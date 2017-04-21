00:08 22 апреля

Яков Кедми: Путин поставил крест на Украине

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политический эксперт Яков Кедми объясняет политику вокруг Украины.




15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Вчера, 19:06
    Яков Кедми: Путин поставил крест на Украине
    И опять Путин. Ну как мир без него до этого обходился и как жить после него будет уже не понятно.
    svp67
  2. commbatant Вчера, 20:07
    Даже, если все закончится хорошо в АТР, то экономике региона нанесен репутационный ущерб, кто будет вкладываться японские, корейские и китайские компании размещенные в АТР, если в этот регион в любой момент могут прийти АУГ и КУГ ВМФ США.....
    Думаю это главная цель Трампа, в том числе по нарушению экономической стабильности в АТР и возврату американских компаний к себе домой....
    Чтобы это закрепить Трамп постарается организовать либо пограничный конфликт локального характера между КНДР и ЮК или пограничный конфликт из-за островов в Южно-Китайском море между КНР и Японией, после этого никто не сможет обвинять США в эскалации конфликта, виновными будут именно страны региона а не США....
    commbatant
  3. APASUS Вчера, 20:09
    Я так понимаю Путин ждет , народ Украины сам повесит Порошенко ,Турчинова и всю эту компашку с Майдана ,а пока сейчас они маринуются в собственном соку .
    По этому поводу прекрасно выразился поэт:
    Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! ... «Страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин).
    APASUS
    1. commbatant Вчера, 20:12
      Видимо у Украинской власти не все ресурсы закончились, надо выборов дождаться, я сразу понял, когда к Власти Янукович пришел, что следующий президент Украины будет Тимошенко, Янукович в РФ (повезло), а вот Ющенко и Порошенко она я думаю посадит.....
      Украинскому "шабашу" нужна "свежая кровь" в виде новых "героев".....
      commbatant
  4. raid14 Вчера, 22:01
    Ждать, пока на вне Украине, что то изменится, можно до второго пришествия, если ничего ни делать, то ничего не изменится.
    Первостепенная задача, лишить хунту финансирования МВФ и "дочек российских банков".
    raid14
    1. commbatant Вчера, 22:07
      Цитата: raid14
      Ждать, пока на вне Украине, что то изменится, можно до второго пришествия, если ничего ни делать, то ничего не изменится.
      Первостепенная задача, лишить хунту финансирования МВФ и "дочек российских банков".


      Вот и у меня вопрос че там делают российские банки с государственным капиталом (на коммерческие мне наплевать)? Считай из моего кармана бардак на Украине финансируют....
      commbatant
      1. raid14 Вчера, 22:14
        Сам не понимаю, власти Украины, по всем каналам "хунта" и бандеровцы" нам "и не друг и не враг, а так". Интересы банковского бизнеса важнее национальных приоритетов, нонсес?
        raid14
        1. commbatant Вчера, 22:17
          А Вы вспомните как рождался
          банковского бизнеса
          в РФ...С десяток томов можно написать, Стивен Кинг отдыхает...
          commbatant
  5. Mischel Вчера, 23:23
    Смотрела эту передачу, Кедми молодец! Говорит спокойно, понятно, внятно... и ведь если задуматься, он прав во многом.
    Mischel
    1. commbatant Вчера, 23:31
      Он говорит, что лежит на поверхности + обладает определенной информацией и навыками анализа и прогназирования, чай не участковым всю жизнь работал....
      commbatant
Картина дня