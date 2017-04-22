15:01 22 апреля

Видео испытаний разведывательно-ударного робота «Вихрь»

«Вихрь» предназначен для повышения боевых возможностей подразделений, снижения потерь среди личного состава в бою, защиты важных объектов, выполнения специальных задач. Вооружение комплекса может применяться в движении по наземным и воздушным целям.

В базовой конфигурации комплекс вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и шестью противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 9М133М «Корнет-М».




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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 12:28
    Достаточно хорошая идея.Вот послать такого робота вывозить раненых с поля боя ,поддержать прорыв или на оборот отбить атаку при минимальном количестве обороняющихся .
    Еще бы научить такую технику работать в подразделении ,где техника будет понимать положение каждого бойца ,выступать прикрытием и будет дальним периметром наблюдения
    APASUS
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