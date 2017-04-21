БМП Т-15 «Армата» изнутри. Появились эксклюзивные фото

Российская Т-15 — тяжелая БМП, которой пока нет полных аналогов в мире. Только по некоторым параметрам с ней могут посоревноваться израильский Namer и германская Puma. Т-15 создана на платформе «Арматы» — и это практически все, что сегодня точно известно об этой машине. Как и ее «родной брат» — танк Т-14, Т-15 является одним из самых засекреченных проектов нашего военного ведомства.