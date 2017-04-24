Самый-самый: Боевая машина десанта Сегодня, 15:00 Визитная карточка воздушно-десантных войск – самая мобильная, самая маневренная – боевая машина десанта. 0 «Неприступные линии обороны XX века», Линия Мажино (часть 1) САУ "НОНА" и "ВЕНА" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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