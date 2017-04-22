Новейший танк Т-14 «Армата». Эксклюзивные фото интерьера

Танк Т-14 – основной боевой танк с новой 125-мм пушкой (с возможностью установки 152-мм орудия в будущем), размещённой в дистанционно управляемой необитаемой башне.Танк на платформе «Армата» предназначен в качестве нового основного боевого танка российских Сухопутных войск, с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками, с новым автоматом заряжания снарядов, с разделением экипажа, с «выносом боезапаса», что позволит сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации снарядов.