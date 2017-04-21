17:17 21 апреля

Шойгу: в Арктике достраиваются военные городки, восстанавливается сеть аэродромов

В 2017 году на арктических островах будут достроены два военных городка замкнутого цикла, продолжается работа по восстановлению сети заполярных аэродромов, передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу: в Арктике достраиваются военные городки, восстанавливается сеть аэродромов


В текущем году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий,
сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.


Северный флот продолжает заниматься ликвидацией экологического ущерба на островах. По словам министра, «в прошлом году с острова Котельный было вывезено более 1,6 тысячи тонн отходов. В ближайшие два года эта работа будет продолжена».

Кроме того, не прекращается работа по восстановлению заполярных аэродромов.

Восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике,
сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что предложения командования по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены президентом России в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. bouncyhunter Сегодня, 16:19
    Развитие инфраструктуры в Арктике - дело нужное и правильное . За этим регионом будущее .
    bouncyhunter
    1. oleg-gr Сегодня, 16:22
      Не зря в советское время эти места осваивали. Все возвращается на круги своя.
      oleg-gr
      1. cniza Сегодня, 16:29
        Там будут сталкиваться интересы супердержав и нам надо быть готовыми.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:36
          Цитата: cniza
          Там будут сталкиваться интересы супердержав и нам надо быть готовыми.

          Именно так , Витя . Преимущество России в этом регионе уже доводит США до нервной диареи . А ведь не только матрасы разевают рот на нашу Арктику ...
          bouncyhunter
          1. Pirogov Сегодня, 16:43
            Цитата: bouncyhunter
            Именно так , Витя . Преимущество России в этом регионе уже доводит США до нервной диареи . А ведь не только матрасы разевают рот на нашу Арктику ...

            Просто нужно ,заняться освоением Антарктиды и матрасам сразу ,будет не до Артики ,а то какая справедливость ,практически вся Антарктида принадлежит англосаксам ,так им всё мало лезут ещё и в Артику?!
            Pirogov
            1. cniza Сегодня, 16:48
              Они уже тявкать начинают и скоро начнут выкатывать претензии , надо быть наготове.
              cniza
              1. Верба Сегодня, 16:55
                Цитата: cniza
                Они уже тявкать начинают и скоро начнут выкатывать претензии , надо быть наготове.

                Вовремя начали ледоколы с Калибрами строить ,большой УД им в рот ,а не Артику.
                Верба
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:29
      Цитата: bouncyhunter
      Развитие инфраструктуры в Арктике - дело нужное и правильное . За этим регионом будущее .

      Я бы еще добавил Паш, будущее России ! Северный морской путь и огромнейшие запасы природных ресурсов (которые сейчас конечно сложно осваивать), но это все бережем и охраняем для будущих поколений ..Надеюсь они вспомнят нас добрым словом (хотя мы накуролесили много ,СССР развалили) Надеюсь простят нас..Мы это по наивности .. hi
      ОТДЕЛ
  2. Подрезчик Сегодня, 16:20
    Вот и славно! Сейчас бывшая губернатор Аляски нюхает нашатырь!
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
      Цитата: Подрезчик
      Вот и славно! Сейчас бывшая губернатор Аляски нюхает нашатырь!

      Да её уже в психушку упекли с диагнозом "нервный срыв" .
      bouncyhunter
  3. Владыка Ситх Сегодня, 16:20
    А вот видео заседания
    Владыка Ситх
    1. commbatant Сегодня, 16:42
      Владыка Ситх Сегодня, 16:20 Новый
      А вот видео заседания

      Из видео услышал о развертывании 14-го АК, в "инете" про него ничего нет, он на Севере будет развернут, да?
      commbatant
  4. barclay Сегодня, 16:20
    Это прямой ответ Кожугетыча экс-губернатору Аляски Саре Пейлин. Будет еще один повод поистерить этой "Гингеме".
    barclay
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:21
    Так надо не только старое убирать, но и сейчас там не сорить, иначе навести в Арктике порядок будет возможно через сотни лет.
    Изгоняющий либероидов
  6. Подрезчик Сегодня, 16:25
    Забыл! Звездно-полосатым порекомендовать переделать свой ЕДИНСТВЕННЫЙ ледокол в МУЗЕЙ на память!
    Подрезчик
    1. yehat Сегодня, 16:51
      он скоро будет списан
      yehat
  7. Рабинович Сегодня, 16:35
    Был Сердюков, теперь Шойгу.
    Рабинович
  8. yehat Сегодня, 16:50
    восстанавливается сеть аэродромов

    насколько я слышал, у нас в стране были огромные проблемы с производством антиобледенителя к самолетам
    закупали его в германии. А оно на арктических аэродромах более, чем нужно
    интересно, как сейчас дела обстоят?
    yehat
  9. Подрезчик Сегодня, 16:52
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: Подрезчик
    Вот и славно! Сейчас бывшая губернатор Аляски нюхает нашатырь!

    Да её уже в психушку упекли с диагнозом "нервный срыв" .

    Жалко, нашатырь здорово помогает приводить в чувство всяческих истеричек!!!
    Подрезчик
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