6x6: промежуточное решение

Во Франции в рамках более крупной программы «Scorpion» полным ходом реализуются две основных программы по машинам 6x6 для французской армии. Они разрабатываются и будут производиться консорциумом компаний, состоящим из Nexter Systems, Renault Trucks Defense (RTD) и Thales. Проекты, известные под именами Griffon и Jaguar, довольно сильно отличаются друг от друга, хотя обе машины имеют множество общих компонентов. Jaguar представляет собой разведывательную машину 6x6, оборудованную башней, вооруженной 40-мм пушкой от CTAI с телескопическими боеприпасами и поэтому она выходит за рамки данной статьи. Что касается Griffon, то эта машина заменит нынешние бронетранспортеры VAB во французской армии. Проектом предусмотрено создание варианта БТР с 4 подвариантами плюс еще пять вариантов: санитарный, артиллерийских наблюдателей, пункт управления, инженерный и радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки. Модульность конструкции позволит при использовании специальных комплектов переходить с одного варианта на другой. При общей массе 24,5 тонны на бронемашину Griffon устанавливается дизельный двигатель Renault MDE8 мощностью 400 л.с., соединенный с автоматической трансмиссией.Оцифровывание является одним из основных элементов программы Scorpion, и поэтому Griffon будет оборудована информационно-управляющей системой SICS, на нее будет установлен дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) Т1, в настоящее время разрабатываемый компаниями RTD и Safran Electronics & Defense, который сможет принять7,62-мм или 12,7-мм пулеметы или 40-мм автоматические гранатометы. Многие бортовые системы будут закуплены в ограниченных количествах и будут устанавливаться для предварительного обучения и боевой подготовки; машины также будут оборудованы системой встроенного моделирования SEMBA. Немногое известно о защите, которая является одним из слабых мест базовой машины VAB, до сих пор состоящей на вооружении французской армии. Небольшое количество бронетранспортеров VAB было модернизировано в 2010 году по плану модернизации Ultima с целью повышения уровня живучести на афганском театре военных действий. Понятно, что комплект бронирования должен довести уровень защиты Griffon до такого же (если не выше) уровня защиты, как у последнего варианта колесной БМП VBCI 8x8, стоящей на вооружении французской армии.Этап 1 программы Scorpion, который будет идти до 2023 года, включает производство 780 бронемашин Griffon, общее количество которых к концу Этапа 2 в 2035 году составит 1720 машин. Первые шесть опытных машин Griffon должны быть готовы в 2017 году и в этом же году будет профинансирован первый серийный контракт на 318 машин. Программа Scorpion разбита на два этапа: Этап 1 продлится до 2023 года и включает, как было сказано, 780 бронемашин Griffon, a Этап 2 будет идти до 2035 года, к концу которого будет поставлено еще 940 машин этого же типа. Что касается мобильного минометного комплекса с 81-мм минометом, который получил обозначение МЕРАС, то он будет профинансирован по отдельному контракту на изготовление 54 машин.Из трех компаний, участвующих в программе Scorpion, только Thales не занимается производством бронемашин 6x6. Компания RTD активно продвигает на рынок свой БТР VAB Mark 3 (Mk 3), тогда как в портфолио Nexter Systems имеется новая бронемашина Titus. RTD, часть Volvo Group Governmental Sales (VGGS), предлагает на рынке модернизированный вариант своего VAB, которому уже исполнилось 40 лет. Французское министерство обороны заказало 4000 машин, кроме того, около 15 стран приобрели в общей сложности более 5000 этих машин, некоторые в варианте 6x6. Боевая масса VAB Mark 3 составляет 20 тонн, из них 4 тонны полезная грузоподъемность, увеличение массы потребовало установки нового двигателя Renault Dxi7 мощностью 340 л.с. По желанию заказчика может быть установлен двигатель Renault MDE8 мощностью 400 л.с. Длина и ширина также увеличились по сравнению с предыдущим вариантом и составляют 6,7 метра и 2,65 метра соответственно. Внутренний объем машины Мк 3 ограничен 13 мЗ, корпус обеспечивает базовую защиту, но его конструкция позволяет принять комплекты дополнительной защиты в зависимости от типа выполняемой боевой задачи. Грузоподъемность позволяет достичь максимально баллистической защиты, соответствующей четвертому уровню STANAG 4569, и противоминной защиты, соответствующей Уровню 3В. В заднем десантном отделении могут разместиться до 10 солдат на энергопоглощающих сиденьях, посадка осуществляется через кормовую аппарель, тогда как водитель и командир имеют две двери по бортам. Чтобы удовлетворить возросшее энергопотребление бортовых систем, в VAB Mark 3 установлен генератор переменного тока на 300 ампер. Архитектура бортовой электроники Battlenet Inside разработки RTD обеспечивает максимальную гибкость при установке подсистем по выбору заказчика. На крышу машины можно установить башню с орудием калибра до 90 мм. Это и было продемонстрировано на выставке Eurosatory, где бронемашина Mark 3 была представлена с двухместной башней CMI Defence CSE 90LP; при этом машина вмещает экипаж два человека и еще шесть пассажиров и может быть идеальным решением машины огневой поддержки бронетранспортеров. Еще одной новинкой на парижской выставке стал амфибийный вариант компании RTD 6x6. Он оборудован волноотражательным щитком и двумя гребными винтами в направляющих насадках, установленными в корме машины; плавучесть обеспечивается дополнительными элементами, увеличивающими не только объем, но и повышающими защиту от кумулятивных снарядов.VAB Mark 3 до сих пор ожидает стартового заказчика, хотя он был так близок. Контракт на поставку 100 машин Ливану, подписанный 2 февраля 2016 года, был отменен его спонсором - Саудовской Аравией. Неназванный заказчик во время выставки AUSA 2016 подписал контракт на достаточно интересную американскую модификацию французского БТР, реализуемую компанией Mack Defense и известную под именем Lakota. Основное отличие от бронетранспортера французского происхождения состоит в том, что на американце установлен двигатель Caterpillar C7, соединенный с шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 3500. Бронемашина Lakota 6x6 будет собираться в Соединенных штатах и с этой целью компания Mack Defense объявила о сотрудничестве с JWF Defense Systems.С прицелом на будущее французское Управление вооружений в 2012 году поручило компании RTD реализацию плана по новой разработке «Plan d'Etudes Amont», которым предусматривалось создание гибридного демонстрационного образца Electer. Для этого проекта была выбрана машина VAB 6x6, на которую установили параллельно гибридный силовой блок, состоящий из обычного дизельного двигателя Renault Dxi7 мощностью 340 л.с. и соединенной с ним аккумуляторной батареей на 170 кВт массой около 600 кг. Машина была поставлена Управлению в феврале 2015 года и на сегодняшний день проехала свыше 5000 км. В гибридном режиме машина показала снижение потребления топлива на 20%. При отключенном двигателе и движении на аккумуляторах в скрытном режиме Electer смогла достичь максимальной скорости 90 км/ч, а в полностью бесшумном режиме скорости 60 км/ч, проехав при этом 10 км. 170 кВт, предоставляемые источником энергии, могут также использоваться в режиме разгона, выдавая свыше 400 кВт и обеспечивая превосходное ускорение. Имеются еще четыре рабочих режима: повторная зарядка, двигатель дозаряжает тяговую аккумуляторную батарею; вспомогательная силовая установка (ВСУ) с батареей позволяет оставаться в режиме бесшумного ожидания, при этом бортовые генераторы обеспечивают мощность 3 кВт в течение 5 часов; ВСУ с дизельным двигателем выдает до 70 кВт электрической мощности; и, наконец, работа только дизельного двигателя для движения с ограниченной функциональностью.Поскольку шведская группа VGGS объявила в ноябре 2016 года о решении продать свой оборонный бизнес, то каким будет будущее брендов группы - Renault Trucks Defense, Acmat, Mack Defense, Panhard и Volvo Defense - остается лишь гадать.В 2013 году компания Nexter Systems представила свою бронемашину Titus 6x6 на базе шасси Tatra с независимо качающимися полуосями. Основная особенность данной схемы состоит в том, что крутящий момент передает продольный вал, проходящий внутри рамы, а главная передача состоит из двух конических шестерен, насажанных на конец этого вала и входящих в зацепление с венцами зубчатых колес каждой полуоси. К машине проявляют интерес многие военные и военизированные структуры разных стран мира, но стартового заказчика на нее пока не нашлось. Общая масса машины составляет 23,5 тонны, на ней установлен двигатель Cummins мощностью 440 л.с., хотя как вариант может устанавливаться двигатель мощностью 550 л.с. При данной массе обеспечивается баллистическая защита, соответствующая уровню STANAG 4569 Level 3; для полицейских задач он может быть снижен при соответствующем уменьшении массы до 19 тонн. Базовая защита соответствует первому уровню (Level 1), хотя при необходимости уровень защиты может быть поднят до четвертого уровня (Level 4). Что касается защиты от мин и самодельных взрывных устройств (СВУ), то базовая защита Titus соответствует уровню STANAG 4569 Level 2a/b. На данный момент имеются два опытных образца: оригинальный образец, показанный в 2013 году, и продвинутый вариант, изготовленный после первых испытаний. Отправной точкой для Titus стала разработка бронемашины с хорошим потенциалом, которая не имела бы недостатков машин категории MRAP (с повышенной защитой от мин и самодельных взрывных устройств), а имела бы превосходную защиту и подвижность за разумную стоимость. Одна из сильных сторон изделия компании Nexter – это способность принять башенное вооружение крупных калибров для стрельбы прямой наводкой, что немногие машины этого класса могут себе позволить. На прототипах установлен дистанционно управляемый модуль вооружения Nexter ARX20, хотя были проведены работы по определению возможности установки современного нового модуля ARX25 с почти вдвое большей массой, при этом Nexter также рассматривает возможность установки башен с 30-мм пушками, разрабатываемых компанией KMW - вторым членом KNDS Group. Что касается защиты, то Nexter Systems развивает свой проект и по другим направлениям. Изначально разрабатывая системы защиты в соответствии с требованиями STANAG, компания в настоящее время прорабатывает и другие направления с целью соответствия требованиям потенциальных заказчиков, не связанных стандартами Альянса. Была проведена новая серия стрельбовых испытаний для того, чтобы подтвердить соответствие другим стандартам, также были проверены противоминная/СВУ защита, новые боевые ситуации и подвижность машины на различных типах местности. Был разработан также новый маркетинговый подход. В настоящее время проектируются и предлагаются новые варианты, например, РХБ-разведки и забора проб, развертывания беспилотников или наземных мобильных роботов плюс буксир артиллерийских систем. Предполагается, что этот вариант будет буксировать 155-мм или 105-мм гаубицы, при этом под защитой брони машины будет находиться обслуживающий расчет, а также приличное количество боеприпасов.После подписания бразильской армией рамочного контракта в ноябре 2016 года выполнение программы VBTP-MR в настоящее время идет полным ходом. Контрактом предусматривается производство 1580 машин Guarani 6x6, которые будут изготавливаться в течение 20 лет с темпом примерно 80 машин в год. Первым подразделением, получившим новый колесный БТР, стал 33-й моторизованный батальон, дислоцированный на границе с Парагваем. Проект Guarani нацелен на реорганизацию и трансформацию моторизованных подразделений в механизированные и модернизацию существующих механизированных подразделений. После первых поставок были проведены небольшие доработки машины, в основном связанные с системами кондиционирования и охлаждения, модернизационные комплекты были поставлены для модернизации уже переданных армии машин. Недавний контракт включает поставку первой партии из 20 машин, которые были изготовлены компанией Iveco do Brasil на ее заводе в Бразилии и переданы бразильской армии в конце 2016 года. Рамочным контрактом предусматривается поставка до 2025 года 1580 машин. Это количество включает 1033 бронетранспортеров пехоты: 35 будут оборудованы ДУМВ OT30BR производства Ares/Elbit Systems с пушкой Mk44 Bushmaster II от Orbital-ATK Bushmaster, 275 машин ДУМВ Ares Remax и 723 машин защищенной турелью. Первые поставленные машины были оборудованы турелью MR550 от австралийской компании W&E Platt, впрочем, для следующих партий Бразилия намеревается определить других заказчиков и открыть еще одну заявку. Машинам с модулями вооружения необходимы дополнительные элементы повышения плавучести, которые вошли в условия контракта в качестве опции. 547 оставшихся машин будут произведены в разных вариантах: пункт управления, машина связи, мобильная 120-мм минометная установка, санитарный и РХБ-разведки. Контракты на разработку этих вариантов должны быть подписаны в 2022 году, а первая предсерийная поставка ожидается в 2024 году.Компания Iveco уже начала экспортную кампанию и первый успех был достигнут в Ливане, который получил 16 машин Guarani наряду с другой бронетехникой. Этот контракт был подписан с компанией Iveco DV, а ее филиал Iveco do Brasil продвигает свою продукцию в Латинской Америке. Аргентина уже испытала эту машину три года назад и планирует начать ее закупки в 2017 году; армия и флот проявили интерес к БТР 6x6 компании Iveco, но общее количество все же ограничено и возможно составит менее 100 машин. Бронетранспортер Guarani был представлен на выставке IDEX 2017 в связи с тем, что компания получила несколько запросов на предоставление информации от стран Ближнего Востока и Северной Африки, также по нему ведутся переговоры с одной из стран Юго-Восточной Азии.Портфолио немецкой компании Rheinmetall до сих пор включает бронемашины Fuchs 6x6. Разработанная в 70-х годах прошлого века и закупленная в больших количествах немецким Бундесвером, эта машина до сих пор стоит на вооружении, а ее модернизированные варианты были развернуты в Афганистане. Первая модернизация, нацеленная на повышение уровня защиты, была проведена в 1998 году на 55 машинах, развернутых в Боснии-Герцеговине. В 2002 году Бундесвер модернизировал 123 машины Fuchs 1 до стандарта 1А7, установив комплект Mexas (Modular Expandable Armor System - модульная расширяемая система бронирования) от IBD Deisenroth, а также противоосколочный подбой и комплект улучшенной противоминной защиты. Следующая модернизация прошла в 2008 году, когда был разработан стандарт Fuchs 1A8. Была изменена конструкция днища и установлен промежуточный пол, который в сочетании с новыми сиденьями обеспечил существенное повышение защиты от мин и СВУ; также в комплект модернизации вошли некоторые другие усовершенствования. Бундесвер модернизировал до этого стандарта в общей сложности 177 машин. Эти машины были разных вариантов: пункт управления, бронетранспортер, санитарный, РХБ-разведки и уничтожения взрывоопасных предметов, а также комплект расчистки маршрутов. Еще один заказ поступил в декабре 2016 года на более чем 90 машин, которые также будут доведены до стандарта 1А8, в результате чего количество машин этого стандарта достигнет 267. Контракт стоимостью 135 миллионов евро включает модернизацию пунктов управления, БТРов и машин для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов с опционом на машины групп координации огневой поддержки.На базе машины Fuchs 1 компания Rheinmetall разработала вариант Fuchs 2, который обеспечивает высокие уровни защиты при максимальной массе 23 тонны (вариант 1А8 весит 22,5 тонны), при этом полезная грузоподъемность ее существенно больше, ведь пустая машина весит всего 17 тонн. Бронемашина Fuchs 2 с двигателем мощностью 456 л.с. (против 320 л.с. у Fuchs 1) уже была продана в ОАЭ и Кувейт. В ноябре 2013 года Германия одобрила перевод производства машин Fuchs 2 в Алжир, эта стран пописала контракт на локальное производство 980 машин Fuchs 2. Первые машины вышли из ворот алжирского предприятия в мае 2015 года.Два основных турецких производителя транспортных средств для армии, компании FNSS и Otokar, ожидают завершения оформления заявки турецкой армии на бронированную машину 6x6. Тем не менее, обе компании начали маркетинг своих машин: FNSS своей Pars 6x6 и Otokar своей Агта 6x6. На бронемашине Pars общей массой 25 тонн позади водителя между первым и вторым мостом установлен двигатель мощностью 480 л.с; машина оборудована независимой гидропневматической подвеской с двойными поперечными рычагами, независимая пневматическая подвеска предлагается в качестве опции. В варианте БТР в машине может разместиться до 8 человек, также предлагаются варианты огневой поддержки и РХБ-разведки. Pars - плавающая машина, благодаря двум водометам на воде может развить скорость до 8 км/ч, хотя для амфибийных операций грузоподъемность снижается с 6000 до 3500 кг. Машина Аrmа 6x6 массой 18,5 тонн может принять двух членов экипажа и восемь десантников. На машине установлен двигатель мощностью 450 л.с, полностью независимая подвеска состоит из гидропневматических стоек или телескопических амортизаторов со спиральными пружинами. Машина Аrmа 6x6 также плавающая, состоит на вооружении бахрейнской армии, развернувшей ее в Йемене. Азербайджан также проявил интерес к этому турецкому БТР.Компания Nimr Аutomotive из Абу-Даби разработала бронированную машину 6x6 на базе своего бронетранспортера N35 4x4, который является развитием бронемашины RG35 разработки южноафриканской фирмы Denel Vehicle Systems. Общая масса машины составляет 24 тонны, грузоподъемность 7300 кг (при этом баллистическая защита соответствует второму уровню), она может принять экипаж два человека плюс 10 десантников, также имеется возможность размещения еще двух человек. Машина с установленным слева от водителя двигателем Caterpillar мощностью 600 л.с, соединенным с шестискоростной автоматической трансмиссией, может развить максимальную скорость 105 км/ч. Бронемашина N35 6x6 имеет длину 7,2 метра (на 1,2 метра больше длины варианта 4x4); доступ в машину экипажа и десанта осуществляется через заднюю дверь и через правую боковую дверь. Довольно большая полезная грузоподъемность позволяет повысить уровни баллистической защиты до Level 4 и противоминной до Level 4a/b. В портфолио компании Nimr имеется еще одна машина в конфигурации 6x6, получившая обозначение Hafeet. Общая масса этой машины с установленным двигателем Cummins ISBe 360 мощностью 268 л.с. составляет 15 тонн, полезная грузоподъемность 1850 кг, пассажировместимость до 10 человек. Уровни защиты машины не раскрываются, но заявляется, что они немного ниже уровней защиты бронемашины N35, поскольку ей предписана роль «боевого такси».На выставке Eurosatory 2016 компания Streit Group представила новую машину 6x6, получившую название Alligator. Шестицилиндровый двигатель Cummins мощностью 400 л.с. расположен впереди справа. Командир размещается за водителем, по бортам десантного отделения установлены по 4 сиденья. Alligator 6x6 имеет длину 6,52 метра, ширину 2,82 метра и высоту 2,77 метра, баллистическая защита соответствует Level 4; по массе и противоминной защите информации не предоставлено. Компания Streit Group уже имеет в своем портфолио машину Varan 6x6 общей массой 20 тонн и полезной грузоподъемностью 2 тонны, ее защита также соответствует четвертому уровню (Level 4). На машине установлен двигатель Caterpillar мощностью 400 л.с. Такой же двигатель установлен на двух других машинах категории MRAP, Fiona и Typhoon. Первая из них имеет защиту Level 3, а вторая защиту, соответствующую Level 4, при этом в Typhoon размещаются до 14 человек.