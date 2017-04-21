Потерпел крушение F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон"
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США, передает РИА Новости
Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Отмечается, что это был "обычный полет". Инцидент сейчас расследуется.
Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Травм у летчика не обнаружилось.
Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.
Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Отмечается, что это был "обычный полет". Инцидент сейчас расследуется.
Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Травм у летчика не обнаружилось.
Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.
Использованы фотографии: © AFP 2017 / Angus MacKinnon
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