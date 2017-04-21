МРК «Ливень» поразил ракетным залпом мишень в Балтийском море

В соответствии с планом отработки курсовых задач в одном из полигонов Балтийского флота малый ракетный корабль (МРК) "Ливень" выполнил залповую ракетную стрельбу по условной морской цели,

Малый ракетный корабль «Ливень» в одном из полигонов Балтийского флота выполнил стрельбу по морской мишени, сообщает пресс-служба Западного военного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «крылатые ракеты, выпущенные малым ракетным кораблем, поразили мишень, имитирующую надводный корабль».Ранее в рамках курсовой задачи «МРК "Ливень" уничтожил из зенитно-ракетного комплекса "Оса" воздушную и морскую цели», добавили в пресс-службе.Кроме того, «МРК "Ливень" в составе группы ракетных кораблей соединения Балтийского флота в ходе совместных выходов в море успешно выполнил стрельбы по малоразмерным целям из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских установок», говорится в сообщении ЗВО.