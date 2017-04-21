Украинские власти умолчали о масштабах техногенной катастрофы в Киеве
Украинские СМИ публикуют подробности техногенной катастрофы, о которой фактически умолчали власти Украины. Речь идёт о пожаре на крупнейшем складе химикатов, расположенном в украинской столице. Пожар произошёл ещё 12 апреля, однако масштаб катастрофы стали оценивать только сейчас.
Дело в том, что в течение недели сотрудники Госпродпотребслужбы (так называется одно из профильных ведомств страны) и представители ведомства по ГО и ЧС Киевской городской государственной администрации фактически не проводили мониторинг масштабов техногенной катастрофы, в результате которой, по данным экологов, содержание вредных химкомпонентов в воздухе было многократно превышено.
Исследования проб воздуха в Киеве официальными службами были проведены лишь спустя 8 дней после пожара на крупнейшем складе химикатов. И результаты этих исследований заставили местные экологические организации говориться о полноценной экологической катастрофе, угрожающей здоровью сотен тысяч киевлян.
Журналисты поинтересовались у представителя ведомства ГО и ЧС, почему киевлян, проживающих в опасной зоне (Деснянский район), до сих пор не эвакуировали. На это чиновник ответил, что склад расположен «в промзоне, от которой достаточно далеко до жилых домов». По его словам, на данный момент «уже нет превышения по 14 наиболее опасным химвеществам». О том, какие объёмы химикатов осели в Киеве после пожара на складе химреагентов в течение недели, официальные власти не говорят.
Киевская полиция тем временем сообщает, что на складе государственного предприятия «Органическая химия» произошёл «умышленный поджог». Об этом сообщают "Вести.Украина" Отмечено, что сначала возникла версия о коротком замыкании, но её быстро отмели, так как выяснилось, что склады были отключены от подачи электроэнергии. Получается, что на объекте повышенной опасности не работали ни системы охраны, ни системы оповещения о возможных ЧП.
Дело в том, что в течение недели сотрудники Госпродпотребслужбы (так называется одно из профильных ведомств страны) и представители ведомства по ГО и ЧС Киевской городской государственной администрации фактически не проводили мониторинг масштабов техногенной катастрофы, в результате которой, по данным экологов, содержание вредных химкомпонентов в воздухе было многократно превышено.
Исследования проб воздуха в Киеве официальными службами были проведены лишь спустя 8 дней после пожара на крупнейшем складе химикатов. И результаты этих исследований заставили местные экологические организации говориться о полноценной экологической катастрофе, угрожающей здоровью сотен тысяч киевлян.
Журналисты поинтересовались у представителя ведомства ГО и ЧС, почему киевлян, проживающих в опасной зоне (Деснянский район), до сих пор не эвакуировали. На это чиновник ответил, что склад расположен «в промзоне, от которой достаточно далеко до жилых домов». По его словам, на данный момент «уже нет превышения по 14 наиболее опасным химвеществам». О том, какие объёмы химикатов осели в Киеве после пожара на складе химреагентов в течение недели, официальные власти не говорят.
Киевская полиция тем временем сообщает, что на складе государственного предприятия «Органическая химия» произошёл «умышленный поджог». Об этом сообщают "Вести.Украина" Отмечено, что сначала возникла версия о коротком замыкании, но её быстро отмели, так как выяснилось, что склады были отключены от подачи электроэнергии. Получается, что на объекте повышенной опасности не работали ни системы охраны, ни системы оповещения о возможных ЧП.
Использованы фотографии: http://vesti-ukr.com/kiev
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