10:54 22 апреля

Новейший танк Т-14 «Армата». Эксклюзивные фото интерьера

Танк Т-14 – основной боевой танк с новой 125-мм пушкой (с возможностью установки 152-мм орудия в будущем), размещённой в дистанционно управляемой необитаемой башне.

Танк на платформе «Армата» предназначен в качестве нового основного боевого танка российских Сухопутных войск, с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками, с новым автоматом заряжания снарядов, с разделением экипажа, с «выносом боезапаса», что позволит сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации снарядов.










7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. garx Сегодня, 08:44
    Смутила коричневая штука на первом фото.... присмотрелся... оказалось лопата!!
    garx
    1. piter-tank Сегодня, 08:50
      Меня, кстати, тоже порадовало это креативное дизайнерское решение и ещё добрые старые брезентовые сумки на бортах. Прекрасно смотрится черенок малой саперной лопатки на фоне всех этих ЖК-дисплеев и прочих девайсов.
      piter-tank
      1. Комментарий был удален.
      2. piter-tank Сегодня, 08:53
        Забыл поделиться ещё одним сомнением. А на кой ляд танковому экипажу малая саперная лопатка? Сам танкист, но не припомню, чтобы в ЗиП танка входил данный вид холодного оружия.
        piter-tank
    2. Venceremos Сегодня, 08:57
      Цитата: garx
      Смутила коричневая штука на первом фото.... присмотрелся... оказалось лопата!!



      "Лопата-друг солдата" И с этим не поспоришь,хоть ты нафиг и танкист wassat
      Venceremos
      1. Avis Сегодня, 09:03
        Цитата: Venceremos

        "Лопата-друг солдата" И с этим не поспоришь,хоть ты нафиг и танкист wassat

        На случай эвакуации через донный люк, если танк сел на днище? :)
        Avis
        1. Venceremos Сегодня, 09:25
          Цитата: Avis
          На случай эвакуации через донный люк, если танк сел на днище? :)

          Это как придётся... Окапываться всяк уметь должен,коль выжить хочешь. Броня-бронёй,а сыра мать земля лучше укроет,в случае чего...
          А вообще,когда вокруг свистит и грохочет,энтузизизма в рытье укрытия прибавляется.
          Чёт "гифка" с сурком не открывается recourse Куча есть yes ,сурка нет request
          Venceremos
  2. Avis Сегодня, 09:02
    Цитата: piter-tank
    на кой ляд танковому экипажу малая саперная лопатка?

    Вот те же вопросы сейчас задают себе военные аналитики всех наиболее невероятных противников. Цель достигнута.

    laughing
    Avis
  3. APASUS Сегодня, 09:44
    Я все же надеюсь что это экспериментальный интерьер,проводка на первом фото в углу крепиться какой то лентой ,нет даже разговора что кисть кто то укладывал .
    APASUS
Картина дня