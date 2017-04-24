Робототехнический комплекс «Вихрь» с боевым модулем «Байкал»



БРМ-3К с модулем АУ-220М на выставке "Армия-2016". Фото Vitalykuzmin.net



Боевой модуль АУ-220М. Фото НПК "Уралвагонзавод"



"Вихрь" на полигоне. Кадр из видеоролика



Выстрел из 57-мм орудия. Кадр из видеоролика



Боевой модуль имеет возможность круговой наводки. Кадр из видеоролика

По материалам сайтов:

http://bmpd.livejournal.com/

http://tass.ru/

http://arms-expo.ru/

http://burevestnik.com/

http://uvz.ru/

http://patriot-expo.ru/

Отечественная промышленность продолжает разработку перспективных проектов военной техники с новыми возможностями. Особое внимание уделяется робототехническим комплексам разного назначения, в том числе и предлагаемых для использования в боях. Не так давно была представлена очередная разработка в этой сфере, отличающаяся улучшенными возможностями. Кроме того, военное ведомство успело опубликовать интереснейшее видео с испытаний перспективного образца.23 марта этого года конгрессно-выставочный центр парка «Патриот» (г. Кубинка) стал площадкой для проведения военно-научной конференции «Роботизация вооруженных сил Российской Федерации». Такое мероприятие проводилось во второй раз, его целью было изучение последних успехов и определение дальнейших перспектив отечественной оборонной отрасли в деле создания робототехнических систем. В рамках конференции состоялось несколько заседаний и был зачитан ряд докладов. Кроме того, в одном из павильонов парка «Патриот» прошла выставка последних отечественных разработок. Демонстрировались как уже известные образцы, так и некоторые новинки.Два любопытных экспоната представила группа отечественных предприятий в составе ЦНИИ «Буревестник», НТЦ КБ «Кунцево», НТЦ «Элинс» и НПК «Сетецентрические платформы». Совместными усилиями эти организации разработали новые проекты боевых робототехнических комплексов на основе существующего шасси боевой машины пехоты БМП-3. Оба новых проекта носят общее название «Вихрь», однако имеют ряд самых серьезных отличий. Значительная разница в боевых качествах обуславливается использованием двух разных боевых модулей. Следует отметить, что это уже не первые разработки под названием «Вихрь». Первый вариант подобной машины на базе БМП-3 был представлен еще в прошлом году. В этом проекте использовался боевой модуль с 30-мм пушкой.Первый из «Вихрей» оснащен дистанционно управляемым боевым модулем, созданным предприятием «Муромтепловоз». Такой модуль схож с используемыми на отечественных бронетранспортерах последних моделей и несет 30-мм автоматическую пушку. Также возможно использование спаренного пулемета, автоматического гранатомета и дымовых гранатометов. Для получения требуемых характеристик и обеспечения возможности дистанционного управления конструкция модуля, основанная на уже существующем изделии, получила некоторые новые устройства. Кроме того, для использования на машинах «Вихрь» предлагается еще один модуль, отличающийся меньшими размерами и несущий два пулемета (крупнокалиберный и 7,62-мм), а также автоматический гранатомет.Второй вариант боевой машины «Вихрь» имеет иное вооружение, и поэтому представляет больший интерес. На крыше корпуса этой машины монтируется дистанционно управляемая система АУ-220М «Байкал». Этот боевой модуль был разработан и представлен широкой публике еще несколько лет назад и за это время смог «попасть» в несколько новых проектов перспективной военной техники. К настоящему времени уже было представлено несколько вариантов боевых машин с модулем АУ-220М. Очередным вариантом применения такого изделия стала бронемашина «Вихрь».Новый «Вихрь», построенный на шасси серийной боевой машины пехоты, в ходе конференции «Роботизация вооруженных сил Российской Федерации» демонстрировался в статической экспозиции в павильоне. При этом, как стало известно позже, специалистам был показан видеоролик с испытаний опытного образца такой машины. Через несколько недель это видео, включенное в репортаж с конференции, было опубликовано в открытых источниках и сразу привлекло внимание общественности. Причиной повышенного интереса стала демонстрация стрельбы новейшего боевого модуля. Ранее подобные кадры не публиковались.Перспективной боевой машине «Вихрь» с боевым модулем АУ-220М уделили всего полторы минуты экранного времени, но и за столь короткое время удалось показать весьма интересные вещи. Хроника испытаний начинается с демонстрации передвижения бронемашины по заснеженному полигону. Без каких-либо проблем шасси БМП-3 движется по пересеченной местности, «отрабатывая» все ее неровности. При этом на одном из участков трассы корпус «Вихря» показывает значительную продольную раскачку, но орудийная установка остается на своем месте: имеющийся двухплоскостной стабилизатор боевого модуля справляется с возложенными на него задачами.Следующие опубликованные кадры были сняты в ходе стрельбовых испытаний боевого модуля. Последовательно было сделано несколько выстрелов. Демонстрация стрельбы начинается с одиночного выстрела, после чего следуют два залпа двумя снарядами каждый. Помимо демонстрации стреляющей боевой машины авторы ролика продемонстрировали попадание выпущенных снарядов в фанерный щит-мишень. Далее следует очередь из трех снарядов. Во время первых показанных стрельб боевая машина стояла носом к мишени и орудие было развернуто вдоль корпуса. Затем «Вихрь» развернулся на месте, сохраняя имеющееся положение башни и демонстрируя возможные углы наводки.Дальнейшие испытательные стрельбы, однако, велись при исходном положении машины и ее оружия. Было показано две очереди по три выстрела, причем картинка с камеры, снимавшей мишень, была совмещена с изображением «Вихря». Далее авторы ролика показали стрельбу боевого модуля по удаленной мишени, имитирующей бронемашину противника. По ней было сделано шесть выстрелов двумя короткими очередями. Также были показаны стрельба со сравнительно большими углами возвышения орудия и атака движущейся цели.Необходимо напомнить, что недавно опубликованный ролик от конгрессно-выставочного центра «Патриот» впервые показал боевой модуль «Байкал» во время работы. В ходе нескольких предыдущих выставок и салонов это изделие – как самостоятельно, так и в составе боевых машин – демонстрировалось только на стоянках. Теперь же было наглядно показано, что эта система способна вести огонь по различным целям и поражать их. Можно сделать очевиднейший вывод: проект АУ-220М дошел до тех стадий, когда опытные образцы боевого модуля могут быть испытаны на полигоне, в том числе с применением шасси необходимого типа.Напомним, боевой модуль АУ-220М «Байкал» был разработан несколько лет назад специалистами нижегородского ЦНИИ «Буревестник», входящего в состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Главной целью этого проекта было создание перспективной дистанционно управляемой системы, по своим характеристикам опережающую существующие комплексы аналогичного назначения. Повышать характеристики предлагалось за счет значительного усиления вооружения, подразумевавшего использование автоматической пушки калибром 57 мм. Кроме того, рассматривалась возможность оснащения модуля другим ствольным вооружением различных типов, способным дополнить основное орудие.Выбор 57-мм орудия был обусловлен наблюдаемыми тенденциями развития бронетехники. Современные бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д. несут автоматические пушки калибром до 30 мм, а также имеют соответствующий уровень защиты. Для обеспечения гарантированного превосходства над такой техникой перспективная бронемашина должна иметь орудие большего калибра. Российские специалисты, изучив имеющиеся возможности, выбрали калибр 57 мм, открывающий новые возможности.Модуль АУ-220М построен с применением ряда новых идей. Так, все основные его элементы располагаются за пределами броневого корпуса базовой машины и не отнимают значительные полезные объемы. Используются механические приводы с дистанционным управлением, а также применены блоки оптико-электронного оборудования для поиска целей и наведения. Помимо основной 57-мм пушки модуль несет спаренный пулемет винтовочного калибра.К настоящему времени боевой модуль «Байкал» успел найти применение в нескольких перспективных проектах. Такое вооружение предлагается использовать как при модернизации существующих образцов техники, так и при строительстве новых. Первые варианты применения АУ-220М были представлены вскоре после «премьеры» самого модуля. В ходе недавней выставки вновь был показан один из новейших образцов.По утверждениям авторов проекта, боевой модуль АУ-220М может устанавливаться на самые разные шасси существующих и перспективных типов. Первым его носителем стала боевая машина пехоты БМП-3. В 2015 году была представлена опытная боевая машина «Деривация» – БМП-3, лишенная исходного боевого отделения и оснащенная новым комплексом вооружений. В прошлом году состоялся первый показ опытного образца бронированной разведывательной машины БРМ-3К «Рысь», модернизированной схожим образом. Также ранее сообщалось о принципиальной возможности установки подобного вооружения на бронетранспортер БТР-82А. В будущем носителями «Байкалов» могут стать боевые машины на базе перспективных платформ «Курганец-25» и «Бумеранг».Недавно список носителей боевого модуля с 57-мм пушкой пополнился робототехническим комплексом «Вихрь», представленным на недавней конференции. Подобно предшественникам, этот образец базируется на шасси семейства БМП-3. Некоторые его особенности позволяют предполагать применение шасси разведывательной машины БРМ-3К, имеющей определенные отличия от базовой БМП-3. Определенные черты «Вихря» позволяют считать этот проект прямым развитием прошлогодней премьеры – разведывательной машины с новым оружием.Подробные сведения о робототехническом комплексе «Вихрь» пока отсутствуют, но при этом имеются сведения об отдельных его компонентах. Также некоторые предположения можно сделать, изучив внешний вид представленной машины. Необходимость решения характерных задач привела к оснащению существующего шасси рядом новых агрегатов, часть которых может быть однозначно идентифицирована.Существующий корпус и прочие элементы шасси сохраняют свою конструкцию, соответствующую проекту БРМ-3К. По-видимому, новый проект «Вихрь» не подразумевает усиление бронирование, серьезную перекомпоновку внутренних объемов и т.д. Корпус сохраняет крупный носовой отсек, вмещающий отделение управления, позади которого теперь располагается обновленное боевое отделение. Вероятно, значительная часть внутренних объемов отдается под новую аппаратуру управления, обеспечивающую дистанционный контроль машины.В базовой конфигурации «Рысь» оснащается дизельным двигателем УТД-29Т мощностью 500 л.с., при помощи которого может развивать скорость до 70 км/ч. Двигатель отличается сокращенными габаритами и помещается в корме. Используется ходовая часть с шестью опорными катками на каждом борту, установленными на индивидуальной торсионной подвеске.По имеющимся данным, робототехнический комплекс «Вихрь» получил развитые средства управления, позволяющие экипажу контролировать работу всех агрегатов и вооружения в нескольких режимах. В зависимости от поставленной задачи и различных факторов, экипаж может присутствовать в отделении управления и непосредственно управлять бронемашиной. Также предусматривается возможность дистанционного управления с удаленного пульта, при которой экипаж находится вне корпуса. Третий режим – полуавтоматический. В этом случае автоматика берет на себя часть задач по управлению машины, тогда как прочие обязанности остаются за экипажем.Присутствуя на борту бронемашины, экипаж может следить за обстановкой при помощи штатных перископов или люков. Эксплуатация боевого модуля «Байкал» осуществляется при помощи его собственных оптико-электронных приборов. При дистанционном управлении бронемашиной для контроля обстановки предлагается использовать набор видеокамер, установленных по периметру корпуса. Камеры отличаются малыми размерами и монтируются внутри прямоугольных защищенных корпусов. Следует отметить, что с точки зрения конструкции и размещения дополнительных средств наблюдения новый вариант бронемашины «Вихрь» заметно отличается от предыдущих.Из имеющихся сведений можно сделать некоторые выводы. Предложенная боевая машина «Вихрь» получить некоторые возможности, недоступные для существующей серийной техники. В определенных ситуациях экипаж сможет покинуть свою машину и контролировать ее при помощи средств дистанционного управления. В таком случае техника сохранит свой потенциал, но экипаж не будет подвергаться излишним рискам. Развитые системы наблюдения и возможность управления всеми основными агрегатами обеспечат максимальную эффективность боевой работы. Кроме того, часть сравнительно простых задач, таких как движение по заранее определенному маршруту, может быть возложена на автоматику.С точки зрения подвижности и живучести новый «Вихрь» должен соответствовать существующей разведывательной машине БРМ-3К. При этом наличие дистанционного управления фактически исключает поражение экипажа во время выполнения боевых задач. 57-мм пушка дает значительный прирост огневой мощи, повышая дальность эффективного огня и вероятность поражения бронированной техники противника. В зависимости от типа снаряда и угла возвышения, дальность стрельбы может достигать 12 км. Бронебойные снаряды должны обеспечить гарантированное поражение существующих бронемашин, имеющих защиту только от малокалиберной артиллерии.На данный момент робототехнический комплекс «Вихрь» с боевым модулем АУ-220М «Байкал» проходит стадию испытаний и доводки. Как следует из опубликованных материалов, машина уже дошла до проверки основного вооружения и успешно показывает его эффективность. Дальнейшая судьба интереснейшей разработки пока до конца не ясна. В настоящее время российское военное ведомство проявляет большой интерес к перспективным робототехническим комплексам различного назначения, в том числе к боевым машинам подобного класса. Тем не менее, пока ни один образец такой техники не был принят на вооружение. Возможно, машины семейства «Вихрь» так и останутся прототипами для отработки новых оригинальных идей, но нельзя исключать и иное развитие событий, в результате которого подобные образцы будут приняты на вооружение и поступят в армию.