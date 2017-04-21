Яков Кедми: Путин поставил крест на Украине Вчера, 18:37 Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политический эксперт Яков Кедми объясняет политику вокруг Украины. 15 Яков Кедми: Спецслужбы США врут своему президенту и народу Яков Кедми: Путин не планирует нацеливать ракеты на объекты НАТО Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти