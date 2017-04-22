Видео испытаний разведывательно-ударного робота «Вихрь»
«Вихрь» предназначен для повышения боевых возможностей подразделений, снижения потерь среди личного состава в бою, защиты важных объектов, выполнения специальных задач. Вооружение комплекса может применяться в движении по наземным и воздушным целям.
В базовой конфигурации комплекс вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и шестью противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 9М133М «Корнет-М».
В базовой конфигурации комплекс вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и шестью противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 9М133М «Корнет-М».
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