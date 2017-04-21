17:19 21 апреля

БМП Т-15 «Армата» изнутри. Появились эксклюзивные фото

Российская Т-15 — тяжелая БМП, которой пока нет полных аналогов в мире. Только по некоторым параметрам с ней могут посоревноваться израильский Namer и германская Puma. Т-15 создана на платформе «Арматы» — и это практически все, что сегодня точно известно об этой машине. Как и ее «родной брат» — танк Т-14, Т-15 является одним из самых засекреченных проектов нашего военного ведомства.






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Комментарии 8

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  1. twincam Сегодня, 15:44
    нормальный такой космолет.
    на третьей фотке термос стоит?
    twincam
    1. inkass_98 Сегодня, 16:06
      Похоже, термос и бачок под пищу.
      inkass_98
      1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:50
        А на первом фото, на ризиночке зеленая "таблетка" висит, это типа противоугонка? lol В целом достойно все.
        Vasya_Piterskiy
    2. svp67 Сегодня, 16:21
      Цитата: twincam
      нормальный такой космолет.

      Почему то сразу то же сравнение появилось. Дай Бог им хорошего и долгого "полета"
      svp67
  2. vkfriendly Сегодня, 16:03
    В Сеть попали кадры испытаний одного из самых ожидаемых проектов в российском ВПК — корабельной артиллерийской установки, смонтированной на шасси лёгкой БМП
    https://life.ru/t/армия/1000721/supier-bmp_s_orud
    iiem_57_mm_zasvietilas_v_sieti
    vkfriendly
    1. IGAR Сегодня, 16:20
      какая корабельная... lol
      IGAR
  3. inkass_98 Сегодня, 16:08
    Неплохо, смотрится все достаточно прилично.
    inkass_98
  4. Avis Сегодня, 16:53
    Не знаю, может у бронетанковых так принято, но не выглядит как единый комплекс оборудования. А выглядит будто результат долгих лет постепенных доработок разномастными системами, а не новая разработка, куда эти блоки планировались одновременно и заранее.
    Avis
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