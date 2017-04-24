Пасхальный бой за Ирландию. Часть 1. Семеро героев

Одной из кратковременных, но очень ярких страниц в истории борьбы за освобождение Ирландии, было знаменитое Пасхальное восстание 1916 года. Оно началось 24 апреля 1916 года, в понедельник, и продолжалось всего шесть дней. Но ирландские патриоты, поднявшие восстание, добились главного – они заявили всему миру, что народ Ирландии никогда не смирится с британским господством. Начавшееся в светлую Пасхальную неделю, восстание стало крупнейшим антибританским выступлением ирландского народа за более чем столетие – последний раз ирландцы поднимали столь мощное восстание в 1798 году.В начале ХХ в. в Ирландии происходил подъем национального движения за освобождение от британского господства. За столетие, прошедшее с того времени, как в 1800 г. был ликвидирован отдельный ирландский парламент, жители Ирландии осознали, что добиться мирным путем независимости невозможно. Великобритания продолжала эксплуатировать Ирландию, навязывать ее жителям английский язык и англиканскую религию. Ирландское национальное возрождение основывалось на понимании гэльской культуры как совершенно отдельной и отличной от британской. В то же время, в Ирландии в провинции Ольстер проживало достаточно внушительное протестантское меньшинство, выступавшее с юнионистских позиций и опасавшееся, что автономизация Ирландии приведет к власти католическое правительство. Ольстерские протестанты в 1912 г. приступили к формированию собственных военизированных отрядов – Ольстерских добровольческих сил. Разумеется, не остались в стороне и ирландские католики, которые также начали вооружаться.25 ноября 1913 года была создана военизированная организация «Ирландские добровольцы». Уже первое собрание «Ирландских добровольцев» 25 ноября проходило с участием 7 тысяч человек. Большинство добровольцев составляли ирландские молодые мужчины в возрасте 20-30 лет – рабочие и служащие. Стать членом организации мог любой ирландец вне зависимости от его политических предпочтений и классовой принадлежности, однако подавляющее большинство добровольцев были выходцами из католических семей. Основателем и начальником штаба «Ирландских добровольцев» стал Оуэн Макнейл (1867-1945) – ирландский ученый, юрист и историк, одним из первых начавший изучение раннего ирландского права. Хотя Макнейл был противником вооруженного восстания против ирландских властей, в ряды созданной им организации инфильтровались многочисленные члены Ирландского республиканского братства – радикальной организации, ориентировавшейся как раз на антибританское восстание.Усугублению ситуации способствовало начало Первой мировой войны. Многие «Ирландские добровольцы» записывались в ряды британской армии - в специальные ирландские полки, но в целом для ирландцев не был характерен патриотический подъем. Более того, радикальная часть ирландских националистов сочла начало войны прекрасным временем для подготовки к вооруженному восстанию и отсоединению от Великобритании. В рядах «Ирландских добровольцев», помимо пробританской части, выделилась радикальная фракция, выступавшая за начало восстания против британской власти. Подготовку к восстанию возглавили несколько человек.Томас Джеймс Кларк (1857-1916), сын сержанта британской армии, с юных лет участвовал в деятельности Ирландского республиканского братства. Одно время он проживал в США, затем приехал в Великобританию, где присоединился к группе заговорщиков, планировавших взорвать Лондонский мост. Но группу разоблачили и Кларк в числе прочих был арестован. Его приговорили к пожизненному заключению и период с 1883 по 1898 гг. он провел в британских тюрьмах. В 1898 г. Кларка освободили, он эмигрировал в США, где редактировал ирландскую газету, а в Дублин вернулся только в 1907 году. Он принимал активное участие в работе Ирландского республиканского братства, но в руководство «Ирландских добровольцев» предпочел не входить – Кларк трезво оценивал, что его биография с пятнадцатилетним тюремным сроком может серьезно повлиять на репутацию «добровольцев».Как самый старший и заслуженный ирландский революционер, Кларк рассматривался товарищами в качестве главного кандидата на пост президента и главнокомандующего республиканских сил, но он сам отказался от предлагавшихся ему должностей, предпочитая оставаться неформальным лидером движения.Тем не менее, большинство ирландских националистов считали именно Кларка главным лидером движения.Одним из ближайших соратников и друзей Кларка был Шон Макдермотт (1883-1916), также с юных лет участвовавший в деятельности ирландского национального движения и в 1910 г. ставший редактором газеты «Ирландская свобода». Макдермотт, переболевший полиомиелитом, с 1912 года ходил с тростью, но этот недуг не мешал его активности. Макдермотт был одним из первых членов «Ирландских добровольцев», а в мае-сентябре 1915 г. отбывал наказание за агитацию против набора в британскую армию. После освобождения Макдермотта включили в состав секретного военного комитета, отвечавшего за подготовку к восстанию.За военную организацию отвечал член «Ирландских добровольцев» Патрик Пирс. Поэт и писатель Патрик Генри Пирс (1879-1916) был выходцем из смешанной англо-ирландской семьи. Его отец, англичанин, занимался строительным бизнесом, а мать была ирландкой, католичкой и убежденной патриоткой.Именно она обучила Патрика ирландскому языку и обычаям, привила ему любовь к ирландской нации. С юности Пирс стал принимать участие в ирландском национальном движении и в возрождении гэльской культуры, вступил в Гэльскую лигу и даже редактировал ее печатный орган «Меч света». В 1908 г. он открыл гэльскую школу Святой Энды в пригороде Дублина, где обучал детей ирландскому языку и литературе. Сначала школа располагалась в Ренела, затем – в Ратфернеме. Однако, долгое время Патрик Пирс не был сторонником национальной независимости Ирландии, а считал, что достаточно будет добиться статуса автономии и возможности сохранения ирландской культуры. Его взгляды изменились в радикальную сторону под влиянием общения с ирландскими эмигрантами в США, куда Патрик Пирс ездил в поисках спонсора для своей школы.Поэтом и драматургом был и Томас Макдона (1878-1916) – ближайший соратник Патрика Пирса. Сын учителей, Томас Макдона в юности собирался стать миссионером и даже учился в католическом колледже Рокуэлл, но затем решил отказаться от духовной карьеры. Макдона занялся литературной деятельностью, выпустил сборник стихов, а затем занялся школьным преподаванием. Познакомившись с Патриком Пирсом, он занял должность заместителя директора школы Святой Энды и стал преподавать в ней английский и французский языки. В 1913 г. Макдона участвовал в создании «Ирландских добровольцев» и был включен в командование этой организации в качестве командира 2-го батальона. Он стал и одним из участников заговора, войдя в состав военного совета Ирландского республиканского братства.Джозеф Мери Планкетт (1887-1916) был самым молодым из лидеров готовящегося восстания. Он родился в богатой семье ирландских аристократов, его отец носил графский титул Папского государства. Образование Планкетт получал в Католической университетской школе, затем учился в Дублинском иезуитском колледже. Во время обучения в Стонихерст-колледже в Ланкашире Планкетт приобрел некоторые военные навыки, которые пригодились ему в дни подготовки к восстанию. Однако, здоровье Планкетта было слабым – он с детства страдал от туберкулеза и проводил много времени на теплых курортах Италии. В «Ирландских добровольцах» Планкетт стал ответственным за военные операции. Именно он в 1915 году предпринял поездку в Германию с целью договориться с германскими властями о поставках оружия для нужд ирландского освободительного движения.В состав военного комитета Ирландского республиканского братства в качестве ответственного за связь между отрядами входил Имон Кент (1881-1916) – еще один из семерых легендарных лидеров восстания. Сын сотрудника Ирландской королевской полиции, Кент учился в Дублинском университетском колледже и с молодых лет был ревностным католиком. Он работал клерком в казначействе Дублина, но большую часть времени и сил уделял участию в гэльском культурном движении. В частности, в 1900 г. Кент стал одним из основателей клуба игры на волынке, что позволило ему в 1908 г. войти в состав ирландской делегации, посетившей Папу Римского, и играть перед самим Пием Х. Кроме того, Кент преподавал ирландский язык и культуру, получив известность как один из наиболее талантливых и интересных пропагандистов гэльского движения. Даже свое первоначальное имя Эдвард он сменил на Имон, потому что считал, что последнее больше соответствует гэльским традициям.Как и других единомышленников, участие в национальном возрождении привело Кента в ряды радикальных ирландских националистов, выступавших за независимость от Великобритании. В 1907 г. Кент вступил в партию «Шинн Фейн», а в 1913 г. записался в «Ирландские добровольцы», где получил звание майора и был назначен командиром 4-го батальона. Позже Кент присоединился к заговорщикам, став членом секретного военного комитета и организуя собрания последнего у себя на квартире.Помимо «Ирландских добровольцев», в 1913 году появилась еще одна военизированная организация – Ирландская гражданская армия (ИГА). Ее создали члены дублинских профсоюзов, в большей части придерживающиеся социалистических взглядов. Кстати, ИГА первоначально планировала самостоятельное вооруженное выступление против британских властей, но затем узнала о планах Ирландского республиканского братства и консолидировала усилия. В отличие от националистического «Ирландского республиканского братства», Ирландская гражданская армия находилась на сугубо левом фланге политического спектра национально-освободительных сил. Но, тем не менее, ее лидер стал седьмым лидером готовящегося Пасхального восстания и принял в нем самое активное участие.Джеймс Коннолли (1868-1916) родился в Эдинбурге в семье выходцев из Ирландии и не случайно принял социалистическую идеологию. Пожалуй, его детство было самым неблагополучным среди всех лидеров ирландского восстания. Родители Джеймса, нищие иммигранты, жили в полной нищете.Отец работал дворником, а мать умерла, когда Джеймс был еще ребенком. В 11 лет мальчик был вынужден устроиться посыльным в тюрьму Эдинбурга, а в 14 лет, от безысходности, записался добровольцем в британскую армию, специально завысив свой возраст. В армии Джеймс прослужил семь лет, причем полк, где он служил, дислоцировался на территории Ирландии и участвовал в различных полицейских операциях против ирландцев. Во время службы Коннолли постепенно проникался оппозиционными идеями. В конце концов, в 1890 году, узнав, что его полк собираются перебросить в Индию, Джеймс дезертировал. Тем более, что к этому времени он познакомился с девушкой, на которой вскоре женился. Покинув военную службу, вместе с молодой женой, Коннолли вернулся в Эдинбург, где продолжал трудиться низкоквалифицированным рабочим, перебиваясь различными заработками – то разнорабочего, то сапожника, то извозчика. Тогда же, в начале 1890-х гг. и произошло его знакомство с социалистическими идеями. Коннолли увлекся марксизмом и познакомился с целым рядом интересных людей – ирландских социалистов и революционеров, среди которых были даже участники восстания Парижской коммуны.В 1896 г. Коннолли, продолжавший испытывать нужду, с женой и тремя дочерями перебрался из Эдинбурга в Дублин – там ему предложили работу секретарем местного социалистического клуба. На этой должности Джеймс столь преуспел, что на базе клуба была создана Ирландская социалистическая республиканская партия, поставившая своей целью борьбу за национальное освобождение ирландского народа и социальное освобождение ирландских трудящихся. На рубеже XIX – ХХ вв. Коннолли стал одной из наиболее заметных фигур в ирландском социалистическом движении, принимая участие в многочисленных протестных действиях, включая выступления против британской агрессии в Южной Африке (англо-бурских войн). С 1903 по 1910 гг. Коннолли с семьей вновь проживал в эмиграции – на этот раз в США, где он участвовал в создании легендарной леворадикальной профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира», был одним из лидеров социалистического движения в среде ирландских рабочих - иммигрантов. Во время жизни в США Коннолли написал несколько своих основных работ по социалистической идеологии и положению рабочего класса в ирландской истории.Вернувшись в Ирландию, Коннолли вместе с Джеком Уайтом организовал Ирландскую гражданскую армию, которая была призвана защищать рабочих – забастовщиков в случае столкновений с охранниками или полицией, а также обеспечивать безопасность рабочих лидеров от нападений всевозможных провокаторов. Примечательно, что кроме многочисленных рабочих, в рядах Ирландской гражданской армии была и настоящая графиня – Констанция Маркевич (1868-1927), дочь богатых землевладельцев ирландского происхождения, бывшая замужем за графом Казимиром Дуниным-Маркевичем. Графиня организовала бесплатную столовую для рабочих семей, а непосредственно перед началом восстания разработала униформу для ирландских повстанцев и написала гимн. В Ирландской гражданской армии она получила звание лейтенанта с правом ношения формы и оружия.Еще в апреле 1915 года, за год до описываемых событий, Планкетт тайно ездил в Германию, где встретился с Роджером Кейсментом – эмиссаром ирландской организации Clan na Gael, действовавшей в США. Кейсмент выполнял поручение германского посла в США графа фон Бернсторфа, который предложил ему набрать ирландскую бригаду и обратиться к Германии за поддержкой. Вместе с Кейсментом Планкетт разработал план восстания в Ирландии, которое должно было совпасть с высадкой германского экспедиционного корпуса.(продолжение следует).