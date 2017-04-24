18:00 24 апреля

Самый-самый: Боевая машина десанта

Визитная карточка воздушно-десантных войск – самая мобильная, самая маневренная – боевая машина десанта.




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