Видео испытаний разведывательно-ударного робота «Вихрь»

«Вихрь» предназначен для повышения боевых возможностей подразделений, снижения потерь среди личного состава в бою, защиты важных объектов, выполнения специальных задач. Вооружение комплекса может применяться в движении по наземным и воздушным целям.В базовой конфигурации комплекс вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и шестью противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 9М133М «Корнет-М».