00:09 22 апреля

Потерпел крушение F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон"

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США, передает РИА Новости



Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Отмечается, что это был "обычный полет". Инцидент сейчас расследуется.


Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Травм у летчика не обнаружилось.

Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Angus MacKinnon
45

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 93

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  1. Altona Вчера, 18:50
    А КНДР еще и не начала воевать!
    Altona
    1. vovanpain Вчера, 18:55
      Инцидент сейчас расследуется.

      Кто виновник?Путин или Ким Чен Ын? fellow
      vovanpain
      1. bouncyhunter Вчера, 18:59
        Цитата: vovanpain
        Кто виновник?Путин или Ким Чен Ын?

        Оба ! yes Хорошо что летун жив , а аэропланов у них и так - как гуталина на гуталиновой фабрике .
        bouncyhunter
        1. рич Вчера, 19:17
          Пилоту разбившегося американского самолета Ким Чен Ын выслал по почте в подарок настольную электрическую лампу. В КНДР такие обычаи. Честь имею
          рич
          1. cniza Вчера, 20:42
            Это показывает , что нормальная ситуация все могут ошибаться , вот только много раз было сказано , что этот авианосец уже у берегов КНДР , а оказывается он ещё только двигается. Такое впечатление , что в США нет единого центра ... кто во что горазд , тот туда и рулит , это напрягает.
            cniza
            1. Pirogov Вчера, 20:45
              Цитата: cniza
              Это показывает , что нормальная ситуация все могут ошибаться , вот только много раз было сказано , что этот авианосец уже у берегов КНДР , а оказывается он ещё только двигается. Такое впечатление , что в США нет единого центра ... кто во что горазд , тот туда и рулит , это напрягает.

              Ага уже неделя прошла ,а он всё в 3500 милях ,короче всё ясно Трамп ,пугал Южную Корею с Японией ,а Ын ему подыграл.
              Pirogov
              1. Arzoo Вчера, 22:52
                Где теперь те которые называли Адмирал Кузнецов корытом и говорили что невозможно терять самолеты при посадке на авианосец?
                Arzoo
            2. Tusv Вчера, 22:32
              Цитата: cniza
              Это показывает , что нормальная ситуация все могут ошибаться ,

              Это да. На картинке простой корнет. У супера откровенный зоб
              Tusv
        2. sabakina Вчера, 19:23
          А чего хорошего во вражеском летуне? Он чё? Розы разбрасывал? Д.Б.
          sabakina
          1. Tusv Вчера, 22:36
            Цитата: sabakina
            А чего хорошего во вражеском летуне?

            На запрос не отвечает. Следовательно можно валить. Не сбыточаоя мечта
            Tusv
      2. Дамир Вчера, 19:01
        Си Цзиньпин...
        Дамир
      3. svp67 Вчера, 19:04
        Цитата: vovanpain
        Кто виновник?Путин или Ким Чен Ын?

        Тут даже без вопросов, во всем виноват Ассад
        svp67
      4. Maskom Вчера, 19:31
        Хорошо , что летчик жив и не пострадал. Катастрофы неизбежны, вон с Кузи 2 самолета упало недавно
        Maskom
        1. demo Вчера, 20:00
          Будем ждать второго?
          demo
          1. Верба Вчера, 21:09
            Цитата: demo
            Будем ждать второго?

            И третьего и т.д.,а дальше ,большого пожара ,а то в этом году ,что ещё американские авианосцы не горели , отступают от графика, не порядок.
            Верба
        2. хрыч Вчера, 21:34
          Цитата: Maskom
          вон с Кузи 2 самолета упало недавно

          - Дядя Яков у меня к вам тысяча вопросов.
          - А у меня к вам две тысячи laughing
          хрыч
          1. хрыч Вчера, 21:49
            -------------------------------------------------
            хрыч
        3. Suhow Вчера, 21:45
          с Кузи упало и был вой ,а тут..... ну бывает типа.
          Suhow
      5. Zibelew Вчера, 20:18
        Цитата: vovanpain
        Путин или Ким Чен Ын

        Zibelew
    2. Wild_Grey_Wolf Вчера, 18:56
      Ну бывает, тут ноют на счет Тяжёлого Авианесущего ракетного крейсера Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов . . . от этого никто не застрахован. И о Садиках от потери борта смешно рассуждать. Кто в теме тот поймёт. ) ) )
      Wild_Grey_Wolf
      1. hirurg Вчера, 19:08
        Где там наши всепропальщики, которые кричали про наши потери на Кузнецове?
        Господам Израильтянам привет.
        Падают-бывает.
        hirurg
        1. Саша Крымский Вчера, 22:14
          hirurg Новый ↑
          Сегодня, 19:08
          Где там наши всепропальщики, которые кричали про наши потери на Кузнецове?
          Господам Израильтянам привет

          Не помню что бы мы радовались вашим потерям, а тем более желали гибели лётчикам.
          Мы просто беспокоились , чтобы Кузя не засарял металоломом акваторию средиземного моря.
          Саша Крымский
    3. Волжанин Вчера, 21:33
      Бог шельму метит.
      Волжанин
  2. израильнам Вчера, 18:51
    В первый раз что ли.Новость хорошая.По - чаще бы.
    израильнам
    1. jonhr Вчера, 18:56
      ну и чем вы отличаетесь от тех кто злорадствовал про крушение самолётов с Кузнецова?
      jonhr
      1. израильнам Вчера, 19:01
        Цитата: jonhr
        ну и чем вы отличаетесь от тех кто злорадствовал про крушение самолётов с Кузнецова?

        Тем что я про летчика амерского пепелаца ничего плохого не сказал.
        А вообще, любая потеря у врага,особенно безвозвратная, меня очень радует.
        израильнам
      2. megajob Вчера, 19:25
        Тем же чем отличались советские солдаты "душившую фашистскую гадину" даже ценой свой жизни

        и солдатня "расы господ" сжигавшая женщин, стариков, детей согнаных в деревянный сарай

        живьем am
        Наши с кузнецова истребляли отбросы рода человеческого, да да иначе тех кто радостно на камеру режет голову 12 летнему ребенку я назвать не могу. А матрасные выблядки с авиансоцев творят вот это -
        megajob
        1. jonhr Вчера, 19:34
          разговаривать не с кем laughing я спросил его чем он отличается. а сам то какое отношение к лётчикам с Кузнецова имеешь? если подмахиваешь на ВО то героем пока не стал
          jonhr
          1. megajob Вчера, 19:41
            Я имею отношение к летчикам "кузнецова" напиремейшее - я и они граждане России. Я тот кто помнит что за новостями о преступления матрасов, мало кто изучает "а что стало с преступником" и знает что в США своих вырадков "в обиду не дают"! Я тот кто читал ЧТО вытворяли матрасы когда напали на Россию после первой мировой войны. Да, да было такое и нет - не "цветочки раздавали". Я не герой, ибо сам себе такое звание не присваиваешь (зачастую посмертно) и бог уберег геройствовать. Но по "зову Родины" встану в строй и приведется "абразуру закрыть" или сдохуть просто поднося патроны - ни мгновения колебаться не буду!
            ПыСы: нет мне не 19, как раз поэтому такой ммм "несдержанный".
            megajob
            1. jonhr Вчера, 19:45
              я уже понял , что мне бред можно не читать. это так моё скромное мнение.
              а по зову Родины когда встанешь то тогда может и мозги включатся и бить себя кулаком в грудь перестанешь
              jonhr
          2. израильнам Вчера, 20:06
            Цитата: jonhr
            разговаривать не с кем

            Так чаво тогда сюда заходишь? request
            А megajob всё правильно сказал.
            израильнам
            1. jonhr Вчера, 20:46
              ну да он правильно сказал и вы герои в 4 поколении по наследству
              jonhr
              1. израильнам Вчера, 20:50
                Цитата: jonhr
                ну да он правильно сказал и вы герои в 4 поколении по наследству

                А ты сам-то хто буш,милчеловек?Румынский оккупант,не?Али честный и порядочный коммунист,а?Быть может активист евромайдана,да?
                израильнам
                1. jonhr Вчера, 20:54
                  скушай таблетку и тебя попустит laughing
                  jonhr
                  1. израильнам Вчера, 20:56
                    Цитата: jonhr
                    скушай таблетку и тебя попустит laughing

                    Передавай привет графу Дракуле и не вздумай сосать кровь у Приднестровья.
                    израильнам
                    1. jonhr Вчера, 21:14
                      чё не помогает таблетка?
                      jonhr
                      1. израильнам Вчера, 21:21
                        цЫган,ты ещё здесь ,ну-ка хватай вантуз и бегом в европу на рабочее место.
                        израильнам
    2. RealTor Вчера, 19:01
      одним словом: почаще.

      Мария Ивановна, учитель 3го класса )))
      RealTor
      1. RealTor Вчера, 19:02
        иначе - по какой чаще??? яннп )))
        RealTor
        1. израильнам Вчера, 19:05
          Цитата: RealTor
          иначе - по какой чаще??? яннп )))

          Цитата: RealTor
          одним словом: почаще.
          Мария Ивановна, учитель 3го класса )))

          laughing laughing laughing .Ладно ,не выпрашивайте плюс и так поставлю .
          израильнам
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:58
    Лично Ын бутербродом сбил! laughing
    Изгоняющий либероидов
    1. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:08
      А за что меня разжаловали????Админы и модераторы -ауууууу!Обьясните, пожалуйста! !!!!
      Изгоняющий либероидов
      1. СРЦ П-15 Вчера, 19:33
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        А за что меня разжаловали????Админы и модераторы -ауууууу!Обьясните, пожалуйста! !!!!

        А неча амеровские самолёты сбивать! wassat
        СРЦ П-15
      2. Ингвар 72 Вчера, 19:49
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        А за что меня разжаловали???

        А чё, погоны самолюбие тешат? wink
        Ингвар 72
        1. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:06
          Ингвар72-Игорь hi дело не в погонах, а обосновонности самого факта разжалования!!! am
          Изгоняющий либероидов
          1. Ингвар 72 Вчера, 20:24
            Меня то же "разували" - да , чувство неприятное присутствует, но только из за несправедливости, а не из за погон. drinks
            П.С. Кстати, не все "разувалки" были необоснованными. wink
            Ингвар 72
  4. igor1981 Вчера, 19:03
    Ну тут всё ясно. Ким Чен Ын лично болт откручивал, а Путин ему ключ на 10 подавал. wassat
    igor1981
  5. perepilka Вчера, 19:04
    Решил свалить по тихой воде, пока корейцы стрелять по самолётам не начали. what Ну правильно, над Кореей катапультируешься, не прибьют, так как Маккейнушку в яму засунут, на американского героя учится sad
    perepilka
    1. san4es Вчера, 19:21
      ...тем временем, "по тихой воде":
      san4es
      1. BeasOfMan Вчера, 21:30
        Два чая этому господину (san4es) иль чего покрепче. Спасибо, этот комментарий сделал мой вечер
        BeasOfMan
        1. san4es Вчера, 21:40
          ...да наздоровье hi
          san4es
  6. Горный стрелок Вчера, 19:04
    Вот ведь незадача. И у них самолеты падают. Не только из-за гнилых украинских тросов на "Кузнецове".
    Горный стрелок
    1. Petrix Вчера, 22:10
      Цитата: Горный стрелок
      Не только из-за гнилых украинских тросов

      Ещё не вечер. Троса новые не китайские ли?
      Petrix
    2. Саша Крымский Вчера, 22:19
      Вообще-то тросы были Питерские.
      Саша Крымский
  7. Русфанер Вчера, 19:07
    Скорее всего скорость не выдержал. У ТРД большая проблема - это сильное запаздывание на работу РУДом - до нескольких секунд. Пока пилот "залип" взглядом на курсо-глиссаде, скорость упала, спохватился, толкнул РУД вперёд, а не тут-то было... Хорошо, что "полный рот воды" не набрал.
    Русфанер
    1. Petrix Вчера, 22:16
      Цитата: Русфанер
      Скорее всего скорость не выдержал.

      Не, у него топливо закончилось. После взлёта забыл форсаж выключить. А принять не успели, в общем недопоняли друг друга. Запарка там.
      Petrix
  8. ОТДЕЛ Вчера, 19:09
    Бывает, хоть и враги ,но летчик жив и слава Богу! (хотелось написать что то Ура -1) Но не хочу! Врагов нужно уважать все же..Нам с ними воевать еще придется, рано или поздно, увы...просто заставят! soldier
    ОТДЕЛ
    1. megajob Вчера, 19:31
      Врагов - надо ИСТРЕБЛЯТЬ! Поэтому каждый мертвый "матрас" - это десятки или даже сотни чьих то спасенных жизней. И по большей части это жизни детей, женщин и стариков. Я не понимаю почему ни у кого не вызывает претензий к ненависти к немецким фашистам и такая "слабохарактерность" по отношению к фашистам из США?
      megajob
      1. ОТДЕЛ Вчера, 21:52
        Цитата: megajob
        Врагов - надо ИСТРЕБЛЯТЬ! Поэтому каждый мертвый "матрас" - это десятки или даже сотни чьих то спасенных жизней. И по большей части это жизни детей, женщин и стариков. Я не понимаю почему ни у кого не вызывает претензий к ненависти к немецким фашистам и такая "слабохарактерность" по отношению к фашистам из США?

        Я вам так отвечу ,мы многое прошли (наши предки ) и мы сейчас...Нас сейчас "матрасят" и жутко, но все же человечность у русских на первом месте...! Нам нужна цель , а ее нет вот и метаемся по кругу на радость западу...С Украиной разберемся и потом уже , думать будем ,что с западом делать.. soldier
        ОТДЕЛ
      2. КОТ БАЮН Вчера, 21:59
        Вы подняли достаточно интересную тему.
        С моей точки зрения если НЕ в открытом бою с нашим погиб американец это просто "минус один".
        Если в открытом бою с нашим же, это то же "минус один", то можно еще сплюнуть и улыбнуться.
        Тем русский солдат и отличается от многих - не зверствует и злорадствует не всегда. (хотя справедливости ради , нужно признать, что далеко не всё гладко и у нас - не буду приводить примеры, ид иотов хватает везде)
        Лично моя точка зрения: нужно помнить о "качествах" противника и делать все максимально для того, что бы чужие солдаты не шлялись по родной земле.
        А так - "просто минус один". В данном случае не минус, но и у них самолеты падают.
        КОТ БАЮН
  9. commbatant Вчера, 19:11
    истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение

    РЭБ КНДР в действии, трепещи лошары
    commbatant
    1. svp67 Вчера, 19:13
      Цитата: commbatant
      РЭБ КНДР в действии, трепещи лошары

      Да нет, это просто "старость". Этим самолетам уже по четверть века...
      svp67
      1. commbatant Вчера, 19:17
        А как бы хотелось верить в РЭБ КНДР....
        commbatant
        1. svp67 Вчера, 19:21
          Цитата: commbatant
          А как бы хотелось верить в РЭБ КНДР....

          Верить можно только дядюшке Мюллеру...
          svp67
  10. sl3 Вчера, 19:26
    Руку приложили Российские хакеры ,больше некому.
    sl3
  11. APASUS Вчера, 19:42
    Вот интересно смогут прилепить наша бывшие партнеры к катастрофе самолета лично Путина или выберут разыграть карту Ына? Просто с Ыном может получиться себе дороже,надо будет признать что тапком сбить смогли.Вообщем история со всех сторон не очень конечно получилась для самой сильной армии мира,это вот русские на Кузнецове валенками топят,резинками от трусов самолеты останавливают,ну что поделать - варвары!
    APASUS
    1. Petrix Вчера, 22:32
      Цитата: APASUS
      смогут прилепить ...?

      Смогут - не смогут. Но тренеруются заранее.
      "КНДР неожиданно напала на США. Потерян самолёт. Невиданное коварство! К чёрту ООН! Кровавый режим покусился на американского голубя мира!"
      Что, американский народ не поддержит? Тогда два самолёта, три ... . Поддержит. Всё имеет свою цену.
      Petrix
  12. Svetoch Вчера, 19:43
    Путин сглазил.
    Svetoch
  13. MegaMarcel Вчера, 19:47
    Ооо урякалки разурякались. Скоро Кузю спишут и процент авиапроишествий в палубной авиации РФ будет 0. Ремонт уже отложили на неопределенный срок. Постоит годик другой и пойдет на слом или в Китай. Нужно срочно помочь китайским ребятам. Они же защищают КНДР от США. Но самое главное что они платят валютой! Американец прыгнул потому что им на эту технику плевать. Главное пилот. Разбил железяку дадут новую, если не по его вине. А у нас что? Очередной близкий к кормушке сделает заявление что что то пошло не так и не новых самолетов, ни кораблей.
    MegaMarcel
  14. Толстоевский Вчера, 20:00
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  15. voyaka uh Вчера, 20:09
    Если подгонят четыре АУГ - будут нападать на Ына. Если две - только демонстрация силы.
    Может, собьют Иджисом корейские ракеты, которыми те пуляют в море.
    voyaka uh
    1. израильнам Вчера, 20:15
      Цитата: voyaka uh
      Может, собьют Иджисом корейские ракеты, которыми те пуляют в море.

      Алексей,Вы как самый адекватный местный еврей, должны же понимать простую вещь,что корабль под управлением БИУС Иджис может сбить только персидский гражданский Арбуз 300. hi
      израильнам
    2. Petrix Вчера, 22:37
      Цитата: voyaka uh
      Если подгонят четыре АУГ - будут нападать на Ына. Если две - только демонстрация силы

      Что же они будут делать с тремя АУГами? what
      Petrix
  16. Приговор Вчера, 20:11
    Не слышу радостного повизгивания наших маленьких израильских друзей. Я помню, по поводу Адмирала Кузнецова они куда как смелее были в своих высказываниях и юмор из них пёр, ну с неудержимой силой.
    Приговор
  17. Общество Память Вчера, 20:12
    минус один)
    мелочь, а приятно
    Общество Память
  18. Taran 75 Вчера, 20:15
    а я не буду притворяться " типа хорошо , что пилот выжил " я радуюсь , боевая единица янкенсов утонула laughing сколько было саргазма от некоторых , когда наши су -33 и миг -29 упали ....и еще не по теме ....прошла инфа ( может вброс ) , что приемник ВВП якобы володин или сурков ...не дай боже , люди кто пойдет голосовать ...за кого угодно , хоть за черта , только не за них ...эти же скрытые либерасты , а сурков на самом деле и не сурков , а как "ленин " делайте выводы ....
    Taran 75
    1. Petrix Вчера, 22:40
      Цитата: Taran 75
      я радуюсь , боевая единица янкенсов утонула

      Заменят новым. А то место держал, жалко было списывать.
      Petrix
  19. turcom Вчера, 20:15
    Отсчет пошел:Второй готовьсь
    turcom
  20. Bronevick Вчера, 20:24
    Нормально, нормально.
    Bronevick
  21. Влад5307 Вчера, 20:24
    Цитата: jonhr
    я уже понял , что мне бред можно не читать. это так моё скромное мнение.
    а по зову Родины когда встанешь то тогда может и мозги включатся и бить себя кулаком в грудь перестанешь

    Джонхер, тебе не понять русского, потому как привык думать брюхом, а не головой и совесть у тебя в районе пупка и ниже! fool
    Влад5307
  22. Антон Болдаков Вчера, 21:03
    А ещё на тему "Кузи" проходятся...
    Антон Болдаков
  23. Комментарий был удален.
  24. jonhr Вчера, 21:24
    израильнам,
    завтра обязательно сходи к врачу
    jonhr
    1. израильнам Вчера, 21:44
      Цитата: jonhr
      израильнам,
      завтра обязательно сходи к врачу

      Нет необходимости.Иди поплачься в жилетку за потерянный ф-18.
      израильнам
  25. doubovitski Вчера, 21:41
    Ну, вот. Не только наши самолёты падают с палуб авианосцев. Не то, чтобы был доволен- нет, но нужно пригвоздить тех, которые визжали во время нашего несчастья.
    doubovitski
    1. voyaka uh Вчера, 21:59
      Есть все-таки некая статистическая разница: один самолет с 10 авианосцев, на каждом из которых по 70 самолетов, и 2 самолета с одного авианосца, на котором 10 самолетов.
      voyaka uh
      1. Mestny Вчера, 22:30
        Но осадок то остался.
        Mestny
      2. doubovitski Вчера, 23:13
        Цитата: voyaka uh
        Есть все-таки некая статистическая разница: один самолет с 10 авианосцев, на каждом из которых по 70 самолетов, и 2 самолета с одного авианосца, на котором 10 самолетов.

        Не учитываете количество взлётов- посадок. Эти тысячи могут сидеть. Странно было бы видеть падающими в этом случае. Причём, статистика должна быть разной, охватывающей массу разных показателей.
        Более того, ещё не вечер.....
        doubovitski
    2. Саша Крымский Вчера, 22:32
      Ни кто не доволен и ни кто не радовался .
      Просто не надо мусорить
      Саша Крымский
  26. faterdom Вчера, 22:08
    Ну, хоть тут не русские хакеры виноваты. Корейские.
    faterdom
  27. Mestny Вчера, 22:30
    Цитата: Maskom
    Хорошо , что летчик жив и не пострадал.

    Это один из тех, кто сам добровольно пошёл в армию, научился быть лётчиком, что бы убивать если надо таких как я - жителей моей страны, мою семью, моих детей.
    И это для меня на русском патриотическом сайте, должно быть хорошо?
    Да гори ты в аду вместе с твоими хозяевами.
    Mestny
    1. enhansment Вчера, 23:20
      ТЫ бухой чтоли? Или просто больной?
      enhansment
  28. Feldscher Вчера, 22:59
    Ну что, ни у кого не задымилоло?
    Feldscher
  29. AlexDARK Вчера, 23:34
    Постойте, а где тонна комментарий о том, что этот авианосец полное днище? Что это позорище, что это мусор стыдливый? Где??? Где эти люди, которые Кузю распилить на иголки хотели, вожделели, по абсолютно любой причине. Где эта тухлая армада, убогих и болезных?
    AlexDARK
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