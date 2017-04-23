От Адама до Потсдама

В чем только не обвиняют Россию: и в кибертерроризме, и в ведении гибридных войн, и во влиянии на выборы в «передовых демократиях Запада», и просто в «других агрессивных действиях», как это прописано в одном из последних законопроектов, внесенных в Конгресс США.Нет ничего удивительного, что в этом ряду «засветился» и Балтийский военный колледж в Тарту (Эстония), который, если посмотреть на тематику его публикаций, постоянно озабочен проблемой российской угрозы от Балтики до Тихого океана. Но порой наших коллег и «партнеров» просто «клинит», и они в своих формулировках не только противоречат давно известным и признанным историческим фактам, но и выглядят смешными.Так случилось и с объявленной 8-й ежегодной Балтийской военно-исторической конференцией на тему «От Наполеона до НАТО: 200 лет противостояния России и Запада, 1800–2020», запланированной на март 2017 года. Как указывали организаторы, эта тема совпадала со столетием Русской революции и, по их мнению, должна была стать значимым событием. К участию приглашались исследователи по любым вопросам отношений России с окружающим миром.По мнению организаторов указанной конференции, Русская революция, которая привела к власти большевиков, заложила основу 70-летней холодной войны между СССР и западными державами.С окончанием холодной войны и распадом СССР в 1991 году вопрос о том, сможет ли Россия вновь представлять угрозу безопасности для Запада, оставался неопределенным. Однако последние события на Украине и «возросшая самоуверенность» России означает, что «Москва имеет потенциальные возможности для проведения политики, конфликтующей с интересами соседей, а также с интересами мирового сообщества».Как указывалось в разосланном объявлении, целью конференции являлось исследование вызовов, которые Россия представляла, начиная с периода Наполеоновских войн. Конференция должна была сосредоточить свое внимание на том, какие уроки из прошлого могут быть извлечены «для разработки реалистичной военной политики стран Балтии и их союзников».Организаторы полагали, что обмен идеями улучшит понимание военной истории в широком контексте, и подчеркивали, что они открыты идеям и рекомендациям от всех тех, кто занимается исследованиями по теме конференции.У российских военных историков объявленная тема конференции в Балтийском военном колледже поначалу вызвала просто смех: уж очень все непрофессионально и нелепо выглядело с исторической точки зрения.Во-первых, в одну кучу смешали Наполеона, Русскую революцию и холодную войну. Во-вторых, тема конференции не выдерживала критики со стороны хронологических рамок: от Наполеона до НАТО явно прошло не 200, а гораздо меньше лет, хотя организаторы указали период 1800–2020 годов. В-третьих, указанный период характеризуется не только противостоянием России и Запада, как это случилось, например, в период Крымской войны, известной на Западе как Восточная кампания. Как раз в период Наполеоновских войн Россия неоднократно входила в разнообразные коалиции с «очень западными» Великобританией, Австрией, Пруссией и даже Швецией, хотя в промежутках между войнами с французской армией в 1808 году Россия успела повоевать и со Швецией, что закончилось для этого государства потерей Финляндии. Не упустила свое и Великобритания, напала на Данию, силой захватила Зунд, бомбардировала Копенгаген и завладела датским флотом и военными запасами. После этого Дания объявила войну Англии и вошла в сферу французского влияния.По-настоящему столкновением Запада с Россией можно назвать Отечественную войну 1812 года. Не подлежит сомнению тот факт, что агрессия Бонапарта против России носила международный, общеевропейский характер. По самым приблизительным подсчетам, из 600 с лишним тысяч неприятельских военнослужащих, перешедших русскую границу, как минимум 50% были нефранцузами: немцы, поляки, итальянцы, швейцарцы и другие. Поэтому нашествие Наполеона в 1812 году назвали в России «нашествием двунадесяти языков», а его армию в научной литературе стали именовать армией Европы или позднее – Великой армией.Но ведь затем был Освободительный поход русской армии в 1813–1814 годах, в ходе которого были освобождены территории, оккупированные Францией. Это Северная Германия, которая была превращена во французские департаменты, Голландия, Швейцария. Австрия получила обратно свои территории, отрезанные Наполеоном. Кроме этого, с падением Наполеона от французской оккупации освободился целый ряд государств. Недаром, например, в Чехии стоит памятник павшим под Кульмом русским воинам.А затем был Венский конгресс, который на 48 лет фактически установил мир в Европе, хотя и не избавил ее от революционных потрясений.До создания Североатлантического блока Россия неоднократно входила в состав различных коалиций с самыми что ни на есть западными державами – той же Великобританией, Францией и США.Так где же здесь 200 лет противостояния России и Запада? Наоборот, вместо вызовов, которые Россия якобы бросала безопасности Запада, достаточно вспомнить то, что русские, а потом и советские солдаты неоднократно спасали своих западных союзников в Первую и Вторую мировые войны.По-видимому, организаторы конференции поняли свою оплошность и изменили тему конференции, которая стала звучать следующим образом: «От Нарвы до НАТО: 100 лет противостояния России и Запада, 1917–2017».И такую конференцию провели 24 марта.Среди ее участников были заявлены гражданские и военные ученые из 12 стран: Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Украины, Финляндии, США и Японии.Цели и задачи конференции остались те же: исследовать возросшую «агрессивность» России и выработать меры по ее обузданию. При этом организаторы снова не позаботились о том, чтобы привести в соответствие заявленные хронологические рамки, анонсированные цели и программу конференции.О какой такой 70-летней холодной войне, основу которой якобы заложила Октябрьская революция, говорят организаторы? Оксфордская энциклопедия определяет холодную войну как период глобального геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния в 1946–1989 годах между СССР и их союзниками – с одной стороны, и США и их союзниками – с другой. Они что, не читают даже свои первоисточники?Или, может быть, они не знают об иностранной военной интервенции в России в период Гражданской войны? Смысл этой интервенции, по словам известного отечественного ученого Натальи Нарочницкой, заключался «совсем не в цели сокрушить большевизм и коммунистическую идеологию, но и не в цели помочь Белому движению восстановить прежнюю единую Россию. Главные побуждения были всегда геополитическими и военно-стратегическими, что и объясняет попеременное сотрудничество или партнерство то с Красной армией против Белой, то наоборот, закончившееся в целом предательством Антантой именно Белой армии».Или организаторы конференции забыли о роли Красной армии в сокрушении Гитлера, который, как когда-то Наполеон, подчинил себе практически всю Европу? Наверное, чтобы упрочить эту «забывчивость», в странах Балтии и некоторых других наших бывших союзников по Варшавскому Договору (кстати, фактически вся Восточная Европа на протяжении 36 лет противостояла западному блоку НАТО – из песни слов не выкинешь!) старательно выкорчевывают память о воинах-освободителях, развязав настоящую, варварскую по сути, войну с памятниками советским солдатам.Отдельно стоит вопрос о Нарве. Сражение за Нарву в современной эстонской историографии принято считать началом Освободительной войны Эстонии. Это очень странно, потому что фактически в конце 1918 – начале 1919 года война на территории Эстонии велась против эстонских большевиков и имела все характерные черты гражданской войны. Достаточно вспомнить, что в 1919 году было сформировано шесть Эстляндских коммунистических стрелковых полков – красные эстонские стрелки.После того как в феврале 1919 года пала Эстляндская трудовая коммуна, эстонские войска совместно с войсками Белой армии участвовали в двух наступлениях на Петроград. 25 мая они взяли Псков, однако 26 августа Красная армия отбила Псков, при этом решающую роль в этих боях сыграли 2-й и 5-й коммунистические эстонские полки.Еще более удивительно, что государственный праздник Эстонии День победы в Освободительной войне отмечается 23 июня. В этот день в 1919 году под латвийским городом Цесис (в эстонском варианте Вынну) эстонская армия разгромила военизированные формирования прибалтийских немцев (Ландесвер) под командованием Рюдигера фон дер Гольца, действовавшие на территории Латвии.По мнению историка и журналиста Михаила Петрова, автора ряда книг о проблемах истории Эстонской Республики, в этом и заключается исторический парадокс Освободительной войны: война велась «за освобождение от России», а День победы знаменует «победу над немцами». Все это, считает Петров, позволяет считать Освободительную войну 1918–1920 годов «очень странной войной».Создается впечатление, что в Балтийском военном колледже идут давно проторенной дорожкой, загоняя историю в узкие рамки точки зрения на Россию как перманентной угрозы Западу. Отсюда непрофессионализм, предвзятость и множество нестыковок в выборе темы и составлении программы конференции, что превращало обсуждение в откровенное осуждение «возросшей самоуверенности» России. Где уж тут до заявленной «открытости идеям и рекомендациям» с целью «улучшения понимания военной истории в широком контексте».Конечно, проще следовать уже выданным рекомендациям Збигнева Бжезинского, который написал: «Кремль должен понимать, что, если он введет войска в столицу Латвии или будет штурмовать Таллинн, столицу независимой Эстонии, за этим последует массированная блокада доступа России к Западу по Балтийскому морю. Блокада Западом жизненно важных для России портов в Санкт-Петербурге и черноморского порта Новороссийск через пролив Дарданеллы пагубно скажется почти на двух третях всей морской торговли России». Как пошутил кто-то из блогеров: «Зачем России штурмовать столицу независимой Эстонии? Потому что Таллинн с двумя «н» стали писать, что ли?»Следует с сожалением признать, что ни в широком, ни в узком контексте такие конференции не улучшают понимания сложных и порой противоречивых военно-исторических событий, загоняют научную мысль в узкие рамки политической конъюнктуры и этакого «натовского междусобойчика» и тем более не способствуют выработке «реалистичной военной политики стран Балтии и их союзников».В качестве шутливой рекомендации можно было бы посоветовать организаторам подобных мероприятий не мучиться и не ломать голову над темой очередного антироссийского мероприятия, а устроить постоянно действующий семинар, или круглый стол, или что-нибудь еще под названием «Противостояние России и Запада от Адама до Потсдама». Ведь при желании можно и библейские сюжеты «притянуть за уши», чтобы обвинить Россию в чем угодно. Хотя, судя по всему, такое постоянно действующее мероприятие организовано и успешно действует на Западе еще со стародавних времен. Главное – не заморачиваться насчет исторических фактов, и все будет в порядке!