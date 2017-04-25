О перспективах закупок танков

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Может быть в это трудно поверить, но большая часть бронированных машин, стоящих на вооружении сегодня, однако уходят своими корнями в эпоху Холодной войны, хотя уже минуло 25 лет с ее окончания. Даже основные боевые танки (ОБТ), разработанные и производившиеся в этот период, например Туре 90 и Туре 10 (Япония), К2 (Южная Корея), Туре 99 (Китай), AL KHALID (Пакистан) или ALTAY (Турция), в действительности представляют собой только лишь развитие предыдущих технологий и решений. Даже в новейших машинах, например китайском танке VT-4 третьего поколения (также известен как МВТ-3000), представляющем собой эволюционное развитие показанного в 2014 году танка Type 99A, реальные инновации присутствуют в ограниченном объеме.В конце 2016 года министерство обороны США одобрили продажу 153 «систем М1А1/А2» Саудовской Аравии для конвертации в 133 танка стандарта M1A2SA ABRAMS и 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 HERCULES. В это же время Марокко объявило о поставке первой партии танков M1A1SA ABRAMS - 200 машин из наличия американской армии М1А1, заказанных в 2012 году. Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) получила контракт на их доработку и, по сообщениям, сняла броню из обедненного урана. Все работы планируется завершить к марту 2018 года. Алжир, региональный конкурент Марокко, до сих пор получает танки Т-90 из России. Предполагается, что к концу 2017 года Алжир закупит дополнительно 200 танков. Между тем, вскоре будет подписан третий контракт на 340 танков Т-90 (на этот раз местного лицензионного производства).Ходят слухи, что Пакистан намерен купить у Украины в ближайшем будущем танки Т-84 Оплот-М и системы динамической защиты для них. Но это кажется довольно нереалистичным, поскольку у Киева имеются проблемы с обязательствами, ведь из за огромных задержек поставок этих танков Таиланд, заказавший 49 танков Оплот-М, в конечном счете, решил поискать им альтернативу. После изучения тайскими делегациями танка Т-90С/МС в России и VT-4 (MBT-3000) в Китае Таиланд решил закупить танки VT-4, вооруженные 125-мм гладкоствольной пушкой и оснащенные автоматом заряжания. Размеры планируемых поставок неизвестны, но по некоторым данным, Таиланд закажет до 200 новых танков в ближайшем будущем. Предположительно, танк VT-4 также был куплен Ираком и предлагается Китаем Перу, которое до сих пор имеет на вооружении устаревшие танки Т-55 и небольшое количество китайских машин МВТ-2000.В будущих закупках, конечно же, не обойтись без танка LEOPARD 2, но пространство для новых сделок быстро сокращается. В настоящее время компания Rheinmetall ведет поставки Индонезии 103 ОБТ со складских резервов в варианте 2+ (капитально отремонтированный 2А4) и 2RI (с пассивным бронированием, электроприводами наведения, сменившими оригинальную гидравлическую систему, модернизированной 120-мм пушкой L44, стреляющей новейшими программируемыми осколочно-фугасным снарядом DM11). Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставляет Катару новейший вариант 2А7+ (почти половина из запланированных 62 танков поставлена) наряду с боеприпасами DM11.Несколько лет назад Саудовская Аравия выразила желание купить 600-800 танков 2А7, но проект, по-видимому, на данный момент закрыт. Более вероятна сейчас существенно меньшая по объему сделка (24 машины) по танкам 2А6 для Болгарии, которая по некоторым данным уже выделила дополнительное финансирование на эти цели. Поскольку за последние годы Нидерланды продали большую часть своих танков 2А6 разным странам, Болгария может столкнуться с тем, чтобы найти запланированное количество танков в этом варианте.По этой же причине, то есть дефицита излишков танков LEOPARD 2, Польша была вынуждена отказаться от своего первоначального плана по замене своих устаревших танков Т-72М1 советского происхождения бывшими в эксплуатации танками 2А4/2А6; покупка же вариантов 2A7/2A7+S не рассматривалась из-за их высокой стоимости. В середине 2016 года чешская делегация посетила Испанию с целью оценки модели 2А4, но эта идея была позднее отвернута из-за их плохого состояния. Предположительно, Прага заинтересовалась ими в качестве замены своих танков Т-72 (варианты М/M1 и M4CZ местного производства). Как следствие, Германии вполне вероятно может вскоре остановить производство танков LEOPARD 2.В начале 2015 года Германия объявила о планах выкупить у промышленности 100 танков LEOPARD 2A4. Это означает, что правительство отменило свое прежнее решение по сокращению парка до 225 танков в пяти батальонах. Причиной этому послужили действия России в 2014 году и повышение мощи российских бронетанковых сил, которые оказались сильнее, чем ранее оценивало западное разведывательное сообщество. Подогрело озабоченности объявленное Россией в середине 2016 года соглашение с корпорацией «Уралвагонзавод» на поставку более чем 100 дополнительных танков Т-14 (60 танков и 40 дополнительных машин на шасси Армата: 10 БРЭМ Т-16 и 30 тяжелых БМП Т-15).По данным официальных планов немецкого министерства обороны, срок эксплуатации LEOPARD 2 закончится примерно в 2030 году. Поэтому Германия планирует создать новый танк совместно с Францией (там он заменит LECLERC) по программе MGCS (Main Ground Combat System - основная наземная боевая система). Польские оборонные компании высказали желание присоединиться к дуэту KMW и Nexter Systems. По данным немецкого министерства обороны, оценка проекта должна быть проведена к 2018 году. Программа может начаться где-то между 2025 и 2035 годом.Пока никаких подробностей о программе неизвестно за исключением планируемой гладкоствольной пушки - MGCS вероятно будет вооружена 130-мм пушкой L51, показанной на выставке Eurosatory 2016. По информации компании Rheinmetall, кинетическая энергия этой пушки на 50% больше кинетической энергии ее 120-мм предшественника. Скорее всего, в MGCS будут использованы решения из программы испытаний EGS (Experimentaltrager Gesamtschutz), которой предусматривается всего два члена экипажа в машине (но это кажется маловероятным). В этом сценарии MGCS будет иметь дистанционно управляемую башню.Что касается новых, более крупных пушек, муссируются слухи, что российский танк Т-14 Армата будет вооружен 152-мм пушкой вместо гладкоствольной 125-мм 2А82-1М, которая на данный момент является стандартным основным вооружением машины. Хотя может показаться невероятным, стоит напомнить, что обе концепции танков Объект 187А и Объект 477А1 (Нота) были вооружены 152-мм пушкой с автоматом заряжания.Эти проекты были разработаны в свое время компанией «Уралвагонзавод», которая на данный момент приступила к производству танков Т-14. В конце ноября 2016 года было объявлено о том, что компания открывает производственную линию для двух пушек: 2А46М-5 (для танков Т-90МС «Тагил» и Т-72БЗ, и легких противотанковых установок 2С25 Спрут-СД) и 2А82-1М (для Т-14). Пушка 2А82-1М, по данным британской разведки, имеет лучшие характеристики бронепробивания по сравнению с любой другой танковой пушкой, в настоящее время стоящей на вооружении, и первой из новых танковых пушек, не имеющей корней в эпохе Холодной войны. Первые поставки этих пушек запланированы на 2017 год.Благодаря своим конструктивным решениям и компоновке, танк Т-14 Армата без сомнения является победителем в категории «танк следующего поколения» (согласно определению НАТО четвертого поколения или согласно российской систематике - пятого). Впрочем, России необходимо время и больше денег для завершения необходимых работ. Финансовые ограничения означают, что основные закупки Т-14 в количестве 2000 танков к 2020 году далеки от реальности.На сегодняшний день российские вооруженные силы всё же основываются на устаревших танках, главным образом Т-72, в настоящее время модернизируемых до стандарта Б3/Б3М. С целью борьбы с этой угрозой страны-члены НАТО заявляют о необходимости модернизации своей бронетехники. Одно из предлагаемых решений заключается в развертывании новейших снарядов М829А4 для танков ABRAMS. Американцы, собирающиеся оставить на вооружении танк ABRAMS, по крайней мере, до 2050 года, одновременно планируют новую платформу. Несколько лет назад Пентагон решил списать все имеющиеся гусеничные машины, включая ABRAMS, и заменить их самоходной артиллерийской установкой ХМ1202 Mounted Combat System, хотя эта программа была закрыта в 2009 году.Китайская компания NORINCO недавно показала танк VT-5 в качестве экспортного предложения. Его компоненты типичны - он имеет комплект модульной защиты с опциональной продвинутой композиционной броней или динамической защитой. Танк VT-5 вооружен 105-мм пушкой.Подобное же вооружение использовано в концепции современного танка средней категории по массе MMWT (Modern Medium Weight Tank), которая подробно была представлена в конце 2016 года компаниями РТ Sindad и FNSS. В настоящее время ведется изготовление двух прототипов, которые будут готовы в этом году. По данным производителей, задача MMWT - вести охоту за легкими и средними БМП и БТР, а также поддерживать пехоту огнем прямой наводкой. На MMWT установлена двухместная башня CMI Defence CT-CV с 105-мм нарезной пушкой, которая может вести огонь кумулятивным противотанковым, бронебойно-фугасным снаряд со сминаемой головной частью, осколочно-фугасным и бронебойным подкалиберным снарядами.Самой важной составляющей будущих закупок бронетехники станут комплекты модернизации, в настоящее время доступные почти для всех платформ ОБТ. Например, в связи с финансовыми ограничениями Великобритания не планирует закупать новую платформу в краткосрочной перспективе. Вместо этого, Лондон хочет модернизировать свои танки CHALLENGER 2. В рамках программы LEP были отобраны две команды - BAE Systems Land (UK) вместе с GDLS UK и Rhelnmetall Defence. Согласно британским планам, до 227 танков будут модернизированы и останутся на вооружении до 2035 года. Будут модернизированы несколько систем, включая стабилизированные прицельные системы и органы управления, оборудование управления орудием, и компьютер управления огнем. CHALLENGER 2 LEP получит новые дисплеи для членов экипажа. По данным некоторых источников, британские танки будут оборудованы системами активной защиты (например, MUSS) и новой пушкой. Несколько лет назад на один танк CHALLENGER 2 установили 120-мм гладкоствольную пушку L55, которая на испытания превзошла нынешнюю нарезную L30A1 CHARM.Три других западных танка (ABRAMS, LEOPARD 2 и LECLERC) останутся на вооружении еще как минимум пару десятилетий.В 2017 году компания GDLS начнет поставки первых танков стандарта М1А2 SEP V3 ABRAMS в американскую армию, а их развертывание, как ожидается, начнется в конце 2020 года. На сегодняшний день контракт на первые шесть танков подписан, но американская армия желает модернизировать до нового стандарта около 2000 машин. В долгосрочной перспективе такая же судьба ждет парки Национальной гвардии и Корпуса морской пехоты, что доведет общее количество танков примерно до 4000 штук. Помимо варианта V3 американскими военными рассматриваются и другие технические доработки. Удивительно, но этот вариант вместо более новой пушки с лучшими характеристиками до сих пор вооружен 120-мм пушкой М256А1 - американским вариантом гладкоствольной Rheinmetall L44. Впрочем, V3 сможет стрелять бронебойными подкалиберными снарядами М829А4 с сердечником из обеденного урана, по некоторым данным, способными поражать современную динамическую защиту и комплексы активной защиты. Танк в варианте V3 также имеет низкопрофильный боевой модуль CROWS.Как уже упоминалось, правительство Германии выкупит 100 танков LEOPARD 2А4. Кроме того, немецкие вооруженные силы получат 116 танков 2A6NL из Нидерландов безвозмездно. Из этих 116 танков Германия модернизирует 84 танка до версии 2A7V. Работы будет выполнять компания KWM с Rheinmetall в качестве основного субподрядчика. Главным изменением станет улучшенная пушка L55A1, которая позволит увеличить на 20% бронепробиваемость при стрельбе бронебойным подкалиберным снарядом следующего поколения КЕ2020 (DM73). К другим изменения включают систему кондиционирования, вспомогательную силовую установку Steyer M12, систему внутренней связи Thales SOTAS, информационно-управляющую систему IFIS от KMW и тепловизионные камеры ATTICA от Airbus DS Optronics.Оставшиеся 32 танка не будут модернизироваться и использоваться в качестве ОБТ, они будут выполнять вспомогательные задачи (мостоукладчики, инженерные машины и т.д.). В 2017 году Берлин хочет подписать соответствующие контракты с производителями, после чего первые поставки пройдут в конце 2018 года. По завершении процесса Германия будет иметь на вооружении 328 танков LEOPARD 2A6/A7S, из которых 104 будут новейшего варианта A7V. В феврале 2016 года Германия подписала техническое соглашение с Нидерландами касательно подчинения голландской 43-й механизированной бригады немецкой 1-й бронетанковой дивизии, а также организации совместного танкового батальона под командованием голландской бригады.Франция хочет оставить на вооружении свои танки LECLERC, по меньшей мере, до 2035-2040 годов (к 2008 году поставлено в общей сложности 406 машин). Первые модернизированные ОБТ должны быть изготовлены компанией Nexter Systems в 2018 году и дополнительные 198 машин в 2020-2028 году. Они будут оборудованы обновленными информационно-управляющими системами и усиленной защитой, в основном от мин и СВУ. Хотя 120-мм гладкоствольная пушка F1 танков LECLERC будет оставлена, модернизированные танки смогут стрелять продвинутым боеприпасом НЕ МЗМ. Планируется также установка дистанционно управляемого модуля вооружения.Таким же путем последовала Аргентина. В середине 2016 года был представлен модернизованный вариант устаревшего танка ТАМ В сотрудничестве с израильскими компаниями Elblt Systems и IMI Systems (бывшая Israel Military Industries) к новейшему варианту под обозначением ТАМ 2IR был добавлен комплект бронирования на базе баллистической защиты IRON WALL израильской компании IMI.В ноябре 2016 года в столице Индонезии Джакарте компанией Rhelnmetall был представлен новый вариант БМП MARDER. Демонстрационный образец, оборудованный башней Leonardo HITFACT II с 105-мм нарезной пушкой, специально был разработан в соответствии с индонезийскими требованиями. Конкурентом на это решение под именем MARDER Medium Tank RI является турецко-индонезийский проект MMWT (см. выше). Первые поставки могут начаться в течение двух лет после подписания контракта.Относительно светлое будущее лежит перед платформами Т-72 и Т-80, которые до сих пор имеют хороший потенциал для модернизаций. Если в общих чертах, то Россия в настоящее время модернизирует танки Т-72 до стандарта Б3; на сегодняшний день было поставлено около 560 танков. Несмотря на планы 2002 года модернизировать до 3000 танков Т-80, в последние годы все эксплуатирующиеся Т-80 (Т-80Б/БВ/У) по имеющимся сведениям заменены танками Т-72 в разных вариантах (Т-72Б, Т-72БМ, Т-72Б1/Б3) и Т-90. Россия также купила 337 танков Т-90А и 130 танков Т-90 и объявила о намерении вернуть на вооружение некоторое количество танков Т-80БВ и модернизировать их за счет системы управления огнем Сосна-У, в настоящее время устанавливаемой на танки Т-72Б3 и Т-90. Модернизированный танк Т-80БВ также получит новый генератор, стартер двигателя и динамическую защиту. По информации из российских источников, начальное развертывание в войсках почти завершено.В то же время «Уралвагонзавод» объявил о том, что разработка новейшего варианта Т-90МС «Тагил» завершена и танк с улучшенными защитой и комплексом вооружения готов к производству. Некоторые из этих изменений могут быть реализованы на ранних вариантах Т-90. Украина имеет в своем портфолио несколько моделей танков серии «Т», но конфликт с Россией весьма негативно повлиял на экспортные возможности Киева, затруднив поставку танков Оплот в Таиланд и Т-64Б1М/БМ1М в Конго. По этой причине любые крупные продажи бронетехники Украиной весьма проблематичны в ближайшем будущем.Китай планирует использовать последнюю модернизацию своего танка Туре 96 в качестве основы своих бронетанковых подразделений. Вариант В, представленный в середине 2016 года, заменит устаревшие платформы, например Туре 59 и Туре 69.В то же время Пакистан намерен продолжить программу по танку AL KHALID 2. Во время выставки IDEAS 2016 в Карачи было сообщено, что модернизированный вариант AL KHALID будет иметь большее огневое могущество, лучшую защиту и маневренность. На выставке в Киеве был подписан контракт на капитальный ремонт и модернизацию пакистанской бронетехники. Предполагается, что Украина модернизирует танки Т-80УД (320 продано в 1996 году), а возможно также парк танков AL KHALID (МВТ-2000), на которых установлен двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. - улучшенный вариант двигателя 6ТД-1 танка Т-80УД. По сведениям некоторых пакистанских источников, Исламабад закупит для этой программы 200 двигателей 6ТД-3 мощностью 1500 л.с.Турецкая компания Aselsan уже выразила желание присоединиться к программе, предложив некоторые бортовые системы, включая систему управления огнем, оптико-электронные и коммуникационные системы. На выставке IDEAS 2016 была распространена информация, что модернизированный вариант сохранит 125-мм пушку, которая может стрелять бронебойным подкалиберным и кумулятивным противотанковым снарядами и ПТУР 9М119 «Рефлекс».Не ясно, продолжит ли Пакистан свой проект по новому ОБТ HAIDER или нет. По сообщениям, Исламабад оценивал несколько платформ для этой программы, включая украинский Т-84 Оплот-М, турецкий ALTAY и китайский VM.Новых закупок не ожидается у Польши, так как Варшава в настоящее время сосредоточилась на модернизации своих танков LEOPARD 2A4 до стандарта 2PL. Вариант PL будет иметь новые системы ситуационной осведомленности (включая тепловизионную камеру и новые сенсоры наблюдения для командира танка, тепловизионную камеру для наводчика и дневную/ночную камеру для водителя), электроприводы башни, гидравлическую стабилизацию пушки и дополнительное бронирование. Польша не планирует заменить оригинальную 120-мм пушку L44; впрочем, после модернизации до стандарта 2PL она сможет стрелять бронебойным снарядом DM63A1 и осколочно-фугасным DM11. Первый прототип 2PL планируется изготовить к марту 2018 года. Польский опыт может быть интересен Чили, которое в 2017 году запланировало модернизировать свой парк танков 2А4 по программе MLU. Чилийские танки получат новые башни с электрическими приводами и цифровыми системами, модуль вооружения, модульную защиту и возможно новую пушку (L55 вместо L44).Хотя большие знатоки танкостроения уже много лет предсказывают смерть танка, кажется, что слухи о его кончине сильно преувеличены. Танки есть и будут важным средством вооруженных сил многих стран, несмотря на быстрое развитие противотанковых угроз, включая бронебойные подкалиберные снаряды, тандемные боевые средства и современные ракеты с режимами атаки сверху. Впрочем, танки следующего поколения весьма вероятно ждут большие перемены. Учитывая то, что практические ограничения по массе уже не позволяют бездумное добавление традиционной пассивной брони, новые ОБТ будут иметь продвинутые системы активной защиты, как функционального (soft-kill), так и непосредственного (hard-kill) поражения, а также сенсоры ситуационной осведомленности в качестве стандартного оборудования.Кроме того, мы можем ожидать, что ОБТ следующего поколения будет иметь дистанционно управляемые башни или, по меньшей мере, члены экипажа по соображениям безопасности будут размещаться вне башни. Подобные решения отнюдь не футуристичны - они были очень популярны во времена Холодной войны, взять хоть концепцию Т-74 с 125/130-мм пушкой, предложенную в начале 70-х годов, или ТТВ, предложенную на замену танка М1 ABRAMS. В то время незрелость технологии заставила отказаться от этих идей. Сегодня, технология продвинулась далеко вперед и концепции будут неизбежно возвращаться. Если конструкторы поймают удачу за хвост, то будущие танки будут иметь всего двух членов экипажа.