Шойгу: в Арктике достраиваются военные городки, восстанавливается сеть аэродромов
В 2017 году на арктических островах будут достроены два военных городка замкнутого цикла, продолжается работа по восстановлению сети заполярных аэродромов, передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
Северный флот продолжает заниматься ликвидацией экологического ущерба на островах. По словам министра, «в прошлом году с острова Котельный было вывезено более 1,6 тысячи тонн отходов. В ближайшие два года эта работа будет продолжена».
Кроме того, не прекращается работа по восстановлению заполярных аэродромов.
Он подчеркнул, что предложения командования по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены президентом России в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры.
В текущем году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий,сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
Северный флот продолжает заниматься ликвидацией экологического ущерба на островах. По словам министра, «в прошлом году с острова Котельный было вывезено более 1,6 тысячи тонн отходов. В ближайшие два года эта работа будет продолжена».
Кроме того, не прекращается работа по восстановлению заполярных аэродромов.
Восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике,сказал глава Минобороны.
Он подчеркнул, что предложения командования по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены президентом России в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти