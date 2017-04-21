17:21 21 апреля

Украинские власти умолчали о масштабах техногенной катастрофы в Киеве

Украинские СМИ публикуют подробности техногенной катастрофы, о которой фактически умолчали власти Украины. Речь идёт о пожаре на крупнейшем складе химикатов, расположенном в украинской столице. Пожар произошёл ещё 12 апреля, однако масштаб катастрофы стали оценивать только сейчас.

Дело в том, что в течение недели сотрудники Госпродпотребслужбы (так называется одно из профильных ведомств страны) и представители ведомства по ГО и ЧС Киевской городской государственной администрации фактически не проводили мониторинг масштабов техногенной катастрофы, в результате которой, по данным экологов, содержание вредных химкомпонентов в воздухе было многократно превышено.
Исследования проб воздуха в Киеве официальными службами были проведены лишь спустя 8 дней после пожара на крупнейшем складе химикатов. И результаты этих исследований заставили местные экологические организации говориться о полноценной экологической катастрофе, угрожающей здоровью сотен тысяч киевлян.

Журналисты поинтересовались у представителя ведомства ГО и ЧС, почему киевлян, проживающих в опасной зоне (Деснянский район), до сих пор не эвакуировали. На это чиновник ответил, что склад расположен «в промзоне, от которой достаточно далеко до жилых домов». По его словам, на данный момент «уже нет превышения по 14 наиболее опасным химвеществам». О том, какие объёмы химикатов осели в Киеве после пожара на складе химреагентов в течение недели, официальные власти не говорят.




Киевская полиция тем временем сообщает, что на складе государственного предприятия «Органическая химия» произошёл «умышленный поджог». Об этом сообщают "Вести.Украина" Отмечено, что сначала возникла версия о коротком замыкании, но её быстро отмели, так как выяснилось, что склады были отключены от подачи электроэнергии. Получается, что на объекте повышенной опасности не работали ни системы охраны, ни системы оповещения о возможных ЧП.

Использованы фотографии: http://vesti-ukr.com/kiev
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Комментарии 32

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  1. inkass_98 Сегодня, 16:04
    Помнится, пожар на складе химикаторв там тушили водой. Это конгениально, могли бы и керосином попробовать. Мысль о том, что в очаге возгорания могут присутствовать препараты и реактивы, бурно реагирующие на воду с выделением всяких полезных продуктов реакции, никому в голову не пришла. Максимум - пожарные были в изолирующих противогазах.
    inkass_98
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:06
      Вот она - многомудрость власти Киевской ! Молчали чтобы панику не создавать ! fool
      Цитата: inkass_98
      Максимум - пожарные были в изолирующих противогазах.

      Большие у меня сомнения на сей счёт ...
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 16:15
        Насчет масштаба этой катастрофы большие сомнения. Примечательно другое -
        Киевская полиция тем временем сообщает, что на складе государственного предприятия «Органическая химия» произошёл «умышленный поджог».

        Скорее всего обыкновенное производственное ЧП, типа короткого замыкания
        рич
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:20
          но её быстро отмели, так как выяснилось, что склады были отключены от подачи электроэнергии.


          какие же рукожопы эти свидомиты. село выдавливает все нормы и предписания.

          Мешать навоз в свинарнике и строить государство - разные вещи. Но селюкам всё одно - движуха

          А киевляне отвечают за тот беспредел - соучастниками которого стали все горожане на революцЫи гЫдности. Поэтому удачи им и хорошего настроения.

          не жалко ни капли. Привет тихушникам и хатаскрайникам

          с-т Petrov
          1. cniza Сегодня, 16:32
            Скакуны доиграются , угробят людей ради собственных карманов.
            cniza
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:34
              Скакуны доиграются , угробят людей ради собственных карманов.


              более 10 000 погибших. Потери ВСУ можно еще плюсануть. Доигрались. И играть дальше будут. На майдане только 100 отстрелили рагулей (а то и больше) - и понеслась.

              Хорошо что мы не влезли в это болото. Пусть скачут. Эту чудо-страну в итоге разорвет - и ПМР будет наш вместе с Одессой.

              Жду и верю. И время от времени проверяю почтовый ящик на наличие повестки. Всегда готов помочь сократить время конвульсий этого нелепого образования
              с-т Petrov
            2. Pirogov Сегодня, 16:46
              Цитата: cniza
              Скакуны доиграются , угробят людей ради собственных карманов.

              А шо им .люди ,когда доляры глаза зас.сали ?
              Pirogov
              1. cniza Сегодня, 16:59
                Ими же и подавятся.
                cniza
        2. Серый брат Сегодня, 16:23
          Цитата: рич
          Насчет масштаба этой катастрофы большие сомнения. Примечательно другое -
          Киевская полиция тем временем сообщает, что на складе государственного предприятия «Органическая химия» произошёл «умышленный поджог».

          Путин?
          Серый брат
          1. Alekseyklg Сегодня, 16:53
            Да, я тоже так дума или кто то из кремля, хотя он вряд ли кому такое доверит!
            Alekseyklg
        3. oleg-gr Сегодня, 16:25
          Кого волнует здоровье киевлян? У властей есть дела поважнее. Надо успеть хапнуть, пока все окончательно не посыпалось.
          oleg-gr
          1. gurzuf Сегодня, 16:50
            Виталик- педалик Киевом рулит.
            gurzuf
      2. tiredwithall Сегодня, 16:22
        Цитата: bouncyhunter
        Вот она - многомудрость власти Киевской ! Молчали чтобы панику не создавать.

        "Мудрость" нынешней киевской власти не подлежит сомнению. И какую мудрость, по определению, можно найти у группы колониального управления. Ну, а "молчалки" характерны всем властям без исключения. Вспомните чернобыльскую молчалку СССР, молчалки НАТО, когда они теряли атомные боеголовки на севере атлантики, штатовские молчалки последствий ядерных испытаний в Неваде, китайскую молчалку о Тяньаньмене. Любые негативные события любой властью стараются не афишировать.
        tiredwithall
      3. Проводник Сегодня, 16:24
        Как там строительство БелАЭС, многомудрые вы наши?А, забыл, перед народом же не отчитываются, еще чего)Реактор, который при транспортировке в столб влетел, установили уже?
        А литовской стороне документы о АЭС, переведенные google-translate-ом тоже от великого ума решили отослать?
        Проводник
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:26
          Цитата: Проводник
          Как там строительство БелАЭС

          Не дождётесь , Проводник ! Всё идёт в штатном режиме ! tongue
          bouncyhunter
          1. Комментарий был удален.
          2. Проводник Сегодня, 16:31
            [quote]Не дождётесь , Проводник ! Всё идёт в штатном режиме ! tongue[/quote]
            Литовцев лучше успокойте, их столица в 50 км всего от Островца.Совет: успоить лучше документами, переведенными не гугл переводчиком lol
            [quote]По всей видимости, отчет на литовский язык переводили при помощи Google Translate — только этим можно объяснить вопиющее количество ошибок и несуразицы в итоговом документе.
            Во-первых, в отчете упоминается Узбекистан — и ладно бы, в качестве примера эксплуатации подобной же станции. Но вот какой интерес для литовцев могут представлять данные в таблице «Общие требования к активной зоне Республики Узбекистан»?

            Еще один пример из отчета: «Принятые технические проектные решения позволят обеспечить необходимый уровень надежности и безопасность Республики Узбекистан при помощи баланса активных и пассивных систем безопасности, а также мер по предотвращению и ограничению последствий аварий».

            Всего же в 175-страничном отчете для Литвы Узбекистан упоминается 18 раз — многовато для страны, которая не имеет ни малейшего отношения к строительству БелАЭС, и кроме того — у которой нет собственной АЭС.
            Предположительно, перевод на литовский был сделан с английского, именно этим объясняется, что электростанция (plant — англ.) превратилась в растение (другое значение английского слова plant, на литовском — augalas).
            Таким образом, один из важнейших параграфов отчета «Описание электростанции. Системы и процессы» стал «Описанием растений», в котором тем не менее приводятся технические характеристики.

            Литовские журналисты также привели несколько самых запоминающихся моментов из отчета.
            «Опора плеча реактора корабль поддерживает и определенное кольцо опоры, закрепленная к фундаменту в хозяйстве», — речь идет о монтаже реактора.
            «Спустят вниз между корпусом и валом сердцевины и через дырочки в дне шахты лифта и кольца подтвержденных камер есть телевизоры», — речь идет о работе реактора.
            С некоторыми словами Google-переводчик не справился, поэтому в тексте остались непереводимые выражения «aux ogatelnoy» или английские «off».

            Можно было обвинить литовских журналистов в какой-то мистификации или желании зло пошутить, но отчет настоящий — его версия на литовском языке опубликована на сайте РУП «Белорусская атомная станция» и с ней может ознакомиться любой желающий.
            Подлинность отчета, и то, что он был передан Беларусью литовской стороне, подтвердил и министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

            Проводник
            1. МПК105 Сегодня, 16:54
              Завидуйте молча.И Литва,подруга ваша,благополучно про терявшая Ингалинскую свою станцию,тоже пусть завидует,но не молча-им ещё скидку выпрашивать у БелАЭС придётся скоро.Пусть не молчат,а заранее начинают просить.
              МПК105
          3. Комментарий был удален.
      4. ОТДЕЛ Сегодня, 16:34
        Это все цветочки ....Вот АЭС остались без обслуживания(настоящих специалистов из России) ,вот если рванут..Не дай Бог...
        ОТДЕЛ
        1. sabakina Сегодня, 16:51
          Совет: успоить лучше документами, переведенными не гугл переводчиком

          Интересно, чем переводил проводник?
          sabakina
  2. mig29mks Сегодня, 16:07
    Это страна сама себя уничтожит!!! Под весёлые прыжки и кричалки!))
    mig29mks
    1. tiredwithall Сегодня, 16:13
      Это не страна сама себя уничтожает. Это оболваненные граждане в порыве предвкушения большой халявы прыгают и кричат на площадях. Это метод уничтожения из вне путем промывания мозгов.
      tiredwithall
  3. raid14 Сегодня, 16:08
    Вести из вна Украины как о покойнике "или очень плохо или ничего".
    raid14
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 16:09
    Слишком похоже на фейк. Честно, я прочитав, сразу связался с отцом (проживает в Киевской области). Он ни слухом, ни духом. Если бы было что то грандиозное - журналюги давно раскопали, а так.... Может и сгорела бочка с краской на старом складе, но новость того не стоит. Помониторю еще, но кажется очередной "распятый мальчик"...
    Вождь краснокожих
    1. МПК105 Сегодня, 16:21
      Согласен.У нас в сми полно таких "новостей" -смотрите,хохлы мёрзнут,голодают,а ещё у них склад сгорел fellow Радуйтесь,что вы живёте не там,а в нашей самой счастливой,сытой и богатой стране.
      МПК105
  5. Владимир 38 Сегодня, 16:11
    Любая власть умалчивает о "косяках" в любой стране мира. Рассказали бы лучше о чем у нас молчат. Новости с украины уже не интересны
    Владимир 38
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:18
      Владимир38- советую порасспрашивать рыб! lol Они вам много чего интересного поведают, если вы их языком владеете lol
      Изгоняющий либероидов
  6. prior Сегодня, 16:16
    Хохлохи такая нация -
    им пофиг химия и радиация.
    prior
  7. мичман Сегодня, 16:17
    А что их ждет и Европу с остановками АЭС. Положение ужасное. Мне пришлось быть членом Гос комиссии по Чернобылю. Мой товарищ Эрлих от фирмы Камов погиб. Получил слишком большую дозу. Хохлы, одумайтесь. Честь имею.
    мичман
  8. Masya Masya Сегодня, 16:19
    Исследования проб воздуха в Киеве официальными службами были проведены лишь спустя 8 дней после пожара на крупнейшем складе химикатов

    Думали выветрится, а оно вон как вышло, осело...
    Masya Masya
  9. Alekseits Сегодня, 16:36
    Цитата: inkass_98
    Помнится, пожар на складе химикаторв там тушили водой. Это конгениально, могли бы и керосином попробовать. Мысль о том, что в очаге возгорания могут присутствовать препараты и реактивы, бурно реагирующие на воду с выделением всяких полезных продуктов реакции, никому в голову не пришла. Максимум - пожарные были в изолирующих противогазах.

    Для того, чтобы мысль в голову пришла, надо, по крайней мере, эту голову иметь. А там, судя по всему, с этим большая проблема.
    Alekseits
  10. German Titov Сегодня, 16:37
    Цитата: Серый брат
    Цитата: рич
    Насчет масштаба этой катастрофы большие сомнения. Примечательно другое -
    Киевская полиция тем временем сообщает, что на складе государственного предприятия «Органическая химия» произошёл «умышленный поджог».

    Путин?

    Это не "государево" дело. Там Шойгу видели, и как-то совпало с учениями в Бурятии. Подождем сообщение Херащенко- того зрение никогда не подводило. Скорее всего следы приведут в Бурятию.
    German Titov
  11. К-50 Сегодня, 16:38
    Меня всегда удивляло желание устроить опасное производство вблизи населённых пунктов или вообще прямо в них., а так же склады артвооружения, боеприпасов и прочих "весёлых штучек".
    Как будь-то места больше нет. "Игры с огнём" до добра не доводят. request sad
    К-50
  12. Подрезчик Сегодня, 16:45
    Цитата: Проводник
    Как там строительство БелАЭС, многомудрые вы наши?А, забыл, перед народом же не отчитываются, еще чего)Реактор, который при транспортировке в столб влетел, установили уже?
    А литовской стороне документы о АЭС, переведенные google-translate-ом тоже от великого ума решили отослать?

    Вы не переживайте, проводник! Как приезжали к нам вы,демократические европейцы за дешевым бензином, так и будете приезжать! Не бойсь, не рванет!!!
    Подрезчик
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