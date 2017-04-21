МРК «Ливень» поразил ракетным залпом мишень в Балтийском море
Малый ракетный корабль «Ливень» в одном из полигонов Балтийского флота выполнил стрельбу по морской мишени, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Малый ракетный корабль «Ливень» проекта 1234.1, бортовой номер 551.
Сообщается, что «крылатые ракеты, выпущенные малым ракетным кораблем, поразили мишень, имитирующую надводный корабль».
Ранее в рамках курсовой задачи «МРК "Ливень" уничтожил из зенитно-ракетного комплекса "Оса" воздушную и морскую цели», добавили в пресс-службе.
Кроме того, «МРК "Ливень" в составе группы ракетных кораблей соединения Балтийского флота в ходе совместных выходов в море успешно выполнил стрельбы по малоразмерным целям из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских установок», говорится в сообщении ЗВО.
В соответствии с планом отработки курсовых задач в одном из полигонов Балтийского флота малый ракетный корабль (МРК) "Ливень" выполнил залповую ракетную стрельбу по условной морской цели,говорится в релизе.
Сообщается, что «крылатые ракеты, выпущенные малым ракетным кораблем, поразили мишень, имитирующую надводный корабль».
Ранее в рамках курсовой задачи «МРК "Ливень" уничтожил из зенитно-ракетного комплекса "Оса" воздушную и морскую цели», добавили в пресс-службе.
Кроме того, «МРК "Ливень" в составе группы ракетных кораблей соединения Балтийского флота в ходе совместных выходов в море успешно выполнил стрельбы по малоразмерным целям из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских установок», говорится в сообщении ЗВО.
Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти