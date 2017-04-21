17:17 21 апреля

Подводные лодки США типа "Вирджиния" адаптируют для женщин

Американская компания Electric Boat занялась доработкой подводных лодок типа «Вирджиния», чтобы адаптировать их для женщин-моряков. Как сообщает Navy Times, компания планирует перепроектировать внутреннюю планировку корабля. Как ожидается, первой подлодкой, построенной с расчетом на женщин-подводников, станет «Нью-Джерси», еще не заложенный, но уже заказанный военными корабль, передает портал "Nplus1" .

Все современные подводные лодки проектировались исключительно под мужские экипажи. По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; повернуть их женщинам может быть сложно. Кроме того, душевые кабины и жилые отсеки также проектировались только для мужчин.

Подводные лодки США типа "Вирджиния" адаптируют для женщин



Согласно заявлению Electric Boat, помимо очевидного увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест, компания намерена изменить и некоторые другие элементы. В частности, большинство элементов управления, расположенных высоко, будут перемещены ниже, их будет легче переключать или поворачивать.

Кроме того, компания намерена установить лесенки у трехъярусных кроватей, чтобы женщинам было легче забираться на второй и третий ярусы. Наконец, все информационные таблички и дисплеи будут размещены ниже. Как ожидается, подводная лодка «Нью-Джерси» с новой планировкой войдет в состав американского флота в 2021 году.

Командование ВМС США сняло запрет на службу женщин на подводных лодках в 2010 году. Первыми разрешение служить на подводных лодках получили женщины-офицеры. В настоящее время на американских подводных лодках служат 80 женщин-офицеров и 50 женщин-матросов. По оценке командования ВМС США, их численность перевалит за сотню в ближайшие несколько лет.

В январе прошлого года министр ВМС США Рэй Мабус распорядился, чтобы военные пересмотрели названия всех своих должностей и специальностей, в которых фигурирует слово man (мужчина). В результате пересмотра из употребления должны уйти такие слова, как yeoman (старший писарь), fireman (пожарный) и seaman (матрос)

Использованы фотографии: yandex.ru/images›женщины в ВМС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Владимирец Сегодня, 15:17
    Также надо будет дооборудовать подлодки для голубых, афроамериканцев, азиатоамериканцев, борцов за права животных, баптистов, мормонов, филателистов, гольфистов. Это на первом этапе. yes
    Владимирец
    1. barclay Сегодня, 15:22
      А проблем у них не будет с "парковкой"?
      barclay
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:28
        Экраны , лесенки на койки пониже , занимаются всякой хренью, это уже не подлодка а сплошная душевая кабинка будет.
        DIVAN SOLDIER
        1. Vlad.by Сегодня, 15:45
          Главное чтоб родзал не забыли встроить и помещение под ясли.
          Vlad.by
          1. гурт Сегодня, 16:20
            Цитата: Vlad.by
            Главное чтоб родзал не забыли встроить и помещение под ясли.

            для экипажа будет одно большое подводное развлечение fellow
            гурт
            1. cniza Сегодня, 16:44
              Пусть городят что хотят , я понимаю почему они так озаботились , просто мужиков скоро хватать не будет , уж больно много у них заднеприводных.
              cniza
            2. Zoldat_A Сегодня, 17:00
              Цитата: гурт
              для экипажа будет одно большое подводное развлечение

              С бабами на подводной лодке в дальнем походе, может, и развлечение.... А интересно - голубых они на подводный флот берут? Не хотел бы я с ними в одном экипаже да в дальнем походе оказаться... angry В сухопутную-то армию американскую их уже берут... fool
              Zoldat_A
        2. Венд Сегодня, 15:59
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Экраны , лесенки на койки пониже , занимаются всякой хренью, это уже не подлодка а сплошная душевая кабинка будет.

          Да пусть, занимаются, им же хуже.
          Венд
        3. Nikolaevich I Сегодня, 16:02
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          это уже не подлодка а сплошная душевая кабинка будет.

          "Хуже" ! Это будет "Дом-2" в американском варианте....
          Nikolaevich I
      2. Вольнопёр Сегодня, 16:28
        barclay ↑
        Сегодня, 15:22
        А проблем у них не будет с "парковкой"?

        Вольнопёр
    2. vovanpain Сегодня, 15:36
      В январе прошлого года министр ВМС США Рэй Мабус распорядился, чтобы военные пересмотрели названия всех своих должностей и специальностей, в которых фигурирует слово man (мужчина)

      И на кого поменять?На родитель1 и родитель2,папу с мамой уже поменяли fool ,Ну ну они вам навоюют fool .
      vovanpain
      1. Проводник Сегодня, 15:48
        И на кого поменять?На родитель1 и родитель2,папу с мамой уже поменяли fool

        Ну вам то с другом bouncyhunter, который из восточноевропейской сверхдержавы под названием Беларусь ,всяко виднее как там "у них" , у загнивающих laughing
        Проводник
        1. vovanpain Сегодня, 15:51
          Цитата: Проводник
          Ну вам то с другом bouncyhunter, который из восточной сверхдержавы Беларуси ,всяко виднее как там "у них"

          А пане проводник нарисовался на огонек из одной маленькой,спесивой,но очень "гордой"державы,об которую вытирают ноги их хозяева wink Все знает good Жги напалмом пане проводник. good
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:11
            Цитата: vovanpain
            Жги напалмом пане проводник.

            Ждём-с с нетерпением ! good
            bouncyhunter
          2. Проводник Сегодня, 16:14
            Жги напалмом пане проводник.

            Что уже там жечь... можете гадостями разбрасываться сколько угодно, но по сути все мной сказанное вами понято, от того и такая агрессивная реакция... ну это наверное у многих на сайте от обиды за свою страну(как и потуги искрометно пошутить под новостями об успехах страны-соседки у посетителей сайта под красно-зелеными флагами жителей незалежной сверхдержавы.жаль что их заставили забыть многовековую историю наших народов)
            На кого вам хозяева скажут лаять, донесут "новый курс партии" по телевизору, тем и будете "кости перемывать".Как будто зависть выраженная в форме злости это что-то новое в поведении человека...
            Проводник
          3. R.U.R. Сегодня, 16:26
            Какой там еще пане ? Это хохол из Польши их там теперь пруд пруди и все ведут вПольше антироссийскую пропаганду
            R.U.R.
      2. Nikolaevich I Сегодня, 16:11
        Должность у них упомянута: ё...мэн....что это сейчас будет означать ?
        Nikolaevich I
    3. Венд Сегодня, 15:58
      Чтобы женщине служить во флоте надо будет перестроить весь корабль или подлодку. Одними доработками тут не обойтись.
      Венд
    4. сибиралт Сегодня, 16:04
      Зачем женщин на борт, или в США на флоте недостаток геев? belay
      сибиралт
    5. inkass_98 Сегодня, 16:10
      "Убрать перископ" рулит! Там ситуация была описана от души, причем за 25 лет до этих нововведений.
      inkass_98
    6. sergo1914 Сегодня, 16:46
      Но-но. Гольфистов попрошу не трогать. Вы еще на городошников начните наезжать!
      sergo1914
  2. DMoroz Сегодня, 15:20
    увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест

    Ударим равноправием полов по количеству боезапаса... wassat
    DMoroz
    1. Лелёк Сегодня, 15:31
      Цитата: DMoroz
      Ударим равноправием полов по количеству боезапаса.


      ... и введём в реестр боекомплекта женские прокладки, а вот как быть с биде? - надо конструкцию менять. bully
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 16:06
        ... и введём в реестр боекомплекта женские прокладки bully

        Ну если памперсы узаконенны, то и за прокладками дело не станет... wink
        Masya Masya
        1. Лелёк Сегодня, 16:33
          Цитата: Masya Masya
          Ну если памперсы узаконенны, то и за прокладками дело не станет.


          Чётко, доходчиво, по-военному....
          hi , Марина.
          Лелёк
  3. Рабинович Сегодня, 15:21
    Странно почему до сих пор не делают подводные беспилотники. Такие огромные подводные лодки станут бесполезными.
    Рабинович
    1. ShadowCat Сегодня, 15:31
      Глушение водой радио и светового сигнала.
      ShadowCat
      1. Рабинович Сегодня, 15:32
        Понятно, но идея хорошая.
        Рабинович
        1. R.U.R. Сегодня, 16:48
          В Росси что-то подобное делается, читал недавно где-то про планы построить российские роботизированные подлодки .
          А в Израиле ведь были попытки создания чисто женских боевых подразделений. Затея, кажется, провалилась и женщины служат главным образом инструкторами. Рабинович, если есть знания по теме, то можно и поделиться
          R.U.R.
          1. Рабинович Сегодня, 17:13
            Я знаю про боевой батальон Каракаль (пер. степная рысь)
            https://ru.wikipedia.org/wiki/Каракаль_(батальон)

            Может ещё есть, не знаю. Вообще не только инструктора, в разных боевых частях много девушек, но это специальный батальон ориентированный на женский пол, насколько я понимаю.
            Рабинович
    2. Topotun Сегодня, 15:48
      С контролем окружающего пространства плохо.... Радары то не помогут. А акустика иногда слабо помогает, особенно когда НАДО ей рабоать в пассивном режиме....
      Topotun
  4. Alexaner Arier Сегодня, 15:23
    а система утилизации тампонов и отсеки для женщин особождённых от службы на период критических дней. чем им в кричические дни на подводной лодке заниматься.
    Alexaner Arier
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:25
      Цитата: Alexaner Arier
      чем им в кричические дни на подводной лодке заниматься.

      Как чем ? Носки вязать по миле в день !
      bouncyhunter
      1. Alexaner Arier Сегодня, 15:37
        а если поход затянется и кончатся прокладки с крылашками, то что делать.
        в целом вопросов остаётся по модернизации ПЛ много.
        Alexaner Arier
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:44
          Цитата: Alexaner Arier
          а если поход затянется и кончатся прокладки с крылашками, то что делать.
          в целом вопросов остаётся по модернизации ПЛ много.

          Вот пусть звёзднополосатые корабелы и чешут репу , нам то чего заморачиваться ? laughing
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 15:59
            Привет, Павел. Теперь звезднополосатым корабелам полная лафа. На своих полосатых матрасах они теперь будут рисовать звездочки по количеству побед над женской частью экипажа. Очень патриотично laughing
            рич
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
              Привет , Дима ! hi Да пусть хоть друг на друге переженятся - превратили армию и флот в посмешище ! fool А нам хоть настроение подымают . lol
              З.Ы. Где пропадал ?
              bouncyhunter
              1. рич Сегодня, 16:09
                На Кавказ на Пасху ездил в родовую станицу
                рич
    2. Венд Сегодня, 16:01
      Цитата: Alexaner Arier
      а система утилизации тампонов и отсеки для женщин особождённых от службы на период критических дней. чем им в кричические дни на подводной лодке заниматься.

      Подлодка ляжет на грунт и будет тихо лежать, дабы не раздражать laughing
      Венд
    3. тол100в Сегодня, 16:06
      Цитата: Alexaner Arier
      . чем им в кричические дни на подводной лодке заниматься.

      Гусары!, Молча-а-а-ть!
      тол100в
  5. Пеший Сегодня, 15:23
    Зачем женщинам кровати на 2 и 3 ярусе? Всех женщин на 1 ярус.
    Пеший
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 15:24
    laughing угу.... И розовым цветом внутри! розовым! И снаружи то же. И что б со стразиками рубочка. А люки обязательно фигурные - ну что б сиськи пролазили без проблем.
    Для заднеприводных , я так понимаю, то же что то планируется? Не пока такое чудо не увижу - помирать рано! Это нужно увидеть. laughing
    Всё стесняюсь спросить: а что , там нормальные мужики уже кончились?
    КОТ БАЮН
    1. Лелёк Сегодня, 15:33
      Цитата: КОТ БАЮН
      Всё стесняюсь спросить: а что , там нормальные мужики уже кончились?


      Переквалифицировались:
      Лелёк
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:47
        ох ты ж..... етить твою в качель.... Рэмбо уже не тот.....
        КОТ БАЮН
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:34
      Цитата: КОТ БАЮН
      Всё стесняюсь спросить: а что , там нормальные мужики уже кончились?

      У них теперь те , что всех цветов радуги это "нормальные" , а гетеросексуальные люди - "меньшинство" . Америка , сэр ! laughing
      bouncyhunter
      1. Лелёк Сегодня, 15:51
        Цитата: bouncyhunter
        У них теперь те , что всех цветов радуги


        Уже приводил эту фотку, ну да прошу прощения за повтор. Это в подтверждение сказанного Вами.
        Лелёк
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 15:53
        Увы, сэр...
        Теперь там, наверное, политкорректно женщин называть "вагиноамериканцы".
        КОТ БАЮН
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:00
          Цитата: КОТ БАЮН
          Теперь там, наверное, политкорректно женщин называть "вагиноамериканцы".

          Да пусть хоть "рабиндранаттагорами" называют - меня лично туда никакими коврижками не заманишь .
          bouncyhunter
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 16:12
            из творения неизвестного мне автора:
            Заря над городом вставала
            Дымил в руинах Пентагон
            И на груди его сияла
            медаль "за город Вашингтон"

            ... Можно и съездить yes
            КОТ БАЮН
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:15
              По такой оказии - всенепременно ! good
              bouncyhunter
            2. DMoroz Сегодня, 16:19
              Теперь там, наверное, политкорректно женщин называть "вагиноамериканцы".

              А черная дыра (астрономич. термин) теперь у них официально называется «сверхмассивной гравитационной аномалией», потому что «черная дыра» оскорбляет чувство национального достоинства чернокожих женщин! laughing (из Зорича)
              DMoroz
    3. Nikolaevich I Сегодня, 16:19
      Цитата: КОТ БАЮН
      там нормальные мужики уже кончились?

      Может и осталось малёхо...но маскиру-у-у-ю-тся ! love
      Nikolaevich I
  7. domnich Сегодня, 15:24
    Им еще предстоит что-то делать с остальными гендерными нюансами (если Трамп позволит). Сухопутные войска вроде при Обаме как-то адаптировали к «голубым», «розовым» и прочая…
    domnich
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:55
      ну да.. теперь там служат не просто "пи доры", а настоящие "боевые пи до расы". laughing
      КОТ БАЮН
  8. BNVSurgut Сегодня, 15:30
    По-моему, женщина на корабле ни к чему хорошему не приведёт. Никаких задач, которых не смог бы выполнить мужик, она выполнить не сможет. А вот внести конфликт в коллектив, что критически важно в условиях замкнутого пространства, прям 100%.
    BNVSurgut
    1. donavi49 Сегодня, 15:42
      Не, ну ладно корабль, особенно большой. Там как бы у всех есть и дела, и разгрузка, и пересекаются реже.

      Но на МЦАПЛ - где на полгода уходят не видя солнышка иначе как в перископ/на компьютере. Где 100 человек и все друг рядом с другом. Вводить женщин в мужские экипажи. Ну такое.
      donavi49
      1. Alexey RA Сегодня, 17:05
        Цитата: donavi49
        Но на МЦАПЛ - где на полгода уходят не видя солнышка иначе как в перископ/на компьютере. Где 100 человек и все друг рядом с другом. Вводить женщин в мужские экипажи. Ну такое.

        Хе-хе-хе... со смешанными экипажами у янки уже сейчас всё плохо.
        Американский веб-ресурс "The Stream", принадлежащий консервативному Daily News Caller Foundation (DCNF), опубликовал занятный материал Richard Pollock "Deployed US Navy Has a Pregnancy Problem, and it’s Getting Worse" ("ВМС США на боевой службе сталкиваются с проблемой беременностей, и ситуация только ухудшается"), в котором сообщается, что, согласно данным, полученным Группой расследований Daily News Caller Foundation (DCNF) в соответствии с Законом США о свободе информации, 16 из каждых 100 женщин-военнослужащих ВМС США были списаны с кораблей на берег по причине беременности.

        Причём беременности эти подозрительно совпадают с будущими выходами кораблей на боевую службу в горячие точки.
        Флот смущают сохраняющиеся на протяжении многих лет утверждения, что некоторые женщины беременеют только для того, чтобы избежать отправки на боевую службу.
        "Мы все знаем, что происходит. Женщины делают это, чтобы избежать боевой службы," - сказала Эден DCNF .
        "Здесь трудно увидеть совпадения" , - говорит Доннелли, - "существует много неофициальных подтверждений."
        "Эта информация рассматривается как очень деликатная. Вы просто не должны говорить об этом. И вы не говорите. Это то, что все знают, что это происходит. Не спрашивают - не отвечай", - говорит Доннелли. Она служила в Консультативном комитете министерства обороны по положению женщин в вооруженных силах (Defense Advisory Committee on Women in the Services) и в Президентской комиссии по службе женщин в вооруженных силах (Presidential Commission on the Assignment of Women in the Armed Forces).
        Внезапное отбытие беременных женщин с военных кораблей серьезно вредит боевой готовности и боевому духу тех, кто остался на борту и должен взять на себя обязанности убывшей. Ожидающие ребенка моряки должны быть убраны с корабля с 20-й недели беременности.
        © bmpd
        Проще говоря, пока всё тихо - женщины усердно служат, пользуясь всеми льготами и привилегиями... ровно до того момента, когда становится известно о том, что корабль должен идти в горячую точку. Сразу после этого начинается буквально эпидемия беременностей - и приходится искать, кем доукомплектовать экипаж.
        Хорошо АВ - там экипажи большие, можно в крайнем случае раскидать работу по оставшимся. А ну как на АПЛ перед выходом на БД в опасный район человек 15-20 подадут рапорты по беременности?
        Alexey RA
    2. ВОЛК 107 Сегодня, 15:43
      Так оно и хорошо же. Чем больше деморализована команда-тем безопаснее подлодка
      ВОЛК 107
      1. Венд Сегодня, 16:04
        Цитата: ВОЛК 107
        Так оно и хорошо же. Чем больше деморализована команда-тем безопаснее подлодка

        Ну не факт.
        -Какая ... поставила сумочку на красную кнопку?
        Венд
    3. Topotun Сегодня, 15:49
      Особенно в походе продолжительностью под полгода.....
      Topotun
    4. R.U.R. Сегодня, 17:07
      Читал где-то какое-то американское исследование, что женщины пилоты бомбят все подозрительные цели, а мужчины пилоты более разборчивы в выборе цели. Эти же морячки, наверное, будут выпускать торпеды и ракеты по всем доступным целям. Вывод : женщины делают войну еще более жестокой.
      R.U.R.
  9. gabonskijfront Сегодня, 15:30
    Какая огромная возможность для ролевых игр.Училки,медички,сантехник и тренер фитнеса ,курят в сторонке.
    gabonskijfront
  10. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 15:31
    ТАК вместо тысяч слов

    Спайков Джавелин Тоувич
  11. Alexaner Arier Сегодня, 15:35
    дежурным вопросом станет, -а у тебя уже был половой акт на торпедном аппарате???
    Alexaner Arier
    1. Вольнопёр Сегодня, 16:22
      Цитата: Alexaner Arier
      дежурным вопросом станет, -а у тебя уже был половой акт на торпедном аппарате???

      Вольнопёр
  12. Рабинович Сегодня, 15:40
    Мне нравится когда девушки в армии, да и воюют не хуже.
    Хотя не знаю как насчёт условий, в этом случает не стоит, или в танке тоже. Можно отдельную подлодку сделать с полностью женским экипажем.
    Рабинович
    1. Topotun Сегодня, 15:51
      Когда женщины воюют - значит мужики не справляются. Нельзя женщинам воевать, не их предназначение.... По крайней мере когда государство не воюет.
      Topotun
    2. Лелёк Сегодня, 15:55
      Цитата: Рабинович
      Рабинович


      Привет.
      Флаг в руки, Израиль в этой части на первом месте.
      Лелёк
  13. Комментарий был удален.
  14. Wedmak Сегодня, 15:43
    Места с зеркалами для наведения марафета тоже надо поставить. А то как жеж... на вахту и не накрашенная.
    Wedmak
  15. lopvlad Сегодня, 15:44
    организации раздельных гальюнов и спальных мест,

    и дополнительный склад под годовой запас прокладок и тампонов для экипажа,увеличить мощность энергоустановки а то одновременное включение плоек может не выдержать.
    lopvlad
  16. птс-м Сегодня, 15:47
    Равноправие полов,оно на Луне равноправие.Главное ,чтоб командир ПЛ не потакал особям ж.пола ,Спрос должен быть одинаков для обеих полов.Возможно ,это охладит пыл слишком эмансипированным особам.Или создавать полноценные команды одного пола.
    птс-м
    1. Венд Сегодня, 16:06
      Цитата: птс-м
      Равноправие полов,оно на Луне равноправие.Главное ,чтоб командир ПЛ не потакал особям ж.пола ,Спрос должен быть одинаков для обеих полов.Возможно ,это охладит пыл слишком эмансипированным особам.

      Ага щас. Тогда включится старинная американская игра - Я на вас в суд подам, за унижение достоинства.
      Венд
  17. Berkut24 Сегодня, 15:52
    Заменить писсуары на биде, каюту релаксации на маникюрную, корабельного эскулапа на гинеколога. Делов-то..
    Berkut24
    1. Лелёк Сегодня, 15:59
      Цитата: Berkut24
      Делов-то..


      А как же с каблуками, маникюром и накладными ресницами? В окуляр перископа то смотреть надо, а чай не зеркало вешать. bully
      Лелёк
    2. san4es Сегодня, 16:31
      ...дискомфорт их непугает
      san4es
  18. танк66 Сегодня, 16:08
    интересно: вибраторы в оружейке хранить будут?
    танк66
  19. san4es Сегодня, 16:27
    Женщина на лодке - не к добру!
    san4es
  20. annodomene Сегодня, 16:30
    Душевые, арматура, переключатели, даже гальюны - это еще пол-дела. А вот что делать с ДУКами? В связи с возрастающей на них нагрузкой. Или "морских дам" жестко ограничивать в косметике, тампонах для снятия макияжа, ватных палочках и гигиенических средствах. ХЗ, на мой взгляд - идея дурацкая. Женская психика устроена так, что они (женщины) выносят более сильные нагрузки, но и ломаются окончательно и бесповоротно, в отличие от мужиков.
    annodomene
  21. Nikolaevich I Сегодня, 16:34
    Ё-моё ! Как быстро обстановка в мире меняется ! Казалось...только "вчера" бравый американский енарал заявлял ,что он не допустит геев в армию angry :"Солдат на передовой не должен опасаться за свой "тыл" !" stop -а чё теперича с энтим енаралом ? request
    Nikolaevich I
  22. Lesorub Сегодня, 16:37
    Умно, умно - матросам нужно Жарить еще что то кроме картошки! )
    Lesorub
  23. HAM Сегодня, 16:49
    Народ вдоволь настебался насчёт женщин на АПЛ,поверьте,женщины в замкнутом пространстве-мощнее ядрёной бомбы.Наплачутся янки,да флаг им в ручки..Да,старпомом бабу надо назначить.
    HAM
  24. KIBL Сегодня, 16:50
    Женщина на надводном корабле к несчастью,а тут на АПЛ так вообще​ быть беде всемирного масштаба!
    KIBL
  25. sergo1914 Сегодня, 16:52
    Казалось бы, этот мир окончательно и бесповоротно сошел с ума, Было уже все. Но нет. Запомните эти цифры 15-14 21.04.17. Дно найдено, но тут же пробито. Ба...бы на ПЛ...
    sergo1914
  26. Alexey RA Сегодня, 16:53
    Все современные подводные лодки проектировались исключительно под мужские экипажи. По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; повернуть их женщинам может быть сложно.

    Угу... теперь главное - не забыть поменять законы физики. Например, во имя равноправия в приказном порядке уменьшить забортное давление на глубине. smile
    Alexey RA
  27. Sedoy Сегодня, 17:09
    * увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест

    а на хр:)на спрашивается... - у них же теперь нимужиковнибаб нет - одно среднеполое существо...


    * установить лесенки у трехъярусных кроватей

    и биде, гинеколога с креслом, солярий с педикюрным салоном....
    Sedoy
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