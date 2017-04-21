00:11 22 апреля

МРК «Ливень» поразил ракетным залпом мишень в Балтийском море

Малый ракетный корабль «Ливень» в одном из полигонов Балтийского флота выполнил стрельбу по морской мишени, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

МРК «Ливень» поразил ракетным залпом мишень в Балтийском море
Малый ракетный корабль «Ливень» проекта 1234.1, бортовой номер 551.

В соответствии с планом отработки курсовых задач в одном из полигонов Балтийского флота малый ракетный корабль (МРК) "Ливень" выполнил залповую ракетную стрельбу по условной морской цели,
говорится в релизе.


Сообщается, что «крылатые ракеты, выпущенные малым ракетным кораблем, поразили мишень, имитирующую надводный корабль».

Ранее в рамках курсовой задачи «МРК "Ливень" уничтожил из зенитно-ракетного комплекса "Оса" воздушную и морскую цели», добавили в пресс-службе.

Кроме того, «МРК "Ливень" в составе группы ракетных кораблей соединения Балтийского флота в ходе совместных выходов в море успешно выполнил стрельбы по малоразмерным целям из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских установок», говорится в сообщении ЗВО.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 16

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  1. ОТДЕЛ Вчера, 17:21
    Пусть там по осторожней стреляет , а то прибалты рванут через границу России сдаваться, а мы не готовы пленных принимать..)))
    ОТДЕЛ
    1. Pirogov Вчера, 17:25
      Цитата: ОТДЕЛ
      Пусть там по осторожней стреляет , а то прибалты рванут через границу России сдаваться, а мы не готовы пленных принимать..)))

      Пленных не брать ,хватит кормить еВропопых.
      Pirogov
      1. cniza Вчера, 17:30
        Цитата: ОТДЕЛ
        Пусть там по осторожней стреляет , а то прибалты рванут через границу России сдаваться, а мы не готовы пленных принимать..)))


        Слава Богу их встретит НАТОвский заградительный батальон , а если серьезно , то малыш показал серьезные зубы.
        cniza
        1. рич Вчера, 17:48
          МРК «Ливень» поразил ракетным залпом мишень в Балтийском море

          Ну слава Богу. Очень хорошая новость. Наконец-то, а то все мимо да мимо laughing
          рич
    2. Пофиг Сегодня, 00:08
      Цитата: ОТДЕЛ
      Пусть там по осторожней стреляет ....)))


      Как обычно:

      Пофиг
  2. Горный стрелок Вчера, 17:22
    Шесть ракет на такой малепуське! Опасный малыш. Для Балтики - самое то.
    Горный стрелок
    1. alexmach Вчера, 23:12
      Ракет 50 летней давности. Ониксов влезло бы 12.
      alexmach
  3. МПК105 Вчера, 17:30
    Всегда жалко срочников их было-после каждых стрельб,считай,чуть не ВЕСЬ пароход дядькам красить приходилось...Бедолаги smile
    МПК105
    1. cniza Вчера, 17:38
      А что сделаешь , такая работа...красить приходится и после каждого шторма , даже без стрельб.
      cniza
    2. bouncyhunter Вчера, 19:02
      Лёх , ты не на таком борты жал ?
      bouncyhunter
      1. МПК105 Вчера, 19:19
        Не-я на МПК(маааненький ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ кораблик).Примерно такой же-только энтот маааненький РАКЕТНЫЙ кораблик. laughing
        МПК105
    3. ALLxANDr Вчера, 20:13
      Ага, тоже обратил внимание на внешний вид корабля после стрельб.
      Подкоптило знатно! А холодный пуск никак низзя? Или это в любом случае неизбежно в виду такого размера корабля? А зубы у корабля что надо! :)
      ALLxANDr
  4. Изгоняющий либероидов Вчера, 17:47
    Он на покой просится, а его заставляют ракеты пускать! fool
    Изгоняющий либероидов
  5. Ирек Вчера, 17:53
    У "Шпротов" массовая диарея... Ф
    Ирек
  6. RealTor Вчера, 19:12
    )))) хз, где они там полигон нарыли, в этой луже? ))) laughing

    RealTor
    1. Игорь В Вчера, 21:20
      А Чёрное море больше?
      Игорь В
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