператор
  12. Монархист Сегодня, 16:13
    Пока мы имеем следующее:18 летний"безбашенныЙ"явился "бурильщикам" и давай стрелять,а чего ради? Можно лишь фантазировать. Камрад СРЦ нарисовал такую картину:2"черных" обидели девочку( увы такое часто бывает),а у неё такой жуткий брат,что те от ужаса ломонули в первую попавшую дверь.
    У меня другая картинка:" нарик" перебрал дури и вообще не собираюсь, что делать. В детстве у нас в районе был случай: парень перебрал самогона , зашел в РОВД и давай молотком всех "гладить".
    Монархист
  13. Монархист Сегодня, 16:36
    Цитата: bouncyhunter
    К сожалению , среди молодёжи чуть ли не геройством является "откосить" от армии . Это при СССР не служившего считали неполноценным , а в деревнях так и вовсе за таких замуж не отдавали .

    Как сказать: в соседнем селе 1 кадр купил справку,что "туберкулезник"в 1975г. Когда начался Афганистан были"косяки"(знакомая врач говорила)
    Монархист
Картина дня