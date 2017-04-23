Йемен – второй фронт для Сирии

Американский фантаст Фрэнк Герберт в своей знаменитой саге «Дюна» списал коренных обитателей планеты Арракис фрименов с арабов-бедуинов. Теперь в Интернете фрименами называют вполне реальных арабов, только не бедуинов, а йеменских хоуситов. Очень уж похожи антураж и обстоятельства того, что происходит сейчас в Йемене, на события в «Дюне». И даже противник фрименов, инфернальный Дом Харконненов, чрезвычайно напоминает вполне реальный Дом Саудов, пытающийся уничтожить хоуситов. Только вот на роль благородных Атридесов никто не претендует, наш мир вообще испытывает острый дефицит благородства.Про историю Йемена, перенаселенного, нищего, почти лишенного нефти и газа, тоже можно написать сагу, причем очень печальную. Страну искусственно нарисовали, потом искусственно разделили, потом искусственно соединили, все это через очень кровавые гражданские войны с иностранным участием. Страна все больше разрушалась, конфликты проходили через сознание людей.Очередная гражданская война в 2011–2012 годах случилась в рамках арабской весны и была совершенно откровенно инспирирована Эр-Риядом при полном согласии Вашингтона. Умеренно авторитарный и вполне прозападный президент Абдалла Салех был свергнут под предлогом его недостаточной демократичности и заменен на занимавшего при нем пост вице-президента Мансура аль-Хади (он больше нравился саудитам). Хади и был «избран» новым президентом страны с абсолютно демократическим результатом 98% голосов. Столь своеобразный вариант демократии не устроил очень значительную часть населения, что привело к началу новой гражданской войны.На территории бывшей Йеменской Арабской Республики (ЙАР, Северный Йемен) сложилась коалиция сторонников Салеха (в том числе из рядов ВС Йемена) и тех самых хоуситов (местных шиитов). В начале 2015 года эта коалиция взяла под контроль Сану (столицу ранее ЙАР, а теперь всего Йемена), а затем очень быстро – всю территорию бывшей ЙАР. Попытки сформировать в стране коалиционное правительство провалились, после чего хоуситы и салеховцы начали наступление на территорию бывшего Южного Йемена или Народно-Демократической Республики Йемен (НДРЙ, кстати, была одним из ближайших союзников СССР). Хади бежал в Аден, главный порт Йемена и бывшую столицу НДРЙ, но хоуситы уже в марте пошли на штурм города. После этого в ночь с 25 на 26 марта группа стран во главе с Саудовской Аравией начала интервенцию в Йемен.В чисто юридическом плане действия Эр-Рияда и его союзников были как бы законны, поскольку начаты по просьбе как бы законной (на те самые 98%) власти Йемена. В историческом плане налицо полная аналогия с действиями американцев во Вьетнаме в начале 60-х и с вводом советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. И аналогии здесь получаются не только в «завязке» конфликта, но и в его продолжении (с точки зрения последствий для интервентов).Вооруженные силы Йемена были очень архаичны, но весьма велики. При этом, по сути своей, их очень многочисленные бригады (более 50) представляли собой племенные армии, весьма формально объединенные под общим командованием. После занятия хоуситами и салеховцами Саны они поделились между сторонами конфликта примерно пополам, но у хоуситов мотивация гораздо выше, поэтому они воевали гораздо успешнее, занимая все новые территории.Интервенция коалиции, в которую кроме Саудовской Аравии вошли ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Иордания, Египет, Судан, Марокко, поддержку оказывали США, Пакистан, ряд других стран, соотношение сил изменило разительно. Хотя сухопутные контингенты в помощь сторонникам Хади направили лишь Саудовская Аравия и ОАЭ, остальные страны предоставили авиацию и/или флот (для блокады побережья), количественное и качественное превосходство коалиции над хоуситами в людях и технике оказалось настолько велико, что его практически невозможно описать конкретными цифрами. Как хорошо известно, аравийские монархии никогда не жалели денег на новейшее оружие (в первую очередь – американское) в количествах, близких к неограниченным. При этом хоуситы внешнюю помощь либо не получают вообще, либо чисто символическую (от Ирана). Тем поразительнее дальнейший ход войны, которая через два года после начала явно очень далека от завершения.Исходя из соотношения сил аравийская коалиция должна была бы взять под контроль всю территорию Йемена максимум за пару месяцев (то есть к лету 2015 года). Причем такой вариант был, казалось бы, логичен и для хоуситов: их переход к чисто партизанским действиям отчасти нивелировал бы колоссальное превосходство противника в технике (история знает массу подобных примеров, в том числе те самые Вьетнам и Афганистан). Но нет, никакой партизанщины хоуситам не понадобилось. Они совершают регулярные рейды в тыл противника, в т.ч. довольно далеко заходят в юго-западные районы Саудовской Аравии, но такие рейды – нормальная составляющая часть классической войны. Именно такую чисто классическую войну хоуситы и салеховцы и ведут уже более двух лет, с широким использованием тяжелой наземной техники и постоянным контролем территории. Именно в этом самая поразительная сторона данной войны. В мировой истории, по-видимому, нет аналогов того, чтобы при том неравенстве сил, которое имеется сегодня в Йемене, уступающая в силах сторона не то что не была полностью разгромлена, но вообще почти не уступила территорий.Коалиция смогла лишь «вытолкнуть» хоуситов из Адена и еще из нескольких юго-западных и центральных районов страны. Сейчас конфигурация контролируемых сторонами территорий очень близка к бывшим (а может, и будущим?) ЙАР и НДРЙ. И это при том, что хоуситы и салеховцы уже в первые дни войны лишились ВВС и ВМС, уничтоженных массированными авиационными ударами коалиции. Однако «заменителем ВВС» для них стали тактические ракеты, в первую очередь – советские «Точки». С их помощью хоуситы нанесли несколько настолько эффективных ударов по военным объектам в Саудовской Аравии, что сложили посвященную «Точке» торжественную песню. А ракетой иранского производства (или советской Р-17) они недавно дострелили до окрестностей Эр-Рияда. И на море не имеющие флота хоуситы тоже умудряются воевать. С помощью береговой ПКР китайского производства (или ее иранской копии) они нанесли, по-видимому, фатальные повреждения скоростному катамарану ВС ОАЭ HSV-2, а с помощью телеуправляемого взрывающегося катера повредили саудовский фрегат «Медина».На сегодняшний день коалиция (включая йеменские войска, воюющие на стороне Хади) безвозвратно потеряла как минимум 40 танков (в том числе 5 саудовских «Абрамсов»), 8 БМТВ, 40 БМП, 60 «традиционных» БТР, 160 бронеавтомобилей и автомобилей типа MRAP, 5 боевых самолетов, 2 или 3 ударных вертолета (саудовские «Апачи») и 1 ударный беспилотник. Реальные потери, по-видимому, гораздо больше, количество поврежденных машин вообще невозможно установить, как и размер людских потерь. Разумеется, хоуситы и салеховцы тоже понесли значительные потери в людях и технике, тем не менее в условиях абсолютного господства противника в воздухе они продолжают успешно и отнюдь не в единичных количествах применять бронетехнику и артиллерию. То есть новейшие F-15S и «Апачи» с новейшими же высокоточными ракетами и УАБ американского производства не способны даже выбить древние Т-55 и Т-62, составляющие основу танкового парка Йемена.Необходимо отметить, что в восточной части Йемена (которая все время подконтрольна Хади, а затем коалиции), быстро расширяются зоны, находящиеся под властью «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове» и «Исламского халифата». Обе они позиционируют себя как «третью силу» в йеменской войне, но фактически главным их противником являются хоуситы. То есть для коалиции они больше союзники, чем противники, но и такая помощь для Эр-Рияда и его союзников оказывается бесполезной.Войска ОАЭ воюют несколько лучше, чем саудовская армия, но принципиальной эту разницу считать нельзя. Военное фиаско монархий является просто оглушительным, причем его никак нельзя списать на «тупость арабов», ведь хоуситы и салеховцы – тоже арабы. На самом деле налицо полный провал концепции «профессиональной», то есть чисто наемной армии, никаких других объяснений здесь нет. Солдаты и офицеры монархий пришли в армию за большими деньгами, а не за тем, чтобы умереть в бою. Столь любимый либералами лозунг о том, что служить надо «по призванию», в данном случае смотрится как глупейший и совсем не смешной анекдот.Разумеется, саудовские «профессионалы» очень успешно воюют с мирным населением, коего убили уже не менее 10 тыс. человек напрямую (в основном с воздуха) и как минимум сходное количество уморили голодом, причем эти цифры продолжают быстро расти. Интервенция коалиции привела к гуманитарной катастрофе в Йемене колоссальных масштабов, но бесчисленные всемирные гуманисты и моралисты почему-то по данному поводу молчат. Впрочем, удивляться поведению Запада не приходится. Давно и хорошо известно, что Эр-Рияду можно абсолютно все: создавать и финансировать суннитские террористические группировки по всему миру, как угодно попирать права собственного населения (особенно женщин и конфессиональных меньшинств). За все заплачено колоссальными саудовскими инвестициями в западные экономики, отсюда и безнадежная слепота «правозащитников». Гораздо удивительнее позиция Москвы, которая с любой точки зрения была обязана поднять соответствующий вопрос в ООН и других международных организациях. Но нет, видимо, важнее полюбовно договориться с Эр-Риядом о ценах на нефть…Дело, однако, в том, что Саудовская Аравия – наш принципиальный противник именно потому, что является создателем и спонсором всемирного суннитского терроризма. Никакие игры с нефтью этого факта отменить не смогут. Тем более что и игры эти Эр-Риядом в большинстве случаев направлены против Москвы, а также Тегерана.Хоуситы не испытывают к России ни малейшей любви (точнее, Россия их просто не интересует), но ситуация сложилась таким образом, что они воюют в наших интересах. Дело в том, что расходы Эр-Рияда на провальную интервенцию в Йемене даже не в разы, а на порядки превзошли первоначальные планы саудитов, причем продолжают быстро расти. В совокупности с падением нефтяных цен (спровоцированным самим же Эр-Риядом) это нанесло очень тяжелый удар по саудовской экономике. При этом надо понимать, что Саудовская Аравия – искусственное государство, состоящее из множества племен, правящая монархия сверхкоррумпирована, гражданскими правами жители ваххабитской абсолютной монархии также не сильно обременены. Все это компенсируется только огромными выплатами, которые саудовские граждане получают за счет нефтяных доходов. Значительное сокращение этих выплат может полностью обрушить саудовское общество и страну в целом. Поэтому йеменский провал для Эр-Рияда – это отнюдь не только военная неудача, это возможная причина полной политической катастрофы.Соответственно резко сокращаются возможности саудитов по финансированию исламских радикалов. В частности – на Северном Кавказе и в Поволжье. А также в Сирии, что имеет для Москвы колоссальное значение. Для нашей сирийской кампании действия хоуситов – полноценный, без всякого преувеличения, второй фронт. Который внес совершенно реальный вклад в военные и политические успехи России. Вклад этот, конечно, не надо переоценивать, но точно так же не надо и недооценивать. Еще больше возрастет для нас значение хоуситов, если отношения Москвы с Вашингтоном обострятся до предела.Более того, из-за неудач в Сирии и Йемене казавшаяся нерушимой коалиция монархий уже практически распалась. Саудовская Аравия переругалась сначала с Катаром, который теперь остался единственным спонсором «Исламского халифата», а затем и с ОАЭ, которые при поддержке Египта и, возможно, Иордании хотят вообще покончить с этим грязным делом (и в Сирии, и в Йемене).В связи со всеми этими обстоятельствами Москве, наверное, надо перестать делать вид, что йеменская война ее вообще не касается. И по крайней мере заявить о саудовских преступлениях против мирных граждан Йемена. Это нужно сделать как из прагматических, так и из моральных соображений. И за нефтяные цены бояться не надо – Эр-Рияд теперь категорически не заинтересован в их снижении. Да и вообще, неприлично нам продаваться за нефть.